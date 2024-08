Fleuron de la gamme électrique ID.3, l'ID.3 GTX Performance est le modèle électrique Volkswagen le plus sportif jamais conçu.



La Volkswagen ID.3 GTX Performance embarque un moteur de 240 kW (326 ch). C'est le moteur électrique le plus puissant jamais conçu par Volkswagen. A titre de comparaison, l'ID.3 GTX se contente d'un bloc électrique de 210 kW (285 ch).



La puissance est transmise au train arrière de la sportive compacte électrique comme sur l'autre déclinaison GTX.



L'articulation entre caisse et châssis montre toute l'étendue de son architecture en intégrant une batterie de 79 kWh (capacité nette) dans le plancher multicouches au centre du véhicule. Cette conception permet d'abaisser le centre de gravité du modèle électrique compact et d'en augmenter la sportivité en optimisant la répartition de la charge entre les essieux.



Kai Grünitz, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du Développement, indique : « La spontanéité et la supériorité avec lesquelles la nouvelle ID.3 GTX Performance développe sa puissance font d'elle à mon sens le pendant électrique de notre célèbre sportive compacte, la Golf GTI Clubsport. Bien sûr, un moteur électrique et un moteur turbo à essence ont chacun leur caractère propre, mais l'ID.3 GTX Performance et la Golf GTI Clubsport affichent toutes deux la même fascinante légèreté lorsqu'elles accélèrent. »



MOTEUR



L'ID.3 GTX Performance est le premier modèle à disposer d'une version améliorée du groupe motopropulseur hautes performances Volkswagen. La puissance du bloc électrique est passée de 210 kW (ID.3 GTX) à 240 kW (ID.3 GTX Performance). Le moteur électrique développe 545 Nm de couple maximal dans ses deux versions, allant au-delà des moteurs Volkswagen V6 turbo les plus puissants.



PERFORMANCES



Dans sa déclinaison GTX Performance, l'ID.3 est particulièrement réactive à l'accélération, abattant le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.



La limitation électronique du moteur ne se déclenche qu'à partir de 200 km/h.



BATTERIE HAUTES PERFORMANCES



Le moteur est alimenté en électricité par une batterie lithium-ion de 79 kWh (capacité nette).



AUTONOMIE



L'autonomie en cycle WLTP de l'ID.3 GTX Performance s'établit à 601 km.



CAPACITE DE CHARGE



La batterie est capable de récupérer jusqu'à 185 kW de puissance sur une station de recharge rapide DC grâce à un système de gestion thermique et de recharge avec préconditionnement de la batterie. La batterie est en mesure de passer de 10 à 80 % de charge en 26 minutes.



REGULATION ADAPTATIVE DU CHASSIS DCC SPORT



Le châssis des modèles GTX est doté de stabilisateurs puissants pour répondre aux performances du groupe motopropulseur. Le châssis se compose essentiellement d'une jambe MacPherson sur le train avant et d'une suspension à cinq bras sur le train arrière avec un système de guidage sophistiqué.



La direction progressive adaptée aux modèles ID.3 GTX est fournie de série.



L'ID.3 GTX Performance peut être dotée en option du système de régulation adaptative du châssis DCC Sport. Le système de gestion de la dynamique de conduite dispose de capteurs supplémentaires, ce qui lui permet de mieux détecter comment réagissent les roues et la caisse afin d'adapter le réglage des amortisseurs en conséquence grâce à des algorithmes. Le véhicule gagne en maniabilité et en tenue de route.



DESIGN GTX SPORT



L'ID.3 GTX et l'ID.3 GTX Performance se distinguent par leur design spécifique.



Le bouclier avant des modèles GTX arbore une grille de calandre noire à motif de losanges et des blocs optiques exclusifs.



Des jantes Skagen GTX 20 pouces noires sont disponibles en option.



L'habitacle peut être personnalisé à l'aide d'une série d'équipements propres aux modèles GTX.



AIDES A LA CONDUITE



L'ID.3 GTX dispose d'une vaste panoplie de systèmes d'aide à la conduite: c'est le cas du régulateur de vitesse (qui peut être optimisé en version adaptative ACC), du freinage d'urgence autonome Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes, du système de maintien dans la voie Lane Assist, du système de freinage en cas de survenue d'un véhicule sur la voie d'en face lors d'un changement de direction, ou encore de l'affichage dynamique de la signalisation routière. La dotation de série comprend également la fonction Car2X alertant sur la survenue d'un incident à proximité.



D'autres systèmes sont disponibles en option, comme le système connecté Travel Assist qui s'appuie sur le recours à des données disponibles en ligne pour offrir une assistance au guidage longitudinal et latéral sur toute la plage de vitesses ainsi qu'une aide au changement de voie sur voie rapide. Un système de maintien dans la voie est également accessible sur les routes sans marquage à condition que des données en ligne soient disponibles.



PRIX



L'ID.3 GTX est accessible à partir de 52 295 euros (prix applicable sur le marché allemand).



L'ouverture à la commande de l'ID.3 GTX Performance en France se fera prochainement.