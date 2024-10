La structure compacte du toit de l'Audi A5 se termine par un hayon court

La nouvelle génération de l'Audi A4, best-seller de longue date de la marque d'Ingolstadt, s'appelle Audi A5.



L'Audi A5 est le premier modèle à être lancé sur la Plateforme Premium Combustion (PPC).



Le langage stylistique de la dernière génération de l'Audi A4, désormais appelée Audi A5, se singularise par des proportions haut de gamme.



D'une longueur totale de 4 829 millimètres, l'A5 passe au segment supérieur des automobiles de taille moyenne.



L'augmentation de la longueur par rapport au modèle précédent est de 67 millimètres.



Avec son design athlétique, l'A5 incarne l'essence sportive de la philosophie du design Audi.



La nouvelle conception de l'habitacle place les écrans comme élément central du tableau de bord.



La commercialisation de l'Audi A5 sera lancée en France et dans de nombreux autres pays européens en novembre.



DESIGN EXTERIEUR



L'Audi A5 redessinée affiche un design extérieur dynamique et musclé.



Les proportions modifiées avec un empattement long, un capot allongé à forte inclinaison, de grandes roues et une carrosserie basse véhiculent un dynamisme progressif.



La structure compacte du toit s'étend vers l'arrière pour se fondre dans la lunette arrière plate comme un coupé, et se termine par un hayon court avec un spoiler.



Le hayon est une symbiose de design et de fonctionnalité. Il s'ouvre avec la lunette arrière et sa taille facilite l'accès au coffre.



L'avant du véhicule est dominé par la calandre Singleframe aux proportions larges et plates, dotée d'une structure tridimensionnelle en nid d'abeille.



Avec les phares fins et précisément dessinés, la calandre façonne le visage du véhicule et lui donne une expression concentrée.



Les rainures distinctives sur le capot (appelées "spooncuts") accentuent le caractère sportif.



Le bouclier avant est intégré dans le prolongement du capot ce qui donne une face visuellement plus basse et plus dynamique.



Des entrées d'air modelées en trois dimensions sont positionnées sous les phares et donnent au pare-chocs une apparence puissante.



La géométrie sculpturale sous la lunette arrière, dans la transition vers la bande lumineuse, met visuellement en valeur la largeur de l'Audi A5.



Les vitres latérales renforcent l'effet sportif de la silhouette.



Les ailes élargies au niveau des roues avant et arrière, rappellent l'Audi Urquattro.



Les poignées de porte permettent un déverrouillage électrique via un capteur inductif et s'intègrent dans le design épuré.



Les rétroviseurs extérieurs sont positionnés sur la ligne des portes.



Le bas de caisse a un design sportif avec une arête légère sous les portes qui structure le volume et confère une impression visuelle de légèreté à la carrosserie.



La combinaison d'une géométrie sculpturale et d'une bande lumineuse continue, décalée en trois dimensions, confère à l'arrière de l'Audi A5 présence et dynamisme visuel.



La gamme est divisée en deux versions extérieures : base et S line.



Sur la version S line, les prises d'air avant sont plus grandes et le diffuseur arrière est plus sportif. Les bas de caisse contribuent également au caractère dynamique. Les garnitures autour des vitres latérales sont montées en aluminium anodisé. L'extérieur S line se distingue par des détails en aluminium anodisé anthracite mat.



Il y a onze couleurs au choix pour l'Audi A5 : Blanc Arkona (par défaut), Blanc Glacier, Noir Mythic, Gris Chronos, Bleu Firmament, Argent Fleuret, Rouge Grenadine, Bleu Horizon, Bleu Ascari et Gris Daytona (exclusivement disponible pour les véhicules avec extérieur S line).



L'Audi A5 est équipée de jantes en alliage léger allant de 17 à 20 pouces, selon la variante extérieure et la spécification du moteur.



DIMENSIONS



D'une longueur totale de 4 829 millimètres, l'A5 est large de 1 860 millimètres (sans les rétroviseurs) et haute de 1 444 millimètres.



L'empattement est long de 2 900 millimètres avec des porte-à-faux courts au profil de l'espace intérieur de la berline A5.



DESIGN INTERIEUR



Le design de l'intérieur de l'Audi A5 repose sur quatre caractéristiques distinctives.



