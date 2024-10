Le SUV électrique 7 places à traction intégrale Byd Tang remodelé revendique une autonomie jusqu'à 530 km

Byd, le spécialiste chinois des véhicules électriques et hybrides rechargeables, lanceLa version initiale du Tang a été lancée en Europe en 2021.Le SUV électrique familial 7 places Byd Tang restylé offre une traction intégrale, des performances élevées, une autonomie jusqu'à 530 kilomètres en cycle WLTP combinée et une recharge rapide.Le Tang, capable de transporter 7 personnes, est commercialisé à partir deL'extérieur de la Byd Tang a été remodelé.Conçu par une équipe internationale de designers, l'extérieur bénéficie d'un empattement long et de porte-à-faux courts à l'avant comme à l'arrière. Ensemble, ils constituent la base des proportions puissantes du véhicule.Le Tang présente la dernière génération du langage stylistique "Dragon Face" de Byd, qui associe des éléments orientaux traditionnels à des éléments occidentaux modernes.L'avant se caractérise par des phares anguleux à diodes électroluminescentes complètes et un panneau à lames distinctif.La carrosserie incorpore des surfaces tendues, des lignes réduites et des lignes de fermeture précises.Un profil de fenêtre élargi avec des piliers noircis, du verre de protection pour les vitres arrière et un contour en aluminium brossé servent à étirer visuellement la Byd Tang, en lui donnant une silhouette dynamique. La silhouette est accentuée par l'angle incliné du toit, qui reçoit des barres de toit intégrées.Une ligne d'épaule proéminente part de la pointe des phares vers l'arrière, structurant les flancs et les portières.Le hayon effilé abrite un feu arrière tridimensionnel traversant sur toute la largeur du véhicule. Il s'enroule autour des flancs, soulignant la largeur de la voiture et créant un graphisme nocturne distinctif.Posé sur des jantes en alliage de 21 pouces, le SUV Byd Tang affiche une longue ligne de toit plongeante, des lignes accentuées et des extensions de passage de roue protectrices.La Byd Tang mesure 4970 mm de long, 1955 mm de large et 1745 mm de haut.Avec ces dimensions familiales, le Tang peut accueillir jusqu'à sept personnes sur trois rangées de sièges.Les sièges de la troisième rangée peuvent être rangés individuellement dans le plancher, tandis que le siège de la deuxième rangée est divisé en deux parties et peut être rabattu dans une configuration 60:40.L'espace pour les jambes des passagers de la deuxième rangée peut être modifié grâce à un mécanisme coulissant intégré offrant un réglage longitudinal.Il est possible de faire passer la capacité du compartiment à bagages de 235 à 1 655 litres (en configuration deux sièges), tout en créant de l'espace pour les objets plus longs tels que les skis et les snowboards.En configuration cinq places, le Tang offre un volume de 940 litres du sol au toit.À l'intérieur, la Byd Tang offre un équilibre entre le confort et la technologie.Le tableau de bord, composé de matériaux de haute qualité, de surfaces douces au toucher et d'applications de garnitures de bon goût, crée une sensation instantanée de sophistication et d'espace.Au centre de l'habitacle se trouve un écran de 15,6 pouces.Un volant à méplat gainé de cuir, doté de commandes multifonctions et d'une fonction chauffante, ainsi qu'une console centrale abritant un sélecteur de vitesse éclairé et un bouton de démarrage/arrêt, offrent au conducteur des points de contact.Les sièges avant, recouverts de cuir Nappa matelassé en forme de diamant, en noir ou en marron, avec des surpiqûres doublement contrastées, illustrent les qualités du SUV Byd. Avec un réglage électrique multidirectionnel et des fonctions de massage, de chauffage et de ventilation, ils garantissent un niveau élevé de soutien latéral et de bien-être pour l'occupant.L'intérieur noir et orange utilise un savoir-faire artisanal combiné aux dernières technologies embarquées et aux écrans d'affichage pour le conducteur.Le système d'éclairage d'ambiance à LED, qui offre un choix de 31 configurations de couleurs différentes, ajoute une touche contemporaine au design grâce à des sources lumineuses finement intégrées.La pièce maîtresse de l'intérieur est le système BYD Intelligent Cockpit.Les instruments numériques à cristaux liquides sont logés dans un écran intégré de 12,3 pouces situé devant le conducteur.Les fonctions d'infodivertissement sont incorporées dans un écran