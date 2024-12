Le SUV sept places Mazda CX-80 est le porte-étendard de la marque en Europe

Après le CX-60, le Mazda CX-80 sept places est le second modèle issu de la catégorie des grands crossovers de la marque japonaise commercialisé en Europe.



Le Mazda CX-80 à trois rangées de sièges est le véhicule le plus spacieux de la gamme européenne de Mazda.



Avec une longueur de près de cinq mètres et un empattement de plus de trois mètres, le Mazda CX-80 s'avère plus long et plus haut que le CX-60 tout en offrant un empattement supérieur. En combinaison avec ses deux sièges de troisième rangée repliables à plat, le CX‑80 propose trois configurations différentes pour sa deuxième rangée de sièges, dont deux sièges grand confort séparés par une console centrale ou un passage d'accès à la troisième rangée de sièges.



Dans le cadre de l'évolution du langage stylistique Kodo de Mazda, les designers de la marque japonaise ont privilégié la pureté de l'esthétique japonaise minimaliste qui vise à éliminer tous les éléments superflus. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur l'approche pratique des maîtres-artisans de la marque dont l'objectif est de produire des véhicules qui ne peuvent avoir été créés qu'au Japon.



Le CX-80 hérite des technologies de Mazda, et bénéficie de trois nouveaux équipements : un assistant vocal embarqué Alexa, un système de navigation hybride combinant les avantages des services en ligne et hors ligne, et un système Trailer Hitch View qui utilise l'écran de l'affichage central et des graphismes évolués pour faciliter le positionnement du véhicule par rapport à la remorque.



Le CX-80 est disponible avec deux motorisations au choix : un groupe propulseur hybride rechargeable e-Skyactiv PHEV et un moteur Diesel e-Skyactiv D à six cylindres en ligne.



Le groupe propulseur hybride rechargeable e-Skyactiv PHEV associe un bloc essence quatre cylindres à un moteur électrique.



La version e-Skyactiv PHEV développe une puissance totale de 327 ch (241 kW) pour un couple de 500 Nm. Le CX-80 hybride rechargeable abat le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et affiche une vitesse maximale de 195 km/h sur circuit. La version e-Skyactiv PHEV revendique une autonomie de 60 km en mode tout électrique et affiche une consommation de carburant moyenne WLTP de 1,6 litre aux 100 km pour des émissions de CO2 de 35-36 g/km.



Le moteur Diesel e-Skyactiv D à six cylindres en ligne est doté du dispositif d'hybridation légère 48 V de Mazda (système M Hybrid Boost) qui lui garantit des niveaux de consommation de carburant et d'émissions de tout premier ordre pour la catégorie. La version e-Skyactiv D développe 254 ch, réalise le 0 à 100 km/h en 8,4 secondes, et atteint la vitesse maximale de 219 km/h sur circuit. Elle affiche une consommation moyenne de 5,7-5,8 litres aux 100 km pour des émissions de CO2 de 150-151 g/km.



Les deux motorisations sont couplées à une boîte automatique à huit rapports et à la transmission intégrale i-Activ de Mazda. La technologie Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) offre quatre modes de conduite (et le mode EV pour la version PHEV).



La plateforme du CX-80 est dotée d'une suspension avant à double triangulation et d'une suspension arrière à biellettes multiples.



La transmission intégrale permanente avec répartition supérieure du couple à l'arrière permet de concilier la stabilité et la motricité d'un véhicule 4x4 à la neutralité en virage d'un véhicule à propulsion.



Le Mazda CX-80 revendique une capacité de remorquage de 2 500 kg.



Le CX-80 hérite d'une gamme complète de systèmes avancés d'aide à la conduite i-Activsense.



Le CX-80 bénéficie de systèmes de sécurité parmi lesquels le système CTS (Cruising & Traffic Support) avec fonction d'assistance en cas de non-réaction du conducteur, l'aide au freinage intelligent (SBS - Smart Brake Support) avec système de prévention des collisions frontales et le système de maintien de trajectoire (ELK) avec fonction d'aide à l'évitement des collisions frontales.



DESIGN EXTERIEUR



Le langage stylistique Kodo – l'Âme du Mouvement, emblématique de Mazda, conjugue l'élégance et la pureté d'une esthétique japonaise minimaliste qui vise à éliminer tous les éléments superflus.



La face avant athlétique et le museau allongé du CX-80 mettent en valeur une architecture de SUV à moteur en position avant et transmission aux roues arrière.



L'imposante calandre aux lignes dynamiques et le design des projecteurs permettent de l'identifier instantanément comme porte-étendard de la gamme Mazda.



De profil, son le exprime une élégance raffinée en tirant pleinement parti de la longueur du capot et de l'habitacle, en s'affranchissant de tout élément superflu et en faisant ressortir la surface vitrée latérale. Les moulures chromées qui entourent l'intégralité de la surface vitrée latérale apparaissent plus épaisses et plus rectilignes au niveau du segment D. La variation de la forme des inserts chromés crée un effet tridimensionnel, donnant l'impression qu'ils ont été usinés dans la masse.



L'ajout de barres de toit intégrées contribue à accentuer la longueur de l'habitacle à trois rangées de sièges.



La finition gris métallisé des jantes alliage de 20 pouces vient adoucir le contraste entre les surfaces peintes et usinées.



La face arrière du CX-80 procure une impression de largeur renforcée par l'absence de canule d'échappement, la sortie d'échappement étant dissimulée derrière le bouclier.



Le CX-80 adopte une signature lumineuse en forme en L.



Le Mazda CX-80 est disponible dans neuf coloris extérieurs : Arctic White, Artisan Red, Deep Crystal Blue, Jet Black, Machine Grey, Melting Copper, Platinum Quartz, Rhodium White et Soul Red Crystal.



DESIGN INTÉRIEUR



La vaste planche de bord et les ouïes de ventilation latérales intégrées dans les contre-portes contribuent à accentuer l'impression de largeur de l'habitacle.



La console centrale s'étend des places avant aux places arrière en traversant tout l'habitacle. La partie arrière de la console est dotée de ports USB et de commandes de chauffage destinées aux passagers arrière. La console arrière adopte une forme intégrée tout en étant rehaussée d'inserts métallisés coordonnés avec les inserts de la console avant et des contre-portes.



L'intérieur repose sur deux concepts de design propres à la culture nipponne : le Kaicho, signifiant « harmonie », qui associe plusieurs matériaux tels que le bois d'érable véritable, le cuir Nappa et des inserts chromés pour créer des points de contraste; et le Hacho, signifiant « rythme brisé », illustré dans le cas du CX-80 par des coutures sophistiquées inspirées de l'art ancestral du nouage japonais .



