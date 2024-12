Le SUV compact électrique Skoda Elroq affiche jusqu'à 579 km d'autonomie

Leélargit la gamme électrique de Skoda Situé sous le Skoda Enyaq et au-dessus du plus petit SUV électrique à venir, le Skoda Epiq, l'Elroq constitue l'alternativeau SUV compact Skoda Karoq Le SUV compact électrique Elroq adopte la plupart desprésenté avec le concept Vision 7S en 2022 pour donner une nouvelle dimension au design extérieur des modèles du constructeur de Mlada Boleslav.L'extérieur de l'Elroq est défini par une forme distinctive et des lignes épurées.L'avant présente la Tech-Deck Face et le lettrage sur le capot en lieu et place du logo à la coiffe d'indien.La Tech-Deck Face noire brillante remplace la calandre typique de Skoda.Le design Modern Solid associe robustesse, fonctionnalité et authenticité tout en transmettant un sentiment de sécurité et de puissance, en considérant les éléments typiques Skoda sous un angle nouveau.Derrière la Tech-Deck Face, les ingénieurs ont dissimulé des capteurs tels que le radar et la caméra frontale.La face avant se caractérise également par un pare-chocs robuste doté d'un insert en Unique Dark Chrome (rendu alu mat).Les phares à LED de l'Elroq comportent des bandes lumineuses supérieures fines pour les feux de position et les clignotants, ainsi que des feux de jour.En dessous, deux modules LED pour les feux de croisement et les feux de route offrent une réinterprétation horizontale du visage de Skoda à quatre yeux. Ils sont disponibles en deux versions.Les phares à LED optionnels utilisent la technologie Matrix , composée de 36 segments lumineux individuels. La partie supérieure des phares comporte un feu de jour avec quatre ouvertures rectangulaires.Les feux arrière affichent des graphiques lumineux en forme de C et des éléments cristallins partiellement éclairés. Il existe également deux versions de feux arrière, toutes deux utilisant la technologie LED.La variante optionnelle offre des indicateurs dynamiques, des éléments cristallins rétroéclairés, une animation lors de l'ouverture du hayon et une animation "Coming/Leaving Home" qui implique également les phares.Le profil latéral du Skoda Elroq présente un arc dynamique qui commence au niveau du pilier A et se prolonge par une ligne de toit légèrement inclinée qui se fond dans un becquet de toit situé au-dessus du hayon.La carrosserie de l'Elroq est aérodynamique, avec unLe véhicule est équipé de jantes aérodynamiques optimisées et d'un réducteur de passage de roue, qui prolonge l'habillage du passage de roue afin d'améliorer le flux d'air.La taille des roues varie de 19 à 21 pouces.L'intérieur de l'Elroq se caractérise par son apparente simplicité et ses lignes épurées.Leaffiche les données de conduite les plus importantes.Le conducteur reçoit des informations supplémentaires via l'affichage tête haute et les visualisations en réalité augmentée.L'écran central dumesure 12,9 pouces de série.Les panneaux de porte, les sièges, le tableau de bord, l'accoudoir central et la zone des genoux sont recouverts de fibres composées à 78% de PET recyclé, provenant de bouteilles en plastique et de fibres recyclées mécaniquement.Le Skoda Elroq dispose d'unpouvant offrir jusqu'à 1 580 litres en rabattant les sièges arrière.L'intérieur offre également des possibilités de rangement d'une capacité totale de 48 litres.Ses dimensions compactes et son rayon de braquage réduit sont adaptés à un usage urbain au quotidien.Le SUV compact électrique Skoda affiche des puissances de 125 kW (170 ch) à 210 kW (285 ch).sont disponibles.Basé sur la plateforme MEB de Volkswagen , le Skoda Elroq sera proposé avec quatre variantes de puissance : les Elroq 50, 60, 85 et 85x (en 2025).Ces modèles varient en fonction de la capacité de la batterie et de la puissance correspondante.Le modèle d'entrée de gamme Elroq 50 est doté d'une propulsion, d'une batterie d'une capacité brute de 55 kWh et d'un moteur électrique sur l'essieu arrière développant une puissance de 125 kW (170 ch).L'Elroq 60 dispose d'une batterie de 63 kWh et d'un moteur