tactile autonome de 15,6 pouces monté au centre. L'écran est doté d'une rotation électrique qui lui permet de passer de l'affichage portrait à l'affichage paysage.Le cockpit numérique repose sur un chipset Qualcomm SA8155, dotant les fonctions d'infodivertissement de propriétés réactives et d'une haute résolution de pixels.Doté d'un assistant vocal déclenché par l'invite "Hi Byd", les utilisateurs peuvent régler les paramètres de climatisation, gérer les modes de conduite, modifier les listes de lecture et exécuter d'autres opérations simples par des commandes vocales en langage naturel.Les passagers de la deuxième rangée de sièges peuvent régler la climatisation à l'aide d'un panneau de commande à cristaux liquides.Le système Intelligent Cockpit offre une connexion 4G embarquée de série, des applications intégrées dont Spotify et la navigation Here, ainsi que l'intégration des smartphones via Android Auto ou Apple CarPlay.L'angle des dossiers des sièges arrière peut être modifié.L'accès à la troisième rangée de sièges est facilité par le mécanisme d'entrée. Il permet de basculer vers l'avant le siège le plus à l'extérieur de la deuxième rangée, créant un accès ininterrompu aux occupants des sièges de la troisième rangée.Les sièges en cuir Nappa matelassé et le tableau de bord en daim ornent l'habitacle, complété par un sélecteur de vitesse éclairé et un éclairage d'ambiance à 31 couleurs dégradées.Conçu pour les familles nombreuses soucieuses de l'environnement, le SUV Byd Tang est doté d'un toit panoramique électrique coulissant qui laisse entrer la lumière naturelle dans l'habitacle. Le toit ouvrant panoramique de série baigne l'habitacle spacieux de lumière naturelle, procurant une sensation d'ouverture et d'aération à tous les occupants. Il est équipé d'un pare-soleil électrique pour protéger l'habitacle des rayons du soleil en été.Les sièges en cuir Nappa sont multifonctionnels et réglables. Les sièges avant sont ventilés et chauffants. Le support lombaire est réglable électriquement.Un ensemble de mesures standard de purification de l'air, comprenant un filtre intérieur PM2.5, un système intégré de purification de l'air PM2.5, un générateur d'ions négatifs et un système de parfum actif, garantit un environnement sans pollen.La commodité est privilégiée grâce à de nombreux compartiments de rangement, une paire de grands porte-gobelets au sein de la console centrale, plusieurs ports USB-C et un socle de recharge sans fil pouvant accueillir différents smartphones à un taux de charge allant jusqu'à 50 W.BATTERIELe SUV Byd Tang est alimenté par une batterie Blade (sans cobalt, sans manganèse ou nickel). D'une capacité de 108 ,8 kWh, la batterie Blade utilise du lithium fer phosphate (LFP) qui offre une gestion thermique et une stabilité élevées. La technologie offre une densité de puissance plus élevée associée à une faible consommation d'énergie.Développée et produite par la division batteries de Byd, la batterie Blade comporte une cathode en lithium-fer-phosphate (LFP) et 24 modules de cellules individuels refroidis par liquide, chacun ayant un profil longitudinal en forme de lame. Cette conception brevetée améliore la durabilité, la longévité, les performances de charge et la stabilité thermique dans des conditions climatiques et opérationnelles variables.La batterie Blade est logée dans une structure alvéolaire en aluminium résistante aux chocs, dotée de propriétés de défense et de charge multicouches, faisant partie intégrante de la structure de la carrosserie de Byd pour une protection robuste et des niveaux de sécurité élevés.Les caractéristiques de sécurité de la batterie Blade ont été démontrées lors de crash-test s, y compris des scénarios de sécurité active réalisés par le Programme européen d'évaluation des nouvelles voitures (Euro NCAP). La BYD TANG a obtenu la note de sécurité 5 étoiles.La batterie Blade dépasse les exigences du test de pénétration des clous, utilisé pour simuler l'emballement thermique et l'augmentation de la température de surface à la suite d'une perforation de la batterie par un objet pointu.La batterie Blade à refroidissement liquide, d'une capacité énergétique brute totale de 108,8 kWh, fonctionne en combinaison avec un système de contrôle électronique avancé. Elle utilise du carbure de silicium d'aluminium de qualité aéronautique pour optimiser l'efficacité de la double motorisation électrique dans tous les scénarios de conduite.Le groupe motopropulseur du SUV