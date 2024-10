La Fiat Grande Panda électrique revendique une autonomie de 320 km en cycle combiné WLTP

Le premier-né de la nouvelle famille Fiat est inspiré de la Panda des années 1980.Laest le premier modèle de la nouvelle gamme mondiale Fiat basée sur laDessinée en Italie, au Centro Stile de Turin, la Fiat Grande Panda électrique se distingue des autres véhicules du segment B par saMesurant, en dessous de la moyenne du segment B, elle présente des lignes épurées et une habitabilité optimisée grâce à son volume compact.Le modèle électrique du segment B de Fiat peut transporter cinq personnes.Le volume apparaît robuste et structuré.Le design est dynamique et offre une forte personnalité grâce ses lignes au profil prononcées.La Grande Panda électrique a été conçue pour projeter la marque italienne dans le futur avec une utilisation intelligente de l'espace et une personnalité dynamique.La Fiat Grande Panda électrique arbore un look extérieur unique avec une combinaison subtile de lignes structurées et de surfaces douces et audacieuses qui mettent en valeur les passages de roue prédominants.L'avant présente un volume compact avec une personnalité distinctive. Des lignes horizontales précises le caractère de la calandre avant qui intègre une signature LED. La présence d'une plaque de protection sur la partie basse de la calandre contribue à souligner un look assumé. En complément de la signature lumineuse, les feux de jour se transforment en clignotant et illuminent certains pixels de manière à former une forme horizontale.Sur les côtés, la silhouette de la Fiat Grande Panda électrique rappelle celle de la Panda des années 80.Les lignes de la carrosserie sont bien définies et mises en valeur par les barres de toit longitudinales.A l'arrière le caractère de la Grande Panda électrique est assuré par des passages de roue proéminents, une lunette arrière intégrant un spoiler et des projecteurs arrière 3D.Le logo Panda est directement intégré en tridimensionnel dans la carrosserie au niveau du hayon.La Grande Panda électrique est entraînée par unLa Grande Panda affiche uneet uneLa consommation électrique atteint(17,4 kWh/100 km).Equipée d'une, elle offre uneLa Grande Panda est équipée d'un câble de recharge en spirale rétractable qui offreLe câble de recharge en spirale rétractable dans la calandre avant rend l'expérience de recharge plus facile et rapide. Le câble rétractable dispose d'un logement spécifique sous le capot. Cette solution est plus facile à manipuler.Il est possible d'opter pour un chargeur embarqué de 11 kW (optionnel) pour réaliser la recharge de 20 % à 100 %. en 2 heures et 55 minutes.La Grande Panda accepte les charges rapides jusqu'à 100 kW ce qui offre une recharge de 20% à 80% en 33 minutes.La Grande Panda sera également disponible en version hybride léger.La Grande Panda électrique se décline en deux versions: Red et La Prima.La Fiat Grande Panda électrique démarre à partir de(44 kWh Red).Le prix de la Fiat Grande Panda électrique inclut le prix de la batterie 44 kWh (10 560 euros).44 kWh Red: 24 900 €44 kWh La Prima: 27 900 €STYLE & CONFORT2 prises USB-CArches de roues avec renfort plastiqueBanquette arrière rabattable 60/40Boîte à gants ferméeCasquette arrière aérodynamiqueClé avec télécommandeClimatisation manuelleCoques de rétroviseurs extérieurs noiresFeux arrière à LEDJantes acier 16 pouces blanches avec centre de roue noirLogo (RED) sur le montant centralPlanche de bord avec revêtement stylePoignées de portes extérieures noiresProjecteurs avant PixLEDRétroviseur intérieur manuel jour/nuitRétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffantsSellerie en tissu style plusSièges avant réglable en hauteurVitres avant et arrière électriquesVolant réglable en hauteur et en profondeurTECHNOLOGIECâble de recharge rétractable dans la calandre avant (OBC 7 kW)Chargeur embarqué 7 kW (trappe latérale)Combiné d'instrumentation numérique 10 poucesConnectivité Smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans filRecharge rapide 100 kWSystème audio à 4 haut-parleursSystème Uconnect 10,25 pouces tactileSECURITE6 airbagsAlerte d'attention du conducteurAlerte de franchissement de ligneBouton d'appel d'urgenceFrein de stationnement électriqueFreinage autonome d'urgence avec détection piétons et cyclistes Radars de stationnement arrièreReconnaissance des panneauxRégulateur et limiteur de vitesseSystème Isofix siège avant passager et places latérales banquette arrière(en complément des équipements RED)STYLE & CONFORTAccoudoir central avantBarres de toit longitudinales argentéesBoîte à gants supérieure avec revêtement ''Bambox'' (véritable fibre de bambou)Climatisation automatiqueGarniture des portes en tissuJantes alliage 17 poucesLiseuses à LEDRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSabots argentés avant et arrièreSellerie tissu La PrimaVitres arrière surteintéesVolant soft touchTECHNOLOGIEChargeur smartphone à inductionRétroviseur intérieur photochromatiqueSystème Uconnect 10,25 pouces NavSECURITECaméra de reculEssuie-glace avant automatique avec détecteur de pluieRadars de stationnement avant