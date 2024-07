Le SUV coupé de taille intermédiaire à propulsion électrique Ford Capri en approche

Le petit coupé sport se réinvente en SUV coupé de taille intermédiaire.Lade 2024 est un grand SUV coupé aux proportions athlétiques.Longue de, la Capri est large de 1 872 mm (hors rétroviseurs) et haute de 1 626 mm.La Capri offre un empattement de 2 767 mm et un volume de coffre de 572 litres avec un kit anti-crevaison.Reposant sur la, la Capri embarque une propulsion électrique.sont au programme du SUV coupé américain de technologie allemande: 170 ch, 285 ch et 340 ch.Le bloc électrique de(125 kW) développe un couple de 310 Nm. La Capri 170 ch (125 kW) atteint une vitesse de pointe de 160 km/h.Le bloc électrique de(210 kW) développe un couple de 545 Nm. La Capri 285 ch (210 kW) atteint une vitesse de pointe de 180 km/h. Le zéro à 100 km/h est exécuté en 6,4 secondes.Le bloc électrique de(250 kW) développe un couple de 134 Nm sur les roues avant et de 545 Nm sur les roues arrière. La Capri 340 ch (250 kW) atteint une vitesse de pointe de 180 km/h. Le zéro à 100 km/h est exécuté en 5,3 secondes.La batterie de(capacité nette 77 kWh) affiche une autonomie WLTP de 627 Nm.La batterie de(capacité nette 79 kWh) affiche une autonomie WLTP de 592 Nm.Question tarifs, la Ford Capri démarre à partir de(170 ch 52 kWh RWD Standard Range Capri).170 ch 52 kWh RWD Standard Range Capri: 46 400 €170 ch 52 kWh RWD Standard Range Pack Premium: 50 000 €286 ch 77 kWh RWD Extended Range Capri: 49 400 €286 ch 77 kWh RWD Extended Range Pack Premium: 53 000 €340 ch 79 kWh AWD Extended Range Capri: 56 400 €340 ch 79 kWh AWD Extended Range Pack Premium: 60 000 €ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS• 2 ports USB C à l'avant et à l'arrière• 3ème appui-tête arrière• Banquette arrière rabattable 60/40 avec trappe à skis• Chargeur à induction pour smartphone• Ciel de toit clair• Console centrale avec porte-gobelets• Inserts décoratifs Capri• Plancher de coffre ajustable• Sellerie mixte Sensico / Tissu• Sièges avant chauffants• Siège conducteur à réglage électrique 6 directions (avant / arrière - haut / bas - inclinaison de l'assise), à mémoire avec soutien lombaire électrique et fonction massage• Siège passager à réglage manuel 6 directions (avant / arrière - haut / bas - inclinaison de l'assise)• Tapis de sol avant et arrière• Volant chauffant• Volant gainé en SensicoÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Allumage des feux automatique et feux de route intelligents (commutation automatique feux de route - feux de croisement)• Feux arrière LED• Jantes alliage 19 pouces• Phares Full LED• Recharge rapide jusqu'à 135 kW sur RWD Extended Range• Recharge rapide jusqu'à 185 kW sur AWD Extended Range• Rétroviseurs extérieurs Noir laqué chauffants, réglables et rabattables électriquement avec éclairage de bienvenue• Vitres arrière surteintéesTECHNOLOGIES ET CONFORT• 5 modes de conduite sélectionnables : Normal, Eco, Sport, Individuel et Traction (spécifique à la version AWD)• Air conditionné automatique bi-zone avec réglage sur écran tactile• Câble de recharge Mode 3 Type 2 (32A) pour une utilisation sur borne publique et dispositif WallBox• Combiné d'instrumentation numérique 5,3 pouces• Écran central tactile de 14,6 pouces coulissant en hauteur• Essuie-glaces automatiques• FordPass Connect Modem embarqué - Abonnement gratuit pendant 10 ans• Frein de parking électrique avec Auto Hold• Keyfree - Accès et démarrage mains libres• "Mega Console" - Espace de rangement de 17 litres au niveau de la console centrale• My Private Locker - Casier secret• Rétroviseur intérieur électrochromique• Sync Move avec navigation gérant les points de recharge connectés, mises à jour à distance OTA, commandes vocales et assistance vocale Alexa• Système audio 7 haut-parleurs incluant une barre de son sur le tableau de bord• Lève-vitres électriques à impulsion avant et arrière• Accès simplifié illimité au réseau BlueOval• 2 ans de garantie constructeur plus 3 ans (ou 100 000 km) d'extension de garantie offertsSÉCURITÉ ET PROTECTION• Aide au maintien dans la voie• Aide au stationnement avant et arrière• Airbag genoux pour le conducteur• Airbags latéraux et rideaux• Alerte de la baisse de vigilance du conducteur• Alerte à la conduite en contresens• BLIS - Capteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale lors de la sortie d'une place de stationnement• Caméra de recul• Capteur de pression des pneus TPMS• Dispositif de reconnaissance des panneaux de signalisation• Fixations Isofix (place passager avant et places arrière gauche et droite)• Freinage automatique post-collision• Kit de réparation pneumatique• Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse intelligent• Système de prévention de collision avec détection de véhicules, piétons et cyclistes(en plus)ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS• Éclairage d'ambiance• Inserts décoratifs Premium• Plaques de seuil de porte avant• Sièges avant Sport avec appui-tête intégré• Sellerie Sensico Noir Onyx• Tapis de sol velours avant et arrièreÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Jantes alliage 20 pouces• Hayon mains libres• Phares Matrix LED avec fonction anti-éblouissement et éclairage par mauvais tempsTECHNOLOGIES ET CONFORT• Système audio B&O - 10 haut-parleurs incluant un caisson de basses et une barre de son intégrée