Tang comprend deux moteurs d'une puissance combinée de 380 kW (517 ch) qui peuvent fournir une transmission intégrale électrique lorsque les conditions l'exigent, tout en passant automatiquement à la traction avant en vitesse de croisière afin de préserver la consommation d'énergie.Le moteur électrique monté à l'avant développe 180 kW, alors que le moteur électrique monté à l'arrière 200 kW.Le couple combiné de 700 Nm permet une accélération instantanée et fluide, ce qui se traduit par un temps de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.Les performances ide la Byd Tang s'accompagnent d'un système de freinage composé d'étriers de frein Brembo à l'avant et de disques de frein perforés à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'un système d'assistance hydraulique au freinage (HBA) de Bosch. Les fonctions de freinage comprennent la répartition électronique de la puissance de freinage (EBD), le contrôle du maintien en côte (HHC), l'arrêt confortable (CST), l'essuyage des disques de frein (BDW), l'intervention en cas de mouvement de roulis (RMI), le contrôle de la descente en côte (HDC) et le système de neutralisation des freins (BOS).La dynamique de conduite de la Byd Tang est influencée par la suspension à jambes de force MacPherson à l'avant et multibras à l'arrière.La configuration à forte teneur en aluminium réduit la masse non suspendue à chaque roue.Spécialement adapté aux conditions routières européennes, le contrôle intelligent de l'amortissement DiSus-C offre des propriétés d'amortissement variables en fonction d'un large éventail de paramètres, notamment le mode de conduite, l'angle de braquage, la position de la pédale d'accélérateur et la vitesse, afin d'améliorer la stabilité et le confort.La batterie Blade est intégrée dans la structure du plancher en acier haute résistance formé à chaud, ce qui confère au Tang un centre de gravité bas.Le système de transmission intégrale ajuste en permanence la répartition de la puissance entre les roues avant et arrière, garantissant des niveaux élevés et constants d'adhérence et de traction dans des conditions routières et météorologiques variables.Le conducteur peut choisir entre quatre modes de conduite différents ( Sport, Normal, Eco et Snow).Le système de conduite autonome de niveau 2 développé par Byd utilise 22 capteurs différents, dont 12 radars à ultrasons, 5 radars à ondes millimétriques, 4 caméras de vision surround et une caméra montée dans le pare-brise. Ils fonctionnent en combinaison avec des algorithmes de big data développés par le Smart Connectivity Centre de Byd pour optimiser les fonctions de chacun des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) en fonction des habitudes détectées du conducteur.Les fonctions d'alerte de franchissement de ligne (LDW), d'aide au changement de voie (LCA), d'alerte de collision prédictive (PCW), de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), d'aide à la conduite intégrée (ICA), de freinage automatique d'urgence (EAB), de régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go (ACC), d'aide au freinage d'urgence (EBA), d'alerte d'ouverture de porte (DOW), d'alerte de franchissement de ligne arrière (RCW) et d'alerte de circulation transversale arrière (RCTA) font partie de la dotation standard.Pour faciliter les manœuvres de stationnement et de conduite en ville, la Byd Tang est équipée d'un système de caméra panoramique. Le système combine les images des quatre caméras du système d'aide à la conduite pour fournir en temps réel des images à 360 degrés sur l'écran central de 15,6 pouces du système d'infodivertissement. Les images à haute résolution sont accompagnées d'avertissements sonores, ce qui facilite les manœuvrer dans les espaces restreints.En conduite de nuit, la technologie des projecteurs full-LED (de série) permet d'éclairer la route et les zones environnantes, avec l'assistance des feux de route et les propriétés adaptatives.La rigidité de la structure de la carrosserie en acier à haute résistance formée à chaud, soutenue par les propriétés portantes de la batterie Blade contribue à la sécurité.Le SUV électrique 7 places Byd Tang a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2023.Le grand SUV électrique Byd Tang de 2 630 kg a totalisé 87% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 80% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 73% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le Tang a obtenu des notes parfaites