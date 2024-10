L'Abarth 600e électrique est la plus puissante des Abarth avec 280 ch

La marque au scorpion a créé la 600e pour permettre à chaque Abarthiste de ressentir le frisson de la conduite.L'est disponible en, au profil sportif et aux composants issus du monde de la course : la 600e Turismo (240 ch / 175 kW) et l'édition limitée 600e « Scorpionissima » (280 ch / 207 kW) disponible en 1 949 exemplaires.La plus puissante des Abarth développe(207 kW) pour uneLe modèle de la marque au scorpion est le résultat d'un projet qui a mobilisé les experts d'Abarth, et les ingénieurs de Stellantis Motorsport pour développer une plateforme électrique offrant des capacités sportives de pointe : la Perfo de la plateforme eCMP.Le véhicule sportif électrique Abarth affiche un ADN sportif avec des lignes extérieures musclées, des grandes roues, un aileron arrière aérodynamique et des intérieurs sportifs.Le cœur de la 600e battant du véhicule est le moteur électrique d'Abarth. Le nouveau Scorpion dépasse de loin la puissance des Abarth thermiques historiques, puisqu'il est équipé d'un moteur de 280 ch (207 kW), la puissance la plus élevée jamais atteinte par une voiture Abarth.La version Turismo de 240 ch (175 kW) offre un couple de 345 Nm et affiche une accélération de 0 à 100 en 6,24 secondes.La version Scorpionissima de 280 ch (207 kW) offre un couple de 345 Nm et affiche une accélération de 0 à 100 en 5,85 secondes. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h sur circuit avec une autonomie de batterie allant jusqu'à 332 km en cycle combiné WLTP.L'Abarth 600e est dotée de trois modes de conduite.Le mode Turismo offre une accélération plus douce et une puissance de 110 kW pour l'Abarth 600e Turismo et de 140 kW pour la Scorpionissima, associée à un couple de 300 Nm, avec une vitesse maximale limitée à 150 km/h. Cette configuration comprend également un calibrage sport de la pédale d'accélérateur, un calibrage sport de la direction et un calibrage ESP standard.En plus de ces caractéristiques , le deuxième mode de conduite, Scorpion Street, est doté d'une puissance de 150 kW pour le modèle Turismo et de 170 kW pour la Scorpionissima, avec un couple de 345 Nm et une vitesse maximale limitée à 180 km/h.Le troisième mode de conduite, Scorpion Track, comprend un calibrage agressif de la pédale d'accélérateur, une direction sport plus et des réglages ESP "amusants". La configuration Scorpion Track est la façon dont Abarth s'amuse le plus, avec une vitesse maximale de 200 km/h, un couple de 345 Nm et une puissance plus élevée de 207 kW (280 ch) pour l'Abarth 600e Scorpionissima et de 175 Kw (240 ch) pour la version Turismo.Grâce à un composé de caoutchouc optimisé et une architecture dédiée, les pneus Michelin Pilot Sport EV ont été conçus pour répondre aux 280 ch fournis par l'Abarth 600e, tout en offrant un excellent niveau d'adhérence, tant sur sol sec que mouillé.Le système de freinage avec les freins et les étriers Alcon 380 mm adaptés à l'Abarth 600e est issu du monde de la course automobile, ce qui lui confère une plus grande surface et garantit une meilleure capacité à la dissipation de la chaleur grâce à un étrier monobloc à quatre pistons.L'Abarth 600e est équipée du différentiel mécanique à glissement limité Torsen de JTEKT , qui offre une meilleure trajectoire, une meilleure maniabilité, une meilleure traction dans les virages et une plus grande sécurité dans les conditions glissantes. Le différentiel à glissement limité fournit un couple supplémentaire à la roue extérieure et la tenue de route de la voiture est améliorée par la configuration de l'effet de verrouillage, qui atteint 36 % à l'accélération et 34 % au freinage.Les experts en course automobile d'Abarth et de Stellantis Motorsport ont également augmenté la rigidité de la suspension et renforcé le châssis avec une barre antiroulis arrière qui a modifié l'équilibre antiroulis en améliorant la rigidité globale de l'antiroulis arrière.Le système de refroidissement de l'Abarth 600e est doté d'une pompe à liquide de refroidissement à haute capacité qui repousse les limites du refroidissement de la batterie. En outre, un étalonnage spécifique assure un refroidissement efficace dans les modes sportifs.L'esprit de la course automobile s'exprime également par les caractéristiques des sièges Sabelt. L'ergonomie de la position de conduite a été obtenue grâce à une forme enveloppante qui permet d'épouser au mieux le corps du conducteur. Sur la version Scorpionissima, les sièges disposent de quatre mousses haute densité différentes sur chaque zone du corps et mettent l'accent sur le soutien latéral.Pour maximiser les performances , l'Abarth 600e présente des caractéristiques spécifiques à l'extérieur.Le design extérieur s'inspire du passé en proposant une réinterprétation de la face avant de l'Abarth 850 TC avec une imposante grille de radiateur positionné sur la partie basse de la calandre.Le design s'inspire également des graphiques forts inspirés du monde du jeu vidéo et du numérique, composés de lignes inclinées, gravées sur les surfaces qui deviennent une grille dans l'admission d'air.