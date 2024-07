Le break hautes performances Volkswagen Golf SW R revendique une dynamique de conduite optimisée

résente la nouvelleen première mondiale.La plus puissante des Golf SW développe une puissance de(333 ch). La puissance maximale a augmenté de 10 kW (13 ch) par rapport au modèle précédent.La Golf SW R revendique uneLe moteur turbo detransmet jusqu'à 245 kW (333 ch) de puissance à une boîte DSG à 7 rapports et à laavec répartition vectorielle du couple R-Performance.La transmission intégrale améliore la stabilité et l'agilité de la version R en distribuant la puissance motrice individuellement aux roues arrière pour optimiser la tenue de route.Le couple est deLa vitesse de pointe du break compact hautes performances depeut être augmentée de 20 km/h supplémentaires pour atteindre 270 km/h avec le pack R-Performance en option.La Golf R devient le modèle de production Volkswagen le plus rapide au monde, aux côtés de l'Arteon R Shooting Brake.La nouvelle Golf SW R est basée sur la huitième génération de la Golf, qui a reçu une mise à jour cette année.La version restylée de la Golf SW R se remarque par des phares LED Plus, un badge VW illuminé, des « rideaux d'air » dans le pare-chocs et des feux arrière à LED revus.Des jantes forgées "Warmenau" de 19 pouces sont disponibles en option. Elles offrent un design épuré, un poids de 8 kg par jante et un refroidissement efficace des freins pour la conduite sur circuit.Le système d'infodivertissement a également été revu. Il offre un écran d'une diagonale de 32,8 cm. Son utilisation a été repensée grâce à une nouvelle structure de menu pour l'écran tactile. Le contrôle des curseurs tactiles éclairés pour la climatisation automatique et le contrôle du volume, ainsi que l'assistant vocal IDA, qui accède au logiciel basé sur l'IA "ChatGPT" pour répondre aux questions, ont été développés.La réactivité du volant tactile a été optimisée.Le modèle Golf SW R est équipé de série du Digital Cockpit Pro avec une diagonale de l'écran de 26 cm).En plus des vues classiques, le Digital Cockpit Pro de la Golf SW R propose une interface Sport, avec un compte-tours central rond au design spécifique R, ainsi que l'interface R-View avec un affichage horizontal du régime moteur.L'intérieur du modèle Golf SW R est ergonomiquement conçu pour le conducteur et exclusivement raffiné dans le style "R".Le conducteur et le passager avant sont installés sur des sièges sport avec appuie-têtes intégrés.Un intérieur en cuir nappa noir avec des éléments à l'apparence de carbone, avec des applications bleues sur les côtés et un "logo R" sur le dossier des sièges est proposé en option.Des applications intérieures en véritable carbone sont également disponibles en option.La vitesse de pointe de 250 km/h peut être augmentée de 20 km/h supplémentaires pour atteindre 270 km/h avec le pack R-Performance en option. En plus de la vitesse de pointe plus élevée, le pack R-Performance offre deux modes supplémentaires pour les amateurs de sport automobile qui conduisent sur route et sur piste : Drift et Special.Le mode "Special" a été spécialement adapté aux conditions du Nürburgring Nordschleife. Une force d'appui supplémentaire est fournie par un spoiler de toit plus grand à travers lequel le flux d'air est dirigé.Lecomprend également le chronomètre GPS et l'accéléromètre, qui sont tous deux affichés dans le Digital Cockpit Pro.Ledu véhicule optimise l'expérience de conduite.Le contrôle de châssis adaptatif (DCC) est une technologie qui réagit en continu à la surface de la route et à la situation de conduite, tout en tenant compte de divers éléments, y compris les manœuvres de direction, de freinage et d'accélération. Les composants dynamiques latéraux du châssis DCC sont coordonnés et optimisés par le gestionnaire de la dynamique du véhicule. Le DCC offre un haut niveau de confort de conduite et de dynamiques de conduite. Cela permet au modèle R de trouver facilement un équilibre entre la conduite quotidienne et la sportivité à tout moment.La Volkswagen Golf SW R est disponible à partir de 55 065 euros en Allemagne.Le moteur essence turbo à injection directe quatre cylindres (TSI) de 1 984 cm3 de la Golf SW R, connu sous le nom EA888 LK3 evo4, représente le niveau d'évolution le plus avancé de cette gamme de moteurs pour les véhicules de série.La puissance maximale du moteur redéfini par Volkswagen R est disponible entre 5 600 et 6 500 tr/min. Dans une plage de régime comprise entre 2 100 et 5 500 tr/min, le moteur développe un couple maximal de 420 Nm. Les valeurs de régime montrent que le moteur turbo ne connaît pas l'« inertie du turbo » et génère spontanément un comportement dynamique dans toutes les situations de conduite.De manière générale, les moteurs à injection directe se caractérisent par des systèmes détaillés telles qu'un conduit de gaz d'échappement avec radiateur de liquide de refroidissement intégré à la culasse et relié au turbocompresseur. Grâce au système de régulation de liquide de