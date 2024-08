La petite sportive électrique Alpine A290 entre en piste

La petite sportive électrique Alpine A290 fait entrer la marque de Dieppe dans une nouvelle ère: l'ère de la sportivité électrique en mode Alpine.



L'A290 électrique entend respecter les trois piliers de la marque Alpine: la performance, l'agilité et la légèreté.



L'A290 électrique est compacte et agile. Elle offre des hautes performances facilement exploitables tout en garantissant un usage confortable au quotidien.



L'A290 repose sur la plateforme électrique de la Renault 5 électrique.



L'A290 est fabriquée par Renault dans la Manufacture de Douai, au sein d'ElectriCity, et le moteur électrique est fabriqué en France, dans la Megafactory Renault de Cléon.



La batterie sera produite en France à partir de l'été 2025.



Orientée performance et style, l'A290 électrique est le nouveau modèle d'entrée dans l'univers Alpine.



DESIGN EXTERIEUR



La petite citadine électrique de moins de 4 mètres affiche une allure musclée et prête à bondir.



L'A290 électrique repose sur la plateforme AmpR Small de Renault, renforcée par un élargissement des voies de 60 mm pour obtenir une assise visuelle élargie.



La liste des éléments de design qui participent à l'expression musclée la carrosserie est longue : les ailes larges, les jupes latérales incorporant un liseré teinte carrosserie, le jonc de toit alu sur certaines versions en bleu anodisé, le drapeau français en option sur le montant C, l'antenne requin noire, les logos d'ailes, le tour de caisse et les ailes noir laqué, la ligne forte animant les portes arrière et le diffuseur du bouclier arrière.



À l'avant, le nom Alpine est écrit en toutes lettres et un motif « snowflake » (flocon de neige) typique est intégré dans le bouclier sport exclusif.



L'A290 se singularise par une signature lumineuse reconnaissable de loin, composée de quatre projecteurs, comme sur toutes les Alpine. Les projecteurs arborent des motifs en forme de croix et affichent automatiquement une animation de bienvenue à la détection de la carte mains libres lorsque le conducteur s'approche de la voiture.



Quatre teintes de caisse sont au catalogue: Noir Profond (couleur de série), Blanc Nival, Bleu Alpine Vision et Gris Tornade Mat.



Le choix de jantes de 19 pouces et d'une carrosserie biton avec toit noir complètent la panoplie.



AERODYNAMIQUE



Le travail de design de la carrosserie intègre le facteur aérodynamique pour privilégier l'autonomie électrique.



La recherche de l'efficience aérodynamique a modelé la prise d'air du bouclier pour créer un rideau d'air, ainsi que les jupes latérales larges, le diffuseur, les ailettes et la forme des feux arrière.



L'A290 électrique intègre un “ducktail” au niveau du hayon pour souligner sa sportivité plutôt qu'un béquet surdimensionné qui aurait perturbé le flux arrière.



JANTES



Les jantes alliage de 19 pouces proposent deux dessins exclusifs.



Le modèle de jantes Iconique a été créé en rappel des jantes de l'Alpine A310, tandis que les jantes Snowflake rappellent les origines du nom Alpine, et sont proposées en finitions noir brillant, noir semi-diamanté ou noir diamanté.



Un fond bleu derrière le logo Alpine des roues est proposé en option.



Les étriers de freins avant monoblocs Brembo à 4 pistons marqués Alpine sont les mêmes que ceux de l'A110.



Les étriers avant et arrière sont proposés en Rouge Racing ou Bleu Alpine.



DIMENSIONS



Les dimensions de la petite citadine électrique sont très compactes avec une longueur de 3 990 mm, une largeur de 1 820 mm, une hauteur de 1 520 mm et un empattement de 2 530 mm.



L'A290 est une citadine électrique disposant de cinq portes pour un accès facile à ses cinq places et d'un coffre de 326 litres.



DESIGN INTERIEUR



L'habitacle est typique de l'univers Alpine avec une ambiance sportive.



Le cockpit orienté conducteur et sa mire côté passager sont complétés d'une lumière d'ambiance paramétrable.



Le volant, la console et les sièges invitent à prendre la route.