À l'avant, les ingénieurs et les designers ont étiré la silhouette, en soulignant le "nez de requin", en améliorant les performances aérodynamiques et en dotant i le pare-chocs d'un volume caractéristique et de l'inscription tridimensionnelle Abarth. L'aspect frontal est le résultat d'une configuration abaissée et d'une voie élargie de 30 mm supplémentaires à l'avant et de 25 mm supplémentaires à l'arrière par rapport à la Fiat 600e. Les formes fortement carrées du spoiler aérodynamique et de l'extracteur d'air dans le pare-chocs ont été étudiées et testées en soufflerie pour améliorer les performances. Les jantes en alliage diamantées de 20 pouces présentent un design accrocheur : les jantes en alliage à 5 branches sont conçues pour reprendre le graphisme du dard du scorpion et laissent entrevoir, entre leurs larges interstices, les freins et les étriers peints en jaune. Les centres de roues s'inspirent des mono-boulons. L'édition limitée Scorpionissima est dotée d'un kit de carrosserie noir brillant, d'un sticker latéral et d'étriers de freins avant jaunes.L'Abarth 600e Turismo est disponible en Vert Acide, Blanc Antidote, Orange Shock et Noir Venom; tandis que l'édition limitée Scorpionissima est disponible uniquement en Vert Acide et Violet Hypnotique.Le volant sportif avec des inserts en cuir et en Alcantara, tant dans la partie supérieure que dans la partie inférieure, donne une touche de sportivité. L'environnement sombre de l'intérieur est rehaussée par des détails colorés tels que les coutures de sellerie ou le scorpion au centre du volant. Le pédalier et le repose-pieds est recouvert d'aluminium.175 kW 54 kWh Turismo: 44 900 €207 kW 54 kWh Scorpionissima: 48 900 €PERFORMANCEPneumatiques Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20Système de freinage Alcon : Etriers à 4 pistons et disques Ø 380 x 32 à l'avant - Etriers à 1 piston et disques Ø 268 x 12 à l'arrièreDifférentiel mécanique à glissement limité TorSen "D"Puissance max kW / Ch : 175 / 240STYLE & CONFORT2 appui-têtes arrièreAntenne de toit type aileron de requin noir brillantBanquette arrière rabattable 60/40Casquette arrière aérodynamiqueChargeur USB A et C dans le tunnel centralChargeur USB C à l'arrièreClimatisation automatiqueCoques de rétroviseurs extérieurs noiresJantes alliage 20 pouces diamantées avec centres de roues AbarthPare-soleil avec miroir de courtoisiePilier central noir brillantPlanche de bord noir brillantPoignées de portes intérieures chroméesRétroviseurs extérieurs à réglage électriqueSiège conducteur à réglage manuel à 6 positionsSiège passager à réglage manuel à 4 positionsSièges Sabelt en tissu avec appui-têtes intégrésSpots de lecture avant et arrière à LEDVitres avant et arrière électriquesVolant trois branches en AlcantaraTECHNOLOGIECâble de recharge mode 3Chargeur embarqué 11kWCombiné d'instrumentation numérique 7 poucesConnectivité Smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans filDémarrage sans cléRecharge rapide 100kWSélecteur de mode de conduiteServices connectés UConnect ServicesSystème audio à 6 haut-parleursSystème Uconnect 10,25 poucesSECURITE6 airbagsBouton d'appel d'urgenceClignotants à LEDDétecteur de pluie et de luminositéFeux arrière à LEDFeux de jour à LEDFrein de stationnement électrique avec fonction Auto HoldFreinage autonome d'urgence avec détection piétons et cyclistesKit Fix&Go - kit anti-crevaisonProjecteurs antibrouillard à LED avec fonction de virageProjecteurs full LED 'Infinity' Radars de stationnement arrièreRappel du port de la ceinture de sécurité (1ère et 2ème rangées)Régulateur de vitesse adaptatifSystème ISOFIX siège avant passager et banquette arrière(en complément de Turismo)PERFORMANCEPuissance max kW / Ch : 207 / 280STYLE & CONFORT3ème appui-tête arrièreConsole centrale avant avec couvercle magnétiqueEtriers de freins peints en jauneHayon à ouverture électrique mains libresKit carrosserie noir brillantOuverture sans cléParebrise chauffant (uniquement essuie glaces)Pédalier et repose pied en aluminiumPersonnalisation de l'éclairage d'ambiance intérieur multicolore à LEDPlanche de bord premium avec logo AbarthPlancher de coffre modulableRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSeuils de portesSiège conducteur à réglage électrique à 6 positionsSièges avant chauffantsSièges Sabelt Cuir/Alcantara avec appui-têtes intégrésStickers latéraux AbarthTapis de sol en velourVitres arrière surteintéesTECHNOLOGIEChargeur smartphone à inductionEchappement 2.0 : reproduction digitalisée du son à l'échappementSystème Uconnect 10,25 pouces NavSECURITEAlerte de franchissement de ligne avec correction de trajectoireCaméra de recul à 180°Commutation automatique feux de route/croisementRadars de stationnement 360°Reconnaissance des panneaux de signalisation