L'éclairage ambiant de couleur blanche intégré aux contre-portes avant et arrière permet de faire parfaitement ressortir la couleur et la texture des finitions intérieures.



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ



Conçu pour faciliter la conduite au quotidien et les manœuvres de stationnement tout en étant suffisamment spacieux pour accueillir sept occupants, le Mazda CX-80 mesure 4 995 mm de long, 1 890 mm de large et 1 710 mm de haut pour un empattement de 3 120 mm.



Il affiche un rayon de braquage de 5,8 mètres.



TROIS RANGÉES DE SIÈGES



Le Mazda CX-80 propose trois configurations au choix pour la deuxième rangée de sièges : une banquette pour trois personnes (pour une capacité totale de sept places), deux sièges grand confort séparés par un passage central (pour une capacité totale de six places) ou deux sièges grand confort avec console centrale (autre agencement pour une capacité de six places).



Le CX-80 dispose d'une deuxième rangée de sièges qui peut coulisser sur 120 mm et dont les dossiers de sièges sont inclinables en continu sur une plage de 15 à 33 degrés.



L'espace aux épaules au niveau de la deuxième rangée est de 1476 mm et la garde au toit de 996 mm.



Les sièges de troisième rangée ont été conçus pour accueillir des occupants d'une taille maximum de 1 700 mm.



L'accès à la troisième rangée de sièges est facilité par une hauteur de baie de porte généreuse, un accès aux sièges de deuxième rangée par simple pression d'un bouton, un vaste plancher surélevé plat et une grande poignée de maintien intégrée dans le logement du garnissage latéral.



AIRE DE CHARGEMENT



En incluant le rangement sous le plancher de coffre, le volume de chargement atteint 258 litres en configuration sept places. Il peut être porté à 687 litres avec les sièges de troisième rangée en position rabattue, à 1 221 litres avec les sièges de deuxième rangée repliés à plat, et atteint 1971 litres lorsque le véhicule est chargé jusqu'au pavillon.



La différence de hauteur entre le plancher de coffre et le seuil de chargement a été minimisée afin de faciliter les opérations de chargement, et les irrégularités au niveau des parois du coffre ont été éliminées afin de conférer une forme parfaitement nette et régulière à l'aire de chargement.



Le Mazda CX-80 peut également être équipé en option d'un hayon électrique mains-libres (disponible avec le pack Ambiance sur les finitions Exclusive-Line, Homura et Takumi et de série sur les finitions Homura Plus et Takumi Plus). Le hayon étant activé par un capteur situé sous le bouclier arrière, son utilisateur peut l'ouvrir et le fermer avec les bras chargés.



POSITION DE CONDUITE



Le CX-80 présente des caractéristiques permettant au conducteur de configurer facilement son environnement de conduite. Les sièges sont conçus pour réduire les balancements désagréables et stabiliser la tête de leur occupant. Le volant est réglable de 45 mm en inclinaison et de 70 mm en profondeur. Le volant et le pédalier ont été agencés de telle sorte que le conducteur puisse conduire le véhicule avec un minimum de force musculaire et un effort moindre. Le CX-80 offre une visibilité qui contribue à limiter ses angles morts, permettant ainsi au conducteur d'apprécier plus facilement les mensurations et la position du véhicule. Le système de personnalisation du conducteur permet de régler et de rétablir la position idéale de chaque conducteur en procédant à différents réglages automatiques.



SYSTÈME DE PERSONNALISATION DU CONDUCTEUR



Le système de personnalisation du conducteur du Mazda CX-80 est doté des trois fonctions: guide de position de conduite automatique ; rétablissement automatique des réglages ; et aide à la montée et à la descente.



Le guide de position de conduite automatique fait appel à une caméra pour détecter la position des yeux du conducteur et aux données relatives à la taille du conducteur pour évaluer sa stature, puis règle automatiquement le siège, le volant, l'affichage tête haute et les rétroviseurs extérieurs en fonction de la position des yeux du conducteur.



La fonction de rétablissement automatique des réglages utilise la reconnaissance faciale, et les données correspondant aux différents réglages et configurations enregistrés dans le véhicule pour rétablir automatiquement les réglages propres à chaque conducteur. Le système peut stocker les réglages de six conducteurs réguliers, plus ceux d'utilisateurs occasionnels.



La fonction d'aide à la montée/descente facilite la montée à bord et la descente du conducteur en faisant coulisser le volant et le siège de manière à dégager le passage.



VISIBILITÉ



Les sièges du Mazda CX-80 sont montés en position surélevée afin de garantir une parfaite visibilité à leurs occupants, tout en permettant au conducteur de percevoir les extrémités du véhicule et de le positionner plus précisément sur la route.



Sur le Mazda CX-80, les limites de visibilité vers l'avant et en diagonale vers l'avant ont été réduites au maximum afin que le conducteur puisse repérer plus facilement le bord d'attaque du véhicule. Les concepteurs de Mazda ont élargi et incurvé la base des montants A pour faciliter l'identification des enfants d'une taille d'un mètre aux intersections. Le conducteur bénéficie d'un champ de vision vers l'arrière jusqu'à 10 mètres et jusqu'à 1 mètre au-dessus du sol.



INTERFACE À COMMANDES MULTIPLES (HMI)



Le poste de conduite du CX-80 dispose de trois affichages principaux : l'écran Full TFT- LCD du combiné d'instruments, l'écran central de 12,3 pouces du système d'info- divertissement et un affichage tête haute de grandes dimensions.



Le combiné d'instrumentation intègre un écran de 12,3 pouces. Outre les modes d'aide à la conduite et les affichages d'avertissement, il prend également en charge le système de personnalisation du conducteur. Les affichages dynamiques au démarrage et lors de la sélection des modes Mi-Drive contribuent à améliorer les niveaux de protection et de sécurité en garantissant une meilleure visibilité.



L'affichage tête haute de grandes dimensions permet de réduire les mouvements inutiles des yeux, de fournir au conducteur des informations essentielles sous une forme compréhensible, tout en rehaussant le sentiment de sécurité au volant.



TECHNOLOGIES SEE-THROUGH VIEW ET TRAILER HITCH VIEW



Le CX-80 est équipé de la caméra 360° de Mazda couplée à la technologie See-through View (disponible avec le pack Ambiance) qui permet d'évoluer dans les rues des villes et en espaces restreints avec l'esprit détendu. Le système See-through View projette sur l'affichage central une vaste image des zones situées en amont du véhicule et autour des roues dans le sens de déplacement, permettant ainsi au conducteur de contrôler précisément ces zones. Le conducteur peut visualiser le sens de déplacement du véhicule et évaluer la distance des obstacles qu'il est susceptible de heurter en effectuant un braquage complet du volant. Il peut identifier les objets que le véhicule pourrait percuter au démarrage ou en cas de conduite à faible allure dans des espaces restreints (parkings et ruelles étroites).



Le système See-through View affiche la silhouette du véhicule, permettant au conducteur d'identifier plus facilement la trajectoire du véhicule par rapport aux obstacles et aux zones environnantes.



La fonction Trailer Hitch View fait partie intégrante du système See-through View. Cette fonction permet d'atteler une remorque sans l'aide d'une tierce personne. Le système Trailer Hitch View fait appel à la caméra de recul pour afficher sur l'écran central des lignes de guidage qui courent depuis le crochet d'attelage du CX-80 jusqu'au centre de la remorque, afin de faciliter le positionnement du véhicule par rapport à la remorque. Une fois le véhicule situé à moins d'un mètre du connecteur de la remorque, le conducteur peut sélectionner manuellement l'icône Zoom à l'écran, ce qui permet d'atteler facilement la remorque sans demander l'aide d'un tiers.



SYSTÈME MAZDA CONNECT AVEC CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE



Le Mazda CX-80 dispose de la dernière version du système Mazda Connect. Le système est compatible avec les fonctions Apple CarPlay et Android Auto sans fil.



Le Mazda CX-80 est doté d'un système de navigation connectée qui combine les avantages de la navigation en ligne et hors ligne. Les fonctions en ligne sont accessibles par les utilisateurs de l'application MyMazda qui se sont abonnés aux services de véhicule connecté. Les fonctions hors ligne sont disponibles pour tous les autres utilisateurs.



La navigation connectée permet de disposer en toutes circonstances des dernières données de navigation (lieux, cartes, informations trafic). Ce type de navigation présente de nombreux avantages parmi lesquels une grande richesse de contenus et de meilleurs résultats de recherche, une recherche d'itinéraire optimisée et une estimation plus fiable de l'heure d'arrivée, ainsi que de fréquentes mises à jour automatiques associées à des informations plus détaillées et plus précises.



Le Mazda CX-80 embarque l'assistant vocal Alexa. Alexa fait appel à la reconnaissance vocale basée sur le Cloud qui a évolué pour prendre en charge le langage naturel. Les commandes et la précision du système de reconnaissance vocale sont mises à jour quotidiennement.



L'application MyMazda intègre des services connectés disponibles dans toute l'Europe et propose plusieurs fonctionnalités parmi lesquelles : la localisation du véhicule, le verrouillage des portes à distance, l'activation des feux à distance, la notification de porte ouverte, le rapport d'état du véhicule, l'historique d'entretien, la notification des entretiens programmés, la prise de rendez-vous de service, et des fonctions d'alarme antivol et d'alerte de sécurité.



SYSTÈMES AUDIO



Le Mazda CX-80 hérite d'une version optimisée du système audio Mazda Harmonic Acoustics inauguré sur le CX-60. Les concepteurs de Mazda ont porté le volume des caissons de basses montés de part et d'autre du tablier avant à 4,8 litres pour offrir une grande plage dynamique des basses et une restitution du son de qualité. Le système intègre un amplificateur implanté sous le siège avant droit du véhicule. Il bénéficie de technologies audio de pointe dont une alimentation stable, un condensateur spécifique, et un dispositif de reconnaissance des phonèmes permettant de reproduire des sons subtils et délicats. La qualité audio est rehaussée par l'utilisation de la technologie MSR NR (Master Sound Revive Noise Reduction) qui élimine les bruits électroniques contenus dans les sources audio numériques telles que les CD.



Le Mazda CX-80 peut être équipé d'un système audio haut de gamme Bose (disponible dans le pack Ambiance). Le système à 12 haut-parleurs intègre en plus un haut-parleur central et un subwoofer. Les caissons BassMatch implantés au niveau du tablier utilisent des points de diffusion définis pour délivrer des basses plus intenses et puissantes tout en réduisant le phénomène de grésillement dans les portes. En combinaison avec le système de syntonisation et le caisson de basses arrière, le système audio offre une plage dynamique générale, une clarté sonore et une largeur d'image optimisées.





FINITIONS



Le Mazda CX-80 est disponible dans cinq finitions au choix : Exclusive-line, Homura, Takumi, Homura Plus et Takumi Plus.



Toutes les finitions sont disponibles avec une configuration intérieure à sept places intégrant une banquette trois places au niveau de la deuxième rangée de sièges. Les finitions Homura et Homura Plus peuvent également proposer une configuration à six places comprenant notamment deux sièges grand confort au niveau de la deuxième rangée, séparés par un passage central. La finition Takumi Plus permet de bénéficier d'une configuration à six places avec deux sièges grand confort séparés par une console centrale.



Ces finitions offrent une dotation de série riche comprenant notamment un siège conducteur et un siège passager avant réglables respectivement dans 8 et 6 directions, un volant chauffant, des sièges avant chauffants, une climatisation tri-zone, un écran tactile central couleur TFT de 12,3 pouces, une interface à commandes multiples avec molette de commande, l'assistant vocal embarqué Alexa 9 , la radio numérique DAB avec 8 haut-parleurs, la connectivité Bluetooth, les fonctions Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la navigation connectée, l'affichage tête haute et le régulateur de vitesse.



Quatre packs optionnels sont également disponibles : Confort pour la finition Exclusive-line, Driver Assistance pour la finition Exclusive-line, Ambiance et Toit ouvrant panoramique.



Le pack Confort dédié à la finition Exclusive-line propose en sus une sellerie en cuir noir, des sièges avant réglables électriquement dans 10 directions, la ventilation des sièges avant, le chauffage des sièges de deuxième rangée, l'éclairage du bas habitacle de la deuxième rangée de sièges, une fonction d'accès aux sièges de deuxième rangée par simple pression d'un bouton, le système de personnalisation du conducteur et la fonction de pivotement automatique des rétroviseurs vers le bas en marche arrière.



Le pack Driver Assistance destiné à la finition Exclusive-line garantit une meilleure sécurité en intégrant les phares à LED adaptatifs (ALH), le régulateur de vitesse adaptatif de Mazda (MRCC) et une fonction d'obscurcissement automatique du rétroviseur intérieur et des rétroviseurs extérieurs.



Le pack Ambiance comprend un hayon électrique avec fonction mains-libres, des vitres arrière teintées, une caméra 360 degrés intégrant les systèmes See-Through View et Trailer Connection Support View, une prise AC 150 W, un éclairage du casier de la console arrière, un chargeur par induction pour smartphone et un système audio Bose.



