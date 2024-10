Le Mitsubishi ASX restylé intègre la face avant « Dynamic Shield » de Mitsubishi

Clone du Renault Captur , le B-SUV Mitsubishi ASX (« Active Sports X-over ») passe par la case restylage quelques mois après son lancement.Forts des jalons posés par son prédécesseur, le B-SUV ASX restylé adopte le langage stylistique de la marque en intégrant la face avant « Dynamic Shield » emblématique de Mitsubishi L'ASX se dote d'une technologie d'info-divertissement et d'applications mobiles avec Google « built-in ».Développé sur la base du Captur sur la plateforme CMF-B de l'Alliance Renault -Nissan-Mitsubishi, l'ASX offre une expérience de conduite améliorée.L'ASX propose un large choix de motorisations électrifiées, notamment hybride (HEV) et micro-hybride, des moteurs thermiques, ainsi qu'un ensemble de technologies de sécurité et de confort.Le Mitsubishi ASX bénéficie en France d'une garantie constructeur de huit ans ou 160 000 km.L'ASX est produit dans l'usine Renault de Valladolid, en Espagne.Le design de l'ASX intègre la face avant « Dynamic Shield » de Mitsubishi.La face avant plus horizontale est associée à une technologie d'éclairage à LED, un capot moteur sculpté et des prises d'air surbaissées.Le profil latéral allie une silhouette fluide à des épaules larges et hautes et à un changement de couleur au niveau des passages de roue et des bas de caisse.Les feux arrière affichent un style distinctif, formant un « C » allongé au niveau des épaules arrière et du hayon. De type full LED, ils contribuent à l'impact visuel de l'ASX de nuit.Le monogramme « ASX » et le lettrage « Mitsubishi » s'étire sur toute la largeur du hayon.L'extérieur du véhicule est rehaussé d'éléments noirs brillants et chromés, parmi lesquels la protection de soubassement avant, les moulures latérales et la protection de soubassement arrière.L'ASX est disponible en cinq couleurs métallisées (Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue et Streel Grey).Sur les versions supérieures, chacune de ces teintes (hormis Onyx Black) peut être associée à un toit Onyx Black métallisé pour une livrée bicolore.L'ASX se distingue par sa séquence d'accueil et de fermeture. Lorsque l'on s'en approche avec une carte mains-libres ou qu'on le déverrouille, le SUV Mitsubishi lance une animation d'accueil via ses éclairages, et à l'ouverture de la porte, le système d'info-divertissement s'active avec un affichage spécifique. Puis lorsqu'on le quitte, le verrouillage de l'ASX déclenche une séquence de fermeture.La montée et la descente des passagers sont facilitées par le point de hanche surélevé du véhicule.Les sièges et le volant chauffants assurent un réel confort durant les mois d'hiver. Lorsque les températures chutent, le pare-brise chauffant permet un désembuage et un dégivrage efficaces pour une parfaite visibilité en toutes circonstances.L'habitacle de l'ASX peut être baigné de lumière lorsqu'il est équipé d'un toit panoramique. D'une largeur de 690 mm, il peut être ouvert dans trois positions intermédiaires, toutes sélectionnables à l'aide d'une commande située au-dessus du rétroviseur intérieur. En position d'ouverture maximale, le toit panoramique se rétracte sur 315 mm.La banquette arrière coulissante sur 16 cm (disponible de série sur tous les niveaux de finition) permet d'accroître au choix la longueur aux jambes ou le volume de chargement du coffre, qui gagne 69 litres supplémentaires venant s'ajouter à la capacité initiale de 332 litres avec les sièges arrière avancés au maximum.L'ASX propose Google « built-in » et l'application My Mitsubishi Motors afin de bénéficier de diverses fonctionnalités, parmi lesquelles un diagnostic en temps réel, des commandes à distance et la localisation du véhicule.Google « built-in » donne accès à Google Maps ainsi qu'à d'autres services et applications disponibles sur Google Play, directement dans l'habitacle. Il est possible d'utiliser Google Assistant en prononçant les mots « Hey Google » ou en effectuant un appui long sur le bouton de commande