électrique de 150 kW (204 ch).Ces deux modèles atteignent une vitesse maximale limitée à 160 km/h.Les variantes Elroq 85 et Elroq 85x (en 2025) sont équipées d'une batterie de 82 kWh (brut).L'Elroq 85 propulsion affiche une puissance maximale de 210 kW (285 ch), tandis que l'Elroq 85x (en 2025) comprend un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu avant, offrant une transmission intégrale de série et une puissance maximale de 220 kW (299 ch).Ces deux versions, l'Elroq 85 et l'Elroq 85x, voient leur vitesse maximale limitée à 180 km/h.La batterie haute tension de 82 kWh (brut) permet une autonomie en cycle mixte WLTP allant jusqu'à 560 km.Dans les stations à courant alternatif, tous les modèles Elroq se rechargent jusqu'à 11 kW, pour une charge complète en 5,5 à 8 heures environ, selon la variante.Toutes les variantes du Skoda Elroq prennent en charge la recharge rapide en courant continu. L'Elroq 85 et l'Elroq 85x offrent une recharge en courant continu jusqu'à 175 kW.Les batteries plus petites des Elroq 50 (55 kWh) et Elroq 60 (63 kWh) peuvent être rechargées en moins de 25 minutes sur une borne rapide.La batterie de 82 kWh de l'Elroq 85 (propulsion) et de l'Elroq 85x (4x4) peuvent être rechargées de 10% à 80% en 24 minutes sur une borne rapide de 175 kW.Le Skoda Elroq prend en charge le pré-conditionnement automatique et manuel de la batterie. La fonction de pré-conditionnement de la batterie permet de préchauffer la batterie en vue d'une charge en courant continu à des températures ambiantes basses et d'optimiser ainsi la vitesse de charge. Le processus peut être lancé manuellement, en appuyant sur un bouton de l'écran central d'infodivertissement, ou automatiquement sur le chemin d'une station de recharge, en fonction des données de navigation et de la température de la batterie.Doté de série d'une large gamme de systèmes de sécurité et d'assistance ainsi que d'un grand nombre de capteurs, l'Elroq offre un niveau élevé de sécurité passive et active.Parmi les systèmes d'assistance, on compte le Travel Assist qui utilise les données car-to-X.L'Intelligent Park Assist offre les fonctions Remote Parking et Remote Trained Parking. Avec la fonction Remote Parking, les conducteurs peuvent contrôler les manœuvres de stationnement depuis l'extérieur du véhicule et jusqu'à quatre mètres de distance, à l'aide d'un smartphone et de l'application MySkoda.La fonction Trained Parking permet de faire mémoriser par l'Elroq des approches jusqu'à 50 mètres vers un total de cinq places de stationnement différentes. L'Elroq est capable de s'y rendre et de se garer automatiquement.Le Skoda Elroq est équipé de neuf airbags. Des airbags pour le conducteur et le passager avant, des airbags de tête, des airbags latéraux avant et un airbag central entre les sièges avant sont présents de série. Des airbags latéraux arrière sont proposés en option.La version à transmission intégrale avec un moteur par essieu 85x sera disponible en 2025.Les premières livraisons de l'Elroq (pour les variantes Elroq 60 et Elroq 85) interviendront à partir de début mars 2025.Le Skoda Elroq adopte le nouveau langage de design Modern Solid de la marque tchèque. Une barre de boutons physique située sous l'écran d'info-divertissement permet d'accéder rapidement aux menus contrôlant les systèmes d'assistance, les modes de conduite, les fonctions de stationnement et les commandes de climatisation.Le Digital Cockpit donne un aperçu clair de toutes les données de conduite importantes. Un affichage tête haute avec fonctions de réalité augmentée et autres graphiques optimisés est disponible en option. Il affiche la vitesse, les panneaux de signalisation reconnus, les informations sur le régulateur de vitesse et les systèmes d'assistance ainsi que les instructions de navigation. La réalité augmentée projette d'autres informations dans le champ de vision du conducteur. Il peut s'agir de flèches de navigation dynamiques, de marqueurs de destination, de logos de bienvenue et d'au revoir et d' aides à la conduite dynamiques.Le design intérieur Studio d'entrée de gamme présente un intérieur épuré et simple et des