Les modèles PHEV intègrent une prise d'alimentation AC de 1 500 W dans leur aire de chargement.



Les finitions Homura et Takumi intègrent les packs Confort et Driver Assistance.



Les finitions Homura Plus et Takumi Plus bénéficient de série des packs Ambiance et Toit panoramique.



La finition Exclusive-line se dote d'une calandre et d'entourages de vitres en finition noire brillante, et de jantes alliage de 20 pouces. L'intérieur en cuir noir disponible en option (sellerie en tissu proposée de série) offre une planche de bord habillée de vinyle façon cuir cordovan avec passepoils et surpiqûres couleur titane, ainsi qu'un garnissage et des surpiqûres de panneaux centraux de siège couleur titane.



À l'extérieur, la finition Takumi se distingue par un bouclier avant exclusif, une calandre noire brillante, un entourage ailé de calandre, des badges latéraux et des encadrements de vitres en finition métal brillant, et des jantes alliage de 20 pouces de couleur grise en finition usinée. Le garnissage intérieur en cuir Nappa blanc associe des inserts en bois d'érable véritable à des coutures « suspendues » emblématiques de l'art japonais de la surpiqûre, qui créent des espaces entre les tissus de garnissage dans le but de laisser entrevoir le matériau situé en dessous.



La finition Homura se distingue par une livrée extérieure uniforme et un bouclier avant exclusif. Cette finition combine nombre d'éléments de design extérieur parmi lesquels la calandre en nid d'abeilles traitée en noir brillant avec l'entourage ailé et les inserts latéraux en finition noire, ainsi que les rétroviseurs en noir intégral, et les jantes alliage aérodynamiques de 20 pouces.



L'intérieur noir avec sellerie en cuir Nappa crée un environnement entièrement dévolu à la conduite. Le panneau central de la planche de bord est habillé de vinyle façon cuir cordovan et agrémenté de passepoils et de surpiqûres. Différents panneaux clés de l'habitacle, comme ceux de la console centrale, sont rehaussés d'inserts en finition métallisée Gun Metal d'une très grande finesse. Le ciel de pavillon est revêtu de tissu noir, tandis que le montant D et la poignée de maintien reçoivent également une finition noire.



MOTORISATIONS



Le Mazda CX-80 adopte l'architecture évolutive multi solutions Skyactiv de Mazda pour ses groupes propulseurs en position longitudinale. Cette configuration longitudinale du groupe propulseur permet de monter des moteurs électriques et batteries de différentes dimensions en conservant le même agencement pour les modèles à hybridation légère (Mazda M Hybrid Boost) et les versions hybrides rechargeables, tout en offrant la possibilité de positionner le moteur électrique dans le même axe que le moteur thermique et la transmission.



Le Mazda CX-80 propose deux motorisations au choix : une version hybride rechargeable, associant un bloc essence quatre cylindres e-Skyactiv G de 2.5 litres à une technologie d'électrification, et un bloc Diesel e-Skyactiv D à six cylindres en ligne de 3.3 litres intégrant le système d'hybridation légère 48 V de Mazda baptisé M Hybrid Boost.



Les deux motorisations sont couplées à une boîte automatique à huit rapports et à la transmission intégrale i-Activ de Mazda.



La technologie Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) offre quatre modes de conduite au choix (plus le mode EV pour la version hybride rechargeable).



MOTEUR 2.5L E-SKYACTIV – VERSION PHEV



Le groupe propulseur hybride rechargeable de Mazda associe un bloc essence quatre cylindres à injection directe 2.5L Skyactiv-G à un moteur électrique de 129 kW et à une batterie lithium-ion à haute capacité de 355 V et de 17,8 kWh.



Le moteur thermique développe une puissance maximum de 141 kW à 6000 tr/min pour un couple de 261 Nm tandis que le moteur électrique délivre une puissance de 129 kW pour un couple de 270Nm disponible dès 0 tr/min.



Grâce à l'optimisation de l'admission d'air qui permet d'améliorer le couple dans la plage particulièrement utilisée des bas et moyens régimes (entre 1 500 et 3 000 tr/min), ce groupe propulseur est à même de développer une puissance combinée de 327 ch/241 kW pour un couple de 500 Nm.



Le Mazda CX-80 e-Skyactiv PHEV est capable de s'acquitter du 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, et d'atteindre la vitesse maximale de195 km/h.



La version hybride rechargeable se distingue par son efficience lorsqu'elle fonctionne à la seule force de son moteur électrique.



La consommation WLTP en cycle mixte n'excède pas 1,6 l/100 km pour un niveau d'émissions de CO2 de 35-36 g/km.



Le Mazda CX-80 e-Skyactiv PHEV revendique une autonomie de 60 km en mode tout électrique.



Le mode recharge a pour priorité de recharger la batterie au niveau défini par l'utilisateur (état de charge préféré) et s'avère utile avant d'utiliser le mode EV. Lorsque l'état de charge chute en dessous du niveau défini par l'utilisateur, le véhicule activera le moteur thermique et l'utilisera pour recharger la batterie. Si l'état de charge est supérieur au niveau défini par l'utilisateur, le véhicule fonctionnera en mode hybride standard jusqu'à ce que le niveau de la batterie chute en dessous de la valeur prédéfinie. Le mode contrôle l'alternateur pour préserver cet état de charge. L'activation du mode recharge a un effet minimal sur les performances de conduite et le conducteur a toujours la possibilité de sélectionner le mode Mi-Drive de son choix, à l'exception du mode EV, pendant que le mode recharge est en fonction.



MOTEUR 3.3L E-SKYACTIV D



Le bloc six cylindres en ligne e-Skyactiv D de 254 ch et de 3 283 cm3, à injection directe électrique par rampe commune, est associé à une boîte automatique à huit rapports et à une transmission intégrale.



Bénéficiant du dispositif d'hybridation légère 48 V de Mazda (système M Hybrid Boost), le moteur Diesel allie une puissance élevée à une consommation maîtrisée. Il bénéficie d'une technologie de combustion avancée baptisée DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition) qui permet d'améliorer l'efficience du moteur tout en réduisant ses niveaux de consommation et d'émissions, ce qui lui vaut une efficacité thermique supérieure à 40 % sur une large plage de fonctionnement.



Le bloc e-Skyactiv D abat le 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et atteint la vitesse maximum de 219 km/h, tout en affichant une consommation de carburant moyenne WLTP de 5,7-5,8 l/100 km et un niveau d'émissions de CO2 de 150-151 g/km.