L'intérieur est conçu pour être centré sur l'humain. La deuxième caractéristique est le Digital Stage, une scène numérique alignée devant le conducteur et le passager avant sous la forme des écrans MMI Audi. L'Audi A5 répond à l'exigence d'un niveau de confort élevé dans l'habitacle. La structure claire de l'intérieur et son ergonomie offrent une vue d'ensemble dans toutes les situations.



L'intérieur repensé pour l'humain



Le placement délibéré des éléments, en premier plan ou en arrière-plan, crée une architecture spatiale adaptée individuellement à chaque occupant.



Le Digital Stage



Le Digital Stage avec l'écran panoramique MMI Audi et l'éventuel écran passager MMI façonnent l'intérieur du véhicule. Les écrans sont parfaitement intégrés au tableau de bord. L'écran panoramique MMI Audi, mince et autoportant, arbore un design incurvé et utilise la technologie OLED. La forme courbée de l'écran assure une accessibilité optimale de la zone tactile.



L'écran panoramique met l'accent sur l'orientation du tableau de bord vers le conducteur. L'éclairage d'ambiance place le conducteur dans une ambiance numérique et donne l'impression que l'écran incurvé flotte au-dessus du tableau de bord.



Le mode Privacy Actif permet d'utiliser l'écran passager tout en conduisant sans distraire visuellement le conducteur. Il offre la possibilité de soutenir le conducteur dans des tâches telles que la navigation. Dans la version de base, un panneau noir brillant est installé à cet endroit.



Un habillage Softwrap



Pour créer un contraste et équilibrer les zones numériques et techniques, l'intérieur de l'Audi A5 présente l'habillage Softwrap. Il s'étend d'une porte à l'autre sur toute la largeur du tableau de bord. Associé aux panneaux en tissu dans les portes et les accoudoirs, cela crée une ambiance chaleureuse.



La clarté visuelle



La poignée de porte et des aérateurs de climatisation sont reliés par une harmonie visuelle qui se prolonge du tableau de bord au garnissage de porte.



ENVIRONNEMENT LUMINEUX INTERIEUR



L'intérieur de l'A5 se distingue également dans l'obscurité. Les contours du tableau de bord et des portes sont lumineux, mettant en valeur la largeur de l'intérieur. Une lumière indirecte sous l'écran panoramique MMI et dans la console centrale crée un effet visuel prononcé, donnant l'impression que la console flotte. Les matériaux dans les portes sont également éclairés.



L'Audi A5 est dotée de la technologie de lumière à interaction dynamique (IAL, Dynamic Interaction Light) avec diverses fonctions pour soutenir l'interaction du véhicule avec les occupants. Une bande lumineuse traverse toute la largeur intérieure de l'habitacle. Des LED y sont intégrées.



ECLAIRAGE NUMERIQUE



Les phares et les feux arrière arborent un design tridimensionnel et offrent des signatures lumineuses numériques en option. L'Audi A5 propose des feux diurnes numériques à technologie LED à l'avant et des feux arrière numériques OLED. Avec environ 60 segments par panneau OLED numérique, les feux OLED se rapprochent de plus en plus de l'idée conceptuelle d'un écran numérique, qui serait situé à l'arrière du véhicule. Cela permet d'enrichir la communication Car2X et d'afficher des symboles d'avertissement en cas de danger. Dans le cas des feux arrière OLED numériques, six panneaux OLED génèrent plusieurs fois par seconde une image à travers 364 segments lumineux, à l'aide d'un algorithme. À l'arrière, tous les segments OLED numériques sont utilisés pour la signature lumineuse numérique active. L'intensité lumineuse à l'intérieur du feu arrière combiné ne varie pas.



ECRAN PANORAMIQUE AUDI MMI



L'écran panoramique Audi MMI présente un design incurvé et utilise la technologie OLED. Il se compose du Audi virtual cockpit, avec une diagonale d'écran de 11,9 pouces, et du MMI touch display de 14,5 pouces.



L'écran donne à l'intérieur une sensation d'espace généreuse et aérée. Avec sa forme courbée, il est orienté vers le conducteur afin que toutes les fonctions puissent être facilement utilisées sans détourner les yeux de la route trop longtemps. Un éclairage d'ambiance spécial donne l'impression que l'écran incurvé flotte la nuit.



