Le petit SUV urbain du segment B Hyundai Bayon actualisé en approche

Lepasse par la caseLa version actualisée du SUV urbain de Hyundai affiche un design acéré.La forme et le dessin du bouclier avant du crossover Bayon modernisé, ainsi que sa calandre, ont été retravaillés pour offrir un look plus robuste.À l'avant, la calandre est évasée vers le bas.La signature lumineuse Seamless Horizon de la face avant se caractérise par un bandeau intégrant les feux de jour à LED.De profil, les épaulements dynamiques font ressortir la silhouette cunéiforme.La version actualisée du Bayon hérite d'un bouclier arrière redessiné.À l'arrière, les feux en forme de flèche soulignent la dynamique des montants, et leur positionnement de part et d'autre du hayon fait ressortir la largeur d'assise du véhicule.La carrosserie tout comme l'architecture des feux se caractérisent par des lignes anguleuses et horizontales ainsi que par des formes triangulaires qui contribuent à accentuer l'impression de largeur du véhicule.Le Bayon offre une palette de neuf coloris extérieurs.Un toit bicolore Phantom Black est disponible avec plusieurs coloris extérieurs.A l'intérieur, le Bayon embarque un cockpit numérique.Le Bayon intègre un combiné d'instrumentation LCD de 4,2 pouces et un écran AVN (audio, vidéo, navigation) de 10,25 pouces.Il propose des fonctionnalités, telles que le combiné d'instrumentation numérique entièrement configurable de 10,25 pouces, qui affiche différents graphismes selon le mode de conduite activé, Apple CarPlay et Android Auto , le chargeur par induction, la dernière version du système télématique Bluelink et des mises à jour cartographiques à distance via la technologie Over-the-Air (OTA).Le port USB-A avant permet le transfert de données, offrant ainsi aux occupants la possibilité de connecter leur téléphone au système d'infodivertissement du véhicule.Deux ports USB-C permettent de recharger simultanément les appareils électroniques les plus récents, à l'avant et à l'arrière.Dans l'habitacle, les ampoules ont été remplacées par des LED pour un meilleur éclairage de l'intérieur du véhicule et un éclairage d'ambiance multicolore est proposé aux places avant.Le modèle de plus compact de la gamme de SUV de Hyundai se dote de toute une série de fonctions de conduite semi-autonome L'assistance active au suivi de voie (LFA) permet au véhicule de rester centré dans sa voie de circulation.Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) émet un avertissement sonore, puis serre les freins si nécessaire pour éviter toute collision. Le système intègre la détection des véhicules, des piétons et des cyclistes, ainsi que la fonction intersection, qui active les freins afin d'éviter une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse lorsque le conducteur tourne à une intersection.Le régulateur de vitesse basé sur la navigation (NSCC) utilise les données du système de navigation pour ajuster automatiquement la vitesse sur autoroute ou voie rapide.Le système anticollision avec détection des angles morts (BCA) fait appel à des capteurs positionnés à la périphérie du véhicule, et avertit le conducteur via un témoin dans les rétroviseurs dès qu'il détecte la présence de véhicules dans les angles morts. Si nécessaire, le système BCA agit sur le frein différentiel afin d'éviter une collision ou d'en réduire la gravité.L'alerte de vigilance du conducteur (DAW) analyse les habitudes de conduite du conducteur pour détecter tout signe de distraction ou de somnolence. Le système fonctionne de concert avec l'alerte de redémarrage du véhicule en amont (LVDA), qui avertit le conducteur lorsque le véhicule qui précède redémarre.La fonction eCall repose sur le réseau 4G et alerte automatiquement les services d'urgence lorsque les airbags du véhicule se déploient en cas d'accident.Les occupants du Bayon peuvent également activer la fonction eCall par simple pression d'un bouton.Le Bayon est proposé avec une motorisation 1.0 litre turbo T-GDi développant 100 ch.Le bloc essence turbo 1.0 T-GDi 100 est couplé à une boîte manuelle ou à une boîte automatique DCT-7 à double embrayage.Couplé à une boîte manuelle, le moteur suralimenté à injection directe 1.0 litre T-GDi 100 ch développe un couple de 171,6 Nm de entre 1 500 et 3 500 tr/min. Il entraîne le Bayon de 1 170 kg à une vitesse de pointe de 179 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 11,3 secondes.Couplé à une boîte automatique à double embrayage DCT7, le 1.0 litre T-GDi 100 ch développe un couple de 200,4 Nm de entre 2 000 à 2 500 tr/min. Le bloc turbo entraîne le Bayon de 1 195 kg à une vitesse de pointe de 176 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 12,4 secondes.Le petit SUV urbain actualisé de Hyundai vise les automobilistes désireux d'allier style et praticité dans le format d'une citadine du segment B.Le petit SUV urbain Hyundai se décline en quatre finitions : Initia, Intuitive, Creative et Executive.Question tarif, le Hyundai Bayon démarre à partir de(1.0 T-GDi 100 Initia).1.0 T-GDi 100 Initia: 22 300 €1.0 T-GDi 100 Intuitive: 24 100 €1.0 T-GDi 100 Creative: 25 600 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Intuitive: 25 700 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Creative: 27 200 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Executive: 28 800 €Aide au démarrage en côteAide au stationnement arrièreAllumage automatique des feux de croisementAssistance active au suivi de voieCaméra de reculClimatisation manuelleCommandes au volantConnexion BluetoothDétection de fatigue du conducteurEnjoliveurs 15 poucesEcran couleur tactile 10,25 poucesFeux de jour et feux de position à LEDFeux de route intelligentsFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons et cyclistesNavigation Europe avec programme de mise à jour à distancePort USB de recharge à l'avantReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur de vitesseRétroviseurs extérieurs électriques et chauffantsServices connectés Bluelink et Hyundai LiveVitres électriques avant et arrièreVolant et levier de vitesses gainés cuirajoute à la version Initia :Accoudoir central avant coulissantCompteurs numériques 10,25 poucesConsole de rangement sous l'accoudoir avantEclairage d'ambiance à LED personnalisableFeux "Seamless Horizon" avec bandeau LEDFeux avant bi-LED avec éclairage additionnel en virageIntérieur bi-ton noir et gris clairJantes alliage 16 poucesPort USB de recharge à l'arrièreRétroviseurs rabattables électriquementVitre électrique séquentielle coté conducteurVitres arrière et lunette arrière surteintéesajoute à la version Intuitive :Accès mains-libres et démarrage sans cléAide au stationnement avantCapteur de pluieChargeur sans fil pour téléphone compatibleClimatisation automatique avec capteur de désembuage automatiqueEclairage d'habitacle à LEDFeux arrière à LEDJantes alliage 17 poucesJonc de vitres chroméRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueajoute à la version Creative :Aide au stationnement arrière avec fonction freinageAssistance active au stationnementFreinage d'urgence autonome avec fonction intersectionsPare-brise avec film acoustiqueRégulateur de vitesse adaptatifSièges avant et volant chauffantsSurveillance active des angles morts avec alerte de circulation transversale arrièreSystème audio premium Bose, 7 haut-parleurs, amplificateur et subwooferToit et rétroviseurs contrastés Phantom Black