housses de siège en tissu noir. Il n'est pas proposé en France où le second design intérieur est par défaut fourni de série.Dans le design intérieur Loft, des surpiqûres vertes contrastées apportent des accents de fraîcheur à l'intérieur, dominé par le gris anthracite. Les housses de siège sont en matériau synthétique noir et en tissu noir et gris mélangé. Ce revêtement est utilisé pour les panneaux de porte, les sièges, le tableau de bord, l'accoudoir central et la zone des genoux. Ce revêtement contient 78 % de PET recyclé, provenant par de bouteilles. Des fibres de vêtements post-consommation recyclés mécaniquement (6 %) sont mélangées dans un processus combinant circularité et traitement chimique.Le design intérieur Lodge est doté d'un matériau appelé TechnoFil, composé à 75 % de fibres Econyl recyclées et à 25 % de polyester. Les fils Econyl réutilisent les déchets de nylon, tels que les filets de pêche, les chutes de tissu et les tapis destinés à la décharge, en les transformant en fil de nylon. Le nylon Econyl est 100 % régénérable, ce qui permet de recycler les fils à plusieurs reprises sans jamais perdre en qualité. Les tissus TechnoFil noirs sont associés à un matériau synthétique gris clair. Cet assemblage présente une garniture de pavillon noire et des accents de couleur orange sur les ceintures de sécurité et dans les coutures contrastées des sièges et de la sellerie.Le design intérieur Suite met l'accent sur l'élégance du cuir noir avec des coutures contrastantes de couleur cognac.Les possibilités de rangement intérieur sont multiples avec une capacité totale de 48 litres, dont deux compartiments de chaque côté du coffre. Ils font partie des rangements Simply Clever, tout comme le filet de rangement pour un câble de chargement sous le couvercle du coffre et le cache-bagages, qui peut être installé à mi-hauteur. Cela rend l'espace de chargement polyvalent.L'Elroq propose un choix de trois tailles des batterie lithium-ion haute tension différentes de 55 à 82 kWh.Les batteries lithium-ion de l'Elroq sont de conception modulaire.La batterie de l'Elroq 50 se compose de huit modules. Celle de l'Elroq 60 de neuf modules.La capacité de 82 kWh de la batterie Elroq 85 et Elroq 85x est répartie sur douze modules.Les batteries sont placées dans le plancher du véhicule sous les sièges avant et arrière ainsi que sous la console du tunnel pour assurer un centre de gravité bas.La conception de la batterie de l'Elroq, y compris son système de refroidissement et de chauffage par liquide, est identique à celle de la famille Enyaq . La fonction de préchauffage optimisée de la batterie augmente l'efficacité des stations de charge rapide CC . Elle est soit activée automatiquement lors de l'utilisation du guidage routier du système de navigation, soit démarrée manuellement dans le menu de charge du système d'info-divertissement. La température actuelle de la batterie et l'état de charge actuel sont surveillés en permanence par le système de gestion thermique de la batterie, qui active le contrôle de température si nécessaire.L'Elroq 50 (propulsion) avec une batterie de 55 kWh capacité brute (52 kWh nette) offre une autonomie de plus de 370 km sur le cycle WLTP.L'Elroq 60 (propulsion) dispose d'une capacité de batterie de 63 kWh (59 kWh nette) et offre une autonomie de plus de 400 km sur le cycle WLTP.L'Elroq 85 (propulsion) dispose d'une capacité de batterie de 82 kWh (77 kWh netle) et offre une autonomie de plus de 560 km sur le cycle WLTP.L'Elroq 85x (transmission intégrale) dispose d'une capacité de batterie de 82 kWh (77 kWh nette).La Skoda Elroq est basée sur la plateforme d'électrification modulaire (MEB) de Volkswagen.L'Elroq propose des puissances allant de 125 kW à 210 kW avec les variantes de moteurs Elroq 50, 60, 85 et 85x.L'Elroq 50 (propulsion) développe une puissance de pointe de 125 kW et un couple maximal de 310 Nm (poids à vide: 1 949-2 089 kg). Le moteur électrique est situé sur l'essieu arrière. La vitesse de pointe atteint 160 km/h. L'accélération de 0 à 100 km/h prend 9 secondes.L'Elroq 60 (propulsion) développe 210 kW et un couple maximal de 310 Nm aux roues