La Mercedes-Benz Classe G 580 électrique affiche une autonomie WLTP de 473 kilomètres

Lareste fidèle au caractère du modèle tout-terrain, conservant sa silhouette anguleuse et ses éléments emblématiques, dans la tradition de la série de modèles créée en 1979.L'extérieur de la Classe G électrique se pare d'un look électrique avec une calandre à panneaux noirs en option.Un certain nombre de caractéristiques distinguent la version électrique des modèles à propulsion thermique. Il s'agit notamment d'un capot légèrement surélevé et des entrées d'air dans les passages de roues arrière ainsi que dans la boîte de design à l'arrière. Associés à un nouveau revêtement des montants A et à un becquet sur le toit, ils contribuent à optimiser l'aérodynamisme.Comme les versions à moteur thermique, la carrosserie du G électrique repose sur un châssis en échelle. Le cadre en échelle a été renforcé pour y intégrer la motorisation électrique.La combinaison d'une suspension avant indépendante à double triangulation et d'un essieu arrière rigide a été conservée.Lesà commande individuelle situés près des roues développent une puissance totale maximale de 587 ch (432 kW) et un couple maximal de 1 164 Nm.Associés à la réduction de vitesse tout-terrain Low Range sélectionnable, ils permettent d'obtenir des caractéristiques de conduite uniques et des fonctions exclusives.Lapermet de faire tourner le véhicule presque instantanément sur des surfaces meubles ou non pavées.Lapermet de réduire le rayon de braquage en conduite tout-terrain.La fonction de marche lente intelligente à trois vitesses est comme un régulateur de vitesse pour le tout-terrain. Elle maintient une propulsion optimale pendant que le conducteur se concentre sur la navigation sur le terrain.Le Mercedes-Benz G 580 avec la technologie EQ a une aptitude en côte pouvant atteindre 100 % sur les surfaces appropriées.Le véhicule électrique Mercedes resteAvec une, la Classe G électrique surpasse de 150 millimètres ses homologues.Laaugmente la propulsion grâce à un rapport de réduction spécial.Le modèle électrique génère virtuellement lLeapporte une expérience sonore unique à la nouvelle Classe G électrique. En plus d'un son de conduite caractéristique, spécifique à la Classe G, il comprend un son "aura" et une variété de sons "événement".Laintégrée dans le cadre en échelle garantit un centre de gravité bas. Pour la protéger de l'eau et de la saleté, la batterie de traction est logée dans un boîtier résistant à la torsion. La protection du dessous de caisse, réalisée à partir d'un mélange de matériaux, dont le carbone, protège la batterie contre les chocs physiques.Le Geländewagen électrique deatteint uneet réalise leLa Mercedes-Benz G 580 dotée de la technologie EQ affiche une consommation d'énergie électrique combinée de 30,4-27,7 kWh/100 km.Avec sa capacité utilisable de 116 kWh, la batterie haute tension fournit suffisamment d'énergie au Geländewagen électrique Mercedes pour une autonomie WLTP pouvant aller jusqu'à 473 kilomètres.G 580 EQ AMG Line: 174 100 €G 580 EQ Edition One: 195 500 EXTERIEURBaguette de protection extérieure avec application en finition aluminium brosséBaguettes de seuil éclairées en acier inoxydableBoîtiers de rétroviseurs extérieurs dans le ton carrosserieCache de roue de secours dans le ton carrosserie avec anneau de roue de secours en acier inoxydableCalandre dans le ton chromé argentéFeux arrière à LEDInserts décoratifs en ronce de noyer à pores ouvertsJantes alliage AMG 50,8 cm (20 pouces) à 10 branchesMarchepieds latérauxNoir obsidienne métalliséProtection anti-encastrement du soubassement moteur en finition argentProtection du seuil de chargement en acier inoxydableProtection du véhicule Guard 360° PlusRoue de secours sur la porte arrièreVerre athermique teinté foncé pour les vitres latérales arrière et la lunette arrièreINTERIEUR2 ports USB à l'arrièreChauffage de siège à l'arrièreChauffage