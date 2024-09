La BMW Série 3 Touring bénéficie d'une seconde mise à jour

Depuis près de 50 ans, la BMW Série 3 représente le cœur de la marque BMW.



La Série 3 incarne, à travers sept générations de modèles, le plaisir de conduire BMW dans le segment des voitures moyennes haut de gamme.



La BMW Série 3 Touring bénéficie d'un design subtilement repensé et de nouveaux équipements.



La Série 3 Touring profite d'un nouveau réglage du châssis, d'un design intérieur plus axé sur la sportivité et le confort, de l'introduction du système d'exploitation BMW 8.5 et du nouveau BMW iDrive avec fonction « QuickSelect » avec de nouveaux services digitaux et une dotation d'équipements de série enrichie.



Le BMW Curved Display est complété par un design de volant avec méplat sur la partie inférieure avec palettes de changement de rapports.



Le BMW iDrive avec « QuickSelect » met l'accent sur la commande tactile à l'aide de l'écran de contrôle et de la commande vocale. L'écran d'accueil avec accès rapide « QuickSelect » propose des widgets disposés verticalement. La barre de menu située dans la partie inférieure de l'écran de contrôle offre un accès direct aux fonctions de climatisation.



L'équipement de série est enrichi de la boîte de vitesses automatique Sport avec palettes (hors versions 18i et 18d), de l'alarme antivol, des sièges avant chauffants, du Parking Assistant avec caméra de recul et système de manœuvres automatiques et de la Personal e-SIM. Les versions M Performance accueillent également le vitrage calorifuge de série.



Des selleries en cuir Vernasca ainsi que des selleries BMW Individual en cuir étendu Merino sont disponibles en option.



De nouveaux inserts décoratifs en Dark Graphite mat sont disponibles de série, ainsi que trois nouveaux inserts optionnels. Les applications en verre 'CraftedClarity' pour éléments intérieurs sont disponibles en option. A cela s'ajoutent un nouveau revêtement en Sensatec optionnel pour le tableau de bord et l'éclairage d'ambiance complété par un éclairage autour des buses d'aération centrales redessinées.



Les modifications apportées sur les versions Hybrides Rechargeables offrent une autonomie électrique sensiblement rehaussée et une puissance maximale de recharge augmentée.



Les variantes Hybrides Rechargeables utilisent une batterie haute tension issue de la Technologie eDrive de cinquième génération. L'implantation de la batterie reste inchangée, mais l'énergie utilisable passe à 19,5 kWh (capacité nette).



L'autonomie électrique permet d'atteindre jusqu'à 101 kilomètres en cycle combiné WLTP.



La BMW Série 3 Touring Hybride Rechargeable est dotée d'une nouvelle unité de charge permettant une recharge en courant alternatif triphasé pouvant atteindre 11 kW. La batterie haute tension peut désormais être entièrement rechargée en 2 heures 15 minutes.



La BMW 330e Touring est disponible en version deux roues motrices (propulsion) et 4 roues motrices BMW xDrive. Combinaison d'un moteur quatre cylindres essence et d'un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses Steptronic à huit rapports, les deux versions développent une puissance de 215 kW/292 ch.



Des moteurs quatre et six cylindres essence et Diesel équipés de la technologie BMW TwinPower Turbo sont également disponibles.



Le moteur à essence six cylindres en ligne de 275 kW/374 ch et le moteur Diesel six cylindres en ligne de 250 kW/340 ch équipent les modèles BMW M Performance les plus puissants.



Les moteurs essence et Diesel six cylindres ainsi que les moteurs quatre cylindres Diesel sont associés à la technologie d'Hybridation Légère 48V.



Toutes les motorisations sont associées à une transmission Steptronic Sport à huit rapports.



Les moteurs de la BMW Série 3 Touring :



BMW 318i

BMW M340i xDrive

BMW 330e

BMW 330e xDrive

BMW 318d

BMW 320d xDrive

BMW M340d xDrive



Données techniques :



BMW 318i Touring :



Quatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic.

Cylindrée: 1,998 cc.

Puissance: 115 kW/156 ch à 4,500 - 6,500 tr/min.

