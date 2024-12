Le Volvo XC90 sept places bénéficie de mises à jour technologiques

Le véhiculeaffiche un design extérieur plus contemporain et bénéficie d'une mise à jour technologique.Le XC90 est l'un des véhicules phares de Volvo Leplus contemporain renforce le look affirmé du XC90. Il reflète la transition de la marque suédoise vers la mobilité électrique et fait écho à des éléments de design des derniers véhicules électriques Volvo La plus grande évolution se trouve à l'intérieur de l'habitacle. L'interface utilisateur du Volvo XC90 repose sur le système d'exploitation des derniers modèles électriques EX90 et EX30.L'expérience utilisateur est simplifiée. L'améliore l'expérience utilisateur et propose de nouvelles fonctionnalités et applications.Desseront régulièrement mises à disposition.Le XC90 est proposé en version T8Au niveau des performances , le crossover suédois de 2 297 kg atteint une vitesse de pointe sur circuit fermé de 180 km/h avec une accélération 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. La vitesse maximale sur circuit en mode électrique atteint 140 km/h. La distance de freinage de 100 km/h à 0 km/h est de 36 mètres.Le XC90 hybride rechargeable peut parcourir 68-71 kilomètres en mode électrique, avec une seule charge selon le cycle d'essai WLTP. L'autonomie couvre les trajets quotidiens dans la grande majorité des cas. D'après les données collectées par Volvo, environ la moitié des distances parcourues par ses derniers modèles hybrides rechargeables ont été effectués de manière électrique, sans avoir recours au moteur thermique de la voiture Pour de plus longs trajets, le groupe motopropulseur hybride est associé à un moteur essence qui étend son autonomie de plus de 800 km (sur la base d'une consommation préliminaire WLTP de 8,6 l/km une fois la batterie haute tension épuisée, avec un réservoir de carburant plein), sans compter l'autonomie en mode électrique. L'autonomie en conditions réelles peut varier. Il est possible de combiner l'action des deux moteurs pour une transmission intégrale constante ou une conduite tout-terrain.Comme pour tous les véhicules Volvo , le XC90 est l'une des voitures les plus sûres disponibles.Le XC90 est équipé d'une, ainsi que d'une suite complète de fonctionnalités de sécurité active qui aident à assurer la sécurité des passagers et celle des autres usagers de la route.A l'aide d'un radar et d'une caméra avant, le XC90 peut détecter si la trajectoire dévie dans la voie opposée et ramener le véhicule dans sa voie de circulation pour éviter tout risque de collision. Il peut également aider à éviter toute sortie involontaire de la route, ou encore utiliser les freins et la direction pour éviter les collisions avec d'autres véhicules, des piétons, des cyclistes et de grands animaux, comme l'élan en Suède, le pays natal de Volvo.Le XC90 offre unde série. Chaque amortisseur est capable individuellement de s'adapter mécaniquement aux conditions routières du moment pour optimiser à la fois le confort et la stabilité.Uneen option fonctionne de concert avec un châssis actif qui surveille la voiture, la route et le conducteur 500 fois par seconde pour offrir la conduite la plus confortable possible. Avec la suspension pneumatique, le Volvo XC90 peut s'abaisser de 20 mm ou se relever de 40 mm pour faciliter l'accès à bord, améliorer l'aérodynamisme à grande vitesse ou circuler sur les terrains accidentés.Une isolation supplémentaire sur certaines parties de la voiture permet de diminuer les bruits extérieurs.L'intérieur a été repensé avec un poste de conduite reprenant lecontemporain. La présentation du tableau de bord est plus horizontale qu'auparavant grâce à l'intégration des panneaux décoratifs conçus à partir de matériaux recyclés pour une finition plus texturée. Il est divisé par des grilles de ventilation verticales. L'éclairage contribue à une sensation encore plus luxueuse la nuit.L'habitacle est plus pratique. Les designers ont créé un espace de rangement supplémentaire dans la console centrale, qui comprend un porte-gobelet et ont placé le chargeur de téléphone par induction dans un emplacement séparé de l'espace de rangement.Côté prix , le meilleur Volvo XC90 de tous les temps démarre à