La Peugeot E-408 électrique affiche une autonomie WLTP jusqu'à 453 km

Lepasse à l'La Peugeot E-408 électrique embarque uneassocié à uneAvec uneet une largeur de 1,85 m (rétroviseurs repliés), la Peugeot E-408 utilise la plateforme multi-énergie E-EMP2 (Efficient Modular Platform) qui se distingue par la longueur de l'empattement, à 2,79 m.Les dimensions généreuses du véhicule permettent d'installer la batterie de traction dans le soubassement de la voiture , sous le plancher entre les roues, préservant totalement l'espace de l'habitacle et abaissant le centre de gravité au bénéfice du dynamisme du comportement routier.L'architecture permet d'allier le dynamisme visuel d'un fastback, un comportement routier de berline et une position de conduite légèrement surélevée.Avec ses voies larges (1,59 m à l'avant et 1,60 m à l'arrière), la Peugeot E-408 est solidement ancrée sur la route. Bien que surélevé, le modèle offre un profil élancé, grâce à une hauteur limitée à 1,49 m qui permet d'optimiser l'aérodynamisme.L'aérodynamique de la 408 (SCx : 0,66) a fait l'objet d'attentions toutes particulières : boucliers, entrée d'air en face avant, écran sous caisse et bas volet arrière des roues avant. La Peugeot E-408 reçoit un soubassement spécifique qui forme un fond plat aérodynamique.Le caractère de la Peugeot E-408 est souligné par le traitement acéré des surfaces de la carrosserie, que l'on remarque notamment vers l'arrière au niveau des oreilles de chat, du volet de coffre et sur les ailes, créant des facettes aiguisées.Les protections latérales de caisse et de passages de roues se prolongent en un pare-chocs arrière noir. En découpant de biais la couleur caisse, il accentue le dynamisme de l'arrière.Les jantes Graphite de 19 pouces reçoivent des pneus 225-50R19 à très basse résistance au roulement ( classe A plus).Le traitement couleur caisse de la calandre de la Peugeot E-408 la « dématérialise » en la fondant dans le volume général du pare-chocs.A l'avant, la technologie Matrix LED permet de dessiner des projecteurs très fins. La signature lumineuse se prolonge vers le bas avec deux bandes de LED en forme de crocs qui plongent dans le bouclier. A l'arrière, l'identité Peugeot prend la forme des trois griffes à LED.Cinq couleurs sont disponibles: Blanc Okénite, Bleu Obsession, Gris Selenium, Rouge Elixir, Noir Perla Nera.Le volant compact décuple le plaisir de conduire en permettant une précision de mouvement unique.Situé à hauteur des yeux juste au-dessus du volant, le combiné digital intègre une dalle numérique 10 pouces en 3D entièrement paramétrable et personnalisable.A l'intérieur du fastback électrique du segment C Peugeot, l'éclairage d'ambiance à LED (8 couleurs) situé derrière l'écran central diffuse une lumière douce et participe à l'ambiance de l'habitacle. La lumière se retrouve jusqu'aux panneaux de portes moussés, qui sont habillés soit de tissu, soit d'Alcantara ou constitués de pièces d'aluminium embouti selon le niveau de finition.Le confort thermique et acoustique de la Peugeot E-408 est optimisé par les technologies mises en œuvre pour la fabrication de ses vitrages. A l'avant et à l'arrière les vitres ont une épaisseur de 3,85 mm. À l'avant, les vitres latérales sont feuilletées (3,96 mm sur la version GT) pour une meilleure isolation phonique et une sécurité accrue.La climatisation participe du confort thermique. Les buses amenant l'air frais dans l'habitacle sont situées en position haute à l'avant, et les passagers arrière profitent de 2 aérateurs placés à l'arrière de la console centrale.La Peugeot E-408 est équipée du système AQS (Air Quality System) qui contrôle la qualité de l'air entrant dans l'habitacle et active automatiquement le recyclage de l'air en cas de nécessité. Sur le niveau GT, le système de traitement de l'air Clean Cabin intègre la filtration des gaz polluants et des particules et l'affichage de la qualité de l'air sur l'écran tactile central.Les sièges avant enveloppants ont obtenu le label AGR (Aktion für Gesunder Rücken) attribué par une association allemande indépendante d'experts de l'ergonomie et de la santé du dos. Le label récompense l'ergonomie et l'amplitude de réglages des sièges avant. Ils peuvent aussi se doter de réglages électriques 10 voies avec deux mémorisations possibles pour le conducteur, 6 voies pour le passager ainsi que d'un massage pneumatique 8 poches avec 8 programmes différenciés, et du chauffage des assises.Le design des sièges a été pensé pour mettre en valeur la qualité des matériaux utilisés : tissu chiné, mailles techniques, alcantara, cuir embossé et cuir nappa sur certains marchés. Sur les déclinaisons GT, ils se parent d'un fil signature de couleur Adamite, qui vient aussi surligner la planche de bord, les panneaux de portes et les pads