vocale du volant. Google Assistant peut aussi être utilisé pour obtenir des instructions de navigation, lire des contenus multimédia, passer des appels et envoyer des messages ou commander certaines fonctions du véhicule.Le système d'info-divertissement est conçu autour d'un écran haute résolution de 10,4 pouces au format portrait. Cet affichage 150DPI et 960 x 1 280 pixels fournit aux occupants toutes les informations dont ils ont besoin, via un accès aux données cartographiques et aux diverses applications d'un smartphone grâce à une fonction de réplication sans fil. Les smartphones peuvent être rechargés sans fil pour plus de commodité.Côté audio, l'ASX est équipé d'un système Harman Kardon.L'intérieur de l'ASX offre le choix entre un combiné configurable avec écran de 7 pouces ou un écran couleur de 10 pouces avec des compteurs numériques personnalisables et une fonction de réplication des instructions de navigation.L'ASX peut recevoir des mises à jour logicielles à distance OTA (Over The Air) similaires à celles des smartphones, comprenant des améliorations ainsi que des correctifs.L'ASX propose diverses motorisations électrifiées évoluées, notamment hybride (HEV) et micro-hybride, ainsi que des moteurs thermiques et une motorisation GPL/essence.Le moteur 1.0 litre MPI-T d'entrée de gamme est un bloc essence 3 cylindres turbocompressé couplé à une boîte manuelle à six rapports. Il développe une puissance de 67 kW pour un couple de 160 Nm. Le moteur essence 1.0 litre MPI-T consomme 5,9-6,2 litres/100 km selon la norme de test WLTP, pour des émissions de CO2 de 134-139 g/km.Le moteur 1.3 litre DI-T associe un bloc turbocompressé à injection directe et un système micro-hybride. Cette motorisation micro-hybride intègre un alterno-démarreur à courroie combiné à une batterie lithium-ion de 12 V, ce qui permet de récupérer l'énergie lors des phases de décélération et de freinage et de fournir une assistance électrique du couple. Cette motorisation peut être associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte automatique sept rapports à double embrayage (7DCT). Elle affiche une puissance et un couple s'élevant respectivement à 103 kW et 260 Nm avec la boîte manuelle et à 116 kW et 270 Nm avec la boîte automatique. Les niveaux de consommation et d' émissions de CO2 , ils s'établissent respectivement à 5,9-6,2 litres/100 km et à 134-139 g/km.La motorisation hybride (HEV) combine un moteur essence 1.6 litre de 105 kW, deux moteurs électriques et une boîte automatique multimode. L'architecture série/parallèle assure le contrôle des différents composants, basculant aisément entre les modes thermique, électrique, hybride parallèle et hybride série afin d'assurer le meilleur équilibre entre accélération, faible régime moteur et couple supplémentaire des moteurs électriques. Reliée à la batterie de traction lithium-ion de 1,2 kWh refroidie par eau et située le sous plancher du coffre, la motorisation hybride permet d'effectuer jusqu'à 80 % des trajets urbains en mode électrique.Un mode E-Save, disponible sur simple pression d'un bouton, permet de maintenir la charge de la batterie de traction à un niveau minimum de 40 % afin de préserver des performances électriques suffisantes et de conserver la possibilité de rouler en mode électrique ou de bénéficier d'une puissance supplémentaire en mode hybride lorsque nécessaire.La motorisation hybride revendique une autonomie totale en fonctionnement combiné de 900 km et un rendement énergétique amélioré de 40 %.La motorisation hybride de 105 kW/205 Nm affiche des émissions de CO2 de 106-111 g/km pour une consommation de 4,7-4,9 litres/100 km selon la norme de test officielle WLTP.Le moteur trois cylindres turbocompressé GPL/essence développe une puissance de 74 kW et un couple de 170 Nm. La consommation du bloc à injection multipoint atteint 7,6-8 litres/100 km pour des émissions de CO2 de seulement 119-125 g/km selon les tests officiels WLTP.La structure du véhicule est réalisée à partir d'une combinaison d'aciers à haute résistance contribuant à absorber l'énergie du choc en cas d'accident. L'habitacle est