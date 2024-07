La berline sportive Karma Revero électrique à prolongateur d'autonomie fournit 536 ch et 746 Nm de couple

Conçue pour les conducteurs qui souhaitent bénéficier des avantages environnementaux d'un véhicule électrique , sans sacrifier les performances , laE-REV (Electric Range Extended) affiche un design intemporel.La berline sportive Karma ReverofournitetLade la Revero ainsi que lesont couplés à unqui fournit le courant au système de propulsion àLa Revero est conçue comme un. Cette configuration de prolongateur d'autonomie utilise un générateur embarqué pour créer le courant qui alimente les moteurs sur les roues. Le véhicule utilise un module de transmission arrière à double moteur monté transversalement (qui inclut la vectorisation du couple dans la variante Revero S). La batterie de 28 kWh offre jusqu'à 128 km d'autonomie électrique pure et 580 km d'autonomie totale.La Revero utilise desqui convertissent le courant continu de la batterie et/ou du générateur pour alimenter les moteurs d'entraînement à courant alternatif et pour capter l'énergie du système de freinage afin recharger la batterie. Une boîte de vitesses à un rapport se trouve entre les deux moteurs.Le moteur trois cylindres turbocompressé de 1.5 litre fait office de prolongateur d'autonomie.En, le véhicule est alimenté par la batterie.En, le générateur crée de l'électricité pour alimenter le véhicule.En, l'alimentation est fournie aux moteurs de traction à partir de la batterie et du générateur.Un système d'échappement actif est spécialement programmé pour fournir une note rauque et sportive lors de la conduite en mode Sport.La Revero est disponible avec un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) avec régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go), une assistance au maintien dans la voie (LKS, avec détection/avertissement mains libres et volant haptique, réponse en cas de sortie de voie involontaire), le freinage d'urgence automatique (AEB), la surveillance des angles morts (BSM), l'alerte de trafic transversal arrière (RCTA), le système de caméra à vision panoramique à 360 degrés (SVCS) et l'aide au stationnement (PDM).• Lane Keeping Assist (LKA): Combine une caméra orientée vers l'avant pour détecter les marquages au sol avec un système de direction électrique, alertant les conducteurs par retour haptique lorsqu'ils sont sur le point de franchir les lignes.• Lane Keeping Support (LKS): Combine une caméra orientée vers l'avant pour détecter les marquages au sol avec un système de direction électrique, maintenant activement le véhicule au centre de la voie.• Freinage d'urgence automatique (AEB): Intervient automatiquement pour éviter une collision.• Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction Stop & Go: Accélère ou freine pour maintenir une distance définie par rapport à la voiture qui précède afin de soulager le stress lié à l'utilisation de la pédale d'accélérateur dans de nombreuses conditions de roulage. Le système ACC peut arrêter complètement le véhicule dans des situations de circulation normales avec « Reprise » disponible pour les arrêts prolongés.• Moniteur d'angle mort: Capteurs basés sur le véhicule qui détectent les autres véhicules situés du côté conducteur et à l'arrière et fournissent des avertissements visuels, sonores et haptiques au volant sélectionnables par l'utilisateur.• Phares adaptatifs de courbe: Lorsque le conducteur tourne le volant vers la gauche ou la droite, les phares pivotent dans cette direction pour mieux éclairer ce qui se trouve sur la trajectoire du véhicule et une vue latérale de la caméra peut être affichée sur l'écran central.• Système de caméra à vue panoramique: Des caméras avant et arrière, des caméras de surveillance latérales et une vue aérienne à 360 degrés du véhicule se combinent pour fournir une vue à vol d'oiseau de votre voiture sur l'écran central. Les informations visuelles sont renforcées par des avertissements sonores si le véhicule est trop proche d'un obstacle.Le volant haptique permet de contrôler les fonctions audio et téléphoniques, les caméras, les modes de conduite, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de freinage régénératif à 3 modes.La Revero est équipée de rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique, de huit coussins de sécurité gonflables, d'une alarme antivol, d'une fonctionnalité de diagnostic à distance et de mise à jour logicielle Over-the-Air (OTA), du Bluetooth, d'Apple CarPlay, d'Android Auto et intègre l'application mobile d'assistance Karma.La berline sportive Karma Revero propose une palette composée de 12 couleurs extérieures sur le thème de la Californie.La Revero est livrée avec des jantes Dune Twist Midnight Chrome de 22 pouces, des étriers de freins Brembo rouges couplés à des disques ventilés.Les couleurs optionnelles des étriers incluent également l'argent, le bleu, le jaune et deux nuances d'orange.La Revero proposera également une option « black-out » et divers éléments extérieurs en fibre de carbone.Les écrans connectés servent de centres d'information pour le conducteur, contrôlant les systèmes du véhicule tels que la sensation au volant, l'agressivité de la pédale d'accélérateur, le comportement ADAS, le CVC, les fonctions audio, les écrans des caméra et d'autres systèmes du véhicule.Grâce à la connectivité Bluetooth, le téléphone d'un conducteur peut être utilisé pour activer Apple CarPlay, Android Auto et leurs systèmes.L'écran central de la Revero permet de piloter des zones de confort personnalisées pour les sièges chauffants et ventilés, les rétroviseurs, la température, le système audio et l'éclairage.En accédant à la page « Énergie » via l'écran tactile central, le conducteur peut accéder au mode de conduite « Piste » qui fournit plusieurs statistiques, notamment le flux d'énergie, la pression et la température des pneus, la vitesse, le couple, les temps au tour, les forces G, la consommation d'énergie, le fonctionnement de la batterie, la température du moteur, la consommation de carburant et l'historique de conduite.La page « Historique énergétique » fournit la consommation d'énergie actuelle ainsi que l'historique, permettant au conducteur de surveiller l'efficacité du style de conduite au cours de différents trajets et recevoir un score d'efficacité énergétique ainsi qu'afficher une multitude d'autres cadrans et points de données.L'application Karma fonctionne comme une commande à distance offrant aux conducteurs l'accès à l'emplacement du véhicule, au pré-conditionnement à distance, au déverrouillage des portes, à la planification des charges, aux rapports sur l'état du véhicule et à un manuel d'utilisation en réalité augmentée (AR).La connectivité cellulaire Firmware Over the Air (FOTA) fournit une connectivité logicielle bidirectionnelle pour les diagnostics à distance et les mises à jour et mises à niveau continues, permettant aux systèmes du véhicule à rester à jour voire même de s'améliorer au fil du temps.La berline sport Karma Revero sera disponible sur certains marchés européens à partir du quatrième trimestre 2024.La Revero hybride rechargeable est assemblée au centre d'innovation et de personnalisation de Karma (KICC) à Moreno Valley, en Californie.