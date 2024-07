Le SUV hybride rechargeable du segment D Byd Seal U DM-i priorise la traction électrique

Ledu segment Dutilise la technologie hybride propriétaire avancée Super DM (Dual Mode) de la marque chinoise, qui donne la priorité à la conduite électrique pour une efficacité énergétique élevée.Le SUV Seal U DM-i offre une solution énergétique efficace pour les besoins de mobilité quotidiens et les trajets de longue durée, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter pour recharger en cours de route.Le SUV 5 places hybride rechargeable du segment D Seal U DM-i est commercialisé depuis le mois de juillet 2024.Le SUV Seal U DM-i utilise le langage de conception "Ocean Aesthetics" de la marque qui s'inspire du mouvement de l'océan.Il se caractérise par une face avant en forme de X avec un design arrondi et incurvé, un capot et un pare-chocs avant profilés avec des phares LED en forme de U intégrés et des doubles lentilles.Les proportions équilibrées se poursuivent sur le côté, où la ceinture de caisse s'étend des phares aux feux arrière.L'inclinaison dynamique de la taille et les proportions équilibrées de la carrosserie dessinent une silhouette accentuée par les jantes en alliage de 19 pouces avec des rayons noirs polis et dans une finition brillante.Le design large de la partie arrière complète la rondeur de la partie avant.Les feux arrière à LED à matrice de points continue, inspirés des "gouttes d'eau", avec une barre lumineuse traversante fluide sur toute la largeur, accentuent le côté high-tech de la voiture chinoise.Le Seal U DM-i est disponible en cinq couleurs : Delan Black, Time Grey, Snow White, Tian Qing (Blue) et Boundless Cloud.La base technique du Byd Seal U DM-i est la e-Platform 3.0.Le Byd Seal U DM-i affiche un coefficient de traînée (Cx) de 0,34.L'intérieur moderne incorpore des éléments de design inspirés de l'océan.Le "Legacy Gearshift Panel" comprend un pommeau de levier de vitesse en cristal.Les sièges, certaines parties du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale sont recouverts de cuir végétal avec double surpiqûre.Les sièges réglables sont dotés d'appuis-tête intégrés à l'avant et à l'arrière.Les sièges avant sont réglables électriquement, chauffés et ventilés.Les deux écrans numériques (écran rotatif de 15,6 pouces et tableau de bord LCD complet de 12,3 pouces) contribuent à l'ergonomie et à la commodité à bord.La console centrale "Ocean-heart" est dotée d'un écran tactile LCD de 15,6 pouces, de mises à jour OTA, d'un système audio Infinity, d'une commande vocale et d'un système de chargement sans fil Bluetooth.Le système Cockpit Intelligent propose une connexion 4G, une navigation Spotify et Here intégrée, une intégration smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay et une commande vocale qui peut être activée par la commande vocale "Hi Byd".Le toit ouvrant électrique panoramique rend l'habitacle lumineux et aéré..Le filtre intérieur PM2.5 avec système de purification de l'air permet de respirer un air pur.Les proportions généreuses du véhicule permettent d'accueillir cinq adultes.Le véhicule Byd Seal U DM-i mesure 4 775 mm de long, 1 890 mm de large et 1 670 mm de haut, avec un empattement de 2 765 mm.Les sièges peuvent être divisés 60/40, ce qui permet d'augmenter le volume du coffre de 425 litres à 1 440 litres lorsque les deux sièges sont rabattus, avec un plancher plat.Le Seal U DM-I repose sur un châssis solide, une suspension avant MacPherson et une suspension arrière multi-bras.Le comportement du SUV Seal U DM-i est typé pour les routes américaines avec des suspensions souples.Le SUV Seal U DM-i est doté d'une carrosserie ultra-résistante qui absorbe l'énergie des collisions de manière omnidirectionnelle, améliorant ainsi la protection structurelle globale.Une structure en nid d'abeille protège la batterie.Pour surveiller le trafic, avertir le conducteur ou intervenir pour prévenir un accident