Le modèle léger et ultradynamique Porsche 911 Carrera T se décline en version Cabriolet

Laest disponible pour la première fois enLe modèle léger et ultradynamique Porsche 911 Carrera T Cabriolet se concentre sur l'essentiel. Son agilité, sa conception légère, sa sonorité et sa boîte de vitesse manuelle en font la 911 Carrera Cabriolet des puristes. Les packs d'équipements de la Carrera T Cabriolet accentuent sa personnalisation.Grâce à des allégements ciblés, des réglages axés sur la performance et une boîte manuelle à six rapports, la Carrera T Cabriolet est pensée pour les puristes.Dotée de vitres allégées, d'une isolation réduite et de sièges baquets intégraux, optionnels, la configuration la plus légère de la 911 Carrera T Cabriolet affiche plus de 40 kg de moins que la 911 Carrera Cabriolet.Le « T » signifie Touring. Chez Porsche, cela fait référence à l'homologation de la 911 T en tant que voiture de tourisme en 1968. Produite jusqu'en 1973, la première Porsche 911 T incarnait l'esprit de la simplicité et du plaisir de conduite. Depuis 2017, la Porsche 911 Carrera T a fait son retour en version Coupé en se positionnant entre la Carrera et la Carrera S. Avec sa motricité aux roues arrière, elle se distingue par un plaisir de conduite à l'état pur, sa maniabilité, une sonorité caractéristique et un design centré sur l'essentiel. La déclinaison Cabriolet de la Porsche 911 Carrera T est une première.La 911 Carrera T Cabriolet est équipée d'un moteur Boxer 6 cylindres biturbo de 3.0 litres. Le moteur développe 394 ch (290 kW) et un couple maximal de 450 Nm. Il propulse également la 911 Carrera Cabriolet. La puissance est transmise aux roues arrière via une boîte manuelle à six rapports. Lors du rétrogradage, la fonction auto -blip permet, lorsqu'elle est activée, de compenser automatiquement et spécifiquement les différences de régime entre le moteur et la boîte de vitesse. Le Pack Sport Chrono (de série) permet à la Carrera T Cabriolet d'atteindre les 100 km/h en 4,7 secondes et une vitesse maximale de 293 km/h. Équipée d'un système de freinage renforcé avec des disques de 350 mm et des étriers fixes à six pistons à l'avant, la Carrera T Cabriolet offre une puissance de freinage adaptée à ses performances . L'isolation sonore réduite et le système d'échappement sport (de série) intensifient l'expérience de conduite avec une sonorité riche.Le Pack Sport Chrono, incluant l'application Track Precision, est de série sur la 911 Carrera T Cabriolet. Les roues arrière directrices (de série) sont associées à un ratio de direction plus direct sur l'essieu avant. Cette combinaison optimise le comportement du véhicule. Le paramétrage des roues arrière directrices a été développé spécifiquement pour la 911 Carrera T.La suspension sport adaptative PASM (de série), abaissée de 10 mm, a été spécialement ajustée pour offrir à la Carrera T Cabriolet une agilité et un plaisir de conduite accrus. Grâce aux roues arrière directrices de série et à l'équilibre aérodynamique optimisé, les barres antiroulis des essieux avant et arrière ont été réglées pour assurer une tenue de route prévisible.La 911 Carrera T Cabriolet est équipée de jantes en alliage léger Carrera S de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière, chaussées de pneus 245/35 ZR20 à l'avant et 305/30 ZR21 à l'arrière.Des éléments distinctifs différencient la Carrera T des autres modèles de la gamme 911. Un sticker avec le logo du levier de vitesse indique sur chaque vitre arrière qu'il s'agit d'une version à boîte manuelle. La désignation du modèle à l'arrière est en couleur contrastante, Gris Vanadium Métallisé. Les inserts de la grille du capot arrière, les coques des rétroviseurs extérieurs, ainsi que les jantes en alliage léger polies sont peints en Gris Vanadium Métallisé. La Carrera T se distingue également par son spoiler hérité de la 911 Carrera GTS.La capote de la 911 T Cabriolet est disponible en option dans des coloris noir, rouge, bleu et marron.L'intérieur sportif de la Carrera T Cabriolet est noir, avec des coutures décoratives en couleur contrastante (en option). Le chronomètre du Pack Sport Chrono (de série) se distingue sur le tableau de bord. Plusieurs détails spécifiques mettent en avant l'exclusivité de la 911 Carrera T Cabriolet en tant que sportive découvrable à transmission manuelle tels que le court levier de vitesses habillé de bois de noyer lamellé. Un badge arborant le logo « MT » (Manual Transmission) est disposé devant le levier, tandis que le logo de la boîte de vitesses est imprimé sur le côté passager du tableau de bord. La liste des équipements de série comprend un volant sport GT en cuir, chauffant et équipé d'un sélecteur de mode de conduites. En option, un volant en Race-Tex est disponible.La Carrera T Cabriolet est équipée de sièges Sport Plus à quatre positions réglables électriquement et habillés de Sport-Tex Noir sur la partie centrale. Le motif qui orne l'intérieur est une exclusivité de la 911 Carrera T Cabriolet, tandis que le logo 911 est brodé sur les appuie-têtes. Des Sièges Sport Plus adaptatifs réglables sur 18 positions, ou des sièges baquets sont proposés en option.L'exclusivité de la 911 Carrera T Cabriolet est accentuée par les packs design Carrera T, disponibles pour l'extérieur et l'intérieur. Ces packs arborent la couleur Bleu Gentiane. À l'extérieur, cette teinte se retrouve sur les inserts de la grille du capot arrière, les stickers « MT» et la stickers « 911 Carrera T » sur le bas des portières et les jantes avec des surfaces hautement polies. La partie supérieure des rétroviseurs est peinte en Noir. Des coutures en couleur contrastante Bleu Gentiane rehaussent l'intérieur et les sièges sont dotés de bandes contrastantes en Bleu Gentiane. Les ceintures de sécurité, les garnitures de la console centrale et des panneaux de porte, les inserts et les logos 911 sur les appuie-têtes sont de couleur Bleu Gentiane.La Porsche 911 Carrera T Cabriolet démarre à partir de 159 300 euros en France.