La grande routière Audi A6 Sportback e-tron revendique jusqu'à 750 kilomètres d'autonomie

Après l'Audi Q6 e-tron, l', qui se décline en versions Sportback et Avant, est le deuxième modèle basé sur la plateforme PPE.Basé sur la, le véhicule électrique Ingolstadt du segment supérieur reprend les caractéristiques de la plateforme en matière de performance, d'autonomie avec une autonomie allant jusqu'à 750 kilomètres, d'efficacité et de recharge.C'est également le premier modèle de la plateforme avec un concept de plancher plat.L'extérieur de l' A6 Sportback e-tron présente unpuissant et sportif.La nouvelle philosophie de design d'Audi définit l'intérieur.Selon le niveau d'équipement, l'Audi A6 Sportback e-tron propose de nouvelles fonctionnalités, telles que des rétroviseurs extérieurs virtuels de deuxième génération, un toit en verre panoramique qui devient opaque d'une simple pression sur un bouton, et des anneaux lumineux à l'arrière.Les premiers véhicules seront livrés fin 2024.Le design extérieur épuré de la carrosserie se concentre sur le dynamisme et l'élégance.La partie avant est expressive.La large calandre et la conception fine des feux de jour donnent à l'Audi A6 Sportback e-tron une apparence abaissée et large sur la route.Un masque noir entoure la calandre Singleframe, fermée et inversée.Les phares principaux et d'autres éléments fonctionnels, comme les capteurs du système d'aide à la conduite (ADAS) et les prises d'air, sont intégrés dans le masque sombre.La ligne de toit dynamique de l'Audi A6 Sportback e-tron repose sur une base puissante avec une garde au sol basse.Les contours « blisters quattro », éléments centraux de l'ADN du design Audi , soulignent la transmission quattro par leur forme musclée.La batterie est mise en valeur par un insert noir dans la partie inférieure. Cet insert donne à la voiture une apparence basse et fine. Il s'étend jusqu'à l'arrière et intègre les réflecteurs, donnant à l'Audi A6 Sportback e-tron une apparence visuellement allongée.A l'arrière, l'architecture épurée, combinée à la bande lumineuse continue et tridimensionnelle, confère à l'Audi A6 Sportback e-tron de la clarté. Un spoiler termine l'arrière de la Sportback, et le diffuseur arrière souligne l'aspect sportif de la partie arrière.L'Audi A6 Sportback e-tron est équipée de roues aérodynamiques de 19 pouces à cinq bras.L'extérieur de l'Audi A6 Sportback e-tron varie entre les versions advanced, S line et le modèle S.Huit couleurs extérieures sont disponibles : Blanc glacier, Gris magnétique, Gris typhon, Noir mythos, Bleu plasma et Bleu malpelo, Gris Daytona et Beige siamois (les deux dernières teintes sont réservées pour la variante S line et le modèle S).Le design et la configuration de l'Audi A6 Sportback e-tron contribuent à son aérodynamique et garantissent une valeur cx basse de 0,21.La partie avant est optimisée sur le plan aérodynamique et possède des rideaux d'air (air curtains) qui influencent positivement le flux d'air autour de l'avant et des roues. La cabine est fine et la ligne de toit descend vers l'arrière. Une prise d'air contrôlable sous la calandre Singleframe de l'Audi A6 Sportback e-tron assure que le flux d'air peut circuler autour de cette zone avec des pertes minimales.Le soubassement joue également un rôle crucial dans le concept aérodynamique grâce à un haut degré d'étanchéité et de petites optimisations de divers composants. Ceux-ci incluent des enjoliveurs de roues spécialement adaptés et des reliefs 3D devant les roues avant, qui sont optimisés individuellement pour la Sportback, la plaque inférieure, la batterie, l'essieu arrière et les bas de caisse.Un large diffuseur optimisé aérodynamiquement atteint l'équilibre optimal entre la portance à l'essieu arrière et la valeur cx. Le spoiler de toit à bord bas contribue à une petite "zone d'eau calme" derrière le véhicule, ce qui améliore également l'aérodynamique.Les rétroviseurs extérieurs virtuels (en option) figurent parmi les composants aérodynamiques déjà connus de l'Audi Q8 e-tron. Leur deuxième génération est utilisée sur l'Audi A6 Sportback e-tron, et ils peuvent désormais se replier électriquement. Les caméras compactes ont une forme optimisée pour le flux, ce qui réduit la surface frontale du véhicule et améliore le coefficient de traînée.Les phares et les feux arrière présentent un design tridimensionnel et offrent des signatures lumineuses numériques.À l'avant, l'Audi A6 Sportback e-tron propose en option des feux de jour numériques avec technologie LED et des feux arrière OLED numériques à l'arrière.Avec environ 45 segments par panneau OLED numérique, l'Audi A6 Sportback e-tron évolue de plus en plus en un affichage à l'arrière du véhicule. Cela permet la communication car-to-x au profit de la sécurité routière . Un module logiciel dans l'un des cinq ordinateurs de domaine de l'Audi A6 Sportback e-tron rend la signature lumineuse possible.En ce qui concerne les feux arrière OLED numériques, dix panneaux OLED avec 450 segments utilisent un algorithme pour générer une image plusieurs fois par seconde.À l'avant, la signature lumineuse numérique active est créée par l'interaction de l'algorithme avec douze segments réglables.À l'arrière, tous les segments OLED numériques sont utilisés à cette fin.Les feux arrière OLED numériques peuvent communiquer avec l'environnement immédiat (car-to-x).La détection de proximité avertit les autres usagers de la route des accidents et des pannes. En plus des graphiques réguliers des feux arrière, la lumière de communication affiche une signature lumineuse statique spécifique avec des symboles d'avertissement intégrés dans le feu arrière combiné OLED numérique 2.0 dans des situations de conduite ou de trafic critiques.La technologie utilisée intègre huit signatures lumineuses numériques dans les feux de jour numériques des phares Matrix LED et dans les feux arrière OLED numériques 2.0.L'illumination des quatre anneaux à l'arrière (dépendante de l'équipement) confère à l'A6 Sportback e-tron sa propre personnalité.Le design tridimensionnel et à contraste élevé place certains éléments au premier plan ou à l'arrière-plan.L'affichage panoramique MMI, avec un design incurvé et la technologie OLED, se compose d'un cockpit virtuel Audi de 11,9 pouces et d'un écran tactile MMI de 14,5 pouces. Associé à l'écran MMI de 10,9 pouces pour le passager avant, il forme une scène numérique avec un design visuellement clair.Le mode Active Privacy permet au passager avant de profiter de contenus de divertissement en voyage, tels que regarder des films ou diffuser des séries, sans distraire le conducteur. Selon la vitesse du véhicule et l'occupation des sièges, la lumière est dirigée (mode confidentialité activé) ou diffusée (contenu visible par tous) via une unité de contrôle intelligente.L'affichage tête haute en réalité augmentée (AR HuD) reflète un grand plan d'image incliné à travers le pare-brise vers le conducteur. Il montre des informations pertinentes telles que la vitesse, les panneaux de signalisation, l'assistance et les symboles de navigation.Le "soft wrap" s'étend de porte à porte sur toute la largeur du panneau. Les matériaux ont été choisis dans une perspective fonctionnelle. Ils assurent une différenciation claire du design des différentes zones de l'intérieur du véhicule. Les zones orientées vers le confort sont conçues avec des surfaces généreuses et des matériaux doux. Les zones de contrôle conçues en noir brillant soulignent la clarté de l'interaction avec le véhicule. Les bouches d'aération minces et basses semblent disparaître en arrière-plan.Les écrans des rétroviseurs extérieurs numériques optionnels sont situés à l'intérieur des portes, bien visibles dans l'angle du montant A et du seuil de porte.Une enveloppe numérique s'étend de rétroviseur à rétroviseur sur tout le tableau de bord numérique et est connectée via la lumière à la base du pare-brise. Des fonctions essentielles telles que le réglage des rétroviseurs, l'éclairage et les systèmes de verrouillage sont intégrées ans le panneau de commande central de la porte du conducteur.Un toit panoramique en verre (en option) améliore davantage le véhicule. Le verre intelligent du toit panoramique minimise la lumière directe du soleil et devient opaque en appuyant sur un bouton. Cela fonctionne avec la technologie PDLC (cristaux liquides dispersés dans un polymère), qui peut passer de transparent à opaque. Les composants de verre à commutation électrique contiennent deux éléments de film PDLC, entre lesquels flottent les cristaux liquides. En l'absence de tension, les cristaux forment une couche opaque, rendant le toit en verre non transparent. Si une tension est appliquée, les cristaux s'alignent et le toit devient transparent. Il peut être contrôlé individuellement comme un "rideau numérique" via un bouton.Le système d'infodivertissement utilise Android Automotive OS comme système d'exploitation. L'Audi A6 Sportback e-tron met à jour son contenu via des mises à jour over-the-air. Les services Audi connect et le planificateur de route e-tron sont toujours à jour. Des applications telles que YouTube sont disponibles via l'Audi Application Store.Le contrôle vocal a été élargi et joue désormais un rôle clé. L'assistant vocal auto -apprenant du véhicule, l'assistant Audi, peut contrôler plusieurs fonctions du véhicule.À l'avenir, l'assistant Audi aura accès à des contenus en ligne supplémentaires, tels que la météo et les connaissances générales. La connexion à ChatGPT (fournie via Microsoft Azure OpenAI Service) apporte des connaissances d'Internet dans le véhicule en langage naturel.L'assistant Audi reconnaît s'il doit exécuter une fonction du véhicule, rechercher une destination ou fournir la prévision météo. Le système Audi ne transmet les requêtes à ChatGPT que lorsqu'il ne peut pas répondre à des questions de connaissances générales.Les moteurs électriques, ainsi qu'une batterie lithium-ion composée de douze modules et 180 cellules prismatiques avec une capacité brute totale de 100 kWh (94,9 kWh nette), assurent une autonomie allant jusqu'à 750 kilomètres.Audi S6 e-tron Sportback à transmission intégrale quattro affiche une autonomie de 669 kilomètres (données provisoires en attente d'homologation).Avec une puissance système allant jusqu'à 270 kW (367ch), l'Audi A6 Sportback e-tron offre une expérience de conduite sportive caractéristique d'Audi. L'Audi A6 Sportback e-tron performance (2 175 kg) accélère de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Sa vitesse maximale est de 210 km/h.L'Audi Sportback S6 e-tron à transmission intégrale quattro offre une puissance système de 370 kW (503ch) (405 kW-550ch avec la fonction supplémentaire). L'Audi S6 Sportback e-tron (2 325 kg) accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. La vitesse maximale est de 240 km/h.Grâce à la technologie 800 volts et une capacité de charge DC maximale de 270 kW, des arrêts de charge courts sont possibles avec l'Audi A6 Sportback e-tron. L'Audi A6 Sportback e-tron performance peut être rechargée à une borne de recharge appropriée (High Power Charging, HPC) pour une autonomie allant jusqu'à 310 kilomètres en dix minutes. L'état de charge (SoC) passe de 10 à 80 % en 21 minutes. La gestion thermique haute performance et prédictive est un composant clé de la performance de charge. Équipé de la fonction Plug & Charge, le véhicule s'autorise automatiquement aux bornes de recharge compatibles lorsqu'on branche le câble de recharge et active le processus de charge. Le processus de charge est entièrement automatique. Si une borne de recharge utilise la technologie 400 volts, l'Audi A6 Sportback e-tron peut utiliser la recharge bancaire. La batterie 800 volts est divisée en deux banques, chacune avec une tension de 400 volts, qui peuvent être chargées en parallèle avec une puissance allant jusqu'à 135 kW.La charge AC avec jusqu'à 11 kW est possible sur les chargeurs domestiques standard.Une option de charge AC de 22 kW sera proposée ultérieurement.Le système de récupération avancé (freinage régénératif) est un élément important pour augmenter l'efficacité et l'autonomie de l'Audi A6 Sportback e-tron. Ce système peut gérer environ 95 % des processus de freinage quotidiens. L'Audi A6 Sportback e-tron récupère jusqu'à 220 kW. La température et l'état de charge de la batterie jouent un rôle clé. La récupération se fait sur les essieux avant et arrière, avec des décélérations mineures gérées par l'essieu arrière pour des raisons d'efficacité. Une performance de freinage régénératif plus élevée est possible sur l'essieu arrière en raison du moteur électrique plus puissant.Le système de freinage intégré (iBS) permet le mélange de freinage par essieu entre le frein à friction mécanique et le freinage régénératif via les moteurs électriques.L'Audi A6 Sportback e-tron offre l'option d'une récupération à deux niveaux, qui peut être ajustée à l'aide des palettes au volant. Le roulage est également possible. Le véhicule roule sans traînée supplémentaire lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur. Une autre variante de l'Audi A6 Sportback e-tron est le mode de conduite "B", qui se rapproche de ce qu'on appelle la sensation de "conduite à une pédale". Le mode "B" offre la décélération la plus forte par récupération. Avec un style de conduite anticipatif, presque toutes les décélérations peuvent être gérées sans appuyer sur la pédale de frein en mode de conduite "B".L'ADN typique d'Audi se manifeste également dans la suspension avec des systèmes de contrôle de la suspension coordonnés entre eux. L'essieu avant directement réglé influe sur les dynamiques de conduite de l'Audi A6 Sportback e-tron.L'option de suspension pneumatique adaptative (un système de suspension pneumatique avec amortissement contrôlé) offre une large gamme de comportement entre un confort de conduite élevé et une tenue de route sportive. En fonction de la vitesse et des préférences individuelles, elle s'adapte aux conditions spécifiques de la route et régule la hauteur de caisse à quatre niveaux différents. Le mode efficacité dans Audi drive select est une fonction spéciale. En mode Efficiency, la suspension abaisse la carrosserie de 20 millimètres en fonction de la vitesse, améliorant ainsi l'aérodynamisme du véhicule. Cela contribue à optimiser la consommation d'énergie et à augmenter l'autonomie.L'Audi A6 Sportback e-tron est équipée de pneus de dimensions différentes sur les essieux avant et arrière, améliorant ainsi la stabilité et la sportivité.Le système de transmission intégrale quattro à prédominance arrière de l'Audi S6 Sportback e-tron améliore les dynamiques de conduite grâce à une répartition de couple hautement variable. Les dimensions différentes des moteurs électriques sur les essieux avant et arrière permettent une distribution de couple orientée vers l'arrière même à pleine charge.L'Audi A6 Sportback e-tron propose une large gamme de systèmes d'assistance à la conduite qui facilitent le quotidien et augmentent la sécurité routière.L'assistant de conduite adaptatif plus assiste le conducteur lors de l'accélération, du freinage, du maintien de la vitesse et de la distance définie, ainsi que dans le guidage de voie. Cela peut augmenter le confort de conduite, en particulier lors de longs trajets. En plus de divers capteurs, le système utilise des données cartographiques haute résolution et des données de flotte provenant d'autres véhicules agrégées dans le cloud pour améliorer le comportement de conduite. En appliquant cette fusion d'informations, le véhicule calcule l'itinéraire à venir pour permettre une expérience de conduite confortable sur toute la plage de vitesse et dans les embouteillages.Le stationnement assisté plus, une caméra de recul, le limiteur de vitesse basé sur les panneaux de signalisation, la reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra, le régulateur de vitesse adaptatif, le stationnement assisté plus avec affichage de distance, ainsi que l'avertissement de distraction et de somnolence sont disponibles en standard.L'Audi A6 Sportback e-tron est disponible en version performance et en version sportive S6.L'Audi A6 Sportback e-tron performance dispose d'une batterie de 100 kW (brute) et développe 270 kW hors mode boost (367 ch).L'Audi S6 Sportback e-tron dispose d'une batterie de 100 kW (brute) et développe jusqu'à 405 kW (550 ch).Les autres versions seront disponibles ultérieurement.Les prix de l'Audi A6 Sportback e-tron débutent à partir de 77 170 euros (A6 e-tron performance 367 ch 100 kWh Design).A6 Sportback e-tron performance 367 ch 100 kWh Design: 77 170 €A6 Sportback e-tron performance 367 ch 100 kWh S line: 84 060 €S6 Sportback e-tron quattro 503 ch 100 kWh: 105 020 €L'Audi A6 Sportback e-tron est proposée en finitions Design et S Line.Pack technologiquePack TechMotorisation, transmission et châssisChâssis standardAudi Drive selectSonorité extérieurDesign extérieurPack extérieur AdvancedJantes 19 poucesPack style brillantBoitiers de rétroviseurs dans la teinte du véhiculeDesign IntérieurPack intérieur Standard:– Sièges standard– Tissu– Sièges avant à réglage manuellement– Appui lombaire 4 voies pour les siège avant– Elements de la console centrale noir mat– Volant multifonction en cuir à branches doubles– Inserts décoratifs en aluminium mat brossé Anthracite]– Application intérieures en style aluminium– Pédalier standard– Tapis de sol avant et arrière– Régulateur de vitesse adaptif– Seuils de porte avec inserts en aluminium à l'avant– Pavillon en tissu Gris RocheConfort et vie à bordClé ConfortClé mobileClimatisation automatique 3 zonesRétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatiqueRétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit automatiques des 2 côtésSièges avant à réglage manuelRéglage du volant manuelSièges avant chauffantsHayon de coffre à ouverture et fermeture électriqueFrunkAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementMMI Experience PlusAudi virtual cockpit plusAudi connect navigation & infotainmentAudi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & controlRéception radio numérique (DAB)Smartphone Interface avec accès au Audi Application StoreAudi Sound SystemAudi phone boxÉclairage et visibilitéProjecteurs à LED plusBlocs de feux arrière à LED proAssistant feux de routeLave-projecteursAnneaux Audi illuminés à l'arrièreSécurité active et passive du véhiculeSystème d'aide au stationnement plus avec indicateur de distanceCaméras périmétriques : Caméras avant, arrière et sur les côtésPark Assist PlusRégulateur de vitesse adaptatifLimiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routièreDétection des panneaux de signalisation par caméraAlerte de sortie de voieAssistant de sortie de stationnement avantAssistance au freinage d'urgenceAssistant d'évitement et assistant de braquageAvertissement de contrôle de la banquette arrièreSécurité-enfants, commandée électriquementFixation de siège pour enfant i-Size côté passager avant et i-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieursAirbags à l'avant, airbag du passager avant désactivableAirbags latéraux à l'avant avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'avantEcrous de roue antivolEquipements techniquesPréparation pour dispositif d'attelageCâble de recharge mode 3 type 2 3 32AChargeur embarqué 11kW ACÉquipements additionnels par rapport aux équipements de sériePack technologiquePack Tech PlusMotorisation, transmission et châssisSonorité extérieur sportive e-tronDesign extérieurPack extérieur S lineJantes 20 poucesVitrage privacyDesign IntérieurPack intérieur S line #1:– Sièges sport avec monogramme S– Combinaison tissu "Cascade"/similicuir avec surpiqûres en cascade– Sièges avant réglables électriquement– Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs– Elements de la console centrale noir brillant– Volant sport multifonction à 3 branches sans cuir, aplati en haut et en bas, avec palettes– Inserts décoratifs en aluminium mat brossé avec marquage linéaire Anthracite– Éléments d'équipement intérieur en haut et en bas avec couture contrastée– Pédalier et repose-pied en acier inoxydable– Seuils de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairés, avec monogramme S– Pavillon en tissu NoirConfort et vie à bordAide à la fermeture électrique pour portesCommande d'ouverture de portail "Homelink"Réglage électrique du volantAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementÉcran MMI pour passager avantÉclairage et visibilitéProjecteurs Matrix LEDSignatures lumineuses numériquesSécurité active et passive du véhiculeAlerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d'urgence médicaleAssistant de changement de voie et avertissement d'ouverture de porte, assistant de circulation transversale arrière et assistant de braquage arrièreAssistant de conduite adaptatif plusAirbags latéraux à l'avant et à l'arrière avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'avantEquipements techniquesÉquipements additionnels et/ou différenciants par rapport à la finition 'S line'Pack technologiquePack Tech ProMotorisation, transmission et châssisAdaptive air suspension spécifiques SDesign extérieurPack extérieur SJantes 20 poucesBoîtier de rétroviseur extérieur style chrome Mat ArgentDesign IntérieurPack Intérieur S Line #2:- Combinaison microfibre Dinamica/cuir avec surpiqûres en cascade et estampage SConfort et vie à bordAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementÉclairage et visibilitéBlocs de feux arrière à OLED numériques OLEDSécurité active et passive du véhiculeEquipements techniquesLiens vidéos