arrière. La vitesse de pointe atteint 160 km/h.L'Elroq 85 (propulsion) développe 150 kW et un couple maximal de 545 Nm aux roues arrière (poids à vide: 2 119-2 256 kg). La vitesse de pointe atteint 180 km/h. L'accélération de 0 à 100 km/h prend 6,6 secondes.L'Elroq 85x (transmission intégrale) dispose d'un moteur de 150 kW et 545 Nm de couple sur l'essieu arrière et d'un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu avant, permettant d'obtenir une transmission intégrale. La vitesse de pointe atteint 180 km/h.Tous les modèles Elroq prennent en charge des taux de charge allant jusqu'à 11 kW sur des stations de charge AC.Les capacités de charge allant jusqu'à 175 kW et un préchauffage de la batterie haute tension garantissent des temps de charge maitrisés pour toutes les variantes de la Skoda Elroq.Pour le modèle Elroq 50, qui prend en charge des taux de charge allant jusqu'à 145 kW, le processus de recharge de 10 à 80 % prend 25 minutes ou moins.Pour les modèles Elroq 60, qui prend en charge des taux de charge allant jusqu'à 165 kW, le processus de recharge de 10 à 80 % prend 25 minutes ou moins.Avec des taux de charge allant jusqu'à 175 kW, la batterie de 82 kWh des deux variantes 85 et 85x peut être rechargée de 10 à 80 % en 28 minutes sur des stations de charge rapide DC.L'application MySkoda propose des options et services spéciaux pour les véhicules électriques . Elle peut également contrôler les boîtiers muraux Škoda Charger.L'application MyŠkoda offre l'accès au PowerPass en plus du contrôle de différentes fonctions du véhicule, du verrouillage et du déverrouillage des portes au stationnement à distance. Les conducteurs peuvent gérer les processus de charge aux bornes de recharge publiques et utiliser l'option Plug & Charge. Les processus de charge sur une wallbox Skoda Charger domestique peuvent également être contrôlés et programmés via l'application MySkoda.Les services spécifiques aux véhicules électriques comprennent l'activation à distance de la climatisation du véhicule et l'intégration des arrêts de charge dans la planification de l'itinéraire.L'assistant vocal numérique Laura offre une gamme étendue de fonctions grâce à l'intégration de ChatGPT. Le logiciel ChatGPT, qui est basé sur l'intelligence artificielle (IA), permet à Laura de répondre à des questions de culture générale en plus de contrôler les systèmes d'info-divertissement, de navigation et de climatisation du véhicule.L'Elroq offre un niveau élevé de sécurité passive et active.Des capteurs et l'utilisation des données recueillies par les véhicules du groupe Volkswagen permettent une assistance à la conduite plus poussée.Le Travel Assist combine l'Adaptive Lane Assist, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant d'embouteillage, l'assistant d'urgence et l'assistant latéral.Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC) optimise la consommation d'énergie en adaptant automatiquement la vitesse à l'itinéraire, en utilisant les données des capteurs du véhicule. Les virages, les carrefours et les ronds-points sont annoncés en temps utile.L'assistant de vitesse intelligent respecte automatiquement les limitations de vitesse en fonction de la reconnaissance des panneaux de signalisation et lors de l'entrée dans des zones urbaines.La protection anticollision est assurée par le Front Assist, qui comprend la protection prédictive des piétons, la protection prédictive des cyclistes, l'assistant d'évitement des collisions et l'assistant de virage.En cas d'accident imminent, le Crew Protect Assist déclenche rapidement des mesures de protection telles que la fermeture des vitres latérales et le serrage des ceintures de sécurité.En cas d'urgence, jusqu'à neuf airbags protègent les occupants : des airbags pour le conducteur et le passager avant, des airbags de tête, des airbags latéraux avant et un airbag central entre les sièges avant sont montés de série. Des airbags latéraux arrière sont disponibles en option.Grâce à l'Intelligent Park Assist, les conducteurs peuvent contrôler les manœuvres de stationnement depuis l'extérieur du véhicule via un smartphone.L'assistant de