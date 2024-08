Le coupé à quatre portes BMW Série 4 Gran Coupé reçoit une mise à jour

Le coupé à quatre portes BMW Série 4 Gran Coupé se renouvelle.



La BMW Série 4 Gran Coupé bénéficie d'un design subtilement repensé et de nouveaux équipements.



La BMW Série 4 Gran Coupé adopte une nouvelle signature lumineuse avec des LED disposées verticalement pour les feux de position, les feux de jour ainsi que les clignotants.



Sur la face avant, le design de la calandre BMW "Mesheffect", complété par un insert en chrome mat, est revisité.



Les modèles M Performance reçoivent une calandre avec barreaux horizontaux noirs similaire à celle de la BMW M4.



Des projecteurs à LED adaptatifs avec feux de route anti-éblouissement ainsi que des feux arrière repris des BMW M4 CSL et utilisant la technologie laser sont disponibles en option.



Des projecteurs Shadow Line sont également disponibles en option avec le pack M Sport Pro.



Le bouclier arrière redessiné accentue la largeur de la voiture.



La finition M Sport inclue un diffuseur noir brillant et des sorties d'échappement d'un diamètre de 100 millimètres.



Un pack extérieur M Carbone est proposé en option ainsi qu'un large choix d'équipements BMW M Performance.



A l'intérieur, le BMW Curved Display est complété par un volant avec méplat sur la partie inférieure avec palettes de changement de rapports.



En option, un volant M gainé cuir avec méplat, surpiqures aux couleurs de BMW M et repère visuel offre plus de sportivité.



La BMW Série 4 Gran Coupé est équipée de série d'une sellerie Sensatec perforée. Des selleries en cuir Vernasca, ainsi que des selleries BMW Individual en cuir étendu Merino sont disponibles en option.



Les sièges avant chauffants sont de série.



L'écran d'accueil du BMW iDrive avec accès rapide « QuickSelect » propose des widgets disposés verticalement. La barre de menu située dans la partie inférieure de l'écran de contrôle offre un accès direct aux fonctions de climatisation.



Le concept de « Gran Coupé » à quatre portes, associant le niveau de confort et d'efficience typiques d'une berline, fait office de référence.



Les proportions étirées propres aux coupés, la ligne de toit fluide, les quatre portes avec fenêtres sans cadre et le hayon aux dimensions généreuses définissent le concept de BMW Série 4 Gran Coupé.



Toutes les variantes de la BMW Série 4 Gran Coupé peuvent passer d'une capacité de chargement de 470 litres à un maximum de 1290 litres.



La BMW Série 4 Gran Coupé est disponible dans quatre motorisations: deux motorisations quatre cylindres essence et Diesel (BMW 420i et BMW 420d xDrive) ainsi que deux motorisations six cylindres essence et Diesel (BMW 430d xDrive et BMW M440i xDrive).



La BMW Série 4 Gran Coupé affiche en toutes circonstances un comportement dynamique et des caractéristiques de conduite typiques BMW grâce à des réglages de châssis spécifiques.



La Suspension SelectDrive et la Direction DirectDrive à démultiplication variable sont des équipements disponibles avec la finition M Sport.



La BMW Série 4 Gran Coupé propose une gamme étendue de systèmes d'aide à la conduite et de stationnement automatisés.



L'équipement de série comprend l'indicateur de limitation de vitesse, l'alerte de collision avant, le système Park Assist avec caméra de recul ainsi que le système Auto Reverse (assistant de recul).



Les systèmes Driving Assistant, Driving Assistant Professional et Parking Assistant Professional sont disponibles en option.



Une alarme antivol équipe les modèles de série.



Le BMW Live Cockpit Plus, qui comprend le système de navigation BMW Maps, équipe de série la BMW Série 4 Gran Coupé.



En option, le BMW Live Cockpit Professional est doté de l'affichage tête haute BMW et du guidage interactif avec "Réalité Augmentée" dans l'écran central ou le combiné d'instrumentations.



Les principaux marchés se situent aux Etats-Unis en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Chine.



Le lancement commercial de la BMW Série 4 Gran Coupé a eu en juillet 2024.



La BMW Série 4 Gran Coupé est produite dans l'usine BMW de Munich.



Les caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Gran Coupé:



BMW 420i Gran Coupé:

Quatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic.

Cylindrée : 1 998 cm3, puissance : 135 kW/184 ch à 5,000 - 6,500 tr/min.

Couple maximum : 300 Nm à 1,350 - 4,000 tr/min.

Accélération 0 – 100 km/h : 7.9 secondes.

Consommation de carburant combine (cycle WLTP) : 7.3 - 6.6 l/100 km.

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 166 - 150 g/km.

Euro 6.



BMW M440i xDrive Gran Coupé:

Six cylindres en ligne Essence, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, BMW xDrive.

Cylindrée: 2 998 cm3, puissance: 275 kW/374 ch à 5,500 - 6,500 tr/min.

Couple maximum: 500 Nm à 1,900 - 5,000 tr/min.

Accélération 0 - 100 km/h: 4.7 secondes.

Consommation de carburant combine (cycle WLTP): 8.7 - 8.2 l/100 km.

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 199 - 186 g/km.

Euro 6.



BMW 420d xDrive Gran Coupé:

Quatre cylindres Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, BMW xDrive.

Cylindrée: 1 995 cm3, puissance: 140 kW/190 ch à 4,000 tr/min.

Couple maximum: 400 Nm à 1,750 - 2,500 tr/min.

Accélération 0 - 100 km/h: 7.6 secondes.