Le volant sport trois branches à méplat intégrant un point milieu est revêtu de cuir Nappa. Il est conçu avec un tulipage accentué pour souligner le caractère sportif et une jante large. Il inclut différents boutons, spécifiques en aluminium, inspirés du monde de la Formule 1, avec à gauche le bouton rotatif RCH (pour Recharge) de réglage du niveau de régénération, à droite la sélection des différents modes de conduite et au-dessus, le bouton OV (pour Overtake) de couleur rouge. Le volant inclut les commandes des aides à la conduite, du téléphone, de l'assistant vocal et du mode d'affichage de l'écran d'instrumentation. Un commodo spécifique est dédié aux commandes audio.



Un pédalier sport et un repose-pied complètent la position de conduite sportive offerte par l'A290.



L'écran central de 10,1 pouces est orienté vers le conducteur.



Les commandes physiques de climatisation permettent d'intervenir sur leurs réglages.



La console centrale haute entre les deux sièges s'inspire du design de l'A110 est gainée de cuir Nappa haut de gamme et intègre les commandes de transmission RND. Le nom de la voiture est embossé sur l'accoudoir central, le grain "Snowflake" Alpine habillant l'emplacement réservé à la clé.



Les sièges de la voiture de sport électrique sont pourvus de renforts latéraux pour offrir plus de maintien, tout en offrant un excellent niveau de confort au quotidien. Ils sont chauffants sur toute la gamme.



Le tableau de bord, les côtés de la console centrale et les contre-portes sont matelassés en tissu enduit grainé.



Dans les versions supérieures GT Premium et GTS, une sellerie cuir Nappa Bleu Profond et Gris Eevee revêt les sièges, la planche de bord et les contre-portes. Alpine apparaît en embossage sur le cuir des appuie-tête et A290 est brodé au centre du médaillon de dossier.



EXPERIENCE DIGITALE



L'écran d'instrumentation de 10,25 pouces derrière le volant et l'écran central d'info-divertissement de 10,1 pouces orienté vers le conducteur participent à l'atmosphère de l'A290 avec leurs graphismes, interfaces et fonctionnalités spécifiques.



Face au conducteur, l'instrumentation se démarque par ses codes graphiques adoptant une thématique en forme de triangles avec une structure filaire. Le symbole géométrique permet d'afficher de manière lisible le niveau de puissance délivrée ou de recharge à gauche, et la vitesse à droite, incluant une ligne rouge pour symboliser les limites de vitesses décryptées par le système de lecture des panneaux. Le niveau de régénération est symbolisé en bas de l'écran. La typographie d'affichage de la vitesse, à la fois tranchée et arrondie, s'inscrit sur un fond d'écran bleu incluant des silhouettes de montagnes.



L'écran central haute résolution de 10,1 pouces revêt des thèmes graphiques et une interface cohérents avec les codes visuels d'Alpine. Le dessin des pictogrammes, les typographies, le fond bleu contribuent à l'harmonie visuelle entre les deux écrans.



Le système Alpine Portal est construit sur la base du système connecté Android Automotive et des Google Automotive Services. Il est continuellement mis à jour à distance grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air). Intuitif, il se commande à la manière d'une tablette, avec sa surface tactile ou avec l'assistant vocal intégré. L'écran affiche en permanence la barre de statut dans sa partie haute (heure, température extérieure, réseau, etc.), les raccourcis d'accès aux menus principaux dans sa partie gauche (home, médias, téléphone, applications, réglages de la voiture) et les commandes de climatisation en bas. La page d'accueil est personnalisable au moyen de widgets.



La navigation GPS Google Maps avec planificateur d'itinéraire électrique est standard sur toute la gamme, ainsi que l'assistant vocal Google Assistant.



Android Auto et Apple CarPlay peuvent connecter avec ou sans fil un smartphone au système de bord pour y afficher la réplication de son contenu.



La fonction Alpine Telemetrics permet d'accéder à trois grandes catégories de services autour de son A290 : Live Data, Coaching, Challenges.



PLATEFORME



La plateforme dédiée à l'électrique AmpR Small de Renault optimise la répartition des masses (moins de poids sur le train avant) et abaisse le centre de gravité.



La batterie participe à la rigidité de la voiture et son positionnement maximise l'espace habitable.



L'architecture de type skateboard et le moteur de taille réduite permettent de compacter la partie avant de la voiture et d'offrir un empattement court.



Les voies larges renforcent la stabilité et permettent l'emploi de pneus plus larges.



MOTORISATIONS



Selon le niveau de finition, le moteur de l'Alpine A290 est proposé en deux niveaux de puissance : 180 ch dans la version GT et la GT Premium, 220 ch en GT Performance et GTS.



