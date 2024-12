Mitsubishi Outlander: un SUV du segment D hybride rechargeable à l'esprit baroudeur

Conçu spécialement le marché européen, leassocie un design baroudeur affirmé à une technologie hybride rechargeable.Le Mitsubishi Outlander de quatrième génération se distingue par son esprit baroudeur à travers ses lignes distinctives.Le Mitsubishi Outlander PHEV se dote de la face avant emblématique Dynamic Shield de la marque japonaise. Vu de profil, il se distingue par sa structure de caisse horizontale puissante aux lignes musculeuses. L'arrière sculpté dessinant un hexagone dégage une impression de robustesse, tandis que les feux arrière de forme horizontale soulignent la largeur du véhicule.L'intérieur s'inspire du savoir-faire japonais.La motorisation hybride rechargeable de nouvelle génération offre une plus grande autonomie électrique et des performances supérieures en mode électrique.Le SUV du segment D Mitsubishi embarque toute une gamme de systèmes de sécurité active et passive des plus, parmi lesquels une structure de caisse repensée, des systèmes d' aide à la conduite , et une électronique embarquée permettant de surveiller le véhicule et d'informer le conducteur.Tout cela est assorti d'une garantie constructeur de huit ans ou 100 000 km en France.Le Mitsubishi Outlander PHEV est produit à l'usine Mitsubishi d'Okazaki au Japon.L'Outlander PHEV sera disponible à partir du mois d'avril 2025.L'Outlander PHEV affiche un look baroudeur affirmé. Il arbore de nouvelles lignes tout en évoquant l'héritage du SUV Pajero. Le Mitsubishi Outlander PHEV se dote de la face avant emblématique Dynamic Shield. L'assise solide associée à des épaules puissantes procure un sentiment de stabilité, tandis que la technologie d'éclairage avant avec LED high-tech adaptatifs lui apporte un côté technologique. Les feux avant implantés en hauteur dotent l'Outlander PHEV d'un regard perçant qui facilement reconnaissable. Les projecteurs, installés en position basse et comptant 12 LED séparées afin d'adapter la configuration d'éclairage à ce qui se trouve en amont, diffusent un éclairage longue portée sans éblouir les conducteurs en sens inverse. Les clignotants séquentiels à 21 LED apportent une touche dynamique.Vu de profil, l'Outlander PHEV présente un design reposant sur une structure de caisse horizontale puissante avec des passages de roue musculeux et un montant arrière proéminent façon dérive d'avion. Le montant arrière proéminent ajoute une note dynamique et crée une impression de ligne de toit flottante.Les surfaces de l'Outlander PHEV paraissent robustes et travaillées.L'arrière du segment D Mitsubishi est reconnaissable à sa forme hexagonale. La forme hexagonale sculptée dégageant une impression de robustesse est inspirée du hayon du SUV Pajero.Les feux arrière intègrent l'approche stylistique « Grand Horizon », procurant une impression de stabilité à travers leur design en forme de « T ».L'éclairage à LED souligne la largeur du véhicule tout en se fondant dans la ligne d'horizon vers laquelle il se dirige.L'Outlander PHEV est disponible dans 12 teintes (cinq bicolores et sept monochromes).Dans l'habitacle, l'axe horizontal du véhicule apparaît clairement depuis les sièges avant. Il dessine une ligne continue traversant le centre du volant surmonté du combiné d'instrumentation numérique, puis passant sous l'écran « flottant » du système d'info-divertissement et s'étirant jusqu'au côté passager avant.Les points de contact physique de l'Outlander PHEV (le volant, le sélecteur, les commandes, les commutateurs de lève-vitre et les poignées) sont conçus pour répondre aux sollicitations de manière précise.Les équipements numériques de l'habitacle, notamment le combiné d'instrumentation, l'affichage tête haute et le système d'info-divertissement, ont été pensés afin d'être élégants.Le rétroviseur intérieur numérique, dépourvu de cadre, améliore la visibilité globale. Lorsqu'il est difficile de voir la zone située derrière le véhicule en raison de la présence de passagers, de