Le moteur à six cylindres en ligne produit moins de vibrations en raison de sa structure équilibrée, gage d'une conduite souple et silencieuse, tout en délivrant une sonorité claire. Du fait de la simplicité de son architecture, il affiche un poids comparable à celui d'un bloc Diesel quatre cylindres.



SYSTÈME D'HYBRIDATION LÉGÈRE 48 V (M HYBRID BOOST)



Le système d'hybridation légère 48 V (M Hybrid Boost) de Mazda équipe le moteur Diesel à six cylindres en ligne du CX-80. Il permet d'optimiser la consommation de carburant et d'améliorer les performances avec des émissions de CO2 réduites en faisant appel à un moteur électrique pour seconder le moteur thermique à faible charge (au ralenti et à bas régimes), là où l'efficience du moteur à combustion interne est la plus faible.



L'assistance fournie au démarrage par le moteur électrique est ressentie instantanément par le conducteur dès qu'il enfonce la pédale d'accélérateur, contribuant ainsi à optimiser l'expérience de conduite Jinba-Ittai.



DYNAMIQUE DE CONDUITE



Le CX-80 entend offrir un plaisir de conduite dans le plus pur esprit Jinba-ittai de Mazda, que ce soit sur autoroute, sur routes sinueuses ou dans le cadre de la pratique de toutes sortes d'activités de plein air.



Le Mazda CX-80 revendique une capacité de remorquage de 2 500 kg.



PLATEFORME LARGE



Le CX-80 est le deuxième modèle de la marque à bénéficier de la plateforme Large de Mazda.



Le modèle à Plateforme Large de Mazda adopte l'architecture évolutive multi solutions Skyactiv de la marque destinée à accueillir ses groupes propulseurs en position longitudinale, et notamment ses moteurs à six cylindres en ligne, ainsi que ses motorisations électrifiées hybrides légères et hybrides rechargeables. Le fait de positionner sous le plancher le pack de batterie du système PHEV a permis d'abaisser le centre de gravité du véhicule.



En raison d'une carrosserie allongée d'environ 250 mm, d'un empattement de 3 120 mm et d'un poids de plus de 200 kg par rapport au CX-60, le châssis et ses composants électroniques ont dû être entièrement réajustés.



La suspension permet d'amortir les vibrations des masses suspendues de la caisse et d'assurer une conduite sereine, souple et confortable tout en supprimant les à-coups de la route.



L'empattement long du CX-80 confère au véhicule une excellente stabilité directionnelle et place les sièges de la première et de la deuxième rangée plus loin des pneus arrière, ce qui réduit les chocs dérivés de la suspension pour leurs occupants.



Outre les ajustements de suspension, il existe diverses mises à jour logicielles pour la dynamique de conduite du CX-80 : l'assistance de la direction assistée électrique a été augmentée et la direction a plus d'amortissement inhérent.



L'étalonnage du système DSC (Dynamic Stability Control) a été adapté au véhicule plus grand et à la configuration du châssis.



Le logiciel des systèmes KPC (Kinetic Posture Control) et AWD a également été légèrement adapté afin que les deux systèmes prennent en charge de manière optimale les caractéristiques du châssis du CX-80.



SUSPENSION



Le Mazda CX-80 est doté d'une suspension à double triangulation à l'avant et à biellettes multiples à l'arrière. La suspension a été conçue pour procurer un comportement routier à la fois neutre, stable et bien équilibré, comme peuvent le permettre un moteur monté en position longitudinale et une transmission aux roues arrière.



Les réglages de suspension du CX-80 ont été affinés dans le souci d'optimiser la stabilité et le confort de conduite, tant dans les rues accidentées des villes que sur les chaussées déformées à vitesse élevée.



TRANSMISSION INTÉGRALE I-ACTIV AWD



Le CX-80 bénéficie du système de transmission intégrale à embrayage multidisques à commande électronique sur base de propulsion inauguré sur le CX-60.



Le système de transmission intégrale permet de concilier la stabilité d'un 4x4 et la neutralité en virage d'un véhicule à propulsion.



Outre la motricité sur surfaces à faible adhérence (routes enneigées), la transmission intégrale du CX-80 permet de transférer à la route toute la puissance du groupe propulseur.



Sur les modèles électrifiés, cette transmission intégrale interagit également avec les freins à friction pour optimiser la répartition de la récupération d'énergie entre les roues avant et arrière. Il en résulte une augmentation de la quantité d'énergie récupérée à partir des quatre roues.



Les modes Sport, Tout-terrain et Remorquage du système Mi-Drive font appel à une commande intégrée du groupe propulseur, du système de freinage et de la transmission intégrale pour optimiser la répartition de la force de traction sur les quatre roues en fonction des conditions de conduite.



CONTRÔLE DE L'ASSISE DU VÉHICULE (KINEMATIC POSTURE CONTROL - KPC)



La technologie de Contrôle de l'assise du véhicule KPC exploite la conception de la suspension du Mazda CX-80 pour fluidifier davantage les mouvements de la structure de caisse et améliorer la stabilité du véhicule en virage à vitesse élevée. Le système KPC exploite pleinement les caractéristiques de la suspension arrière du Mazda CX-80 qui est conçue pour s'opposer à la force de portance et attirer la caisse du véhicule vers le bas au freinage. En virage, lorsque le véhicule est soumis à une importante force d'accélération (g), le système freine légèrement la roue intérieure, afin de minimiser le roulis et d'attirer la caisse du véhicule vers le bas, contribuant ainsi à stabiliser l'assise.



Le système calcule également la différence de vitesse de rotation entre les roues arrière, et utilise ce paramètre pour améliorer la linéarité du mouvement du véhicule.



SIÈGES



La structure de sièges du Mazda CX-80 assure un soutien ferme du corps des occupants, permettant ainsi au conducteur et aux passagers de maintenir naturellement leur équilibre face aux forces d'accélération longitudinales et latérales qui s'exercent en conduite.



FREINAGE À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE



Le système de freinage Brake-By-Wire du Mazda CX-80 MHEV coordonne la commande des freins à friction et le système de récupération d'énergie du moteur électrique pour combiner une force de freinage optimale à une récupération d'énergie efficace. En détectant la force de freinage requise en fonction de l'intensité avec laquelle le conducteur enfonce la pédale de frein, il génère la plus grande quantité d'énergie possible dans cette plage de force de freinage. Le module de freinage intègre le fonctionnement des freins, le servofrein et le système de commande des freins.



TRANSMISSION AUTOMATIQUE À HUIT RAPPORTS



La transmission automatique à huit rapports de Mazda offre une gamme étendue de rapports qui permet de concilier qualités routières et efficience.