équipé d'airbags frontaux et latéraux conducteur et passager, de deux airbags rideaux de chaque côté, de ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteurs d'effort, d'appuie-tête actifs et de points d'ancrage Isofix pour siège enfant.Le capot moteur, le bouclier avant, les projecteurs et la partie inférieure du pare-brise sont spécialement adaptés afin de réduire le risque de blessures Des usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes.La sécurité est rehaussée par divers systèmes de sécurité active alertant du risque d'accident ou contribuant à limiter les conséquences d'une collision. La protection des piétons est renforcée grâce au système de réduction de vitesse avant collision, un système de freinage d'urgence autonome à radar qui surveille la route en amont afin de maximiser la sécurité.Les 19 systèmes de confort et de sécurité active de l'ASX optimisent la sécurité et la tranquillité d'esprit.Les technologies s'appuient sur l'association de capteurs à ultrasons, de capteurs radar et de caméras pour construire une image de l'environnement du véhicule permettant d'éviter des obstacles, d'alerter le conducteur ou d'effectuer une manœuvre d'évitement afin d'empêcher qu'un accident ne se produise ou, à défaut, d'en réduire la gravité.Parmi les équipements disponibles de série sur toutes les versions figurent le système de réduction de vitesse avant collision avec détection des piétons, la commutation automatique feux de route/feux de croisement, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, le système de surveillance de l'attention du conducteur, le système d'adaptation intelligente de la vitesse, l'alerte de distance de sécurité, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, l'aide au maintien dans la voie avec fonction d'urgence, des radars de stationnement et la caméra de recul.Le moniteur panoramique, l'aide au stationnement, le système de surveillance d'angle mort, l'avertisseur de sortie du véhicule et l'alerte de trafic en marche arrière font également partie des équipements de sécurité.Les systèmes font appel à une collecte avancée de données afin d'assurer la transmission des informations. L'écran de visualisation du périmètre collecte des données provenant de 12 capteurs à ultrasons embarqués, et les associe aux informations issues de quatre caméras intégrées afin de fournir en temps réel une vue à 360° du véhicule et de son environnement Le système de surveillance de l'attention du conducteur fait appel à une analyse du braquage pour observer et évaluer le comportement du conducteur en continu afin de déterminer s'il devient inattentif et l'alerter le cas échéant via des signaux sonores et visuels.Outre les modes Confort, Eco et Sport prédéfinis, le système de mode de conduite de Mitsubishi commandé via le système multimédia permet de personnaliser la réactivité de la direction, le contrôle dynamique du châssis et la puissance de traction.Sur les versions haut de gamme équipées d'une boîte automatique, l'ASX est équipé du système MI-Pilot (Mitsubishi Intelligent - Pilot) qui associe le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au centrage dans la voie.À l'aide de caméras, de radars et d'un ECU dédié, le système MI-Pilot contrôle l'accélération, les freins et la direction afin d'alléger les contraintes liées à la conduite sur autoroute et aux arrêts/redémarrages répétés pendant les longs trajets.Cette technologie propose trois réglages utilisateur permettant aux conducteurs de conserver ou déléguer le contrôle de la vitesse du véhicule.La fonction eCall permet de passer un appel sur simple pression d'un bouton dans les situations d'urgence. En cas d'accident ou d'appui sur le bouton eCall, le véhicule est automatiquement mis en contact avec le centre de réception des appels d'urgence (PSAP) qui reçoit la localisation du véhicule et des informations de ses capteurs afin que les services de secours puissent intervenir plus rapidement.L'ASX bénéficie de l'engagement après-vente de Mitsubishi comprenant en France :- une garantie constructeur 8 ans/160 000 km- une garantie anti-corrosion de 12 ans- une