Audi complète la scène numérique avec l'option écran MMI pour passager avant de 10,9 pouces, intégré dans le design du tableau de bord. Cela permet au passager avant de naviguer sur des sites web, de diffuser du contenu vidéo, d'assister à la navigation ou de rechercher une station-service. Le mode de confidentialité dynamique empêche le conducteur de voir du contenu distrayant, comme des vidéos, pendant la conduite.



AFFICHAGE TETE HAUTE



L'Audi A5 peut être équipée en option d'un affichage tête-haute (HUD) configurable. Le HUD peut afficher une large gamme d'informations, telles que la vitesse, les systèmes d'assistance actifs, les instructions de navigation ou les données multimédias. Le conducteur a la possibilité de contrôler les fonctions du véhicule et de l'info-divertissement via l'affichage tête-haute. Les commandes permettent également de faire défiler les listes avec une sélection directe à l'aide des boutons du volant.



ASSISTANT AUDI



L'assistant Audi a accès à du contenu en ligne supplémentaire, tel que la météo et des connaissances générales. Fonctionnant par reconnaissance vocale, il reconnaît automatiquement s'il s'agit d'exécuter une fonction du véhicule, de rechercher une destination, ou de consulter une prévision météorologique. Seules les questions de connaissances générales auxquelles le système Audi ne peut pas répondre sont transmises à ChatGPT. La connexion à ChatGPT (fournie via le service Microsoft Azure OpenAI) permet d'apporter les réponses disponibles sur Internet au véhicule. La transition entre les deux assistants se fait de manière imperceptible pour les conducteurs, car les deux fonctions sont intégrées dans le même environnement.



ARCHITECTURE ELECTRONIQUE E3



L'architecture réseau de haute performance repose sur cinq ordinateurs haute performance appelés "High Computing Performance" (HCP). Ces ordinateurs couvrent toutes les fonctions du véhicule, du groupe motopropulseur aux systèmes d'assistance, en passant par les systèmes d'info-divertissement et de confort, les systèmes de sécurité et la mise en réseau backend.



SYSTEMES D'ASSISTANCE A LA CONDUITE



L'Audi A5 propose une large gamme de systèmes d'assistance à la conduite.



Une caméra de recul avec affichage de la distance, un régulateur et un limiteur de vitesse, une alerte de franchissement de ligne, un assistant d'efficacité et un assistant de vigilance et de somnolence sont des équipements de série.



Des packs d'assistance supplémentaires peuvent être configurés en option. Parmi ceux-ci, le régulateur de vitesse adaptatif utilise des données cartographiques haute résolution et des données provenant d'autres véhicules. Ces données sont calculées dans le cloud pour optimiser la reconnaissance des panneaux de signalisation et assister l'accélération, le maintien de la trajectoire, de la vitesse et de la distance.



L'option Assistant d'intersection avant combine quatre fonctions d'assistance : l'assistance au freinage d'urgence, l'assistance à l'évitement, l'assistance au virage et l'assistance au croisement.



D'autres systèmes d'assistance disponibles incluent le régulateur de vitesse automatique basé sur la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistance au stationnement avancée et l'assistance au virage en marche arrière.



PLATEFORME PREMIUM PLATFORM COMBUSTION (PPC)



L'Audi A5 repose sur la plateforme Premium Platform Combustion (PPC) pour les véhicules à énergie thermique et hybride avec des moteurs montés dans la longitudinalement. Cette plateforme fonctionne avec l'architecture E3. La plateforme PPC permet une électrification progressive, initialement sous forme d'hybrides légers.



SYSTEME HYBRIDE MHEV PLUS



Le système MHEV plus, basé sur un système électrique embarqué de 48 volts, assiste le moteur à combustion et réduit les émissions de CO2 tout en augmentant les performances. Cette technologie embarquée dans le groupe motopropulseur permet une conduite purement électrique, ce qui permet de réduire la consommation de carburant.



Le système de propulsion électrique peut également ajouter jusqu'à 18 kW (24 ch) de puissance électrique à la puissance du moteur à combustion. Lors de la décélération, le système électrique récupère de l'énergie pour recharger la batterie à hauteur de 25 kW. Les manœuvres à faible régime et le stationnement sont possibles avec l'utilisation exclusive du système électrique. Le système de propulsion électrique peut être utilisé lors de la conduite lente en ville, dans les embouteillages, sur les routes de campagne et lors des phases de roue libre en approchant d'une zone urbaine.