Dans les deux cas, la calibration de la réponse à la pédale d'accélérateur est définie pour faire de l'A290 une voiture de sport facile à maîtriser malgré les valeurs de puissance et de couple de sa motorisation électrique. La sportivité s'exprime dans le dosage de la puissance voulue à la pédale. L'accélération de l'A290 est progressive.



Le couple instantané du moteur électrique (300 Nm) est maîtrisé pour optimiser la traction.



Un système de gestion en amont du couple Alpine Torque Precontrol a été développé par les ingénieurs de développement de l'A290. Il permet d'ajuster finement la délivrance du couple, en plus de l'action sur les freins pour maximiser la motricité.



Les performances de l'A290 sont pensées pour être facilement répétées, sans pertes de puissance y compris lorsque la capacité de la batterie baisse.



Une fonction Overtake commandée au volant depuis un bouton physique (nommé OV) délivre instantanément la puissance maximale de 220 ch (également disponible à l'accélérateur via la fonction kick-down). Lors de la délivrance du surcroît d'énergie, l'écran d'instrumentation affiche une animation symbolisant la vitesse et une visualisation de la réserve de temps restant, tandis qu'une animation dynamique apparaît dans l'écran central d'Alpine Telemetrics.



PRESTATIONS DYNAMIQUES



Un berceau moteur spécifique a été créé pour permettre une meilleure implantation et permettant une filtration optimale.



Le moteur électrique en aluminium de la petite citadine Alpine développe 220 ch et 300 Nm de couple.



Le centre de gravité bas limite la prise de roulis naturelle de l'A290 électrique.



L'usage de suspensions intégrant des butées hydrauliques permet d'atteindre un excellent niveau de confort.



L'adoption d'un train arrière multi-bras permet un ajustement fin de la position de la roue et autorise un train avant très directif. Il contribue aussi à la stabilité dans les courbes à haute vitesse.



Dans ses versions hautes, l'A290 électrique de 1 479 kg accélère de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes.



Les réglages du châssis de l'A290 visent à trouver un compromis entre agilité et stabilité pensé pour obtenir un comportement joueur et contrôlable à la fois. Les barres anti-roulis avant et arrière contribuent à cet équilibre.



Le toucher de route est sportif avec un train avant incisif, s'inscrivant à la corde, avec une direction dont l'effort est soigneusement calibré.



Le train arrière est suffisamment mobile au lever de pied sur passages sinueux, tout en restant toujours contrôlable, tandis qu'il offre une grande stabilité dans les courbes rapides.



Le toucher offert par la pédale de frein permet une bonne dosabilité dans toutes les conditions de conduite. La commande by wire assure une transition naturelle imperceptible entre le freinage régénératif et le freinage hydraulique, assuré par un ensemble Brembo. Le ressenti en freinage dégressif comme l'endurance et la puissance de freinage sont en harmonie avec les performances de l'A290.



Les quatre différents modes de conduite Alpine s'activent par un bouton au volant : Save, Normal, Sport, Perso. Celui-ci permet de régler de manière indépendante le niveau d'assistance de direction, la réponse de l'accélérateur, l'ambiance lumineuse et la sonorité moteur Alpine Drive Sound. Il est possible de désactiver totalement le contrôle électronique de la stabilité ESC (Electronic Stability Control).



AIDES A LA CONDUITE



Les 26 aides à la conduite (ADAS) de l'A290 incluent le système de surveillance d'attention du conducteur, le freinage automatique d'urgence en marche arrière, la détection avant et arrière avec correction de trajectoire d'urgence et la sortie sécurisée des occupants.



Un bouton My Safety Switch, situé à gauche du volant, permet au conducteur en un simple geste de sélectionner ses préférences de réglage d'ADAS, en choisissant leur mise en route ou leur arrêt, leur niveau d'intervention et la présence d'alertes sonores.



L'A290 propose de série le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go et une fonction permettant de se décentrer dans la voie pour laisser passer des deux-roues.



PNEUS



Les pneus spécifiques signés Michelin répondent à un cahier des charges sur l'efficacité énergétique pour maximiser l'autonomie du véhicule, l'adhérence et la tenue de route, tout en préservant la signature de la marque. Deux ans de recherches et d'essais ont été nécessaires pour la mise au point de trois pneus spécifiques en 19 pouces de l'A290. Pour chacun des trois pneumatiques (Michelin Pilot Sport EV, Michelin Pilot Sport S5 et Michelin Pilot Alpin 5), Michelin a particulièrement travaillé la rigidité de la structure et des flancs ainsi que leur sculpture.