de la route, le Seal U DM-i est équipé de série d'une gamme étendue de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) qui utilisent cinq radars et une caméra centralisée.Les systèmes comprennent notamment l'alerte de collision avant, le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de collision arrière, l'alerte de trafic transversal arrière, l'aide au changement de voie, le contrôle intelligent des limites de vitesse et le système de détection des angles morts.La version Design est également équipée d'un système d'affichage tête haute.En conduite de nuit, la technologie d'éclairage Full LED et les phares adaptatifs améliorent la visibilité.Pour aider le conducteur à manœuvrer, une caméra panoramique offre une visibilité à 360 degrés sur l'écran central, depuis le dessus et autour de la voiture grâce à une voiture animée.La technologie hybride exclusive DM-i (Dual Mode) de Byd intègre le moteur à haut rendement, le système hybride électrique, une batterie Blade et le chargeur embarqué AC/DC.Le système hybride électrique donne la priorité à la traction électrique en dépendant moins du moteur thermique pour obtenir une efficacité optimale grâce à une consommation de carburant très faible.La technologie Super DM comprend également un moteur électrique de grande puissance et une batterie Blade dotée de série de la technologie de chauffage par impulsion.À cela s'ajoute le moteur hybride qui revendique une efficacité thermique élevée.Lorsque la batterie est entièrement chargée et qu'elle passe en mode électrique (EV), le Seal U DM-i devient purement électrique.Lorsque l'état de charge de la batterie est faible, le Seal U DM-i se transforme en véhicule hybride à faible consommation de carburant.La finition Boost est proposée avec un moteur hybride de 1.5 litre à traction avant produisant 72 kW (98 ch) et fonctionnant avec un moteur électrique d'une puissance de 145 kW (197 ch).La finition Boost est équipée d'une batterie Blade de 18,3 kWh.La puissance totale du système est de 160 kW (217 ch). Le couple maximal est de 300 Nm.La vitesse maximale est limitée à 170 km/h. L'accélération de 0 à 100 km/h du Byd Seal U DM-i Boost de 1 940 kg prend 8,9 secondes.La finition Comfort est proposée avec un moteur hybride de 1.5 litre à traction avant produisant 72 kW (98 ch) et fonctionnant avec un moteur électrique d'une puissance de 145 kW (197 ch).La finition Comfort est équipée d'une batterie Blade de 26,6 kWh offrant une autonomie en mode électrique pur de 125 kilomètres.La puissance totale du système est de 160 kW (217 ch). Le couple maximal est de 300 Nm.La finition Design est équipée de deux moteurs électriques (150 kW à l'avant et 120 kW à l'arrière) et d'une batterie Blade de 18,3 kWh, complétés par un moteur à essence turbo de 1.5 litre à quatre cylindres qui produit 96 kW et qui fonctionne en conjonction avec les deux moteurs électriques.La puissance maximale totale du système est de 238 kW (323 ch) et le couple maximal total de 550 Nm.Le Byd Seal U DM-i Design est doté de quatre roues motrices.La vitesse maximale est limitée à 180 km/h. L'accélération de 0 à 100 km/h du Byd Seal U DM-i Design de 2 100 kg prend 5,9 secondes.Le Seal U DM-i dispose de deux modes de conduite pour tous les niveaux de finition : EV (électrique) et HEV (hybride).Dans le mode EV (électrique), le conducteur peut sélectionner le "mode EV uniquement" pour des trajets quotidiens ou pour la conduite en ville.Dans le mode HEV (hybride), le véhicule utilise principalement l'énergie fournie par la batterie haute tension. Ce n'est qu'en cas d'accélération que le moteur à essence fournit une puissance supplémentaire aux roues qui alimentent la batterie. La Seal U DM-i passe d'un mode à l'autre. Le moteur thermique recharge la batterie (réglable entre 25 et 70 %), de sorte que la conduite électrique est toujours disponible. La batterie est également rechargée par la technologie de régénération.Le Byd Seal U DM-i est équipé de la technologie Blade Batterie sans cobalt de