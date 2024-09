La BMW Série 2 Coupé reçoit de légères mises à jour ciblées

Leà la sportivité assumée reçoit de légères mises à jour ciblées.Laconserve ses proportions athlétiques et un style sportif affirmé.La Série 2 Coupé offre de nouvelles possibilités de personnalisation, un habitacle subtilement repensé et des innovations digitales.La BMW Série 2 Coupé est proposée uniquement en finition M Sport, finition incluant notamment une sellerie M PerformTex, des jantes en alliage léger 18 pouces bicolore (19 pouces sur la BMW M240i xDrive), des Suspensions et une Direction DirectDrive, un volant M gainé cuir, un ciel de pavillon anthracite, l'entourage des vitres Shadow Line M brillant et le kit aérodynamique M.L'équipement de série est enrichi de la boîte de vitesses automatique Sport avec palettes au volant, d'un système d'aide au stationnement Parking Assistant, de rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, de rétroviseurs extérieur (côté conducteur) et intérieur électrochromes, d'un éclairage d'ambiance, du système d'exploitation 8.5, de sièges avant chauffants et d'une Personal eSIM.La BMW M240i xDrive dispose également du vitrage calorifuge de série.Le BMW Curved Display est complété par un volant avec méplat sur la partie inférieure et palettes de changement de rapports.Les buses d'aération sont redessinées.Le BMW iDrive avec « QuickSelect » met l'accent sur la commande tactile à l'aide de l'écran de contrôle et de la commande vocale. L'écran d'accueil avec accès rapide « QuickSelect » propose des widgets disposés verticalement. La barre de menu située dans la partie inférieure de l'écran de contrôle offre un accès direct aux fonctions de climatisation.L'eSIM personnelle peut être activée dans la voiture La connectivité est optimisée grâce à la norme mobile 5G.L'offre de motorisations comprend deux motorisations essence quatre cylindres (220i de 184 ch et 230i de 245 ch), une motorisation quatre cylindres Diesel associée à la technologie d'hybridation légère 48V (220d de 190 ch) et une version M Performance dotée d'un six cylindres essence couplé à la technologie quatre roues motrices intelligente BMW xDrive (M240i xDrive de 374 ch).Toutes les motorisations sont associées à une transmission Steptronic Sport à huit rapports.La BMW Série 2 Coupé est produite depuis le 1er août 2024 dans l'usine BMW de San Luis Potosi au Mexique.Le lancement commercial interviendra avec l'arrivée des véhicules dans les concessions BMW.BMW 220i CoupéBMW 230i CoupéBMW M240i xDrive CoupéBMW 220d CoupéQuatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic.Cylindrée: 1,998 cc Puissance: 135 kW/184 ch à 5,000 6,500 tr/min.Couple maximum: 300 Nm à 1,350 4,000 tr/min. Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 6.4 6.9 l/100 km. Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 145 158 g/km.Quatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic.Cylindrée: 1,998 cc.Puissance: 180 kW/245 ch à 4,500 6,500 tr/min.Couple maximum: 400 Nm à 1,600 4,000 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 6.6 7.1 l/100 km. Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 150 162 g/km.Six cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.Cylindrée: 2,998 cc.Puissance: 275 kW/374 ch à 5,500 6,500 tr/min.Couple maximum: 500 Nm à 1,900 5,000 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 8.1 8.8 l/100 km.Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 185 200 g/km.Quatre cylindres Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic.Cylindrée: 1,995 cc.Puissance: 140 kW/190 ch à 4,000 tr/min.Couple maximum: 400 Nm à 1,750 2,500 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 4.9 5.4 l/100 kmEmissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 129 141 g/km.Question tarif, la BMW Série 2 Coupé démarre à partir de(220i 184).220i 184: 50 600 €230i 245: 54 200 €M240i xDrive 374: 66 600 €220d 190: 53 500 €DESIGN EXTÉRIEUR• Calandre à volets d'air pilotés• Clignotants intégrés aux feux de jour• Double sortie d'échappement ronde sur 220i/230i et simple sortie (à gauche) sur 220d. Diamètre 90 mm• Éclairage de bienvenue• Éclairage de plaque d'immatriculation à LED• Écrous de roues antivol• Feux arrière à LED intégrant les clignotants• Kit aérodynamique M• Jantes 18 pouces en alliage léger Style 848 M bicolores• Peinture Alpinweiss uni• Projecteurs LED - Feux de croisement et feux de route à technologie bi-LED• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et intégrant les clignotants latéraux• Shadow Line M BrillantDESIGN INTÉRIEUR• Ciel de pavillon M anthracite• Éclairage intérieur : lampes de courtoisie, boîte à gants, intérieur de l'accoudoir central, habitacle avant et arrière, plancher avant et coffre à bagages• Éclairage d'ambiance• BMW Curved Display• Inserts décoratifs Aluminium finement brossé• Repose-tête arrière rabattables• Réglage en largeur du dossier conducteur• Sellerie Tissu / M PerformTex Schwarz• Sièges sport avec réglage en hauteur, chauffants• Tapis de sol en velours• Volant M gainé cuir Walknappa avec touches multifonctionSÉCURITÉ• Active Guard Plus :- Avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage grâce à un radar et une caméra (de 5 à 250 km/h)- Avertissement de chevauchement de ligne avec impulsion sur la direction (à partir de 70 km/h)- Assistance de limitation de vitesse avec info de limite de vitesse• ABS - Système anti blocage des roues• Airbags :- Airbags frontaux pour conducteur et passager avant- Airbags latéraux pour conducteur et passager avant- Airbags de tête pour les passagers avant et arrière• Capteurs d'impact- Activation de l'airbag, des feux de détresse et de l'éclairage intérieur- Déverrouillage des portes- Activation de la borne batterie de sécurité- Arrêt de la pompe à carburant en cas de collision• Contrôle de stabilité dynamique (DSC) avec dotation élargie• Désactivation Airbag pour passager avant• Fixations Isofix pour les deux sièges arrière• Mesure individuelle de pression des pneumatiques• Système de détection de somnolenceCONFORT• Banquette arrière rabattable 40/20/40• Climatisation automatique bi-zones avec microfiltre• Rétroviseur intérieur électrochromeFONCTIONNEL• Alarme Antivol• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant• Fonction Start&Stop• Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"• Kit rangement• Limiteur de vitesse• Parking Assistant: Assistant de marche arrière, Assistant de stationnement, Caméra de recul• Prise de courant 12 volts dans la console centrale avant• 2 Prises USB• Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente• Suspensions DirectDriveCONNECTIVITÉ• BMW Live Cockpit Navigation Plus• Pack Connected Professional• Personal e-SIM• Services ConnectedDrive• Tuner DAB