refroidissement entièrement électronique, le TSI bénéficie d'une gestion thermique efficace, avec courte phase de préchauffage. La diminution des pertes de friction qui en résulte permet de réduire la consommation de carburant . Le moteur se distingue également par une commande de soupape variable avec ajustement double de l'arbre à cames. La levée de soupape peut en outre être commutée, côté sortie, en deux étapes. Grâce à cette solution, la gestion des charges en termes de performances, de consommation et d'émissions de gaz est optimisée.Le TSI transmet sa force à une boîte DSG à double embrayage à 7 rapports (DSG) et à la transmission intégrale 4Motion avec Torque Vectoring R-Performance.La Golf SW R est dotée des profils de conduite « Comfort », « Eco », « Sport », « Race », « Individual », ainsi que des profils « Spécial » et « Drift » en cas d'utilisation du « Pack Performance ».Le profil de conduite « Eco » permet de réduire les émissions des trajets courts.Le profil « Comfort » a été modifié avec des caractéristiques de passage des rapports de la boîte DSG à double embrayage à 7 rapports modifiées. Le passage au rapport supérieur s'effectue désormais environ 100 tr/min plus tard. Le profil « Comfort » est ainsi plus sportif.Dans le profil « Sport », le dispositif « start/stop » et le mode roue libre sont désactivés et la répartition individuelle du couple sur chaque roue ainsi que l'ensemble de la propulsion bénéficient d'une définition plus précise et plus sportive.Dans le profil « Race », des fonctions supplémentaires telles que la régulation adaptative des trains roulants DCC, la répartition individuelle du couple sur chaque roue, la direction progressive et la transmission intégrale dévoilent un caractère plus sportif.Le programme « Individual » permet au conducteur de régler lui-même différents paramètres.Dans le profil de conduite « Race » – activable via le bouton bleu « R » situé sur la partie gauche du volant, le système d'infodivertissement ou la commande vocale – les performances de la Golf R sont encore optimisées. Le turbocompresseur est préconditionné. Il est maintenu à un régime de turbine plus élevé même lors de trajets à charge partielle, sur les routes secondaires à vitesse constante. Le déploiement de puissance est plus spontané dès que le véhicule accélère à nouveau. En mode « Race », le papillon s'ouvre dans les phases de décélération : si le conducteur relâche la pédale d'accélérateur avant un virage et accélère de nouveau après le point de corde dans le virage, il ressent nettement l'augmentation plus rapide du couple moteur.Le « Pack Performance » propose les profils supplémentaires : « Special » et « Drift ».Le profil « Special », conçu pour la Boucle Nord du circuit allemand Nürburgring, permet une régulation adaptative des trains roulants moins ferme que dans le profil « Race », pour un contact maximal de la Golf R avec la route sur le circuit vallonné. La régulation adaptative du châssis DCC utilise un réglage vertical spécial.Une coordination dynamique transversale spéciale est obtenue, via le gestionnaire de comportement dynamique du véhicule et le système de répartition du couple, pour une négociation des virages optimale sur le circuit de Nürburgring. Le conducteur peut désactiver manuellement le programme électronique de stabilisation (ESC).Les rétrogradages en mode DSG automatique – qui dépendent de la pression de freinage – sont adaptés à chaque décélération avant les virages. Le rapport actuel est maintenu en permanence en fonction de l'accélération transversale et du relâchement de l'accélérateur (« Fast Off »). En mode manuel DSG, les passages forcés au rapport supérieur et le kickdown sont supprimés afin d'offrir au conducteur un maximum de contrôle sur les différents rapports. Pour le moteur à turbocompresseur, les changements de charge sont adaptés afin d'optimiser le comportement de direction et la dynamique transversale. Le régime moteur est augmenté afin d'améliorer les performances de démarrage et les caractéristiques de la pédale d'accélérateur sont adaptées afin d'obtenir un dosage optimisé.Dans le profil « Drift », les paramètres réglés permettent à la Golf R de dériver sur circuit via la commande ESC (passage à « ESC Sport »). La répartition des forces permet à la Golf R de glisser grâce à la transmission intégrale.Comme le profil doit être sélectionné uniquement sur les routes fermées au public, le système d'infodivertissement envoie toujours une demande de confirmation au conducteur avant d'activer le profil.Le modèle Golf SW R offre de nombreuses caractéristiques de performance améliorées.Le démarrage du moteur peut s'effectuer à des régimes plus élevés : si le conducteur appuie sur le bouton de démarrage du moteur (Engine/Start) pendant au moins 1,5 seconde sans actionner le frein, puis démarre le moteur en appuyant sur la pédale de frein, le régime de démarrage augmente automatiquement à 2 500 tr/min.Ce mode est accompagné d'un bruitage sonore semblable à un « grondement » puissant.Le son du système d'échappement a été perfectionné afin d'accroître le retour acoustique et les sensations typiques du sport automobile offertes par la Golf SW R.A partir de 2 500 tr/min, les « pétarades », un son caractéristique du sport automobile, sont audibles à l'extérieur.À l'intérieur, un actionneur sonore veille à ce que le moteur émette un son e plus rauque, renforçant ainsi le lien avec le sport automobile.Le son du système d'échappement en titane R-Performance d'Akrapovic, encore plus puissant, a également été optimisé.Toutes les versions de la Golf SW R sont équipées de la transmission intégrale 4Motion avec Torque Vectoring R-Performance.Le couple réducteur arrière développé par Volkswagen R permet la distribution de la force motrice, de manière variable, entre les essieux avant et arrière, mais également entre les roues arrière gauche et droite.Le différentiel à transmission 4Motion répartit équitablement la force motrice entre les roues arrière gauche et droite (rapport de 50/50) via un embrayage multidisque (alors que la vitesse de rotation varie sous l'action du différentiel).La transmission intégrale 4Motion développée par Volkswagen R avec Torque Vectoring R-Performance, permet de répartir le couple sur chaque roue arrière de manière variable. La répartition individuelle de la force motrice permet de transmettre jusqu'à 100 % du couple vers la roue située à l'extérieur du virage. Cela permet d'éliminer le phénomène de sous-virage. Il en résulte un comportement dynamique plus agile. La répartition de la force est modulée en fonction de l'angle de braquage, de la position de l'accélérateur, de l'accélération transversale, du taux d'embardée et de la vitesse. Le conducteur peut influer sur l'effet des systèmes de stabilisation du comportement dynamique de la transmission intégrale 4Motion dotée de la Torque Vectoring R-Performance grâce aux profils de conduite.Les trains roulants sport surbaissés de 20 mm se composent principalement d'un essieu avant MacPherson, d'un essieu arrière à quatre bras et d'un système de freinage haute résistance de 18 pouces.La direction progressive permet de réduire considérablement l'effort de braquage lors des manœuvres et du stationnement. Sur les routes sinueuses et lors des changements de direction, le conducteur remarque un comportement plus dynamique de son véhicule dû à la démultiplication plus directe. De plus, l'effort de braquage qu'il doit fournir est moindre.Le gestionnaire de comportement dynamique du véhicule assure l'interconnexion entre les blocages électroniques de différentiel (XDS) et les composantes dynamiques transversales des amortisseurs régulés des trains roulants adaptatifs (DCC) et intègre la transmission intégrale 4Motion avec Torque-Vectoring R Performance.L'amplitude entre dynamique et confort est augmentée grâce aux systèmes de trains roulants au réglage électromécanique. Le gestionnaire de comportement dynamique du véhicule permet la commande coordonnée des fonctions électromécaniques de la transmission intégrale, du blocage électronique de différentiel et les composantes dynamiques transversales des amortisseurs DCC à chaque manœuvre de conduite. Avec l'adaptation individuelle de l'amortissement sur chaque roue, le véhicule offre une maniabilité, une agilité et une précision optimisées. Le gestionnaire de comportement dynamique du véhicule permet également d'ajuster la commande d'embrayage de la répartition individuelle du couple sur chaque roue, afin d'améliorer l'agilité et la stabilité.Des interventions de freinage ciblées du véhicule à l'intérieur des virages réduisent, parallèlement, le sous-virage dans les zones de transition et limites. La traction est améliorée par un couple de blocage accru de la répartition individuelle du couple sur chaque roue, pour un comportement de conduite plutôt axé sur l'arrière que sur le sous-virage.La régulation adaptative des trains roulants DCC réagit en permanence à la chaussée et à la situation de conduite, en tenant compte des interventions de direction, de freinage et d'accélération. Les composantes dynamiques transversales de la régulation adaptative des trains roulants sont coordonnées par le gestionnaire du comportement dynamique du véhicule. Le mode de profil de conduite sélectionné permet au conducteur d'adapter la réduction des mouvements de la carrosserie en fonction de ses préférences. L'amortissement nécessaire pour chaque roue est calculé en quelques fractions de seconde et ajusté sur les quatre amortisseurs.Le conducteur peut désactiver l'ESC via le menu du véhicule. Au démarrage, le système électronique de stabilisation ESC est toujours actif en tant que système complet. Il est ensuite possible de régler le système électronique de stabilisation ESC sur deux niveaux. En mode « ESC Sport », les seuils d'intervention de l'ESC et de l'antipatinage sont augmentés. Les conducteurs chevronnés peuvent désactiver entièrement le système électronique de stabilisation en mode « ESC off ». L'assistance au freinage d'urgence autonome « Front Assist » ainsi que l'assistant d'évitement réactivent l'ESC en cas d'urgence.