dans les tests d'installation de sièges pour enfants.Les systèmes de sécurité active du véhicule ont été salués, en particulier le système de freinage d'urgence autonome (AEB).Le système de maintien dans la voie corrige en douceur la trajectoire du véhicule s'il dérive de sa voie et intervient dans certaines situations plus critiques.Le système LSS (Lane Support System) peut aider le conducteur à maintenir le véhicule dans la voie, évitant ainsi le risque de collision dû à une sortie de voie.Le Tang a obtenu des notes complètes dans les conditions LKA (Lane Keeping Assist), ELK (Emergency Lane Keeping) et Lane Support Motorcyclist.La Byd Tang est dotée d'équipements d'aide à la conduite comprenant 25 fonctions de sécurité de pointe, dont une caméra à vision panoramique HD à 360 degrés et 11 radars extérieurs.Les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) comprennent l'avertissement de collision avant, le freinage d'urgence automatique, l'avertissement de collision arrière, l'alerte de circulation transversale arrière, l'avertissement de sortie de voie et l'assistance au changement de voie.La sécurité des occupants est assurée par six airbags et le déploiement électrique des verrous de sécurité pour enfants.Les mesures d'isolation acoustique, y compris le verre acoustique standard pour le pare-brise et les fenêtres, contribue à une expérience de cabine calme avec de faibles niveaux de NVH (bruit, vibration et rudesse).L'inclusion d'une pompe à chaleur augmente l'efficacité thermique de la batterie jusqu'à 20 %. Elle permet de réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie lors du chauffage de l'habitacle. Cela se traduit par une augmentation de 10 % de l'autonomie globale par rapport à un élément chauffant conventionnel à coefficient de température positif (CTP).La gestion de l'énergie grâce à une pompe à chaleur de série permet d'atteindre une autonomie combinée WLTP de 530 km.La Byd Tang est équipé d'un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif triphasé.Une autre caractéristique de la batterie Blade est sa capacité de charge rapide. La batterie haute tension du SUV Byd Tang peut être rechargée entre 30 % et 80 % en 30 minutes sur un chargeur CC haute puissance jusqu'à 170 kW.La fonction V2L (Vehicle-to-Load) transforme le Tang en "centrale électrique mobile" dans les zones dépourvues de prise de courant. Cela permet de fournir de l'énergie portable à des appareils électriques externes, y compris des outils électriques et du matériel de camping, à un taux allant jusqu'à 4 kW.La Byd Tang électrique 7 places est commercialisée à partir de 72 000 euros.DimensionsDimension (L/l/h): 4 970 mm /1 950 mm / 1 745 mmEmpattement: 2 820 mmNombre de places: 7 occupantsVolume de coffre (7 places/ 5 places/ 2 places): 235 litres / 940 litres / 1 655 litresTaille des roues: 21 poucesPoidsPoids: 2 630 kgPerformances de conduiteTransmission: AWDVitesse maximale: 190 km/hPuissance moteur: Avant 180 kW / Arrière 200 kWCouple moteur: 700 Nm (Avant 350 Nm / Arrière 350 Nm)Accélération de 0-100km/h: 4.9 secondesConsommationConsommation: 240 Wh/km Emissions CO2 (locales): 0 g/kmAutonomie WLTP mixte: 530 kmRechargeType de batterie : Byd Blade Batterie (LFP)Puissance de la batterie: 108.8 kWhVoltage: 640 VPuissance de charge: 170 kW DC (CCS2) / 11 kW AC (triphasé)Temps de charge DC (30-80%): 30 min (170kW)ExtérieurPeinture métalliséePhares à LED, allumage/extinction automatiqueFeux de jour à LEDÉclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)Éclairage d'accueil dynamiqueAssistance feux de route (HMA)Feu de virageÉclairages de sol par les rétroviseurs extérieursFeux arrière à LEDClignotant dynamiqueIndicateur de charge à LEDFeux antibrouillard arrièreToit ouvrant panoramique, fonction anti-pincement, pare-soleil à réglage électriqueHayon électriqueOuverture et fermeture par coup de piedAntenne en aileron de requinBarres de toit en aluminiumJantes alliage 21 pouces bicoloresPneus 265/45R21Panneau de protection de batterieRétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffantsPare-brise avant, protection anti-UV, isolation thermique, insonorisationVitres arrière et lunette arrière, vitrage surteintéPare-brise avant, essuie-glaces à détection de pluieHabitacleCuir végan, volant multifonction, chauffantTableau de bord avec décoration en cuir suédéCadre de vitres de toitGarniture de pavillon, tissu noirSièges en cuir NappaTrois rangées de sièges (2/3/2)Pare-soleil du siège conducteur