Consommation de carburant combine (cycle WLTP): 5.9 - 5.2 l/100 km.

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 156 - 138 g/km.

Euro 6.



BMW 430d xDrive Gran Coupé:



Six cylindres en ligne Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, BMW xDrive.

Cylindrée: 2 993 cm3, puissance: 210 kW/286 ch à 4,000 tr/min.

Couple maximum: 650 Nm à 1,500 - 2,500 tr/min.

Accélération 0 - 100 km/h: 5.3 secondes.

Consommation de carburant combine (cycle WLTP): 6.3 - 5.7 l/100 km.

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 166 - 150 g/km.

Euro 6.



Question tarif, la BMW Série 4 Gran Coupé démarre à partir de 54 200 euros (420i 184 Série 4).



Les prix de la BMW Série 4 Gran Coupé:



ESSENCE



420i 184 Série 4: 54 200 €

420i 184 M Sport: 58 350 €

M440i xDrive 374: 76 000 €



DIESEL



420d xDrive 190 Série 4: 59 700 €

430d xDrive 286 M Sport: 70 850 €



Les principaux équipements de série de la BMW Série 4 Gran Coupé:



FINITION SÉRIE 4.



DESIGN



• Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets

• Banquette arrière rabattable 40/20/40

• BMW Curved Display

• Inserts décoratifs mat "Dark Graphite"

• Grille de calandre "Mesheffect", cadre en chrome brillant

• Jantes en alliage léger 17 pouces à rayons en V

• 5 places

• Poignées de porte et baguettes de toit couleur carrosserie

• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappels devclignotants, chauffants, rabattables électriquement, conducteur électrochrome

• Sellerie Sensatec Schwarz

• Sièges avant Sport

• Seuils de portes avec inscription BMW

• Shadow Line M brillant

• Sorties d'échappement à gauche et à droite de 90 mm (100 mm avec finition M Sport)

• Tapis de sol en velours

• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions



DYNAMISME & SÉCURITÉ



• ABS, y compris assistant de freinage

• Active Guard Plus:

- Avertisseur de franchissement de ligne avec intervention dans la direction

- Indicateur de limitation de vitesse

- Protection active des piétons

- Système anticollision à basse vitesse

• Airbag passager désactivable via la clé

• Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager

• Airbags de tête à l'avant et aux places arrière latérales

• Alarme Antivol

• Assistant d'attention avec suggestion de pauses

• Contrôle de freinage en courbe CBC

• Norme GSR 2 (General Safety Regulation)

• Sélecteur de mode de conduite : Eco Pro, Comfort, Sport



CONFORT & FONCTIONNALITÉS



• Appuis-tête avant réglables en hauteur

• Arrêt et redémarrage automatique du moteur

• Boîte de vitesses Sport 8 rapports avec palettes au volant

• Commande électrique du volet de coffre

• Clés radiocommandées à mémorisation "Personal Profile"

• Climatisation automatique 3 zones

• Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC et Contrôle Dynamique de la Traction DTC

• Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

• Éclairage d'accueil

• Éclairage d'ambiance

• Écrous de roues antivol

• Feux de croisement, de route, de jour, arrière, antibrouillard arrière et clignotants à LED

• Filets et crochets d'arrimage dans le coffre à bagages

• Follow Me Home : les feux de croisement restent allumés quelques instants une fois le contact coupé

• Frein de parking électromécanique avec fonction auto-hold

• Kit éclairage

• Lève-vitres avant électriques avec protection anti-coincement

• Mesure individuelle de pression des pneumatiques

• Pare-brise acoustique

• Parking Assistant (avec caméra de recul)

• 2 porte-gobelets sur la console centrale

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et limiteur de vitesse

• Sièges avant chauffants

• Système audio 6 haut-parleurs

• Système de récupération de l'énergie au freinage

• Verrouillage centralisé des portes, coffre et trappe à essence

• Vitrage calorifuge



CONNECTIVITÉ



• BMW Live Cockpit Navigation Plus

• Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive

• Pack Connected Professional

• Personal Esim

• Prises USB (x4):

• Tuner DAB



FINITION M SPORT.



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



• Ciel de pavillon anthracite

• Inserts décoratifs M Aluminium Rhombicle Anthracite

• Jantes en alliage léger 18 pouces M à rayons doubles, bicolores

• Pack aérodynamique M

• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"

• Sellerie Tissu / M PerformTex Schwarz

• Volant M gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



• Direction DirectDrive à démultiplication variable

• Réglage en largeur du dossier conducteur

• Suspensions DirectDrive



M440i xDrive



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES.



DESIGN



• Coques de rétroviseurs M en noir brillant

• Ciel de pavillon anthracite

• Inserts décoratifs M Aluminium Rombicle Anthracite

• Jantes en alliage léger 18 pouces M bicolores à rayons doubles

• Sellerie Tissu / M PerformTex

• Lame aérodynamique M

• Seuils de portes avec inscription M

• Pack aérodynamique M

• Grilles de calandre horizontales en noir brillant, avec badge M

• Sorties d'échappement en noir brillant

• Volant M gainé cuir

• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"



DYNAMISME & SÉCURITÉ



• Direction DirectDrive à démultiplication variable

• Pont arrière avec différentiel autobloquant M

• Freins M Sport

• Suspensions DirectDrive

• Technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive



CONFORT & FONCTIONNALITÉS



• Réglage en largeur dossier conducteur

• Sièges avant électriques à mémoires conducteur

• Système Hi-Fi 10 haut-parleurs

• Vitrage calorifuge