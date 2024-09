Le SUV MG ZS Hybrid plus compte sur son rapport prix-prestations

Leaffiche desLa nouvelle génération du modèle le plus vendu en Europe pour le constructeur originaire d'Oxford est long de, large de 1,82 mètre pour 1,64 mètre de haut.L'habitabilité progresse avec un empattement de 2,61 mètres.Offrant des proportions plus dynamiques, le ZS se positionne sur le segment des SUV compacts.Les premières livraisons du MG ZS Hybrid plus dans les 185 points de vente et entretien MG Motor France débuteront en octobre 2024.Le MG ZS reçoit la chaîne de traction Hybrid plus, inaugurée par la berline polyvalente MG3. Il s'agit là du premier SUV MG hybride non rechargeable. Cinq éléments essentiels composent la chaine de traction Hybrid plus MG: moteur thermique, boite de vitesses, batterie, moteur électrique et générateur.A l'instar de la MG3, le ZS Hybrid plus embarque un moteur thermique 1.5 litre de 102 ch (75 kW), fonctionnant sous un cycle Atkinson, et un moteur électrique de 136 ch (100 kW).Le 4 cylindres 1.5 litre offre une efficacité thermique élevée : 41%.Il est associé à un moteur électrique de 136 chevaux (100 kW) et 250 Nm de couple.La plupart des fortes sollicitations sont supportées par le moteur électrique, avec le concours du moteur thermique qui vient en support ou prend le relai à haute vitesse.Le moteur thermique est couplé à une boite automatique à 3 vitesses.La batterie affiche une capacité de 1,83 kWh.Modes de fonctionnementUn générateur embarqué permet une large palette de modes de fonctionnement :- EV : entrainement uniquement par le moteur électrique lorsque le niveau de charge le permet- Série : le moteur thermique active le générateur qui alimente la batterie qui anime le MG ZS Hybrid plus via son moteur électrique- Série et Charge : fonctionnement série, avec recharge de la batterie pendant les phases de faible et moyenne charge- Propulsion directe et Charge : le moteur thermique entraine les roues, et charge la batterie dans le même temps via le générateur- Parallèle : les deux moteurs, électriques et thermique, entrainent la voiture de concertSur la route, la réponse à l'accélérateur du MG ZS Hybrid plus est instantanée, tout en proposant des passages de rapports sans à-coups.La chaîne de traction Hybrid plus permet au MG ZS de proposer des performances de premier ordre sur le segment des SUV compacts hybrides, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 8,7 secondes ainsi que des reprises dynamiques avec une accélération de 80 à 120 km/h expédiée en 7,2 secondes.Le conducteur peut adapter le comportement du MG ZS en choisissant parmi 3 modes de conduite : Eco, Standard et Sport.- Le mode Eco est optimisé pour une efficience maximale, avec une sensibilité de l'accélérateur plus douce.- Le mode standard est un compromis entre efficience et performance pour la conduite au quotidien.- Le mode sport donne le maximum de puissance en combinant les deux propulsions.Délivrant une puissance combinée de 197 ch (145 kW), le groupe motopropulseur du ZS affiche une consommation mixte WLTP de 5,0 litres aux 100 km et des émissions de 113 g de CO2 par km (chiffres provisoires).La batterie de 1,83 kWh permet une conduite électrique plus fréquente, ce qui a un impact sur la consommation. La consommation est en baisse de 24% et les émissions de CO2 sont en baisse de 25% sur le cycle WLTP par rapport au ZS essence de précédente génération.Le MG Pilot, qui comprend une gamme complète de technologies de sécurité et d'assistance à la conduite, propose 12 aides à la conduite , comprenant le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence actif avec détection des piétons et des cyclistes, l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte de sortie de voie, l'alerte de trafic transversal arrière, la détection des angles morts, l'alerte de collision avant et l'assistance à la circulation dans les embouteillages.Le premier niveau de finition « Standard » comprend un système d'infodivertissement HD de 10,25 pouces iSMART Lite avec l'application connectée, la navigation et Apple CarPlay/Android Auto , un écran conducteur déporté de 7 pouces, des capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul, de l'allumage automatique des phares, d'essuie- et du démarrage sans clés. Cette finition sera disponible en dessous de 24 000 euros.Le deuxième niveau de finition « Comfort » rajoute les phares à LED, des jantes alliage de 17 pouces, un écran d'infortivertissement de 12,3 pouces, d'un capteur de pluie et l'accès sans clés. Cette finition sera disponible en dessous de 26 000 euros.Le troisième niveau de finition « Luxury » se dote d'équipements de style et de confort, à l'instar de jantes alliage de 18 pouces, de vitres et lunette arrière surteintées, d'une caméra 360°, d'un volant chauffant, et de sièges en simili-cuir noir, chauffants à l'avant et à réglage électrique côté conducteur. Cette finition sera disponible en dessous de 28 000 euros.Tout comme le reste de la gamme MG, le MG ZS Hybrid plus bénéficie d'une garantie 7 ans / 150 000 km.