Byd. Développée en interne par Byd, la batterie optimise la sécurité, la durabilité, la longévité, les performances et l'utilisation de l'espace.La batterie se compose de cellules minces et allongées qui ressemblent à des lames. Cette technologie de batterie utilise du lithium fer phosphate (LFP) comme matériaux de cathode pour accroître la sécurité, la durabilité et la stabilité thermique. Le niveau de sécurité de la batterie dépasse les exigences du test de pénétration du clou. Il s'agit de la méthode la plus rigoureuse pour tester l'emballement thermique d'une batterie et simuler les conséquences d'un grave accident de la route.La structure hybride DM-i, basée sur l'électricité, donne la priorité à une faible consommation de carburant.Le véhicule peut atteindre une consommation de carburant mixte WLTP de 0,9 litres aux 100 km en finition Boost et de 1,2 litre aux 100 km pour Design .La consommation électrique combinée pour la finition Boost est de 21 kWh/km et de 23,5 kWh/km pour la finition Design.Lorsque la batterie est vide, la consommation de carburant grimpe à 6,4 litres aux 100 km pour la finition Boost et 7,4 litres aux 100 km pour la finition Design.Ces consommations correspondent à des émissions de CO2 au km de 20,5 g/km pour la version Boost et de 26 g/km pour la version Design.La finition Boost à traction offre une autonomie mixte WLTP de 80 kilomètres en mode électrique, soit une autonomie totale de 1 080 kilomètres.La finition Comfort à traction dispose d'une batterie Blade de 26,6 kWh avec une autonomie mixte WLTP de 125 kilomètres en mode électrique, soit une autonomie totale de plus de 1 100 kilomètres.La finition Design à quatre roues motrices dispose d'une autonomie mixte WLTP de 70 kilomètres en mode électrique, ce qui lui confère une autonomie de 870 kilomètres.Toutes les versions offrent une capacité de charge de 11 kW en courant alternatif triphasé et de 18 kW en courant continu.Le temps de charge en courant continu de 30 à 80 % prend 35 minutes (puissance de 18 kW).Le Byd Seal U DM-i est équipé d'un système V2L qui permet de charger ou d'alimenter des appareils externes à partir de la batterie de la voiture, lors des trajets.Le système utilise des mises à jour Over-The-Air (OTA) pour se maintenir à jour régulièrement.Le Byd Seal U DM-i permet de contrôler plusieurs fonctions du véhicule à distance via l'application Byd sur un smartphone ou un autre appareil mobile. Il est possible de verrouiller et déverrouiller les portes, fermer les fenêtres ouvertes et actionner la climatisation, le chauffage/ventilation des sièges, les feux clignotants et le klaxon. Il est aussi possible de vérifier le temps de charge restant et l'autonomie.Le Seal U DM-i est disponible dans trois finitions : Boost, Confort (disponible ultérieurement avec une batterie de 26.6 kWh) et Design.Le SUV familial hybride rechargeable du segment D Byd Seal U DM-i est commercialisé en France Métropolitaine à partir de 37 500 euros (Boost).La version Design est à 44 500 euros.160 kW 18.3 kWh Boost: 37 500 €238 kW 18.3 kWh Design: 44 500 €Le Seal U DM-i est proposé avec une garantie constructeur de 6 ans ou 150 000 km, une garantie de 8 ans ou 200 000 km sur au moins 70 % de la capacité d'origine de la batterie, ainsi qu'une garantie de 8 ans ou 150 000 km sur le moteur électrique.Le Byd Seal U DM-i est produit en Chine.Le Byd Seal U DM-i est distribué en France dans un réseau en cours de constitution depuis un an.Actuellement composé de 31 points de vente, il devrait atteindre 90 à 100 points de vente d'ici 2025.ExtérieurPeinture métalliséePhares à LED, allumage/extinction automatiqueFeux de jour à LEDÉclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)Éclairages d'accueil dynamiquesAssistance feux de route (HMA)Phares à allumage automatiqueÉclairages de sol par les rétroviseurs extérieursFeu antibrouillard arrièreFeux arrière à LEDToit ouvrant panoramique, fonction anti-pincement, pare-soleil à réglage électriqueBarres de toit en aluminiumHayon électriqueJantes alliage 