Le SUV familial hybride rechargeable MG EHS affiche un design épuré

La nouvelle version du MG EHS PHEV affiche un design épuré, une habitabilité en hausse et un nouveau système d'infodivertissement.



Le SUV Hybride rechargeable familial MG EHS revient dans une version PHEV avec 100 km d'autonomie WLTP en mode 100% électrique.



Des dimensions en hausse



Par rapport au modèle précédent, le MG EHS est 16 mm plus large (1 890 mm) et 50 mm plus long (4 670 mm) ;



Le profil élégant réduit la hauteur totale de 22 mm.



L'empattement a été allongé de 45 mm à 2 765 mm, créant des proportions plus athlétiques et améliorant l'espace intérieur.



Des proportions plus athlétiques



Le MG EHS inaugure un design plus sophistiqué, avec un empattement plus long qui permet une habitabilité en hausse et des proportions extérieures saisissantes avec des porte-à-faux plus courts, une ligne d'épaule montante et des vitres plus fines.



Un design plus sophistiqué



La calandre reprend les derniers standards de design de MG, vus pour la première fois sur la MG3. Les projecteurs à LED plus fins sont reliés par un panneau central noir qui souligne la largeur de la voiture et apportent un regard plus technologique.



À l'arrière, les feux arrière à LED sont reliés par un bandeau lumineux tandis qu'une forme en X introduit une signature lumineuse reconnaissable de nuit.



Six finitions de couleurs extérieures sont disponibles : White Pearl, Pebble Black, Sterling Silver, Hampstead Grey, Arctic Blue et Diamond Red Triple couche.



Un intérieur technologique



Doté de deux écrans haute définition de 12,3 pouces, le MG EHS fait la part belle à un univers technologique. L'écran central est dédié à l'infodivertissement avec des services de navigation en direct, notamment la météo, le trafic en temps réel, l'accès à Amazon Music et la connectivité des smartphones via Android Auto et Apple CarPlay.



Également disponible : une caméra à vision panoramique à 360° et un chargement sans fil pour smartphone au standard Qi.



Le deuxième écran virtuel placé en face du conducteur, de 12,3 pouces propose trois modes distincts : Carte, Numérique et assistances à la conduite (ADAS). Chacun offre sa propre présentation, se concentrant au choix sur un affichage de navigation déroulant, soit sur un résumé simplifié des informations de conduite les plus importantes, soit sur une visualisation en temps réel du véhicule et de son environnement, alimentée par les systèmes d'aide à la conduite.



Des matériaux qualitatifs



Dans l'habitacle, des matériaux qualitatifs avec des touches haut de gamme créent une ambiance accueillante et relaxante, renforcée par les points de contact clés : un volant à trois branches avec des commandes et un levier de vitesses de style navette.



Volume de rangement



Les différentes options de rangement dans l'habitacle couvrent les besoins du quotidien.



La capacité du coffre atteint 441 litres.

Chaine de traction hybride rechargeable



Le MG EHS inaugure une nouvelle chaîne de traction hybride-rechargeable MG qui combine un moteur hybride dédié, un générateur, un moteur électrique puissant et une batterie de 21,4 kWh.



Avec un moteur essence de 1.5 litre turbocompressé de 105 kW (142 ch) associé à un moteur électrique de 135 kW (184 ch), le MG EHS PHEV offre une puissance combinée de 272 ch (200 kW).



Les performances sont de premier plan avec un 0 à 100 km/h expédié en 6,8 secondes.



Le moteur hybride tire son énergie d'une batterie de 21,4 kWh et d'un générateur à haut rendement de 110 kW pour offrir une autonomie électrique allant jusqu'à 100 km (WLTP). En combiné, l'autonomie complète peut atteindre les 1 000 km, avec un réservoir de carburant dont la capacité est de 55 litres, même lorsque la batterie est déchargée. Le système hybride fonctionne selon les modes hybride série et hybride parallèle.



Tarif



Le MG EHS démarre à partir de 37 990 euros en modèle d'accès « Comfort ».



Les prix du MG EHS :



PHEV Comfort : 37 990 €

PHEV Luxury : 39 990 €



Equipements de série



Le modèle d'accès « Comfort » comprend des jantes en alliage diamantées de 19 pouces, des phares automatiques entièrement LED avec fonction Follow-me-home, des capteurs de stationnement arrière, une caméra de recul, un système audio à 6 haut-parleurs, iSmart Lite avec services en ligne, accès/démarrage sans clé, un siège conducteur électrique, une climatisation automatique ou encore la connectivité Apple CarPlay/Android Auto pour smartphone.



Tous les modèles bénéficient d'aides à la conduite MG Pilot, avec freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et des vélos, assistance au maintien de la voie actif avec système d'avertissement de sortie de voie, détection des angles morts avec assistance au changement de voie, régulateur de vitesse adaptatif avec assistance dans les embouteillages, assistance intelligente à la limitation de vitesse, alerte d'attention du conducteur, alerte de collision avant, détection de trafic transversal arrière, alerte de circulation et avertissement de porte ouverte de série.



La finition Luxury ajoute à la dotation de série « Comfort », des rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement, des sièges avant électriques réglables en 6 directions et chauffants avec une sellerie similicuir perforée, une climatisation automatique bi-zone, une caméra 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière, un hayon électrique avec pédale virtuelle et un chargeur à induction pour smartphone.



Les équipements de série du MG EHS :



Finition Comfort:



• Jantes alliage 19 pouces

• 7 Airbags

• 16 aides à la conduite MG Pilot (DMS, ACC, AEB, SAS, LDW, ELK, LKA, TJA, ICA, FCW, IHC, BSD, DOW, RCW, RCTA, RCTB)

• Phares à LED avec capteur de luminosité

• Capteur de pluie

• Vitres et lunette arrière surteintées

• Compteur numérique 12,3 pouces et écran tactile 12,3 pouces

• 6 haut-parleurs

• Système de navigation

• Apple Carplay/Android Auto

• Capteurs de stationnement arrière

• Caméra de recul

• Accès sans clé

• Démarrage sans clé

• Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions

• Sièges en tissu

• Banquette rabattable 60/40

• Climatisation automatique monozone

• Buses d'aération à l'arrière

• Système de connectivité MG iSMART Lite

• Application mobile avec commandes à distance



Fintion Luxury:



• Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique et à mémoire

• Hayon électrique avec pédale virtuelle

• Chargeur à induction pour smartphone

• 8 haut-parleurs

• Capteurs de stationnement avant

• Caméra 360°

• Siège conducteur avec réglage du support lombaire et mémoire des réglages

• Siège passager avant réglable électriquement dans 4 directions

• Sièges en similicuir

• Sièges avant chauffants

• Climatisation automatique bi-zone

• Système de connectivité MG Ismart

• Navigation connectée



Garantie



Le MG EHS est garanti 7 ans / 150 000 km.



Distribution



Le MG EHS hybride-rechargeable est disponible dans les showrooms des 180 points de vente MG Motor France.