La transmission automatique permet de transférer plus directement le couple du moteur thermique et/ou du moteur électrique, procurant ainsi des sensations dignes d'une boîte manuelle tout en offrant des changements de rapport francs. L'étagement resserré des rapports et l'architecture simplifiée de la transmission garantissent une accélération régulière au démarrage, une meilleure continuité lors des changements de rapports et un rendement énergétique optimisé.



MI-DRIVE



Le système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) offre cinq modes de conduite différents: Normal, Sport, Off-Road (tout-terrain), Towing (remorquage) et EV (mode électrique) (version PHEV uniquement), destinés à optimiser les caractéristiques d'adhérence, de motricité, de performances, de tenue de route et de sécurité dans la plupart des situations de conduite.



Le mode Normal vise à garantir le meilleur équilibre possible entre rendement énergétique et performances de conduite au quotidien.



Le mode Sport permet de tirer pleinement parti des performances dynamiques du véhicule et d'optimiser la réactivité du groupe propulseur pour autoriser une conduite plus enlevée. Le système de transmission intégrale accroît sa force de blocage afin d'améliorer la stabilité du véhicule sur routes sinueuses et permettre au conducteur de profiter d'excellentes performances de conduite en toute sérénité.



Le mode Off-Road optimise les caractéristiques de la transmission intégrale, de l'antipatinage (TCS) et des autres systèmes dynamiques du véhicule pour optimiser la motricité et garantir de meilleures performances sur terrain accidenté. Ce mode intègre une fonction « off-road traction assist » (aide à la motricité en tout-terrain) imitant un blocage de différentiel électronique automatique, ce qui permet au conducteur de dégager son véhicule lorsqu'il est enlisé.



Le mode Towing (remorquage) optimise les caractéristiques de puissance du groupe propulseur 4x4 pour faire face au déséquilibre du véhicule et au surcroît de poids induits par la traction d'une remorque ou l'installation d'un porte-vélos. Ce mode permet d'optimiser le système de transmission intégrale afin d'améliorer la stabilité en ligne droite en cas de traction d'une remorque. Le mode Remorquage ne peut être sélectionné que lorsque le véhicule est raccordé électriquement à la remorque par le biais du crochet d'attelage Mazda d'origine.



Le mode EV (version PHEV uniquement) permet au véhicule de rouler à la seule force de son moteur électrique pour traverser des zones interdites aux véhicules thermiques ou des zones résidentielles dans le plus grand silence.



SYSTÈME DE CONTRÔLE DE MOTRICITÉ EN DESCENTE (HDC)



Le système de contrôle de motricité en descente de Mazda aide le conducteur à maintenir une vitesse prédéfinie dans les descentes à forte déclivité en dosant l'assistance au freinage.



Le système surveille en permanence la rotation des roues et utilise les données correspondantes pour contrôler la pression du liquide de frein et stabiliser le mouvement du véhicule, ce qui permet de le maintenir à une vitesse constante sans que le conducteur n'ait à utiliser les freins.



En cas de patinage d'une roue lorsque le système HDC est en fonction, l'ABS s'active instantanément. Une fois l'ABS désactivé, le système HDC maintient la vitesse de descente préréglée qui s'affiche sur le combiné d'instrumentation et l'affichage tête haute.



Le système de Contrôle de motricité en descente HDC est opérationnel entre 3 et 20 km/h. Il bascule en mode veille entre 20 et 30 km/h de manière à pouvoir reprendre immédiatement le contrôle du véhicule dès que ce dernier repasse dans la plage de vitesse opérationnelle du système. À une vitesse supérieure à 30 km/h, le système se déconnecte automatiquement.



SÉCURITÉ



Le CX-80 se dote d'une gamme complète de systèmes avancés d'aide à la conduite i-Activsense.



Le CX-80 étrenne les nouveaux équipements de sécurité: le système CTS (Cruising & Traffic Support) avec fonction d'assistance en cas de non-réaction du conducteur ; l'aide au freinage intelligent (SBS - Smart Brake Support) avec système de prévention des collisions frontales ; et le système de maintien de trajectoire (ELK) avec fonction d'aide à l'évitement des collisions frontales. En outre, l'alerte de présence arrière informe le conducteur de la présence d'objets ou de passagers aux places arrière lorsqu'il quitte son véhicule.



Système CTS (Cruising & Traffic Support) avec nouvelle fonction d'assistance en cas de non-réaction du conducteur



Le système CTS aide le conducteur à maintenir une distance de sécurité avec les autres véhicules tout en fournissant une assistance au braquage pour conserver le véhicule au centre de sa voie. Le système CTS peut fonctionner jusqu'à 150 km/h et offre des fonctions d'atténuation des risques qui garantissent au conducteur une plus grande tranquillité d'esprit en l'alertant de tout danger en cas d'inattention au volant ou de conditions de conduite dégradées.



Aide au freinage intelligent (SBS - Smart Brake Support) avec système de prévention des collisions frontales



Si le système de prévention des collisions frontales détecte un risque de collision frontale avec un véhicule circulant en sens inverse, il affiche un message d'alerte et déclenche un signal sonore pour avertir le conducteur du danger. En cas d'augmentation du risque de collision, les freins sont activés pour atténuer le choc en cas d'accident.



Système de maintien de trajectoire (ELK) avec aide à l'évitement des collisions frontales



Le système de maintien de trajectoire ELK intègre trois fonctions : le système de surveillance des angles morts, le système de maintien de trajectoire et l'aide à l'évitement des collisions frontales. Si le système détecte un risque de collision avec un véhicule circulant sur la voie adjacente du fait d'un changement de voie ou d'un franchissement de ligne, il aide le conducteur à recentrer le véhicule dans sa voie d'origine afin d'éviter toute collision ou d'en réduire la gravité. La fonction d'aide à l'évitement des collisions frontales ajoute la détection des véhicules circulant en sens inverse et, si le système détecte un risque de collision du fait du déport du véhicule de sa voie de circulation sur une route avec ligne médiane continue, il interviendra immédiatement pour aider le conducteur à ramener le CX-80 dans sa voie initiale.



Alerte de présence arrière



La fonction d'Alerte de présence arrière avertit le conducteur de la présence d'objets ou de passagers aux places arrière lorsqu'il quitte le véhicule, afin d'éviter que des enfants ou des effets personnels ne soient accidentellement oubliés à bord.



