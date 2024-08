Le quadricycle électrique S04 de Silence démarre à partir de 11 990 euros

Laest proposée dans les versions L6e et L7e qui offrent, avec uLa version L6e est unet peut être conduit dès l'âge de 14 ans avec le permis AM ou le BSR.Alimentée par deux batteries de 5,6 kWh, la nanocar électrique S04 propose plusieurs modes de charge: la charge directe, l'échange de batterie sur des stations dédiées (disponible avec abonnement) et la recharge à domicile grâce à une batterie amovible.La nanocar Silence S04 est commercialisée à partir de(avec une seule batterie) et 14 640 euros (avec deux batteries)Le quadricycle électrique S04 de Silence est commercialisé dans cinq concessions Nissan pilotes dans l'Hexagone: Clermont-Ferrand (Groupe Bony), Lille (Groupe Emil Frey), Nancy (Groupe Hess), Nantes (Groupe Rouyer) et Bordeaux (Groupe Eden Auto ).L6e (1 batterie amovible de 5,6 kWh) : 11 990 €L6e (2 batteries amovibles de 5,6 kWh) : 14 640 €L7e (1 batterie amovible de 5,6 kWh) : 14 490 €L7e (2 batteries amovibles de 5,6 kWh) : 17 140 €