Grâce au système de contrôle de freinage intégré, la pédale de frein et le système hydraulique de freinage peuvent être complètement découplés. Cela permet d'obtenir la décélération nécessaire sans utiliser les freins grâce au freinage régénératif. Les freins n'interviennent que lorsque l'on appuie plus fort sur la pédale de frein.



Le système MHEV plus d'Audi ne se focalise pas sur l'autonomie électrique, mais sur la décharge et la recharge de la batterie en cycles rapides afin de toujours fournir et récupérer suffisamment de puissance électrique. Pour garantir une performance de charge et de décharge élevée de la batterie lithium-fer-phosphate de 48 volts, celle-ci est intégrée dans un circuit de refroidissement par eau à basse température qui maintient la plage de fonctionnement optimale entre 25 et 45 degrés Celsius.



MOTEURS



Le moteur d'entrée de gamme est un 2.0 TFSI de 110 kW (150 ch) développant un couple de 280 Nm entre 1 400 et 3 600 tr/mn. La variante de 110 kW (150 ch) est disponible en traction avant. L'A5 2.0 TFSI de 110 kW (150 ch) de 1 770 kg atteint une vitesse de pointe de 216 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9,8 secondes.



Le moteur 2.0 TFSI est également disponible avec une puissance de 150 kW (204 ch) et un couple de 340 Nm entre 2 000 et 4 000 tr/mn. La variante de 150 kW (204 ch) est disponible en traction avant ou quattro ultra.



L'A5 2.0 TFSI de 150 kW (204 ch) traction avant de 1 770 kg atteint une vitesse de pointe de 248 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,8 secondes.



L'A5 2.0 TFSI de 150 kW (204 ch) quattro ultra de 1 825 kg atteint une vitesse de pointe de 245 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,6 secondes.



Le quatre cylindres turbo est disponible avec une boîte de vitesses à double embrayage.



Le moteur TFSI est équipé d'un turbocompresseur à turbine à géométrie variable (VTG) et fonctionne avec un processus de combustion économe en carburant à charge partielle. La technologie VTG permet d'augmenter le couple de manière constante et agile.



L'Audi S5 est la version sport équipée d'un moteur V6 TFSI de 3.0 litres développant 270 kW (367 ch). Elle est équipée d'un turbocompresseur à turbine à géométrie variable et de la technologie MHEV plus. La transmission S tronic à double embrayage de l'Audi S5 Avant, conçue pour plus de couple, réduit le poids sur l'essieu avant et améliore l'agilité.

La S5 3.0 TFSI de 270 kW (367 ch) quattro de 2 025 kg atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,5 secondes.



Le 2.0 TDI de 150 kW (204 ch) de la génération EA288 evo hérite de la combustion optimisée de son prédécesseur grâce au capteur de pression des cylindres, au TwinDosing pour le contrôle des émissions de gaz d'échappement et aux deux arbres d'équilibrage pour un fonctionnement en douceur du moteur. Il développe un couple de 400 Nm entre 1 750 et 3 250 tr/min. Le 2.0 TDI est disponible avec une boîte de vitesses à double embrayage et une traction avant ou avec la transmission quattro ultra.



Le moteur est partiellement électrifié à l'aide du système MHEV plus de 48 volts.



L'A5 2.0 TDI de 150 kW (204 ch) traction avant de 1 895 kg atteint une vitesse de pointe de 242 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,7 secondes.



L'A5 2.0 TDI de 150 kW (204 ch) quattro ultra de 1 960 kg atteint une vitesse de pointe de 241 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,9 secondes.



CHASSIS



Grâce à un travail minutieux sur la suspension et la direction, l'Audi A5 offre une maniabilité précise, neutre et sans effort. Si l'option de suspension avec amortisseurs adaptatifs est sélectionnée, il est possible de moduler le véhicule entre confort et sportivité.



En plus de la suspension d'origine, à ressorts en acier, les suspensions sportives et sportives S avec contrôle adaptatif des amortisseurs sont disponibles en option. Les deux variantes de la suspension sportive abaissent le véhicule de 20 millimètres.



