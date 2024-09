Leapmotor T03: une petite citadine électrique chinoise affichant une autonomie WLTP de 265 km

Développée sur la plateforme Heracles spécifiquement créée par, laembarque une motorisation électrique développant une(70 kW) et uneLa carrosserie de la Leapmotor T03 est composée àLongue de, la mini -citadine 5 portes / 4 places affichesur la balance.Le moteur électrique synchrone à aimant permanent de la mini-citadine chinoise développe unLes performances sur route sont modestes avec uneet uneLa consommation électrique s'établit à(Standard / Sport / Eco) sont proposés.L'autonomie électrique de la Leapmotor T03 se limite àsur la base du cycle mixte WLTP.Laen courant alternatif à domicile sur unes'effectue enLaen courant continu () s'effectue enQuestion tarif, la T03 électrique s'affiche à(T03 70 kW 37,3 kWh).La voiture électrique chinoise bénéficie d'uneLa batterie fait l'objet d'uneLe modèle T03 est conçu pour répondre aux besoins de mobilité urbaine des conducteurs jeunes et modernes.La T03 sera disponible dans les points de vente début octobre 2024.Leapmotor est une marque automobile chinoise détenue à près de 21% par Stellantis, dont Stellantis assure la commercialisation hors de Chine avec Leapmotor.Avec une longueur de 3 620 mm, une largeur de 1 577 mm, une hauteur de 1 652 mm et un empattement de 2 400 mm, le véhicule à cinq portes et quatre places de Leapmotor est adapté à la mobilité urbaine.Le design extérieur présente un style arrondi et dynamique avec une ligne de caisse qui s'étend du garde-boue avant aux feux arrière.Le design extérieur est rehaussé par des éléments distinctifs tels que la face avant incurvée, qui confère au véhicule une allure amicale.Le toit panoramique et le design bicolore renforcent l'esthétique, tandis que la bande horizontale à l'arrière ajoute une touche de sophistication. Les jantes en alliage d'aluminium de 15 pouces avec des rayons en forme de pétales apportent un look moderne au véhicule.Le modèle est équipé de feux de jour LED incurvés et aiguisés, qui incluent un mode automatique et la fonction « Follow Me Home », ainsi que ses feux arrières-LED accrocheurs.Le véhicule est équipé de 74 unités LED.Les rétroviseurs extérieurs sont chauffants, réglables électriquement et intègrent des clignotants LED.L'accès au véhicule est facilité grâce à ses cinq portes.L'intérieur de la T03 est spacieux pour une mini-citadine, avec une hauteur sous plafond arrière de 960 mm et une hauteur sous plafond avant de 950 mm.Le toit ouvrant panoramique de 42 pouces avec pare-soleil électrique contribue à créer un environnement lumineux.Le véhicule est doté de technologies telles qu'un tableau de bord LCD de 8 pouces qui interagit avec l'écran tactile central de 10,1 pouces. Le système permet au conducteur de gérer l'info-divertissement, la navigation, le téléphone et les commandes vocales.Le volant multifonction est équipé des commandes ADAS, Bluetooth et de la commande vocale.La T03 est équipée d'une chaîne de traction électrique entièrement développée par Leapmotor.Le cœur du système est une batterie de 37,3 kWh offrant une autonomie WLTP de 265 km.Le système est géré par un système de gestion intelligente de la batterie (BMS) utilisant le cloud pour surveiller l'état de la batterie en temps réel et garantir qu'elle fonctionne dans une plage de température optimale.Le moteur électrique développe une puissance maximale de 70 kW (95 Ch) et un couple maximal de 158 Nm.Le modèle électrique propose trois modes de conduite pour s'adapter à différentes conditions de conduite et aux préférences du conducteur.Le mode Eco optimise le freinage régénératif et offre une réponse de puissance plus fluide, idéal pour maximiser l'efficacité.Le mode Sports propose une réponse de puissance plus rapide, avec un freinage régénératif modéré.Le mode Standard offre un équilibre entre les deux, avec un freinage régénératif faible permettant au véhicule d'avancer lentement une fois l'accélérateur relâché.Le système de direction inclut trois modes distincts.Le mode Comfort augmente l'assistance à la direction pour rendre la conduite plus confortable.Le mode Sports réduit l'assistance à la direction pour rendre le contrôle plus précis.Le mode Standard est un compromis entre les deux précédents et offre une expérience de direction équilibrée.Le véhicule est doté d'une suspension avant MacPherson et d'une barre stabilisatrice arrière combinée dans un seul système. Cette configuration assure un équilibre des poids entre les essieux (proche du ratio de 1:1) et garantit une conduite confortable, tant en milieu urbain que sur des trajets plus longs.Le modèle dispose d'un système de freinage comprenant un frein de stationnement électrique et des disques de frein avant et arrière.Le système de freinage régénératif convertit l'énergie cinétique en énergie électrique lors du freinage et la stocke dans la batterie pour une utilisation ultérieure.La T03 est compatible avec les connecteurs de recharge Type 2 et CCS2.Le système de recharge comprend un chargeur embarqué de 6,6 kW et une puissance de charge maximale en courant continu de 48 kW.Le temps de charge à domicile, de 30 % à 80 %, est d'environ 3,5 heures.L'utilisation d'une station de charge en courant continu permet une recharge de 30 % à 80 en 36 minutes.L'application Free2move Charge donne accès à un réseau de recharge présent dans 29 pays européens comprenant plus de 800 000 points de recharge, à la fois en courant alternatif (jusqu'à 22 kW) et en courant continu (de 50 kW à 350 kW). Dans l'application, le conducteur de la T03 électrique peut trouver des stations de recharge publiques, filtrer par type de prise, puissance du chargeur, type d'opérateur de recharge (CPO), ou vérifier la disponibilité des points de recharge. Grâce au Pass de Recharge, une carte RFID avec technologie sans contact, le conducteur peut recharger en appuyant simplement sur le point de recharge sélectionné.La T03 présente une structure de carrosserie en cage robuste.La carrosserie du véhicule a été continuellement soudée au laser le long de toutes les lignes de toit conformément aux normes de sécurité européennes.La traverse anticollision monobloc en alliage d'aluminium est un élément qui offre un ratio de protection supérieur à 60%. Cette structure est accompagnée d'acier à haute résistance (60 % de la carrosserie) et d'un design conçu pour absorber efficacement l'énergie des éventuels.La T03 embarque la plateforme matérielle avancée de Leapmotor avec 3 caméras, 2 radars à ondes millimétriques et 3 radars ultrasoniques. Le système permet la mise en œuvre de jusqu'à 10 fonctions ADAS offrant une conduite intelligente de niveau L2. Le système ADAS comprend des fonctionnalités avancées telles que l'avertissement de sortie de voie (LDW) qui avertit le conducteur en cas de sortie de voie, et l'assistance au maintien de voie (LKA) qui fournit une correction légère de la direction. Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ajuste automatiquement la vitesse en fonction du véhicule précédent, tandis que l'avertissement de collision avant (FCW) et le freinage d'urgence automatique (AEB) interviennent en cas de danger imminent. Le système comprend également une assistance intelligente à la vitesse qui reconnaît les panneaux de limitation de vitesse et les affiche sur le tableau de bord.Le modèle T03 est équipé d'autres fonctions avancées telles que l'alerte de somnolence du conducteur, qui utilise des caméras de reconnaissance faciale pour surveiller la fatigue du conducteur, et la détection des angles morts (BSD) qui alerte les conducteurs des véhicules dans leurs angles morts. Enfin, le véhicule comprend un avertissement d'ouverture de porte (DOW) qui avertit le conducteur et les passagers de la circulation à l'approche lorsqu'une porte est sur le point d'être ouverte, évitant ainsi d'éventuels accidents.Grâce aux mises à jour OTA à distance, le modèle maintient ses capacités d' assistance à la conduite à jour.Le coeur du système d'info-divertissement se trouve dans l'affichage d'instruments de 8 pouces et l'écran central de 10,1 pouces, qui offrent une interface visuelle pour toutes les principales fonctions du véhicule.L'un des atouts du système est sa capacité à recevoir des mises à jour Over-the-Air (OTA).Le système d'info-divertissement de la T03 offre une gamme complète de fonctionnalités : le contrôle de la climatisation, l'éclairage et la gestion des appels et des contacts. Il est également possible d'activer ou de désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth, de régler la luminosité de l'écran, de contrôler la musique et de gérer le système de navigation par commandes vocales ou manuelles.Grâce à l'application Leapmotor, les propriétaires de la T03 peuvent contrôler à distance plusieurs fonctions du véhicule, y compris le verrouillage/déverrouillage des portes, le contrôle de la climatisation et le préchauffage de la batterie. En l'absence de connectivité, il est possible d'utiliser la clé Bluetooth pour verrouiller ou déverrouiller le véhicule.Le véhicule comprend une connectivité 4G qui surveille et améliore constamment les fonctionnalités du système. Les services cloud permettent de comprendre à distance l'état du véhicule et de fournir des services tels que le diagnostic en temps réel et les communications.Le modèle est doté d'un système d'interaction vocale. Grâce à un microphone, le système reconnaît les commandes et gère des fonctions telles que la navigation, la communication et le contrôle des systèmes multimédia. Le système est activable à la fois par commandes vocales et par un bouton sur le volant.Le modèle est disponible en une seule finition entièrement équipée.La T03 est disponible en trois couleurs de carrosserie: Light White, Starry Silver, et Glacier Blue.Les principales caractéristiques de série comprennent des jantes en alliage d'aluminium de 15 pouces, un toit panoramique avec pare-soleil électrique, une caméra arrière avec capteurs de stationnement, et la climatisation automatique.Le volant multifonction est recouvert de cuir synthétique et le véhicule est équipé d'un frein de stationnement électrique et d'un système de démarrage sans clé.Les vitres avant et arrière sont électriques, et les rétroviseurs extérieurs sont réglables électriquement.La T03 dispose d'un écran multifonction de 8 pouces et d'un écran central de 10,1 pouces. Les deux écrans sont équipés de la commande vocale.La connectivité Wi-Fi intégrée et les miroirs de courtoisie pour le conducteur et le passager font partie de la dotation d'équipements.En ce qui concerne l'ergonomie, la T03 offre un réglage manuel du siège conducteur sur six positions, tandis que le siège passager avant peut être ajusté de quatre manières.Le tarif de la T03 démarre à partir de 19 500 euros.Selon la marque, le véhicule chinois assemblé à Tichy en Pologne devrait bénéficier du bonus écologique de 4 000 euros.La T03 est distribuée en France dans 120 points de vente (objectif d'ici la fin du 1er trimestre 2025).