avec miroir de maquillage et éclairageSiège conducteur, réglable électriquement, 8 directions, mémoire de positionSiège conducteur, ventilé, chauffant, réglage mémorisé, massageSiège conducteur, appuie-tête intégréSiège conducteur, soutien lombaire à commande électrique, 4 directionsSiège passager avant, pare-soleil avec miroir de maquillage et éclairageSiège passager avant, réglable électriquement, 4 directionsSiège passager avant, ventilé, chauffant, massageSiège passager avant, appuie-tête intégréSiège passager avant, soutien lombaire à commande électrique, 6 directionsSièges centraux, réglables manuellement, 4 directionsSièges centraux, rabattables et inclinables 4/6Sièges de rangée arrière : hauteur d'appuie-tête réglable manuellementSièges arrière, appuie-tête réglable manuellementCommande de climatisation à trois zonesÉclairage ambiant, multicolore, réagissant au rythmeÉclairage de coffrePédale d'accélérateur de type organeÉclairages de sol de siège avantÉclairage de console centraleÉclairage de boîte à gantsÉclairages à LED des quatre portesLampes de lecture avant à LEDLampes de lecture latérales arrière à LED4 x lève-vitre à impulsion, fonction anti-pincementRétroviseur à atténuation automatiqueBouches d'aération arrièreTablette de coffreSortie électrique 12 VPanneau de commande de climatiseur arrièreAccoudoir central avant, 2 porte-gobeletsAccoudoir arrière, 2 porte-gobeletsFiltre PM2.5Système de purification d'air PM2.5Générateur d'ions négatifsCommunication et divertissement à bordTableau de bord tout LCD 12,3 pouces TFTÉcran tactile rotatif électrique 15,6 poucesPanneau de commande arrière LCDDAB et FMSystème audio Dynaudio, 12 haut-parleursAffichage tête haute (HUD)Navigation (abonnement d'essai gratuit de 3 ans)Commande vocale intelligente - "Hi, Byd"Connectivité 4G embarquée (10 ans de gratuité du service Cloud)Service Cloud - Appli Byd (10 ans de gratuité du service Cloud)Ports USB avant, 1 x 18 W type A, 1 x 60 W type CPorts USB arrière, 1 x 18 W type A, 1 x 60 W type CPorts USB dans le rangement d'accoudoir avant, 2 x 18 W type ACharge sans fil de smartphone, 50 WAndroid Auto et Apple CarPlaySécuritéAirbag conducteurAirbag passager avantAirbag passager avant, contacteur de désactivationAirbag central avantAirbags latéraux avant et arrièreAirbags rideaux de gaucheAirbags rideaux de droiteCeintures de sécurité avant à prétensionneur électrique et réglables en hauteurCeintures de sécurité avant à prétensionneur et limiteur de forceCeintures de sécurité arrière à prétensionneurIsofix, sièges arrière (3ème rang)Isofix et i-Size, sièges passager avant et arrière (3ème rang)Système de surveillance de la pression de pneu (TPMS)Détection de présence d'enfant (CPD)Système antivolSystème de verrouillage automatiqueVerrouillage de sécurité enfant mécaniqueAppel d'urgence (eCall)Radars de stationnement, avant et arrièreCaméra de vue à 360°Caméra embarquéeRégulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)Assistance au maintien dans la voie (LKA)Détection d'angle mort (BSD)Détection de la fatigue du conducteur (DFM)Frein assisté intelligent (IPB)Système antipatinage (TCS)Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)Alerte de trafic transversal avant (FCTA) et freinage en cas de trafic transversal avant (FCTB)Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)Avertissement de collision avant (FCW)Avertissement de collision arrière (RCW)Avertissement de sortie de voie (LDW)Avertissement d'ouverture de porte (DOW)Assistance à la sortie de voie (LDA)Commande de centrage dans la voie (LCC)Frein de stationnement électrique (EPB)Distribution électronique de la force de freinage (EBD)Stationnement confortContrôle d'adhérence en descente (HDC)Auto Hold (Maintien du freinage automatique à l'arrêt)Freinage d'urgence automatique (AEB)Système de signalisation de freinage d'urgence (EBSS)Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) Assistance à la conduite dans les embouteillages (TJP)Assistance hydraulique au freinage (HBA)Servofrein hydraulique (HBB)Décélération contrôlée pour stationnement (CDP)Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)Assistance au démarrage en côte (HHC)Système de contrôle anti-renversement (RMI)Système de priorité des freins (BOS)Commodité et efficacitéFonction Véhicule à chargement (V2L)Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige2 x clé intelligente et 1 x clé NFCAccès et démarrage sans cléPompe à chaleurChargeur embarqué (OBC) 11 kW