FREINAGE REGENERATIF



La puissance de régénération est réglable sur quatre niveaux depuis le volant avec un bouton physique marqué RCH (pour Recharge).



La première position laisse la voiture en roue libre complète.



Le niveau 1 correspond à un frein moteur.



Les niveaux 2 et 3 augmentent progressivement le niveau de freinage régénératif.



LAUNCH CONTROL



La fonction launch control permet d'obtenir la meilleure accélération possible, départ arrêté.



ALPINE DRIVE SOUND



Deux sonorités Alpine Drive Sound, avec des fréquences et avec des intensités différentes, ont été créées par les équipes d'Alpine, avec des acousticiens et des musiciens, sur la base des sons générés par la motorisation électrique. Elles sont diffusées via le système audio.



Le premier son Alternative Sound offre une tonalité sportive légère.



Le second son Alpine Sound est très sportif.



Les deux Alpine Drive Sound sont déconnectables et indépendants des modes de conduite.



BATTERIE



L'Alpine A290 est équipée de série avec une petite batterie de 52 kWh, ce qui lui confère une autonomie WLTP jusqu'à 380 km.



Une pompe à chaleur permet d'optimiser la température de l'habitacle et de préserver l'autonomie.



RECHARGE



La recharge rapide DC de 100 kW permet à l'A290 de passer de 15 à 80 % de charge en 30 minutes ou de récupérer jusqu'à 150 km WLTP en 15 minutes.



Sur une borne AC, le chargeur embarqué de 11 kW permet une recharge de 10 à 80 % en 3 heures 20 ou de 50 à 80 % en 1 heures 20, soit 70 km WLTP en une heure.



Le chargeur intègre une fonction bidirectionnelle permettant de bénéficier des fonctions V2L (vehicle-to-load) pour brancher un appareil via la prise de charge.



Il est aussi compatible V2G (vehicle-to-grid) pour réaliser des économies sur sa recharge à domicile grâce au service Mobilize Power.



La navigation GPS Google Maps intègre un planificateur d'itinéraire électrique, qui prend en compte le trajet, le niveau de charge, la température de la batterie, la consommation en temps réel et le préconditionnement automatique de la batterie de traction pour calculer le meilleur trajet en optimisant les étapes de recharge.



FINITIONS



La gamme A290 se décline à travers quatre offres : A290 GT, A290 GT Premium, A290 GT Performance et A290 GTS.



A290 GT



Avec une puissance de 180 ch et une batterie de 52 kWh, l'A290 GT est équipée de série de pneus Michelin Sport EV et de jantes alliage 19 pouces Iconic. Elle dispose d'un chargeur embarqué AC 11 kW bidirectionnel et peut atteindre 100 kW en charge rapide DC. L'ambiance intérieure bleue, en tissu enduit, est ornée d'un drapeau tricolore sur le tableau de bord. Le volant sport est en cuir Nappa. Les sièges avant chauffants, les vitres surteintées, la climatisation automatique et l'éclairage d'ambiance font partie de la dotation de série. Côté connectivité, l'A290 GT propose le système Alpine Portal, dans un écran haute résolution de 10,1 pouces intégrant Google Automotive Services avec Maps, Assistant Vocal et Google Play. La version GT comprend un régulateur de vitesse adaptatif et une caméra de recul.



A290 GT Premium



Équipée de la motorisation 180 ch, l'A290 GT Premium est identifiable par un toit biton noir, un jonc de toit bleu mat et des étriers de freins avant Brembo Bleu Alpine. Elle intègre l'Alpine Drive Sound ainsi que le système audio haute-fidélité Devialet. L'harmonie intérieure est en cuir Nappa avec surpiqûres et monogrammes Alpine. Elle est équipée d'un volant chauffant, d'un chargeur smartphone à induction ainsi que d'un rétroviseur intérieur sans rebords avec fonction anti-éblouissement automatique.



A290 GT Performance



Dotée du moteur électrique 220 ch, l'A290 GT Performance affiche un temps d'accélération de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et une vitesse maximale de 170 km/h. Elle se distingue avec des étriers de freins avant Brembo Rouge Racing et des pneus Michelin Pilot Sport 5. Elle intègre des éléments design noirs chromés, comme les monogrammes Alpine et l'emblème du A fléché sur les ailes avant. Elle dispose de rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Orientée vers la performance, l'A290 GT Performance est équipée de l'Alpine Telemetrics, un système de télémétrie intégrée qui permet d'explorer ses performances, d'optimiser l'efficacité du véhicule et d'apprendre au conducteur à exploiter le potentiel de sa voiture électrique à travers du coaching et des challenges issus de l'univers du gaming.