AUTRES SYSTÈMES I-ACTIVSENSE



Le Mazda CX-80 bénéficie de série d'autres systèmes de sécurité i-Activsense, parmi lesquels : l'aide au freinage intelligent (SBS - Smart Brake Support) avec détection des véhicules, cyclistes et piétons (de jour comme de nuit) ; l'aide au freinage intelligent (SBS) en marche avant ; l'aide au freinage intelligent (SBS-R) en marche arrière ; le dispositif de maintien dans la file (LAS) ; la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) ; la surveillance des angles morts (BSM) ; et le système d'alerte du conducteur (DAA).



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PASSIVE



Les technologies de sécurité passive du CX-80 sont conçues pour réduire le nombre de blessures graves voire mortelles des conducteurs, passagers et piétions causés par une collision, et pour répondre aux exigences strictes des essais de chocs frontaux Euro NCAP.



Protection contre les chocs frontaux



Trois technologies agissent de concert pour garantir un niveau de sécurité optimal en cas de collision frontale : premièrement, la structure de caisse du CX-80 est suffisamment efficace pour absorber l'énergie de choc par le biais de trois chemins de charge (principal, supérieur et inférieur) et minimiser la déformation de l'habitacle. Deuxièmement, les longerons à déformation axiale permettent d'absorber une quantité d'énergie deux fois supérieure. Troisièmement, le châssis est conçu pour être le plus rectiligne possible.



Réduction des dommages en cas de collision latérale/arrière



Les joints de la caisse ont été renforcés là où les arches de toit, les extrémités arrière des barres de toit et les extrémités arrière des bas de caisse sont connectés aux éléments structuraux.



Les montants B sont conçus comme une structure monobloc composée de sections à haute et basse résistance. Cette structure est capable de disperser les forces d'impact tout en réduisant la déformation de l'habitacle.



En cas de collision arrière, le CX-80 utilise la capacité de déformation axiale de ses longerons arrière pour garantir une absorption optimale de l'énergie. Le positionnement de la batterie sous le plancher du CX-80 garantit une protection maximale en cas de collision arrière.



Réduction des blessures des passagers



Pour protéger les passagers plus âgés, la charge des ceintures de sécurité a été limitée afin de réduire la force appliquée sur la poitrine des occupants en cas d'accident. Les airbags de genoux se déploient autour des jambes pour assurer leur maintien, garantissant ainsi une répartition optimale de la force de retenue exercée sur les occupants.



Protection contre la haute tension (PHEV)



Les composants haute tension et le pack de batterie du système PHEV sont protégés des impacts grâce à la robustesse et aux capacités d'absorption d'énergie du châssis et de la caisse. Le logement de la batterie est réalisé en aluminium haute résistance, un matériau offrant une excellente tenue à la fissuration.



Le système PHEV intègre d'autres éléments de sécurité parmi lesquels un dispositif de dissipation de l'énergie électrique qui coupe l'alimentation de la batterie haute tension et décharge son énergie en cas de détection d'une collision.



LIMITATION DES BLESSURES AUX PIÉTONS



Sachant qu'une grande partie des blessures graves voire mortelles occasionnées aux piétons lors d'un choc avec un véhicule résultent de lésions à la tête, aux jambes ou aux hanches, le capot moteur et la partie frontale du bouclier avant du Mazda CX-80 ont été conçus pour protéger ces parties du corps.



Réduction des blessures à la tête



Le capot moteur assure une protection efficace de la tête des piétons tout en offrant une excellente rigidité. Pour ce faire, il adopte une structure monobloc qui scinde son panneau en deux sections, l'une supérieure destinée à absorber l'énergie de choc et l'autre inférieure qui lui confère sa rigidité.



Réduction des blessures aux jambes et aux hanches



La structure interne de la face avant a été étudiée pour pouvoir absorber en douceur le choc des jambes et des hanches du piéton. Les ailes avant ont été conçues suffisamment hautes pour accroître la zone déformable du capot de manière à ce que ce dernier puisse absorber en douceur l'impact de la tête du piéton.



PRIX



Le fleuron de la marque Mazda est disponible à partir de 63 100 euros (2.5 e-Skyactiv PHEV 327 AWD BA8 Exclusive-Line).



Les prix du Mazda CX-80:



Hybride essence rechargeable



2.5 e-Skyactiv PHEV 327 AWD BA8 Exclusive-Line: 63 100 €

2.5 e-Skyactiv PHEV 327 AWD BA8 Homura: 69 250 €

2.5 e-Skyactiv PHEV 327 AWD BA8 Takumi: 70 300 €

2.5 e-Skyactiv PHEV 327 AWD BA8 Homura Plus: 73 050 €

2.5 e-Skyactiv PHEV 327 AWD BA8 Takumi Plus: 74 100 €



Diesel



3.3 e-Skyactiv D 254 AWD BA8 Homura Plus: 72 150 €

3.3 e-Skyactiv D 254 AWD BA8 Takumi Plus: 73 200 €



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Les équipements de série du Mazda CX-80:



EXCLUSIVE-LINE



EXTÉRIEUR



• Jantes alliage 20 pouces « Silver »

• Phares avant à LED avec fonction lave-phares intégrée et fonction antibrouillard

• Feux de jour avant et arrière à LED

• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement, chauffants et rabattables automatiquement

• Signature LED avant et arrière

• Becquet de toit

• Rails de toit chromés

• Grille de calandre à lamelles Piano Black

• Moulures de vitres latérales chromées

• Montants des portes Piano Black

• Passage de roue et bas de caisse noir

• Essuie glace automatique et dégivrant à l'avant

• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec protection à l'arrière en plastique noir



CONFORT ET INTÉRIEUR



• Sellerie tissu noir avec surpiqûres couleur bronze

• Ciel de pavillon gris clair

• Siège conducteur réglable manuellement (8 voies)

• Siège passager réglable manuellement (6 voies)

• Sièges de la deuxième rangée inclinables manuellement

• Système Isofix sur la deuxième rangée de sièges

• Éclairage intérieur

• Climatisation automatique tri-zone

• Grilles d'aération pour la deuxième et troisième rangée de sièges

• Pare-soleil aux places arrière

• Éclairage des pieds à l'avant

• Boîte à gants éclairée

• Ouverture/fermeture intelligente des portes

• Sélecteur de mode de conduite Mi-Drive (Normal, Sport, EV, Off-Road et Towing /Remorquage)

• Volant chauffant

• Sièges avant chauffants

• Affichage tête haute projeté (ADD)

• Palettes au volant

• Configuration 7 places avec banquette pour la deuxième rangée

• Revêtement de la console centrale et de l'accoudoir central en tissu synthétique noir avec surpiqûres couleur bronze