stationnement intelligent comprend les fonctions de stationnement entraîné, d'assistance au stationnement à distance et de stationnement entraîné à distance. Avec l'assistant de stationnement à distance, le conducteur peut contrôler les manœuvres de stationnement jusqu'à quatre mètres de distance à l'aide de l'application MySkoda sur le smartphone. Avec le stationnement entraîné, l'Elroq peut apprendre à mémoriser des approches allant jusqu'à 50 mètres vers cinq places de stationnement différentes, qu'il exécute ensuite automatiquement sur demande. Dès qu'une position de stationnement enregistrée est reconnue et affichée par le véhicule, le conducteur peut lancer le processus de stationnement sur l'écran d'info-divertissement du véhicule ou depuis l'extérieur du véhicule à l'aide de la fonction de stationnement entraîné à distance dans l'application mobile MySkoda.Question prix, le SUV compact Skoda Elroq démarre à partir de 33 300 euros hors suventions.Le SUV compact Elroq est l'alternative électrique au Karoq et offre un prix de vente équivalent à celui de son homologue à moteur à combustion interne.Batterie 50 kWh 170 ch City: 33 300 €Batterie 60 kWh 204 ch Element: 36 620 €Batterie 60 kWh 204 ch Clever: 38 390 €Batterie 60 kWh 204 ch Plus: 40 230 €Batterie 85 kWh 285 ch Clever: 42 470 €Batterie 85 kWh 285 ch Plus: 44 430 €Quatre finitions sont proposées (et bientôt une cinquième avec l'arrivée de la version Sportline).Le premier niveau de finition Elroq City (disponible uniquement sur la batterie 55kWh) est doté de série de jantes 19 pouces, d'une caméra de recul, du smartlink sans fil ou encore du Side Assist.La finition supérieure Element (disponible uniquement sur la batterie 63kWh), dispose de la navigation, d'un volant et de sièges avant chauffants ou encore des radars de stationnement avant et arrière.Le troisième niveau de finition, Clever (disponible sur les batteries 63kWh et 82kWh), dispose du Kessy Advanced (ouverture et fermeture mains libres), d'un régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC), d'une alarme et du Travel Assist.Le dernier niveau de finition, Plus, (disponible sur les batteries 63kWh et 82kWh) dispose de Phares full Matrix LED, de feux arrière full LED avec clignotants à défilement, ou encore d'un hayon de coffre électrique incluant la Virtual Pedal (ouverture mains libres).La finition Sportline est prévue en ouverture à la commande à compter de janvier 2025.Confort et agrémentGratte-givre dans le hayon de coffrePare-brise athermiquePare-soleils avant éclairés avec miroir de courtoisiePoignées de maintien avant et arrièrePrise 12V dans le coffreVitres électriques avant-arrière avec système anti-pincementDirection assistée asservie à la vitesse (Servotronic)Couvre-coffreHayon de coffre à ouverture manuelleKessy Go : système de démarrage et arrêt du moteur sans clésClimatisation automatique 1 zone ClimatronicDesign extérieurFace avant "Tech-Deck"Bas de caisse noir mat (plastique)Protection des passages de roue avant et arrière noir mat (plastique)Pare-chocs avant/arrière couleur noir mat (plastique)Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserieInserts de pare-chocs avant/arrière Unique dark chrome (rendu alu mat)Lettrage avant et arrière Unique Dark Chrome (rendu alu mat)Jantes en alliage 19" Proteus argent (235/55 R19 )Entourage des vitres noir matRampes de pavillon noir matDesign intérieurAccoudoir central avantAccoudoir central arrière avec porte-gobeletsDétails intérieur en Unique dark chrome (rendu alu mat) : buses de ventilation, poignées de portes, lettrage sur le volantTapis de sol textile avant et arrièreDesign intérieur Loft : sellerie tissu mélange noir et gris recyclé, matériau synthétique noir et surpiqûres vertes et noiresInsert décoratif gris anthracite brillant sur planche de bord / contre-portes.Habillage tissu mélange noir et gris recyclé sur planche de bord / contre-portesVolant 2 branches en cuir multifonctionsMultimédia8 haut-parleursSystème de téléphonie BluetoothCommande vocaleDAB (Digital Audio Broadcasting) - Radio numériqueDigital Cockpit 5,3 pouces: compteurs digitaux personnalisablesEcran