moussés de la console.Entre les sièges avant, l'arche de la console centrale se prolonge jusqu'à l'emplacement dévolu à la recharge sans fil du téléphone. Tout le reste de la console est entièrement dédié aux rangements et à la praticité, avec un accoudoir, 2 prises USB C (charge/data), 2 porte-gobelets et jusqu'à 33 litres de rangements divers.Grâce à l'empattement long de 2,79 m, l'espace arrière est habitable pour les passagers assis à l'arrière avec 183 mm d'espace aux genoux. La cave à pieds, espace dédié aux pieds des passagers arrière sous les sièges avant, est conçue pour maximiser la liberté de mouvements.La Peugeot E-408 est équipée en série d'une pompe à chaleur, ainsi que d'un volant et de sièges chauffants qui permettent d'optimiser le confort thermique des passagers tout en préservant l'énergie de la batterie.L'écran central de 10 pouces permet de piloter le système Peugeot i-Connect Advanced (de série) qui offre une navigation connectée TomTom.L'affichage de la carte se fait sur la totalité de l'écran tactile 10 pouces.La mise à jour du système s'effectue « over the air », directement par la transmission des données via le réseau télécom.Le système de navigation intègre une fonction « trip planner » qui planifie les trajets afin de maximiser l'autonomie de la voiture et faciliter la recharge. Pour calculer l'itinéraire, le système prend en compte la distance à parcourir, le niveau de charge de la batterie au départ, le niveau de charge de la batterie souhaité à l'arrivée, la vitesse, la consommation d'énergie, le trafic, le type de route, le dénivelé et les bornes de recharge disponibles vers la destination.L'application e-Routes est accessible en connectant un smartphone au système Peugeot i-Connect. Elle permet d'optimiser tous les déplacements en calculant le meilleur itinéraire en fonction des besoins d'autonomie du véhicule, de la localisation des bornes de recharge, des conditions de circulation, de la distance à parcourir, etc.La fonction mirroring connectant le smartphone au système d'info-divertissement de la voiture se fait sans fil (Apple CarPlay/Android Auto ). Il est possible de connecter deux téléphones en Bluetooth en même temps. Quatre prises USB-C complètent le dispositif connecté.Les i-toggles entièrement configurables disposés sous l'écran central comme un livre ouvert, apportent une esthétique unique. Chacune des 5 i-toggle personnalisables est une touche de raccourci tactile vers les réglages de climatisation, un contact téléphonique, une station radio, un lancement d'application… paramétrés au choix de l'utilisateur.La commande « ok Peugeot » de reconnaissance vocale en langage naturel permet l'accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l'info-divertissement et à l'intelligence artificielle générative ChatGPT. L'intelligence artificielle générative ChatGPT répond, via la commande vocale, à de larges demandes, qu'il s'agisse de renseignements touristiques ou de générer un quiz pour occuper les enfants pendant un voyage.L'application sur smartphone MyPeugeot permet de lancer ou programmer un pré-conditionnement thermique, de lancer la charge de la batterie ou d'activer la séquence lumineuse d'accueil pour localiser la voiture dans un parking.La Peugeot E-408 est dotée d'une banquette en deux parties (rabattable en 60/40) équipée d'une trappe à skis. Elle bénéficie, en finition GT, d'un système de rabattement immédiat de ses deux parties par l'action de deux commandes accessibles depuis les côtés du coffre.Le volume du coffre à bagages atteint 471 dm3. Lorsque les deux dossiers de la banquette sont rabattus, la capacité de chargement atteint 1 545 dm3. Une fois le dossier de la banquette rabattu, il est possible de charger un objet d'une longueur de 1,89 m.La zone du coffre est équipée d'une prise 12V située sur la garniture de coffre droite, d'un éclairage à LED, d'un filet et d'un élastique de rangement et de crochets porte-sacs.La Peugeot E-408 reçoit un moteur électrique synchrone à aimants permanents de 210 ch (157 kW) pour un couple de 345 Nm.La Peugeot E-408 est dotée d'une batterie haute tension de 58,2 kWh (capacité utile). De technologie NMC 811 (80 % Nickel, 10 % Manganèse, 10 % Cobalt), elle bénéficie d'une densité énergétique augmentée avec 18 modules embarqués.A l'aide des palettes situées derrière le volant compact, le conducteur peut activer le freinage régénératif selon trois niveaux de puissance modérée. La palette de gauche augmente la régénération et celle de droite la diminue. Les trois niveaux de régénération sont : régénération Basse (moins 0,6 m/s²) pour des sensations proches d'un véhicule thermique, Modérée (moins 1,3 m/s²) pour une décélération accentuée au lâcher de la pédale d'accélérateur, et Augmentée (moins 2.0 m/s²) pour une