Couple maximum: 250 Nm à 1,300 - 4,300 tr/min.

Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 7.4- 6.7 l/100 km.

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 167 - 151 g/km.



BMW M340i xDrive Touring :



Six cylindres en ligne Essence, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.

Cylindrée: 2,998 cc.

Puissance: 275 kW/374 ch à 5,500 - 6,500 tr/min.

Couple maximum: 500 Nm à 1,900 - 5,000 tr/min.

Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 8.8 - 8.1 l/100 km.

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 198 - 182 g/km.



BMW 318d Touring :



Quatre cylindres Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic.

Cylindrée: 1,995 cc.

Puissance: 110 kW/150 ch à 4,000 tr/min.

Couple maximum: 320 Nm à 1,500 - 2,750 tr/min.

Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 5.8 - 5.1 l/100 km

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 152 -135 g/km.



BMW 320d xDrive Touring :



Quatre cylindres Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.

Cylindrée: 1,995 cc.

Puissance: 140 kW/190 ch à 4,000 tr/min.

Couple maximum: 400 Nm à 1,750 - 2,500 tr/min.

Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 6.1 - 5.4 l/100 km.

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 160 - 141 g/km.



BMW M340d xDrive Touring :



Six cylindres en ligne Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.

Cylindrée: 2,993 cc.

Puissance: 250 kW/340 ch à 4,400 tr/min.

Couple maximum: 700 Nm à 1,750 - 2,250 tr/min.

Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 6.8 - 6.1 l/100 km.

Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 177 - 161 g/km.



BMW 330e Touring :



Quatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, système hybride rechargeable avec moteur électrique synchrone [technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive].

Moteur thermique moteur électrique

Puissance maximale combinée: 215 kW/292 ch.

Couple maximal combiné: 420 Nm.

Moteur thermique uniquement

Cylindrée du moteur thermique: 1,998 cc.

Puissance du moteur thermique: 135 kW/184 ch à 5,000 - 6,500 tr/min.

Couple maximal du moteur thermique 300 Nm à 1,350 - 4,000 tr/min.

Moteur électrique uniquement

Puissance du moteur électrique: 80 kW/109 ch.

Couple maximal du moteur électrique: 265 Nm.

Autonomie électrique (cycle WLTP): 87 - 98 km

Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 1.1 - 0.9 l/ 100 km.

Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP): 23.0 - 21.3 kWh/100 km.

Emissions de CO2 du moteur thermique en cycle mixte (cycle WLTP): 24 - 20 g/km.

Consommation de carburant – batterie déchargée - (cycle WLTP): 7.8 - 7.2 l/100 km.



BMW 330e xDrive Touring:



Quatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, système hybride rechargeable avec moteur électrique synchrone [technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive].

Moteur thermique moteur électrique

Puissance maximale combinée: 215 kW/292 ch.

Couple maximal combiné: 420 Nm.

Moteur thermique uniquement

Cylindrée du moteur thermique: 1,998 cc.

Puissance du moteur thermique: 135 kW/184 ch à 5,000 - 6,500 tr/min.

Couple maximal du moteur thermique 300 Nm à 1,350 - 4,000 tr/min.

Moteur électrique uniquement

Puissance du moteur électrique: 80 kW/109 ch.

Couple maximal du moteur électrique: 265 Nm.

Autonomie électrique (cycle WLTP): 84 -91 km.

Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 1.2 - 1.0 l/100 km.

Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP): 24.4 - 22.9 kWh/100 km.

Emissions de CO2 du moteur thermique en cycle mixte (cycle WLTP): 26 - 23 g/km.

Consommation de carburant – batterie déchargée - (cycle WLTP): 8.3 - 7.8 l/100 km.



La BMW Série 3 Touring mise à jour offre un confort de conduite amélioré dans tous les modes de conduite, tout en conservant un dynamisme de conduite grâce à des liaisons plus rigides reliant les amortisseurs arrière à la carrosserie.



L'acoustique a été retravaillé sur les revêtements dégradés tout comme le réglage de la direction en mode « Confort ».



La suspension DirectDrive et la suspension SelectDrive sont disponibles en option.