d'info-divertissement 13 poucesProactive Service iV Remote Services LifetimeSmartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)2 prises USB-C 15W à l'avant (recharge et transfert de données)SiègesBanquette arrière non divisée et dossiers divisés rabattables (2/3 - 1/3)Siège avant réglable en hauteur manuellement, et supports lombaires à réglage manuelSièges confort à l'avantSécurité et conduite3 appuie-tête arrièreFixations ''Isofix'' place passager avant pour sièges enfantFixations ''Isofix'' avec Top tether aux places extérieures arrière pour sièges enfantAirbags frontaux conducteur et passager (dont passager déconnectable)Appel d'urgence - EcallAvertisseur sonore 1 tonCaméra de reculCeintures de sécurité avant 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneursCeintures de sécurité arrière 3 pointsCrew protect Assist : système pro-actif de protection des passagers avant et arrière, pré-tend les ceintures de sécurité en cas de danger et ferme presque complètement les vitres latérales pour éviter que des objets extérieurs n'entrent dans l'habitacleContrôle de la pression des pneusESC (incluant ABS, EBD, MSR, ASR, XDS , HBA, DSR et MKB)Frein à main électriqueFreins à disque à l'avantFreins tambours à l'arrièreFront Assist : système de sécurité anti-collision, avertissement et aide au freinage d'urgence pour véhicules, piétons et cyclistesGénérateur de son e-noiseAvertisseur visuel et sonnore de ceinture de sécurité non-boucléeSystème de récupération d'énergie au freinageKit anticrevaison (outils)Détecteur de fatigueAntidémarrage électroniqueSide Assist : détecteurs d'angle mortTraffic Sign Recognition : système de reconnaissance des panneaux de signalisationTurn Assist (inclus avec le Front Assist) : assistant de virage permettant de surveiller si un véhicule arrive en sens inverse, en cas de danger le véhicule s'immobilise et déclenche le signal d'alerteVolant réglable en hauteur et en profondeurAppuie-tête avant réglables en hauteurAirbag central avant entre les 2 sièges, airbags latéraux (thorax) dans les sièges avant, airbargs rideaux (tête) avant et arrièreLane Assist : système d'aide au maintien dans la voieRégulateur et limiteur de vitesse prédictifSécurité enfant aux portes arrière (manuelle)Radars de stationnement arrière avec assistant de manœuvre (stoppe la voiture pour éviter une collision lors d'une manœuvre)RangementsConsole centrale avant intégrant un espace de rangement et 2 porte-gobeletsCrochets de fixation dans le coffreCompartiments de rangement dans l'accoudoir central avantAumônières au dos des sièges avant avec emplacement pour smartphoneBacs de rangement dans les portes avant et arrière (pour une bouteille de 1,5 litre)Boîte à gants inférieure côté passager fermée et éclairéeCompartiment de rangement à gauche sous le volantCompartiments de rangement dans le coffre à gauche et à droiteCompartiment de rangement amovible sur le tunnel arrièreCompartiment de rangement sous la console centraleTapis de coffreFilets de rangement dans le coffrePlancher de chargement variable avec cargo-élément et organisateur de coffrePorte tickets sur le pare-briseRange-parapluie dans les portes avant (incluant un parapluie côté conducteur)Visibilité et éclairageDétecteur de pluie et de lumièreEclairage dans le coffre (2 lampes)Eclairage de l'espace aux pieds avant et arrièreEclairages dans le ciel de toit à l'avant et à l'arrièreEclairage au niveau des poignées de porte intérieures av/ar et catadioptres au niveau des portesEssuie-glace arrière incluant buse de lavageEssuies-glace avant à intermittence incluant des buses de lavageFeu arrière antibrouillardFeux de jour avec allumage automatique des projecteurs, fonction ''Coming Home'' et ''Leaving Home'' (temporisation de l'éclairage extérieur)Lunette arrière dégivranteRétroviseur intérieur électrochromatiqueRétroviseurs ext. rabattables et réglables électriquement, électrochromatique côté conducteur, dégivrants indépendamment, convexes et avec rappel de clignotantsEclairage d'ambiance intérieur personnalisable (contre portes av/ar et éclairages aux pieds av/ar) incluant le logo d'accueil Škoda projeté sous