bagages ou d'éléments extérieurs, il est possible d'afficher l'image de la caméra de recul afin de bénéficier d'une meilleure visibilité vers l'arrière.L'intérieur bénéficie d'une technologie d'assise améliorée pour plus de confort et de fonctionnalité. Les sièges chauffants et ventilés avec fonction de massage et maintien renforcé rehaussent le ressenti « premium » offert par l'habitacle. Ils sont proposés dans divers matériaux et coloris avec surpiqûres, et sont assortis aux habillages de la planche de bord et des contre-portes. À cela s'ajoutent divers espaces de rangement ainsi qu'un subtil éclairage d'ambiance au niveau des portes.L'habitacle de l'Outlander PHEV est baigné de lumière grâce au toit ouvrant panoramique qui peut. Le grand toit ouvrant d'une longueur de 928 mm pour une largeur de 702 mm procure une sensation d' espace et d'ouverture.La configuration de la banquette arrière fractionnable 40/20/40 peut être adaptée aux besoins de chargement. L'accès au coffre et le volume de chargement permettent de charger et de décharger facilement le véhicule en toutes situations. L'aire de chargement comprend 495 litres. Si cela ne suffit pas, il est possible de rabattre la banquette arrière (à l'aide d'un levier prévu à cet effet) pour bénéficier d'un volume total de 1 422 litres.Le groupe propulseur hybride rechargeable offre une accélération instantanée, un niveau sonore réduit dans l'habitacle et une autonomie WKTP de 86 km en mode électrique.Le groupe propulseur associe un moteur essence quatre cylindres, deux moteurs électriques et une batterie de traction lithium-ion, le tout couplé à une transmission commandée électriquement.La batterie affiche une capacité totale de 22,7 kWh, ce qui permet à l'Outlander PHEV de rouler plus longtemps en mode électrique sans intervention du moteur thermique. Selon la norme de test WLTP, le mode électronique offre une autonomie maximale de 86 km.Le moteur électrique avant développe 85 kW et 255 Nm de couple, tandis que celui situé à l'arrière revendique 100 kW et 195 Nm de couple avec un encombrement réduit grâce à un module de commande du moteur intégré.L'Outlander PHEV bénéficie d'un système de pompe à chaleur interne, ce qui réduit la consommation d'énergie, y compris lorsque la climatisation est activée, et contribue à accroître l'autonomie du véhicule en mode électrique, notamment par temps froid.Alors que le moteur thermique conserve des caractéristiques principales similaires à celles de la précédente génération (2 360 cm3, 16 soupapes et 2ACT), l'équipe de développement Mitsubishi a introduit un système de recirculation des gaz d'échappement, des canaux de refroidissement étendus et un collecteur d'échappement intégré afin de rehausser le rendement énergétique et les performances du véhicule. Le bloc de 100 kW/203 Nm fonctionne de pair avec ses homologues électrifiés afin d'offrir une expérience dynamique tout en souplesse, avec une puissance combinée de 302 ch. (225 kW).Selon la norme de test officielle (très favorable à la technologie PHEV), le rendement énergétique WLTP s'établit à 0,8 litre aux 100 km, pour des émissions de CO2 de 18 et 19 g/kmL'Outlander PHEV abat le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes.Les trois modes de conduite (électrique, hybride série et hybride parallèle) maximisent le rendement énergétique et les performances. Chacun est conçu pour optimiser l'expérience de conduite selon la situation:- Mode électrique : utilise exclusivement l'énergie électrique à faible/moyenne vitesse- Mode hybride série : le moteur thermique produit de l'électricité lorsque nécessaire, notamment à l'accélération en montée- Mode hybride parallèle : le moteur électrique et le moteur thermique fonctionnent de pair en conduite à vitesse élevéeLe conducteur peut contrôler manuellement la façon dont le véhicule utilise l'énergie disponible à bord via quatre options facilement sélectionnables :- Normal : optimise automatiquement la conduite en mode électrique/hybride- EV (électrique) : conduite en mode électrique (lorsque la charge de la batterie est suffisante)- Save (économie) : donne la priorité au maintien du niveau de charge de la batterie- Charge : recharge la batterie en roulantL'Outlander hybride rechargeable reste en mode électrique jusqu'à une vitesse de 135 km/h, même lorsque la conduite est plus énergique.La batterie se recharge à domicile ou sur une borne de charge publique avec les prises type 2 et CHAdeMO dont est équipé le véhicule.L'Outlander PHEV est compatible avec la charge V2H (vehicle-to-home), permettant le transfert d'électricité du véhicule vers une habitation.L'Outlander PHEV est long de 4 719 mm, large de 1 862 mm et haut de 1 750 mm pour un empattement de 2 704 mmL'Outlander PHEV embarque le système intelligent S-AWC (Super All Wheel Control) veillant à maximiser la traction en toute situation et sept modes de conduite sélectionnables en fonction des conditions de conduite et des besoins du conducteur (Normal, Eco, Power, Tarmac, Gravel, Snow et Mud). Chacun des modes peut être sélectionné à l'aide de la commande centrale située dans l'habitacle.Le positionnement des moteurs électriques au niveau de chaque essieu permet une répartition optimale du couple entre l'avant et l'arrière.La suspension multibras intègre des porte-fusées en aluminium léger ultra rigide tant à l'avant qu'à l'arrière. Elle doit son faible poids et sa grande rigidité à l'emploi d'une barre stabilisatrice creuse et d'aluminium forgé au niveau du bras inférieur avant et du bras supérieur arrière. La suspension comprend également une bague de bras inférieur avant de type hydraulique, ainsi qu'une traverse servant de support anti-vibrations.L'Outlander PHEV est doté de disques de freins 350 mm à l'avant et à l'arrière, ce qui se traduit par une puissance d'arrêt accrue.L'Outlander PHEV est doté d'écrans haute définition, de la réplication d'écran sans fil et d'une commande vocale.Au volant, le conducteur bénéficie d'un affichage de 12,3 pouces avec compteurs numériques et écran couleur TFT.L'écran haute définition permet d'alterner entre deux modes d'affichage (classique et enrichi) fournissant différentes informations sur les systèmes audio et de navigation, tandis que l'indicateur du flux d'énergie offre une représentation de la puissance fournie par les moteurs thermique et électriques. Chaque mode d'affichage est accessible via les commandes au volant.Parmi les équipements numériques et de connectivité proposés figure également le Smartphone-link Display de 12,3 pouces. Cet affichage haute résolution de 1280x720 avec écran tactile et un interface graphique interactive offrent une expérience à bord connectée.Grâce aux fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto , les occupants peuvent accéder à leur univers numérique.Un chargeur à induction de 15 W Qi permet de recharger un smartphone de manière rapide.L'Outlander PHEV est doté d'un système de commande vocale permettant d'accéder aux diverses fonctions du véhicule sans quitter la route des yeux, en prononçant les mots d'éveil « Hello Mitsubishi ».La structure de l'Outlander PHEV est renforcée grâce à la présence d'acier à ultra haute résistance dans des zones clés aux chemins de charge multiples afin d'améliorer l'absorption de l'énergie dégagée en cas de choc. Les huit airbags disséminés dans tout l'habitacle assurent une protection efficace des occupants.Éviter la survenue d'accidents ou en réduire la gravité, tels sont les rôles majeurs de l'ensemble des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite de l'Outlander PHEV, qui collectent tous des données auprès de capteurs embarqués situés à divers endroits du SUV afin de fournir une vue à 360° de l' environnement du véhicule.Les technologies s'appuient sur l'association de capteurs à ultrasons, de capteurs radar et de caméras pour éviter des obstacles, alerter le conducteur ou effectuer une manœuvre d'évitement afin d'empêcher qu'un accident ne se produise ou, à défaut, d'en réduire la gravité.La protection des piétons est renforcée grâce au système de réduction de vitesse avant collision, un système de freinage d'urgence autonome à radar qui surveille la route en amont afin de maximiser