La répartition du couple de freinage améliore la conduite sur l'Audi A5. Le système devient actif lors de l'entrée dans un virage. Grâce à l'intervention du système de freinage ciblé, le véhicule peut tourner de manière plus spontanée, contrecarrant le sous-virage.



DIRECTION



L'Audi A5 dispose d'une direction progressive. Des supports de direction et des suspension plus rigides sur l'essieu avant assurent une maniabilité précise et contrôlée.



TRANSMISSION INTEGRALE



La technologie quattro ultra répartit le couple pour conduire de manière aussi efficace que possible tout en tirant pleinement parti de tous les avantages de la transmission intégrale pour une sécurité de conduite et une dynamique maximale.



L'embrayage peut répartir le couple entre l'essieu avant et l'essieu arrière de différentes manières, selon la situation de conduite respective. Si la situation de conduite le permet, l'essieu arrière est automatiquement désengagé complètement sous charge partielle pour une efficacité énergétique élevée.



EQUIPEMENTS



De nombreuses fonctionnalités sont désormais de série : la navigation GPS, le coffre à ouverture et fermeture électrique, la recharge de téléphone par induction.



OPTIONS



Des options supplémentaires permettent de personnaliser le véhicule selon les préférences individuelles. Parmi celles-ci, l'écran passager de 10,9 pouces, le système audio Bang & Olufsen avec son 3D et haut-parleurs dans les appui-têtes, le toit en verre panoramique avec contrôle de la transparence segmentée, ou encore le réglage électrique de la colonne de direction avec fonction mémoire.



Trois packs d'équipements regroupant des options facultatives sont proposés: les pack « Tech », « Tech plus » et « Tech pro ».



Les packs "Tech", "Tech plus" et "Tech pro" comprennent les éléments suivants :



> Tech : phares full LED complets, climatisation tri-zone, Audi MMI experience plus, régulateur de vitesse adaptatif.

> Tech plus : phares Matrix LED, écran passager, pack confort plus.

> Tech pro : feux arrière OLED numériques, volant chauffant, sièges avant et arrière chauffants, contrôle adaptatif des amortisseurs. Le pack "Tech pro" inclut également les options des packs précédents.



PRODUCTION



L'Audi A5 est produite à Neckarsulm.



PRIX



L'Audi A5 démarre à un prix d'entrée de 45 500 euros avec un moteur essence TFSI 110 kW (150 ch) et comprend de série la navigation, un hayon arrière à commande électrique et un support de téléphone avec chargement par induction.



Les prix de l'Audi A5:



Essence



TFSI 150 ch S tronic 7 Design: 45 500 €

TFSI 150 ch S tronic 7 Business Executive: 51 470 €

TFSI 150 ch S tronic 7 S line: 54 670 €

TFSI 204 ch S tronic 7 Design: 50 400 €

TFSI 204 ch S tronic 7 Business Executive: 56 370 €

TFSI 204 ch S tronic 7 S line: 59 570 €

TFSI quattro 204 ch S tronic 7 S line: 62 070 €

S5 TFSI Hybride quattro 367 ch S tronic 7 MHEV plus: 79 750 €



Diesel



TDI Hybride 204 ch S tronic 7 MHEV plus Design: 53 600 €

TDI Hybride 204 ch S tronic 7 MHEV plus Business Executive: 59 570 €

TDI Hybride 204 ch S tronic 7 MHEV plus S line: 62 770 €

TDI quattro Hybride 204 ch quattro S tronic 7 MHEV plus S line: 65 270 €



EQUIPEMENTS DE SERIE



FINITION DESIGN



Équipements de série contenus dans la finition



Motorisation, transmission et châssis



Châssis standard

Audi Drive select (sélection différents modes de conduite: Efficiency, Confort, Dynamic, Individual)

Sonorité extérieur (uniquement sur motorisation MHEV plus)