CONNECTIVITÉ ET INFODIVERTISSEMENT



• Radio DAB avec 8 haut-parleurs

• Apple CarPlay et Android Auto sans fil

• Bluetooth

• Système de navigation connectée

• Services connectés MyMazda

• Commandes HMI et Mazda Connect avec un écran couleur 12,3 pouces TFT

• Tableau d'instrumentation avec écran couleur 12,3 pouces TFT et ordinateur de bord intégré

• Prises USB-C (x2 à l'avant, x2 pour la deuxième rangée de sièges et x2 pour la troisième rangée)

• Prises 12V (x1 à l'avant et x1 dans le coffre)

• Assistance vocale Alexa



ENVIRONNEMENT (Uniquement sur PHEV)



• Chargeur AC 7.4kW (2 phases)

• Câble type 2 Mode 2 (recharge sur prise domestique)

• Câble type 2 Mode 3 (recharge sur wallbox)



SÉCURITÉ



• Alerte aux portes arrière

• Rappel de bouclage des ceintures de sécurité avec capteur de détection de l'occupant à l'arrière

• Système Kinematic Posture Control (KPC)

• Aide intelligente au freinage (SBS)

• Système d'atténuation des collisions frontales

• Reconnaissance active d'obstacles en marche avant (FCTA)

• Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en marche arrière (SBS R)

• Système de reconnaissance des panneaux de circulation (TSR)

• Aide au stationnement avant et arrière

• Caméra de recul

• Alerte de distance et vitesse (ISA)

• Système d'appel d'urgence eCall

• Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière (RCTA) avec fonction freinage (RCTB)



HOMURA



ÉQUIPEMENTS EXCLUSIVE-LINE avec en plus



EXTÉRIEUR



• Jantes alliage 20 pouces « Black »

• Grille de calandre type nid d'abeille en Piano Black et contour noir

• Passages de roues et bas de caisse couleur carrosserie

• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec protection à l'arrière en noir brillant

• Rétroviseurs en Piano Black réglables électriquement, chauffants, rabattables automatiquement et à inclinaison automatique lors d'une marche arrière

• Rétroviseur extérieur côté conducteur photochromatique



CONFORT ET INTÉRIEUR



• Sellerie cuir Nappa noir

• Éclairage intérieur d'ambiance

• Ciel de pavillon noir

• Éclairage des pieds à l'arrière

• Sièges conducteur et passager réglables électriquement (8 voies + lombaire)

• Sièges avant ventilés

• Sièges de la deuxième rangée chauffants

• Fonction de réglage automatique du siège conducteur, de l'affichage tête haute et des rétroviseurs extérieurs par reconnaissance faciale

• Assistance automatique de la position de conduite

• Fonction « accès facile » pour le conducteur

• Rétroviseur intérieur photochromatique sans cadre

• Phares à LED adaptatifs (ALH)

• Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) avec système d'aide au trafic (CTS) couplé à la lecture des panneaux (i-ACC)

• Bouton « One Touch walk-in » pour l'inclinaison électrique des sièges de la deuxième rangée



SÉCURITÉ



• Système d'alerte antifatigue du conducteur (DAA) avec caméra



TAKUMI



ÉQUIPEMENTS EXCLUSIVE-LINE avec en plus



EXTÉRIEUR



• Jantes alliage 20 pouces « Grey Machining »

• Grille de calandre à lamelles Piano Black et contour chromé

• Passages de roues et bas de caisse en couleur carrosserie

• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec protection à l'arrière en argentée

• Rétroviseurs couleur carrosserie réglables électriquement, chauffants, rabattables automatiquement et à inclinaison automatique lors d'une marche arrière

• Rétroviseur extérieur côté conducteur photochromatique



CONFORT ET INTÉRIEUR



• Sellerie cuir Nappa blanc

• Revêtement de la console centrale et de l'accoudoir central en cuir synthétique blanc

• Revêtement de l'accoudoir des panneaux de porte en cuir synthétique blanc et inserts en bois d'érable

• Insert du tableau de bord chromé

• Éclairage intérieur d'ambiance

• Ciel de pavillon gris clair

• Éclairage des pieds à l'arrière

• Sièges conducteur et passager réglables électriquement (8 voies + lombaire)

• Sièges avant ventilés

• Sièges de la deuxième rangée chauffants

• Fonction de réglage automatique du siège conducteur, de l'affichage tête haute et des rétroviseurs extérieurs par reconnaissance faciale

• Revêtement de la planche de bord en tissu blanc tissé

• Assistance automatique de la position de conduite

• Fonction « accès facile » pour le conducteur

• Rétroviseur intérieur photochromatique sans cadre

• Phares à LED adaptatifs (ALH)

• Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) avec système d'aide au trafic (CTS) couplé à la lecture des panneaux (i-ACC)

• Bouton « One Touch walk-in » pour l'inclinaison électrique des sièges de la deuxième rangée



SÉCURITÉ



• Système d'alerte antifatigue du conducteur (DAA) avec caméra



HOMURA PLUS



ÉQUIPEMENTS HOMURA avec en plus



CONFORT ET INTÉRIEUR



• Hayon électrique avec dispositif mains libres

• Caméra 360° avec fonction « See-Through View » avec vue sur le crochet d'attelage

• Chargeur à induction

• Prises 1 500W (Uniquement sur la motorisation PHEV) et 150W

• Vitres arrière surteintées

• Console arrière éclairée

• Éclairage des portes avant et arrière

• Liseuse avant et arrière

• Sièges de la deuxième rangée inclinables manuellement

• Toit ouvrant panoramique



CONNECTIVITÉ ET INFODIVERTISSEMENT



• Système audio Bose avec 12 haut-parleurs



TAKUMI PLUS



ÉQUIPEMENTS TAKUMI avec en plus



CONFORT ET INTÉRIEUR



• Hayon électrique avec dispositif mains libres

• Caméra 360° avec fonction « See-Through View » avec vue sur le crochet d'attelage

• Chargeur à induction

• Prises 1 500W (Uniquement sur la motorisation PHEV) et 150W

• Vitres arrière surteintées

• Console arrière éclairée

• Éclairage des portes avant et arrière

• Liseuse avant et arrière

• Sièges de la deuxième rangée inclinables manuellement

• Toit ouvrant panoramique



CONNECTIVITÉ ET INFODIVERTISSEMENT



• Système audio Bose avec 12 haut-parleurs



Liens vidéos:



Mazda CX-80 2024 (Extérieur/Intérieur) https://youtu.be/_EbAnMlw3cc

Mazda CX-80 2024 (Dynamique) https://youtu.be/uY_4EDJvXDQ