La BMW Série 3 Touring bénéficie d'une gamme étendue de systèmes d'aide à la conduite et de stationnement automatisés.



L'équipement de série comprend le système anti-collision à basse vitesse, l'indicateur de limitation de vitesse et le Parking Assistant comprenant la caméra de recul, l'aide au stationnement et l'assistant de marche arrière Auto-reverse.



Le Driving Assistant Professional, comprenant l'assistant de maintien de voie et le régulateur de vitesse actif ACC plus avec fonction Stop&Go, et le Parking Assistant Plus sont disponibles en option.



Le BMW Live Cockpit Plus, qui comprend le système de navigation BMW Maps, équipe de série la BMW Série 3 Touring.



En option, le BMW Live Cockpit Professional est doté de l'affichage tête haute BMW et du guidage interactif avec "Réalité Augmentée" dans l'écran central ou le combiné d'instrumentations.



La production de la BMW Série 3 Touring mise à jour a débuté en juillet 2024 dans l'usine BMW de Munich.



Question tarif, la BMW Série 3 Touring débute à partir de 50 000 euros (318i 156 Série 3).



Les prix de la BMW Série 3 Touring:



ESSENCE



318i 156 Série 3: 50 000 €

318i 156 M Sport: 54 350 €

M340i xDrive 374: 73 800 €



HYBRIDE RECHARGEABLE



330e 292 Série 3: 62 700 €

330e 292 M Sport: 65 750 €

330e xDrive 292 Série 3: 65 200 €

330e xDrive 292 M Sport: 68 250 €



DIESEL



318d 150 Série 3: 52 000 €

318d 150 M Sport: 56 350 €

320d xDrive 190 Série 3: 57 500 €

320d xDrive 190 M Sport: 61 850 €

M340d xDrive 340: 73 800 €



Les équipements de série de la BMW Série 3 Touring:



FINITION SERIE 3



EXTÉRIEUR.



• 3ème feu stop sur la lunette arrière

• Éléments extérieurs (poignées de porte, baguettes de toit) couleur carrosserie

• Feux de croisement et feux de route à technologie Bi-LED

• Feux de jour et clignotants avant et arrière à LED

• Feux arrière à LED

• Jantes en alliage léger 17 pouces (43 cm) à rayons en V

• Rails de toit noir brillant BMW Individual

• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, rabattables électriquement, chauffants avec rappels de clignotants intégrés

• Sorties d'échappement simples, à gauche et à droite (Ø 90 mm pour 318d et 318i, Ø 100 mm autres motorisations)

• Shadow Line M brillant



Équipements spécifiques aux modèles Hybrides Rechargeables :



• Jantes en alliage léger 18 pouces (46 cm) à rayons en V, bicolores



INTÉRIEUR.



• Accoudoir central avant coulissant

• Accoudoir central arrière

• Appuis-tête avant et latéraux arrière réglables en hauteur, rabattables à l'arrière

• Banquette arrière rabattable 40/20/40

• BMW Widescreen

• Éclairage d'accueil

• Filet de séparation du coffre

• Inserts décoratifs "Dark Graphite" mat

• Kit éclairage

• Portes-gobelets sur la console centrale (2)

• Rétroviseur intérieur électrochrome

• Sellerie Tissu “Hevelius”

• Sièges conducteur et passages réglables en hauteur et inclinaison du dossier

• Tapis de sol en velours

• Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil

• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions



SÉCURITÉ ET DYNAMISME.



• ABS, y compris assistant de freinage

• Active Guard Plus

• Appel d'Urgence Intelligent (pendant la durée de vie de la voiture)

• Airbag passager désactivable via la clé

• Airbags frontaux conducteur et passager

• Airbags latéraux avant

• Airbags de tête à l'avant et aux places latérales arrière

• Alarme antivol

• Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places

• Contrôle de freinage en courbe CBC

• Contrôle Dynamique de la Stabiité DSC et Contrôle Dynamique de la Traction DTC

• Direction à assistance électrique Servotronic

• Norme General Safety Regulation 2 (GSR2)

• Sélecteur de mode de conduite : Éco Pro, Comfort, Sport

• Technologie BMW TwinPower Turbo avec injection directe et rampe commune de 3ème génération et turbocompresseur à géométrie variable (320d / 320d xDrive)



Équipements spécifiques aux motorisations Hybrides Rechargeables :



• Avertisseur sonore pour piétons

• XtraBoost (330e et 330e xDrive)

• Jantes en alliage léger 18 pouces (46 cm) à rayons en V, bicolores

• Avertisseur sonore pour piétons



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS.



• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant (Boîte "Sport” pour toutes motorisations sauf 318i et 318d)

• Capacité de réservoir augmentée (Diesel)

• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages “Personal Profile”

• Climatisation automatique 3 zones

• Commande électrique du volet de coffre

• Controller iDrive avec touches de raccourci

• Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

• Éclairage d'accompagnement “Follow Me Home”

• Frein de parking électromécanique avec fonction auto-hold

• Éclairage dans le coffre

• Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur

• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité enfant

• Mesure individuelle de pression des pneumatiques

• Kit rangement :

- bac de portes avant et arrière (contient une bouteille de 1L)

- prise 12 V en console centrale arrière et dans le coffre à bagages

- double prise USB Type C dans la console centrale arrière

- filets au dos des sièges avant et dans le coffre à bagages

- crochets d'arrimage multifonction dans le coffre à bagages

• Parking Assistant avec caméra de recul et système de manœuvres automatiques

• Radars de stationnement avant et arrière PDC

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et limiteur de vitesse

• Sièges avant chauffants

• Système de récupération de l'énergie au freinage

• Système audio 6 haut-parleurs

• Verrouillage centralisé portes, coffre et trappe à essence



Équipements spécifiques / motorisations Hybrides Rechargeables



• Câble public

• Welcome Pack BMW avec carte BMW Charging



CONNECTIVITÉ.



• BMW Live Cockpit Navigation Plus

• Pack Connected Profesional

• Apps Véhicule (météo, actualités, recherche en ligne d'adresses, infos parking, prix carburants...) (3 ans)

• Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive

• Connexion multiple de téléphones

• Personal Esim

• Prises USB :

- 1 prise USB de type A (1,5 A) dans la console centrale

- 1 prise USB de type C (3,0 A) dans l'accoudoir central



FINITION M SPORT



En plus des équipements de série :



DESIGN.



• Ciel de pavillon anthracite

• Inserts décoratifs en Aluminium Rombicle soulignés de chrome perlé

• Jantes en alliage léger 18 pouces M bicolores à rayons doubles

• Pack aérodynamique M

• Sellerie Tissu / M PerformTex Schwarz

• Teinte de carrosserie unie “Alpinweiss”

• Volant M gainé cuir



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS.



• Direction DirectDrive à démultiplication variable (sauf motorisation hybride rechargeable)

• Réglage siège en largeur côté conducteur

• Sièges avant Sport

• Suspensions DirectDrive (sauf motorisation hybride rechargeable)



M340i xDRIVE & M340d xDRIVE



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



DESIGN.



• Ciel de pavillon anthracite

• Jantes en alliage léger 18 pouces (46 cm) M bicolores à rayons doubles

• Inserts décoratifs en Aluminium Rombicle soulignés de chrome perlé

• Sellerie Alcantara / Similicuir Sensatec “Schwarz” avec surpiqûres contrastantes bleues

• Shadow-Line brillant BMW Individual

• Sièges avant Sport

• Sortie d'échappement trapézoidale à gauche et à droite

• Teinte de carrosserie unie “Alpinweiss”

• Volant M gainé cuir

• Seuils de porte avec inscription M



SÉCURITÉ ET DYNAMISME.



• Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant

• Direction DirectDrive à démultiplication variable

• Écrous de roues antivol

• Freins M Sport

• Pack aérodynamique M

• Pont arrière avec différentiel autobloquant M Sport

• Suspensions DirectDrive



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS.



• Éclairage d'ambiance

• Capacité de réservoir augmentée (M340d xDrive)

• Sièges avant électriques à mémoire conducteur

• Système de haut-parleurs Hi-Fi

• Réglage en largeur du dossier côté conducteur