décélération maximale au lâcher de la pédale d'accélérateur et une régénération maximale. Les deux derniers niveaux allument automatiquement les feux Stop arrière.Le conducteur peut choisir entre trois modes de conduite.Normal est le mode par défaut qui, fixant la puissance à 140 kW (190 ch) et le couple à 300 Nm, offre un équilibre entre dynamisme et autonomie.Le mode Sport (157 kW/210 ch et 345 Nm) s'active automatiquement et temporairement lors des « kick down » pour des performances maximales.Le mode Eco (125 kW/170 ch, 270 Nm) privilégie l'autonomie.Un dispositif de systèmes d'aides à la conduite, alimentés par des informations recueillies par 5 caméras et 3 radars , sécurisent et apaisent la conduite et les manœuvres.- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable.- Freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision : il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu'à 140 km/h (selon version).- Alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire.- Alerte d'attention conducteur détectant les troubles de vigilance sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h.- Reconnaissance étendue et affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement, en plus des habituelles signalisations relatives à la vitesse.- Système de vision de nuit (Night Vision), permettant de détecter des êtres vivants (piétons/animaux) devant le véhicule, de nuit ou par visibilité réduite. La portée du système garantit la détection, au-delà de la portée des feux de route, avec un affichage central de la vision infrarouge dans le combiné numérique situé directement dans le champ de vision du conducteur.- Surveillance d'angle mort longue portée (75 mètres).- Alerte arrière de trafic : lors d'une marche arrière, alerte d'un danger en approche à proximité.La consommation d'électricité s'élève à 15,2 kWh aux 100 km.L'autonomie atteint jusqu'à 453 km (selon le cycle mixte WLTP). Cela répond aux besoins quotidiens de la plupart des automobilistes du segment C, qui effectuent en moyenne, 45 km par jour (données de l'industrie). Pour les longs trajets, c'est une autre histoire. Rappelons que 'autonomie sur autoroute à une vitesse de 130 km/h est inférieure de 40% à l'autonomie selon le cycle d'homologation WLTP.La Peugeot E-408 est équipée en série d'un chargeur triphasé de 11 kW.Pour la recharge en courant continu, via des chargeurs rapides, la Peugeot E-408 accepte une puissance de recharge allant jusqu'à 120 kW permettant une recharge de 20 % à 80 % de la batterie en un peu plus de 30 minutes (avec une température de batterie nominale). Cela permet de retrouver 100 km d'autonomie en près de 10 minutes. Pour optimiser la recharge (de 20% de charge mini jusqu'à 80 % de charge maxi), le conducteur peut programmer les seuils bas et haut depuis l'écran central de la E-408.La Peugeot E-408 est disponible en deux versions : Allure et GTLa Peugeot E-408 Allure reçoit en série des projecteurs à LED, des jantes alliage 19 pouces, un Peugeot i-Cockpit avec combiné d'instruments numérique 10 pouces personnalisable, une navigation connectée avec trip planner, une commande vocale ok Peugeot, la fonction mirroring sans fil Apple CarPlay/Android Auto, un système audio 6 haut-parleurs, un siège conducteur et un volant chauffants, une climatisation automatique bi-zone, une caméra et des radars de stationnement arrière, une pompe à chaleur, etc.La Peugeot E-408 GT reçoit en série, en plus des équipements de la version Allure des projecteurs Matrix LED, des radars de stationnement avant, un Peugeot i-Cockpit avec combiné d'instruments numérique 10 pouces personnalisable, des garnitures intérieures en aluminium avec éclairage d'ambiance personnalisable 8 couleurs, des seuils de portes en aluminium, un hayon mains-libres motorisé, un pack Drive Assist Plus (conduite semi-autonome de niveau 2), etc.La Peugeot E-408 électrique bénéficie d'une garantie jusqu'à 8 ans ou 160 000 km au travers du programme Peugeot Allure Care (entretien constructeur dans le réseau Peugeot). Celui-ci couvre le moteur électrique, le chargeur, la transmission et les principaux composants électriques et mécaniques du véhicule. Le programme Peugeot Allure Care complète la garantie Peugeot spécifique qui s'applique à la batterie haute tension pour une durée de 8 ans ou 160 000 km afin d'offrir une couverture complète du véhicule. Le programme Peugeot Allure Care s'active automatiquement et gratuitement pour 2 ans ou 25 000 kilomètres après chaque entretien réalisé au sein du réseau de la marque.Le fastback Peugeot E-408 électrique est produit dans l'usine de Mulhouse.La motorisation est produite en France, à Trémery, par la joint-venture Stellantis-Nidec.Le réducteur auquel elle est associée est fabriqué par Stellantis à Valenciennes (France).