les portes avantFeux arrière LEDPhares avant LED (Feux de route, de croisement, de position et clignotant à LED)Services / Garantie et AssistanceAssistance 24/24 H pendant 7 ansBatterie garantie 8 ans ou 160 000 kms (à au moins 70% de sa capacité d'origine)Garantie 2 ans kilométrage illimitéRechargeCâble de recharge Mode 3 Type 2 (32 A)Simply CleverGratte-givre dans le hayon de coffrePrise 12V dans le coffreCouvre-coffre avec filet de rangement pour câble de recharge (de série uniquement sur la finition Plus)Hayon de coffre électrique incluant ouverture mains libres Virtual Pedal (de série uniquement sur la finition Plus)Accoudoir central arrière avec porte-gobeletsDispositif Phonebox : recharge par induction réfrigérée pour 2 téléphones délivrant une puissance de 15W par téléphone (de série uniquement sur la finition Plus)Console centrale avant intégrant un espace de rangement et 2 porte-gobeletsCrochets de fixation dans le coffreCompartiments de rangement dans l'accoudoir central avantAumônières au dos des sièges avant avec emplacement pour smartphonePrincipaux équipements additionnels par rapport à CITYConfort et agrémentClimatisation automatique bi-zone ClimatronicDriving Mode Select : sélection du mode de conduitePréparation attelageDesign extérieurDesign intérieurVolant 2 branches en cuir multifonctions chauffantMultimédiaSystème de navigationRemote access (service à distance) avec Infotainment Online 3 ansSiègesSièges avant chauffants, réglables séparémentSécurité et conduiteRadars de stationnement avant et arrière avec assistant de manœuvre (stoppe la voiture pour éviter une collision lors d'une manœuvre)RangementsVisibilité et éclairageServices / Garantie et AssistanceRechargePrincipaux équipements additionnels par rapport à ELEMENTConfort et agrémentKessy Advanced avec alarme : système d'accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé avec fonction Walk Away Locking, la voiture se verrouille/déverrouille lorsque le conducteur approche/s'éloigneMesures de réduction du bruitDesign extérieurEntourage des vitres Unique dark chrome (rendu alu mat)Rampes de pavillon Unique dark chrome (rendu alu mat)Vitres et lunette arrière surteintées avec vitres avant acoustiquesDesign intérieurMultimédia2 prises USB-C 45W à l'avant (recharge et transfert de données) et 2 prises USB-C 45W à l'arrière (recharge uniquement)Dispositif Phonebox : recharge par induction réfrigérée pour 2 téléphones délivrant une puissance de 15W par téléphoneSiègesSécurité et conduiteRégulateur de vitesse adaptatif/prédictif ACC (actif jusqu'à 210 km/h - incluant la fonction limiteur de vitesse prédictif)Alarme antivol - protection volumétrique de l'habitacle et anti-remorquageEmergency Assist (inclus avec le Travel Assist) : réduit le risque d'accident, en cas de malaise du conducteur la voiture le détecte et l'assistant d'urgence s'active en faisant décéler la voiture jusqu'à son arrêt complet, en la maintenant sur sa voie avec les feux de détresse, le klaxon et l'éclarage intérieur, tout en prévenant les secours avec le système EcallSécurité enfant aux portes arrière (électrique)Lane Assist et (Travel Assist) : maintien du véhicule au centre de la voie, assistant de ronds-points et virages dangereuxTraffic Jam Assist (inclus avec le Travel Assist) : assistant de conduite dans les embouteillagesRangementsVisibilité et éclairageServices / Garantie et AssistanceRechargePrincipaux équipements additionnels par rapport à CLEVERConfort et agrémentCouvre-coffre avec filet de rangement pour câble de rechargeHayon de coffre électrique incluant ouverture mains libres (Virtual Pedal)Design extérieurJantes en alliage 19 pouces Regulus anthracite (235/55 R19)Design intérieurMultimédiaSiègesSécurité et conduiteAirbag central avant entre les 2 sièges, airbags latéraux (thorax) dans les sièges avant et arrière, airbargs rideaux (tête) avant et arrièreRangementsVisibilité et éclairageFeux arrière LED avec clignotants à défilementPhares avant Full Matrix LED avec système d'éclairage auto-adaptatif AFS, feux antibrouillard avec fonction Corner lights, welcome effectServices / Garantie et AssistanceRecharge