garantie 8 ans/160 000 km sur la batterie de traction- une garantie 8 ans/160 000 km sur la capacité de la batterie- une assistance routière de 5 ans (pack assistance Mitsubishi)Le Mitsubishi ASX démarre à partir de 27 190 euros (1.0 MPI-T 91 Invite).1.0 MPI-T 91 Invite: 27 190 €1.0 MPI-T 91 Business: 28 590 €1.3 DI-T MHEV 140 Business: 28 790 €1.3 DI-T MHEV 140 Intense: 31 290 €1.3 DI-T MHEV 140 Instyle: 34 690 €1.6 MPI HEV 143 Intense: 35 890 €1.6 MPI HEV 143 Instyle: 39 290 €1.0 MPI-T GPL 101 Invite: 27 590 €1.0 MPI-T GPL 101 Business: 28 990 €1.0 MPI-T GPL 101 Intense: 31 490 €Peinture métallisée: 550 €Peinture spéciale: 750 €Aide au maintien dans la voie (LKA) avec fonction d'urgence (ELKA)Bandeau de planche de bord gris argentéCaméra de reculCapteur de luminosité (allumage automatique des feux de croisement)Climatisation manuelleCompteurs semi-numériques avec écran couleur personnalisable 7 poucesDécors de bandeaux de pare-chocs avant et arrière noirs grainésEnjoliveurs 17 poucesFeux arrière avec signature lumineuse à LEDFeux de jour à LED (signature lumineuse verticale)Projecteurs LEDRadars de stationnement arrièreReconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)Régulateur et limiteur de vitesseRétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquementSmartphone-link Display Audio 5.0 (SDA): système multimédia connecté avec écran tactile 10,4 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay (sans fil)Système audio avec radio AM/FM, ports USB-C ( x2 ) et 6 haut-parleursSystème d'adaptation intelligente de la vitesse (ISA)Système de réduction de vitesse avant collision avec fonction de détection des piétons, cyclistes et deux-roues motorisés (FCM)Vitres avant / arrière électriques à impulsion(en plus par rapport au niveau de finition INVITE)Capteur de pluie (déclenchement automatique des essuie-glaces avant)Climatisation automatiqueRails de toit gris argentésSystème d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées(en plus par rapport au niveau de finition BUSINESS)Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)Avertisseur de sortie du véhicule (OSEA)Bandeau de planche de bord noir brillantCaméras 360° avec fonction "Easy Park Assist" (Fonction de stationnement automatique (créneau, épi et bataille) et de sortie de stationnement (créneau))Chargeur de smartphone à inductionCompteurs numériques avec écran couleur personnalisable 10 poucesFrein de stationnement électrique avec fonction "Auto Hold"(Fonction de maintien automatique du frein de parking)Jantes alliage bi-ton 18 poucesMitsubishi Multi-Sense : système de gestion des modes de conduite, de personnalisation de l'affichage et de l'éclairage d'ambiancePeinture extérieure bi-ton (toit contrasté Onyx Black) (Indisponible avec coloris extérieur Onyx Black)Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (sur motorisation HEV uniquement) uniquement)Rétroviseur intérieur électrochromatique (fonction jour/nuit automatique)Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquementMI-Pilot : assistant de conduite avec contrôle longitudinal et latéral du véhicule (conduite autonome de niveau 1) (sur motorisation HEV)Siège passager avant réglable en hauteurSystème de navigation avec Google intégré (l'utilisation des applications téléchargées depuis Google Play nécessite un forfait de données dédié : pour cela, il est nécessaire d'établir un partage de connexion entre votre smartphone et votre véhicule)Système de surveillance d'angle mort (BSW)Radars de stationnement avant et latéraux(en plus par rapport au niveau de finition INTENSE)Bandeau de planche de bord effet bois griséCiel de pavillon noirRéglage lombaire manuel du siège conducteurRétroviseur intérieur sans cadreSellerie cuir (Garnissage principal des dossiers et assises en cuir et garnissage secondaire des joues et dos en TEP (tissu enduit de plastique) et tissu)Siège conducteur réglable électriquement (6 voies)Sièges avant chauffantsSystème audio premium Harman Kardon avec radio AM/FM, ports USB-C (x2) et 9 haut-parleursToit ouvrant électrique, avec vélum occultant manuelVolant chauffantLiens vidéos: