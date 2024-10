Le mini SUV urbain électrique Hyundai Inster affiche un profil de SUV robuste

Lese singularise par des dimensions contenues, un design extérieur robuste et un intérieur spacieux pour un véhicule du segment A de 3,82 mètres.Le mini SUV électrique du segment A revendique jusqu'à 370 km d'autonomie batterie Lithium-ion de 49 kWh selon la norme WLTP et offre une grande rapidité de recharge.Puisant clairement son inspiration stylistique dans le design du Hyundai Casper, un mini SUV à moteur essence lancé en 2021 et réservé au marché coréen, le Hyundai Inster se distingue par une carrosserie et un empattement allongés.Avec ses proportions, le Hyundai Inster se positionne entre le segment A des mini-citadines et le segment B des SUV urbains.Le design extérieur révèle un profil de SUV robuste caractérisé par des surfaces planes et épurées, des ailes proéminentes, un bouclier aux airs de circuit imprimé et d'imposants sabots de protection avant et arrière.Le Hyundai Inster bénéficie de feux de jour à LED et de feux arrière avec signature lumineuse et de clignotants à pixels au motif très graphique.Des projecteurs à LED et une livrée extérieure bicolore avec toit noir contrastant sont disponibles en option.Le Hyundai Inster propose un large choix de coloris extérieurs parmi lesquels Atlas White, Tomboy Khaki, Bijarim Khaki Matte, Unbleached Ivory, Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Dusk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl, et Abyss Black Pearl.Certaines livrées extérieures sont disponibles en finition bicolore avec un toit noir contrastant.Le mini SUV Hyundai Inster est long de 3 825 mm, large de 1 610 mm et haute de 1 575 mm.La thématique des pixels est reprise dans l'habitacle, avec des graphismes ornant le moyeu du volant.Le style intérieur se distingue par des garnissages de portes supérieurs personnalisables.Le Hyundai Inster offre un éclairage d'ambiance à LED 64 couleurs.Le Hyundai Inster propose plusieurs ambiances intérieures, dont un garnissage noir et un garnissage biton Khaki Brown et Newtro Beige en finition tissu.Le mini SUV Hyundai Inster offre un empattement de 2 580 mm avec une hauteur sous pavillon 1 028 mm à l'avant (987 mm avec un toit ouvrant) et 982 mm à l'arrière.La longueur aux jambes s'élève à 1 050 mm à l'avant et 862 mm à l'arrière.VOLUME de chargementL'espace de chargement accueille 280 litres (VDA) de bagages (jusqu'à 351 litres avec des sièges arrière coulissants).À l'intérieur, le Hyundai Inster offre un combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces, un système d'infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces intégrant la navigation et un socle de recharge par induction qui fait partie intégrante d'une console centrale compacte Tous les sièges (y compris le siège conducteur) peuvent être repliés à plat.Le Hyundai Inster peut bénéficier en option de sièges avant type banquette ainsi que d'un volant et de sièges avant chauffants.Les sièges de deuxième rangée sont fractionnables 50/50 et coulissants (à partir de la version Intuitive), et leur dossier est inclinable.Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, le mini SUV urbain Inster fait appel à des matériaux durables.La carrosserie est revêtue d'une peinture recyclée noire haute brillance dans laquelle les pigments noirs traditionnellement utilisés dans la peinture noire ont été remplacés par un colorant réalisé à partir de pneus usagés recyclés.À l'intérieur, le mini SUV urbain coréen utilise du polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé issu de bouteilles en plastique et des matériaux en bio-polypropylène extraits de la canne à sucre.Le SUV urbain Inster est disponible avec une batterie de 42 kWh (version de base / Tension : 266 V) et avec une batterie de 49 kWh (version longue distance / Tension : 310 V).Le Hyundai Inster est animé par un moteur électrique (moteur synchrone à aimants permanents) délivrant une puissance de 71,1 kW (97 ch) sur sa version de base et de 84,5 kW (115 ch) sur sa version longue distance.Les deux motorisations délivrent un couple de 147 Nm.Le Hyundai Inster 71,1 kW (97 ch) Standard atteint une vitesse de pointe 140 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 11,7 secondes.Le Hyundai Inster 84,5 kW (115 ch) Longue distance atteint une vitesse de pointe 150 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,6 secondes.La consommation d'énergie du moteur de 71,1 kW (97 ch) (avec des jantes de 15 pouces) est estimée à 14,3 kWh/100 km en cycle mixte WLTP (chiffres provisoires / homologation en cours).La consommation d'énergie du moteur de 84,5 kW (115 ch) (avec des jantes de 15 pouces) est estimée à 14,9 kWh/100 km en cycle mixte WLTP (chiffres provisoires / homologation en cours).Le mini SUV urbain Hyundai affiche une autonomie prévisionnelle de 327 km (WLTP) avec une simple charge en version standard avec une batterie de 42 kWh et des jantes de 15 pouces.Le mini SUV urbain Hyundai affiche une autonomie prévisionnelle de 370 km (WLTP) avec une simple charge en version longue distance avec une batterie de 49 kWh et des jantes de 15 pouces.Le mini SUV Inster est équipé de série d'un chargeur embarqué de 11 kW, tandis qu'un système de chauffage de la batterie et une pompe à chaleur sont proposés en option.La recharge de 10 % à 100 % sur une borne de 11 kW prend 4 heures pour la batterie de 42 kWh et 4 heures 45 pour la batterie de 49 kWh.Sur une borne rapide de 50 kW CC , la batterie du SUV urbain Hyundai peut être rechargée de 10 à 80 % en 58 minutes environ dans des conditions optimales.Sur une borne rapide de 100 kW CC, la batterie du SUV urbain Hyundai peut être rechargée de 10 à 80 % en 39 minutes environ dans des conditions optimales.Sur un superchargeur délivrant de 200 à 350 kW CC, la batterie du SUV urbain Hyundai peut être rechargée de 10 à 80 % en 30 minutes environ dans des conditions optimales.La technologie V2L (Vehicle-to-Load) offre une fonction de recharge bidirectionnelle permettant d'alimenter des appareils externes (110 V/220 V). Il est possible d'utiliser ou de recharger toutes sortes d'appareils (vélos électriques, trottinettes électriques, matériel de camping, etc.).Le mini SUV urbain du segment A de Hyundai offre une large dotation technologique, qui comprend l'ensemble des systèmes d'aide à la conduite avancés de Hyundai (ADAS) tels que la caméra 360° (SVM), le freinage d'urgence autonome en marche arrière (PCA-R), le système d'affichage des angles morts (BVM) et le freinage d'urgence autonome en marche avant (FCA 1.5).Le mini SUV Inster bénéficie également de l'assistance active au maintien de voie (LKA) et de l'assistance active au suivi de voie (LFA) ainsi que du système anticollision avec détection des angles morts (BCA), du système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA), de l'assistance à la sortie du véhicule (SEW), du régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop and Go, de l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA 1.5), de la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), de l'alerte de vigilance du conducteur (DAW), de la gestion intelligente des feux de route (HBA), de l'alerte de redémarrage du véhicule en amont (LVDA) et de l'alerte de présence de passager arrière (ROA).Le système d'aide au stationnement associe les radars de parking avant et arrière à une caméra de recul (RVM).La plupart des équipements et technologies seront proposés de série.L'Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) 1.5 aide le conducteur à maintenir une vitesse prédéfinie et une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède, tout en conservant le SUV Inster au centre de sa voie de circulation. La technologie est utile lors de longs trajets sur autoroute, notamment en cas de trafic dense ou de situation de conduite monotone. Le système intègre plusieurs fonctionnalités, telles que le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, l'assistance active au suivi de voie et la détection de fatigue du conducteur. Par défaut, tous les équipements fonctionnant de concert avec le système HDA 1.5, hormis l'aide au maintien de trajectoire, s'activent sur pression du bouton ‘Smart Cruise Control' (régulateur de vitesse adaptatif intelligent).Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC) permet de conserver une distance de sécurité avec le véhicule en amont en opérant un serrage intelligent des freins et en ajustant la vitesse du SUV Inster à l'aide des capteurs radar frontaux.Le régulateur de vitesse intègre la fonction ‘Stop & Go'. Grâce à cette fonctionnalité, le système adapte la vitesse du véhicule au flux de circulation en cas de trafic dense ou sur longs trajets. Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction ‘Stop & Go' peut activer les freins et ré-accélérer jusqu'à atteindre la vitesse prédéfinie une fois la route dégagée.Pour activer le système SCC, il suffit d'appuyer sur le bouton ‘Smart Cruise Control' (régulateur de vitesse intelligent) implanté sur le volant, de définir la vitesse souhaitée à l'aide du levier, et de régler la distance de sécurité à l'aide d'un bouton prévu à cet effet. Le système se désactive lorsque le conducteur enfonce la pédale de frein ou appuie sur le bouton de désactivation situé sur le volant.Couplée au système SCC, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA) informe de la vitesse autorisée en temps réel et ajuste automatiquement les réglages du régulateur en fonction des changements de limitations. En utilisant les données de navigation et la caméra frontale qui identifie les panneaux de signalisation, le système ISLA veille au respect des limitations de vitesse. Le volume de l'alarme sonore peut être ajusté sur simple pression d'un bouton. Le système ISLA s'active automatiquement au démarrage du véhicule. Le bouton « Mute » permet de désactiver l'alerte de survitesse.L'assistance active au maintien de voie (LKA) permet de maintenir le véhicule dans sa voie de circulation, en surveillant les marquages au sol et en émettant des alertes visuelle et sonore si le véhicule se déporte de sa voie sans qu'un clignotant n'ait été activé. Le système utilise la direction assistée électrique (MDPS) pour appliquer un léger couple de contre-braquage afin de ramener le véhicule au centre de sa voie de circulation. Le système LKA s'active automatiquement au démarrage du véhicule.L'assistance active au suivi de voie (LFA) permet de maintenir le SUV Inster au centre de sa voie en agissant sur la direction en permanence, même en virage. Pour activer le système LFA, il faut appuyer sur le bouton dédié au volant à chaque démarrage.La détection de fatigue du conducteur (DAW) analyse le niveau d'attention du conducteur. Si le système détecte des signes de fatigue ou d'inattention du conducteur, il émet un avertissement et recommande de faire une pause. L'alerte de vigilance du conducteur s'active automatiquement.Le freinage d'urgence autonome (FCA) 1.5 intervient en serrant automatiquement les freins pour aider le conducteur à éviter toute collision avec des obstacles imprévisibles. Le système fait appel aux capteurs radar et à la caméra frontale pour analyser la route en amont et avertir de la présence de véhicules au ralenti ou à l'arrêt, de cyclistes ou de piétons. Si le conducteur ne réagit pas à temps et qu'il existe un risque de collision avec un autre véhicule, e système FCA 1.5 applique automatiquement une force de freinage maximale. Le système FCA 1.5 est activé par défaut.Le système de gestion intelligente des feux de route (HBA) détecte les véhicules circulant en sens inverse, et bascule automatiquement des feux de route aux feux de croisement. Dès que le système ne détecte plus aucun véhicule, il réactive les feux de route. Lorsque les projecteurs sont en mode ‘auto' et que les feux sont allumés de nuit, il suffit de repousser le commodo des clignotants vers l'avant pour activer le système HBA.L'alerte de redémarrage du véhicule en amont (LVDA) fait appel aux capteurs et aux caméras montés à l'avant. Dans des conditions de trafic discontinu, notamment dans les embouteillages et à l'arrêt au feu rouge, le système surveille le véhicule qui précède et avertit le conducteur lorsque le véhicule redémarre. Une fois le système LVDA activé, il le reste pendant toute la durée du trajet.L'alerte de passager arrière (ROA) émet une alerte sonore et affiche un message sur le combiné d'instrumentation invitant le conducteur à vérifier qu'aucun passager ni objet n'a été oublié sur la banquette arrière lorsque le conducteur coupe le contact et quitte le véhicule. Le système ROA s'appuie sur les données d'ouverture et de fermeture des portes arrière. Si une porte arrière a été ouverte puis refermée avant ou pendant le trajet, le système considère qu'une personne ou un objet occupe la banquette arrière.Le tarif du Hyundai Inster démarre à partir de(85,4 kW 42 kWh Inster).85,4 kW 42 kWh Inster: 25 000 €85,4 kW 42 kWh Intuitive: 26 500 96,5 kW 49 kWh Intuitive: 28 250 €96,5 kW 49 kWh Creative: 29 250 €Peinture Atlas White : 300 €Peinture métallisée : 600 €Peinture mate : 800 €Pack Hiver (Système de chauffage de la batterie, Système de chauffage par pompe à chaleur, Système de préconditionnement de la batterie) : 990 €Pack Sécurité (Affichage caméra des angles morts, Aide au stationnement arrière avec fonction freinage, Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage, Caméra 360°, Surveillance active des angles morts) : 1 050 €Les accessoires du Hyundai Inster:Câble de recharge Type 2 / Type 2, triphasé 32 ampères, 5 mètres : 448,80 €Accès mains-libres et démarrage sans cléAide au stationnement arrière et caméra de reculAllumage automatique des feux de croisementAssistance active à la conduite sur autorouteAssistance active au maintien et au suivi de voieCâble de recharge pour prise domestiqueClimatisation automatiqueCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto Compteurs numériques 10,25 poucesFeux de route intelligentsFrein de parking électrique avec fonction auto-holdFreinage d'urgence autonomeRégulateur de vitesse adaptatif intelligentRétroviseurs rabattables électriquementSellerie tissu synthétique composé à 100 % de matériaux recyclésServices connectés Bluelink et Hyundai LiveSystème de navigation Europe avec programme de mise à jour à distanceSystème multimédia avec écran couleur tactile 10,25 pouces(ajoute à la version INSTER) :Accoudoir central avantAide au stationnement avantCapteur de pluieChargeur sans fil pour téléphone compatibleFeux arrière à LEDJantes alliage 15 poucesMontants de pare-brise noir matPrise de recharge USB-C à l'arrièreRails de toitRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueSiège passager avant rabattableSièges arrière coulissantsVitres arrière surteintéesVolant gainé cuir(ajoute à la version INTUITIVE) :Eclairage d'ambiance à LED personnalisableEclairage d'habitacle et de coffre à LEDFeux avant bi-LEDIntérieur néo-rétro beige avec sellerie à motif pied-de-poule (selon coloris extérieur)Jantes alliage 17 poucesVitres séquentielles à l'avantVolant avec indicateurs lumineux dynamiques à LED