19 pouces bicoloresPneus 235/50 R19Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffantsPare-brise avant, protection anti-UV, isolation thermique, insonorisationPare-brise avant, essuie-glaces à détection de pluieVitres arrière et lunette arrière, vitrage surteintéHabitacleSimilicuir végétal, volant multifonctionVolant, chauffantSièges en similicuir végétalSiège conducteur, réglable électriquement, 8 directions, mémoire de positionSiège conducteur, ventilé, chauffant, réglage mémoriséSiège conducteur, appuie-tête intégréSiège passager avant, réglable électriquement, 4 directionsSiège passager avant, ventilé, chauffantSiège passager avant, appuie-tête intégréSièges arrière, appuie-tête réglable manuellementSièges arrière rabattables séparément 40/60Éclairage ambiant, multicolore, réagissant au rythmeÉclairages de sol de siège avantÉclairages de porte avant à LEDLampes de lecture avant à LEDLampes de lecture latérales arrière à LED4 x lève-vitre à impulsion, fonction anti-pincementPare-soleil avant avec éclairage du miroirRétroviseur à atténuation automatiqueBouches d'aération arrièreTablette de coffreSortie électrique 12 VAccoudoir central avant, 2 porte-gobeletsAccoudoir arrière, 2 porte-gobeletsFiltre PM 2.5Système de purification d'air PM 2.5Communication et divertissement à bordTableau de bord tout LCD 12.3 pouces TFTÉcran tactile rotatif électrique 15.6 poucesDAB plus et FMSystème audio Infinity 10 haut-parleursAffichage tête haute (HUD)Commande vocale intelligente - "Hi, Byd"Connectivité 4G embarquéeService Cloud - Appli BydPorts USB avant, 1 x 18 W type C, 1 x 60 W type CPorts USB arrière, 2 x 18 W type CCharge sans fil de smartphone, 2 x 15 WAndroid Auto et Apple CarPlaySécuritéAirbag conducteurAirbag passager avant, contacteur de désactivationAirbag central avantAirbags latéraux avantAirbags rideauxCeintures de sécurité avant à prétensionneur et limiteur de forceCeintures de sécurité arrière externes à prétensionneurCeinture de sécurité à limitation de force de siège arrière médianIsofix et i-Size, siège passager avant et sièges arrière externesSystème de surveillance de la pression de pneu (TPMS)Détection de présence d'enfant (CPD)Système antivolSystème de verrouillage automatiqueVerrouillage de sécurité enfant mécaniqueAppel d'urgenceRadars de stationnement, avant et arrièreCaméra de vue à 360 °Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)Assistance au maintien sur la voie (LKA)Détection d'angle mort (BSD)Détection de la fatigue du conducteur (DFM) indirecteSystème antipatinage (TCS)Assistance au changement de voie (LCA)Distribution électronique de la force de freinage (EBD)Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)Alerte de trafic transversal avant (FCTA) et freinage en cas de trafic transversal avant (FCTB)Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)Avertissement prédictif de collision (PCW)Avertissement de collision avant (FCW)Avertissement de collision arrière (RCW)Avertissement de sortie de voie (LDW)Avertissement d'ouverture de porte (DOW)Assistance à la sortie de voie (LDA)Frein de stationnement électrique (EPB)Arrêt confort (CST)Prévention de sortie de voie (LDP)Contrôle d'adhérence en descente (HDC)Auto Hold (Maintien du freinage automatique à l'arrêt)Freinage d'urgence automatique (AEB)Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)Assistance hydraulique au freinage (HBA)Servo-frein hydraulique (HBB)Décélération contrôlée pour stationnement (CDP)Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)Contrôle de maintien en côte (HHC)Système de contrôle anti-renversement (RMI)Système de priorité des freins (BOS)Commodité et efficacitéFonction Vehicle-to-Load (V2L)Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige2 x clé intelligenteAccès et démarrage sans cléChargeur embarqué (OBC) 11 kW(en plus de BOOST)ExtérieurHabitacleCommunication et divertissement à bordSécuritéAide à la conduiteCommodité et efficacitéModes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige, Sable, Boue