Design Extérieur



Pack extérieur standard

Jantes, style à 5 branches doubles 17 pouces

Pack style brillant

Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule



Design Intérieur



Pack intérieur tissu

Sièges standard

Sellerie tissu

Elements de la console centrale noir ma

Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu

Volant multifonction en cuir avec palettes

Inserts décoratifs à structure laser noir

Application intérieures en style aluminium

Pédalier standard

Tapis de sol avant et arrière

Seuils de porte avec inserts en aluminium à l'avant

Pavillon en tissu gris



Confort et vie à bord



Clé à radio commande sans Safelock

Climatisation automatique 1 zone

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuel

Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement

Sièges avant à réglage manuel

Réglage du volant manuel

Sièges avant chauffants

Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique

Filet de séparation



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



Audi virtual cockpit plus

Combiné d'instruments entièrement numérique de 11,9 pouces avec technologie OLED

MMI Navigation plus avec MMI touch

Audi connect navigation & infotainment (licence d'utilisation pour 3 ans, inclus 3 Go de données mensuelles)

Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & control

Réception radio numérique (DAB)

6 hauts parleurs (passifs)

Audi phone box light (Connexion Bluetooth et compartiment de téléphone avec chargeur à induction au refroidissement actif)



Éclairage et visibilité



Projecteurs à LED

Blocs de feux arrière à LED



Sécurité active et passive du véhicule



Système d'aide au stationnement arrière avec indicateur de distance

Régulateur de vitesse

Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière

Détection des panneaux de signalisation par caméra

Alerte de sortie de voie

Assistant d'intersection avant

Assistance au freinage d'urgence à l'avant

Assistant d'évitement et assistant de braquage

Avertissement de contrôle de la banquette arrière

Sécurité-enfants, commandée électriquement

Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager avant et i-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs

Airbags à l'avant, airbag du passager avant désactivable

Ecrous de roue standard

Indicateur de perte de pression des pneumatiques



FINITION BUSINESS EXECUTIVE



Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'Design'



Pack technologique



Pack Tech



Design Extérieur



Jantes, style à 5 branches doubles 18 pouces



Design Intérieur



Pack intérieur sport tissu

Sièges sport

Tissu



Confort et vie à bord



Climatisation automatique 3 zones

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs réglables dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit automatique des 2 côtés

Projection de logo dans les rétroviseurs extérieurs

Appuis lombaires



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



Audi Application Store et smartphone interface (prend en charge Android Auto et Apple Car Play)

Audi sound system

- 10 haut-parleurs incluant un haut-parleur central et un subwoofer

- Amplificateur à 6 canaux avec une puissance totale de 180 watts

Audi phone box



Eclairage et visibilité



Projecteurs à LED plus

Assistant feux de route

Bloc de feux arrière à LED pro



Sécurité active et passive du véhicule



Système d'aide au stationnement plus avec indicateur de distance

Park assist plus

Caméra de recul

Assistant de vitesse adaptatif

Ecrous de roue antivol

Préparation pour dispositif d'attelage



FINITION S LINE



Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'Business Executive'



Motorisation, transmission et châssis



Châssis sport (Châssis abaissé de 20 mm)



Design Extérieur



Pack extérieur S line

Jantes, style à 5 branches doubles en V, Gris Graphite, tournées brillantes 19 pouces

Vitrage privacy



Design Intérieur



Pack intérieur S line tissu

Sièges sport avec monogramme S

Tissu Cascade

Éléments d'équipement intérieur en haut et en bas avec couture contrastée

Éléments de la console centrale noir brillant

Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu cascade

Volant sport multifonction en cuir avec palettes

Eclairage d'ambiance plus (30 couleurs disponibles)

Inserts décoratifs en aluminium mat brossé

Pédalier et repose-pied en acier inoxydable

Seuils de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairés, avec monogramme S

Pavillon en tissu Noir



S5



Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'S line'



Design extérieur



Pack extérieur S

Boîtiers de rétroviseurs en style aluminium

Étriers de frein noir



Design intérieur



Pack intérieur S line Dinamica/cuir

Dinamica/cuir



Confort et vie à bord



Sièges avant à réglages électriques



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



Affichage tête haute

Système audio Premium Bang & Olufsen avec son 3D

Liens: vidéos:



Audi A5 (Extérieur)

Audi A5 (Intérieur)

Production Audi A5 Neckarsulm (Carrosserie)

Production Audi A5 Neckarsulm (Montage)

Production Audi A5 Neckarsulm (Peinture)

Production Audi A5 Neckarsulm (Automated guided vehicles)