la sécurité en tenant compte des piétons et des cyclistes, avec en outre des fonctions étendues venant en aide au conducteur aux intersections.Au total, plus de dix technologies veillent à la sécurité de l'Outlander PHEV, de ses occupants et des autres usagers de la route.Parmi ces systèmes figurent également le freinage automatique d'urgence arrière, le système de surveillance d'angle mort avec aide au changement de file, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, l'indication de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le système de surveillance du conducteur.L'Outlander PHEV est aussi équipé du système de surveillance de l'attention du conducteur qui fait appel à une analyse du mouvement du volant pour observer et évaluer le comportement du conducteur en continu afin de déterminer s'il devient inattentif et l'alerter le cas échéant via des signaux sonores et visuels.Le stabilisateur de remorque est également intégré à l'Outlander PHEV. Le système surveille en continu le louvoiement de la remorque et serre les freins d'une ou de plusieurs roues du véhicule lorsque nécessaire. Si besoin, il serre les freins des quatre roues et il coupe la puissance du moteur jusqu'à ce que le conducteur ait retrouvé la maîtrise du véhicule.Le SUV Outlander quatre roues motrices hybride rechargeable arrive sur le marché français avec un prix de lancement positionné à 51 590 euros.Invite : 51 590 €Invite plus : 55 790 €Intense : 58 590 €Instyle : 64 090 €Instyle plus : 66 090 €L'Outlander PHEV bénéficie en France d'une garantie de 8 ans / 160 000 km.L'engagement après-vente de Mitsubishi comprend en plus :- une garantie anticorrosion de 12 ans- une garantie 8 ans/160 000 km sur la batterie de traction- une assistance routière de 5 ans (pack assistance Mitsubishi).La gamme de l'Outlander PHEV se décline en cinq finitions : Invite, Invite plus, Intense, Instyle et Instyle plus.Peinture métallisée incluseAide au maintien dans la voie avancée (LDP)Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)Caméras 360°Compteurs numériques avec écran couleur personnalisable 12,3 poucesJantes alliage 18 poucesProjecteurs LED (avec réglage manuel de la portée)Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)Sélecteur de modes de conduite tout-terrain (S-AWC 4WD)Smartphone-link Display Audio 6.0 (SDA)Système audio Dynamic Sound Yamaha Premium avec 8 haut-parleursSystème de navigationSystème de réduction de vitesse avant collision (FCM)Système d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)(équipements en plus par rapport au niveau de finition INVITE)Peinture métallisée incluseChargeur de smartphone à inductionLave-pharesPrises d'alimentation USB (2) aux places arrièreProjecteurs antibrouillard à LEDSellerie TEP et suédineSiège conducteur avant réglable électriquement (8 voies)Sièges avant chauffantsVitres latérales arrière et lunette arrière surteintéesVolant chauffant(équipements en plus par rapport au niveau de finition INVITE PLUS)Peinture métallisée incluseAffichage tête-haute (HUD)Clignotants avant séquentielsHayon motorisé avec accès mains-libresJantes alliage bi-ton 20 poucesPare-brise chauffantPlaques de protection avant et arrière Titanium GreyProjecteurs LED adaptatifs (ALH) (avec réglage automatique de la portée)Rails de toit gris argentés(équipements en plus par rapport au niveau de finition INTENSE)Peinture métallisée incluseBas de caisse et protections inférieures de portes couleur carrosserieClimatisation automatique tri-zonePédalier aluminiumPeinture extérieure bi-ton (toit contrasté)Rétroviseur intérieur numérique sans cadreSellerie cuirSiège conducteur / passager avant réglable électriquement et ventilésSièges latéraux arrière chauffantsStores pare-soleil intégrés dans les portes arrièreSystème audio Dynamic Sound Yamaha Ultimate avec 12 haut-parleursToit ouvrant panoramique(équipements en plus par rapport au niveau de finition INSTYLE)Peinture métallisée incluseSellerie cuir semi-anilineSièges avant massantsL'Outlander PHEV sera disponible chez les 130 distributeurs Mitsubishi répartis dans toute la France.Liens vidéos