de siège pour conducteur et passager avantCiel de pavillon en microfibre Microcut noireClimatisation automatique ThermotronicDivertissement MBUXEclairage d'ambianceEclairage d'ambiance pour les buses d'aérationEcran OffroadFilet de séparationFixation pour siège enfant i-SizeFonction mémoire pour les sièges et les appuie-tête avantIonisation de l'air intérieurLève-vitres dans le ton chromé argenté côté passager et à l'arrièrePack Confort Chaleur (Chauffage du volant, Pare-brise chauffant)Pack RangementPlanche de bord en cuir NappaPoignée de maintien pour le passager sur la planche de bordRétroviseurs extérieurs gauche et droit chauffants, réglables électriquement de l'intérieur et anti-éblouissement automatique côté conducteurTapis de sol noirs AMGINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉAutoradio numériqueModule de communication pour l'utilisation des offres digitalesNavigation MBUX PremiumPré-équipement pour autoradio numériquePré-équipement pour le transfert de la clé digitalePré-équipement pour Live Traffic InformationRéalité augmentée MBUX pour la navigationServices à distance PlusServices à distance PremiumSystème d'appel d'urgenceSystème multimédia MBUXCONFORT ET FONCTIONNALITÉSAssistant de feux de route plusClimatisation automatique ThermotronicDispositif d'attelage avec système de stabilisation de la remorqueDivertissement MBUXEclairage d'ambianceFilet de séparationFixation pour siège enfant i-SizeFonction mémoire pour les sièges et les appuie-tête avantPack confort (Keyless-Go, Chargeur sans fil pour appareils mobiles à l'avant, Porte-gobelets chauffants/réfrigérants, Commande d'ouverture de porte de garage)Pack Confort Chaleur (Chauffage du volant, Pare-brise chauffant, chauffage d'accoudoirs et panneaux centraux de porte)Pack Energizing Plus (6 programmes confort Energizing, Energizing Coach)Pack RangementSystème Pre-SafeToit ouvrantVolant sport multifonction en cuir NappaSÉCURITÉ ET TECHNIQUE100% differential locksAirbag genouxAirbags latéraux à l'arrièreAirbags latéraux pour le conducteur et le passager (airbags combinés thorax et bassin)Assistant de feux de route plusAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de signalisation routière Assistant de stationnement actif avec ParktronicAssistant de stationnement ParktronicBlocages de différentiel à 100 %Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique, 5 m, non spiraleDynamic Select avec les programmes de conduite « Comfort », « Sport », « Individual », « Trail », « Rock »Essuie-glaces avec capteur de pluieFreinage d'urgence assisté actifGarnissage des sièges en cuir nappa noirG-SteeringG-TurnIndication de l'état des ceintures arrière sur l'écran pour les instrumentsLow RangeMode extra-lent OffroadMultibeam LEDNavigateur tout-terrain avec fonction d'enregistrement pour les trajets tout-terrain en région, intégré dans MBUX et l'application Mercedes me StoriesOffroad CockpitPack Stationnement avec caméras panoramiques (Capot-moteur transparent)Pack Technique (Pack Assistance, Assistant de régulation de distance Distronic actif, Assistant d'angle mort avec fonction d'avertissement à la sortie du véhicule, Assistant de franchissement de ligne actif, Assistant directionnel actif, Assistant de signalisation routière, Assistant de limitation de vitesse actif, Redémarrage étendu, Adaptation de la vitesse en fonction de la distance)Prééquipement pour les systèmes de portageRappel passif de présence de personnesSystème de contrôle de la pression des pneusTempomatTirefitTrack tout-terrainTrain de roulement avec amortissement réglable et adaptatifCHARGEBatterie de 116 kWh de capacité netteCâble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, type 2Câble de charge pour prise domestique, 5 m, type 2Chargeur embarqué courant alternatif (AC) 11 kWChargeur embarqué courant continu (DC) 200 kWServices de charge étendus et services à distance PlusLiens vidéos: