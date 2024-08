Le combi Volkswagen ID. Buzz GTX développe une puissance de 340 ch

Lese décline enà transmission intégrale électrique.L'ID. Buzz GTX est équipé de: un moteur de 80 kW sur le train avant, et un moteur de 210 kW sur le train arrière, qui forment ensemble uneL'ID. Buzz GTX développe une puissance de(250 kW). C'est le Combi Volkswagen le plus puissant de tous les temps avec sa transmission intégrale.La vitesse maximale du modèle GTX est bridée électroniquement àL'ID. Buzz GTX est doté de série d'une transmission intégrale et capable de tracter jusqu'à 1 860 kg pour remorquer caravanes, bateaux et vans pour chevaux.Le modèle GTX est disponible avec deux tailles de batterie (79 kWh ou 86 kWh) et deux variantes d'empattement, normal ou long.L'ID. Buzz GTX est disponible en version « cinq places » à empattement standard, avec une banquette trois places fractionnable en 40/60 à l'arrière (2/3), ou bien en version « six places » avec deux sièges individuels dans la deuxième et la troisième rangée de sièges (2/2/2).Dans sa déclinaison longue, l'ID. Buzz GTX est proposé en version « cinq places » avec une banquette trois places et « six places », mais aussi dans une configuration à sept places avec une banquette trois places dans la deuxième rangée et deux sièges individuels dans la troisième rangée (2/3/2).L'ID. Buzz GTX à empattement normal est doté d'une batterie de(capacité énergétique nette), tandis que la version à empattement long est équipée d'une batterie de(capacité énergétique nette).La batterie de 79 kWh se recharge de 10 à 80 % en moins de 30 minutes à puissance maximale sur des stations de recharge rapide DC grâce à sa puissance de charge pouvant aller jusqu'à 185 kW.La batteries de 86 kW passent également en dessous du seuil de 30 minutes grâce à sa puissance de charge pouvant aller jusqu'à 200 kW.Le comportement de charge de chaque station de recharge peut varier malgré une puissance affichée identique. Outre la puissance de sortie de la station de recharge, le courant de charge maximal joue aussi un rôle dans la quantité d'énergie disponible. La température ambiante, la température de la batterie et le niveau de charge ont une incidence sur la puissance de charge maximale tolérée. La puissance de charge maximale indiquée est calculée en cycle WLTP à une température moyenne de 23 °C et avec un niveau de charge supérieur ou égal à 5 %. La puissance de charge peut varier en fonction de l'écart de ces données avec les valeurs standard indiquées.La version ID. Buzz GTX se distingue des modèles ID. Buzz Pro par sa silhouette et par sa dotation.L'ID. Buzz GTX se distingue par un avant personnalisé. Un pare-chocs au design GTX avec une calandre noire en nid d'abeille et des déflecteurs d'air latéraux lui confèrent une allure originale.À gauche et à droite, le pare-chocs intègre des éléments de feux de jour redessinés.Tous les éléments noirs de la carrosserie, c'est-à-dire la calandre, les déflecteurs d'air, les monogrammes GTX et les boîtiers des rétroviseurs extérieurs, sont proposés dans une finition en noir brillant.L'ID. Buzz GTX est équipé de jantes en alliage léger de 20 pouces de type « Solna ».Les phares à LED à faisceau matriciel « IQ .Light » font partie de la dotation standard d'équipement.A l'intérieur, des teintes foncées soulignent le caractère sportif du modèle ID. Buzz le plus puissant.Le modèle GTX fait l'objet d'une mise à jour matérielle et logicielle de grande envergure. La dernière génération de systèmes d'infodivertissement est dotée d'un nouveau concept de navigation par menus, de nouveaux graphiques ainsi que d'une grande puissance de calcul. L'écran tactile du système mesure désormais 12,9 pouces (soit 33 cm de diagonale). L'assistant vocal IDA, commandé en langage naturel, permet de piloter de nombreuses fonctions du véhicule, mais aussi de consulter les réponses à des questions de connaissance via la connexion en ligne à des bases de données telles que Wikipédia. Il dispose d'une intégration avec l'intelligence artificielle (IA) ChatGPT.