A290 GTS



L'A290 GTS associe les équipements de l'A290 GT Premium et la motorisation la plus puissante de 220 ch. Elle reprend tous les équipements des trois autres offres et se différencie avec des jantes 19 pouces Snowflakes noires et des étriers de freins avant Brembo Rouge Racing. Parmi les équipements les plus emblématiques : le système audio haute-fidélité Devialet, les pneus Michelin Pilot Sport 5 ainsi que, l'harmonie intérieure biton en cuir Nappa et l'Alpine Telemetrics Premium.



A290 GTS Première Édition (1 955 exemplaires sur l'ensemble de ses pays de commercialisation)



Basée sur l'offre GTS, l'A290 Première Édition est dotée d'une puissance de 220 ch, et équipée d'une batterie de 52 kWh délivrant une autonomie jusqu'à 380 km WLTP. Son couple de 300 Nm lui offre une accélération de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes.



La teinte Noir Profond est accompagnée par un jonc de toit bleu et des étriers de freins bleus. L'habitacle, en cuir Nappa, est doté du système audio haute-fidélité 615 W Devialet (9 haut-parleurs). Les jantes 19 pouces Snowflakes en noir brillant sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 5. Une plaque « Première Édition 1 out of 1955 » et des tapis de sol « Première Édition » rappellent l'exclusivité de cette série limitée.



PRIX



L'Alpine A290 démarre à partir de 38 700 euros.



En France, l'A290 est éligible au bonus écologique de 4 000 euros.



Les prix de l'Alpine A290:



A290 GT: 38 700 €

A290 GT Premium : 41 900 €

A290 GT Performance : 41 700 €

A290 GTS : 44 700 €

A290 Première Édition: 46 200 €



FICHE TECHNIQUE



Dimensions



Longueur hors tout (mm) : 3 990

Largeur avec/sans rétroviseurs (mm) : 2 020 / 1 820

Hauteur (mm) : 1 520

Empattement (mm) : 2 530

Répartition des masses avant/arrière : 57 % / 43 %

Volume du coffre sous plage arrière (L) : 300 à 326 selon version



Poids



Masse à vide en ordre de marche (mini-maxi) : 1 479 kg (en attente homologation)

Masse maximum autorisée en charge : 1 950 kg (en attente homologation)



Motorisations et batterie



Puissance maximale :



A290 GT / A290 GT Premium : 130 kW (180 ch)

A290 GT Performance / A290 GTS : 160 kW (220 ch)



Couple maximal :



A290 GT / A290 GT Premium : 285 nm

A290 GT Performance / A290 GTS : 300 nm



Capacité de la batterie : 52 kWh



Transmission



Type de transmission : réducteur



Châssis



Châssis : Sport Alpine avec butées hydrauliques de suspension et train arrière multibras

Essieux avant/arrière : Traction

Type de carrosserie : Citadine

Diamètre de braquage entre trottoirs : 10,2 m

Freins : Etriers avants monoblocs Brembo 4 pistons

Diamètre des disques de freins avant : 320 mm

Diamètre des disques de freins arrière : 288 mm

Pneumatiques AV / AR : 288 mm

A290 GT, A290 GT Premium : Michelin Pilot Sport EV - 225/40R19 93V

A290 GT Performance , A290 GTS : Michelin Pilot Sport 5S - 225/40R19 93V



Performances



Vitesse maximale:



A290 GT/ A290 GT Premium : 160 km/h

A290 GT Performance / A290 GTS : 170 km/h



0-100 km/h :



A290 GT/ A290 GT Premium : 7,4 s

A290 GT Performance / A290 GTS : 6,4 s



0-400 mètres :



A290 GT, A290 GT Premium : 15,5s

A290 GT Performance, A290 GTS : 14,7s



0-1000 mètres :



A290 GT, A290 GT Premium : 29,3s

A290 GT Performance, A290 GTS : 27,7s



Consommation / Émissions



Émissions de CO2 locales en cycle mixte : 0 g

Autonomie en cycle mixte en km : Jusqu'à 380 km



Liens vidéos:



Alpine A290



Alpine Drive Sound