partir de(T8 AWD Hybride Rechargeable 455 Geartronic 8 Start).T8 AWD Hybride Rechargeable 455 Geartronic 8 Start: 97 500 €T8 AWD Hybride Rechargeable 455 Geartronic 8 Ultra Style Chrome: 105 000 €T8 AWD Hybride Rechargeable 455 Geartronic 8 Ultra Style Dark: 105 000 €SÉCURITÉ ACTIVE• Système d'anticipation de collision intelligent (ou Safety Assistance) : Système fonctionnant de jour comme de nuit et détecte :- les autres véhicules (voitures, camions, motos, scooters)- les piétons et cyclistes- les grands animaux (de la taille d'un cerf et animaux plus grands)- les marquages de signalisation fixes comme les bords de route, les marquages de voie et les structures fixes- les panneaux routiersSystème de protection anti-sortie de route : détection du risque de sortie de route avec action corrective sur la direction et des vibrations au volant si le conducteur ne réagit pas• Alerte vigilance conducteur (Driver Alert Control) : en cas de distraction ou de fatigue un avertissement sonore et un message sur l'écran conducteur vous suggèrent de faire une pause• Alerte Distraction Trafic (ou Ready To Drive Notification) : informe le conducteur de porter plus d'attention sur le trafic• Système de protection de collision frontale : détection du risque de collision frontale (jusqu'à 80 km/h) avec action corrective sur la direction• Freinage automatique post-collision suite à l'activation des prétensionneurs de sécurité ou d'un airbag• Alerte franchissement de ligne active• Reconnaissance des panneaux de signalisation• Système d'adaptation intelligente de la vitesse (ou Intelligent Speed Assist - ISA)• Pilot Assist, système d'assistance intelligent au conducteur comprenant :- Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC Assistance à la conduite intelligente (le véhicule lit le marquage au sol et agit sur la direction afin de se maintenir au centre de sa voie et adapte la vitesse en virage, le conducteur doit garder les mains sur le volant, fonctionne jusqu'à 130 km/h)- Système d'assistance à l'arrêt d'urgence• Système d'aide à la vigilance comprenant :- Surveillance anti-angle mort- Assistance au changement de file- Alerte trafic en marche arrière- Alerte collision arrière avec freinage automatique• Transmission intégrale AWD à 4 roues motrices gérée par électronique• Contrôle de la transmission en descente HDC• Assistance au démarrage en côte• Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact intégrée, fermeture à distance des vitres et du toit ouvrant et fonction alerte (déclenchement du klaxon etdes feux de détresse)• Verrouillage automatique des portes en roulant• Bouton de verrouillage centralisé pour le conducteur et le passager avec diode de contrôle• Système intelligent d'informations au conducteur (IDIS)• Freins à disques 19 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière• Feux de freinage d'urgence• Déclenchement automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence• Rappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité avant et arrièreSÉCURITE PASSIVE• Airbags conducteur et passager• Airbags latéraux conducteur et passager SIPS-BAG• Airbags rideaux sur toutes les rangées• Airbag de genoux conducteur• Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)• Système de protection en cas de sortie de route comprenant :- Ceintures de sécurité avec prétensionneurs- Assise des sièges avant à absorption d'énergie• Préparation pour l'installation d'un éthylomètre antidémarrage• Préparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)• En cas de collision, envoi automatique d'une alerte au service d'urgence Volvo• Accès au service d'urgence Volvo via bouton SOS dans le plafonnier• Accès au service d'assistance Volvo via bouton dédié dans le plafonnier• Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur les 7 sièges• Réglage en hauteur manuel des ceintures avant et des places latérales de la deuxième rangée de sièges• Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc• Verrouillage des portes et fenêtres arrières pour la sécurité des enfants• Alarme Volvo Guard avec capteurs de mouvements et d'inclinaison• Rappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs• Trousse de premiers secours et triangle de présignalisation• Indicateur sur le tableau de bord d'une perte de pression d'un pneumatique (TPMS)• Kit anticrevaisonCONFORT• Amortissement piloté avec la technologie FSD (ou Frequency Selective Damping) offrant un parfait équilibre entre confort et tenue de route dynamique• Fonction Stop & Start coupe et redémarre automatiquement le moteur lorsque la voiture est à l'arrêt• 5 modes de conduite disponibles : Hybrid, Power, Pure, Off road, AWD• Deuxième rangée composée de trois sièges individuels :- Dossiers rabattables 40/20/40 avec plancher plat- Dossiers inclinables individuellement- Sièges coulissant individuellement• Troisième rangée composée de deux sièges individuels escamotables manuellement dans le coffre• Appuie-têtes deuxième rangée rabattables électriquement Radars de stationnement avant et arrière avec signal sonore et visuel• Caméra de recul• Climatisation automatique quadri-zone• Purificateur d'air CleanZone : système de filtration de l'air• Buses lave-glace intégrées aux balais d'essuie-glace• Ouverture des portes sans clé Keyless Entry incluant un éclairage du sol dans lespoignées de porte avant• Démarrage sans clé Keyless• Hayon du coffre électrique avec ouverture mains libres• Rétroviseurs intérieur sans contour• Rétroviseurs extérieurs rabattables, électriques, chauffants et électrochromes• Détecteur de pluie• Allumage automatique des feux• Frein de parking électronique automatique avec fonction Auto Hold (désactivable)• Direction électrique assistée• Ordinateur de bord• Volant réglable en hauteur et en profondeur• Supports lombaires des sièges avant réglables électriquement (2 positions)• Siège conducteur électrique avec fonction mémoire• Siège passager électrique• Sièges avant chauffants (3 niveaux d'intensité)• Vitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) avec système anti-pincement• Miroirs de courtoisie des pare-soleil éclairés, spots de lecture à l'avant et à l'arrière, éclairage aux pieds à l'avant, dans la boîte à gants et le coffre• Prises 12V à l'avant, à l'arrière et dans le coffre• Filet de sécurité entre les sièges arrière et le coffre• Cache-bagages semi-automatique• Câble de recharge type 2 mode 2 monophasé 8A• Trappe à carburant électrique sans bouchon• Précâblage électrique pour crochet d'attelageLIGNE EXTÉRIEURE• Peinture extérieure métallisée coloris Gris Brume• Phares avant Matrix LED avec design du marteau de Thor :- Technologie d'éclairage Matrix avec 15 segments- Identification des usagers de la route venant en sens inverse et ajustement automatique de la projection lumineuse pour éviter l'éblouissement- Permutation automatique des feux de route- Séquence lumineuse d'accueil lors de l'approche du véhicule• Feux arrière à LED• Feu antibrouillard arrière• Jantes alliage 20 pouces 5 branches triples Noir / Diamant, dimensions 275/45 R20• Contour des vitres latérales chromé• Calandre style chrome avec inserts chromés• Barres de toit longitudinales intégrées• Bas de caisse, passages de roue et partie basse des pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie• Rétroviseurs couleur carrosserieLIGNE INTÉRIEURE• Sellerie confort Nordico coloris Anthracite• Coussin rehausseur intégré ajustable sur le siège central de la deuxième rangée• Volant 3 branches gainé de similicuir avec insert Aluminium• Pommeau de levier de vitesses en similicuir• Incrustations Aluminium Maillé• Incrustations chromées autour des ouïes d'aération• Bouton de démarrage en Aluminium cranté• Tapis de sol textile avant et arrière• Seuils de portes avant en Aluminium badgés Volvo• Seuil de coffre en Aluminium• Pack éclairage : éclairage d'ambiance avant et arrière, éclairage dans les rangements du tunnel central et du sol dans les portières avant• Accoudoir central avant• Accoudoir central arrière rabattable avec deux porte-gobelets• Accoudoirs latéraux avec espace de rangement et porte-gobelet pour les sièges de la troisième rangée• Espace de rangement dans les 4 portes, pouvant accueillir une bouteille de 1,5L dans les portes avant• Espace de rangement sous le plancher du coffre• 4 points d'ancrage dans les panneaux latéraux du coffre• Configuration 7 places MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ• Grand écran central flottant 11,2 pouces• Combiné d'instruments digital derrière le volant 12,3 pouces• Infotainment Google Android avec services Automotive et Google Maps. Comprend Google Maps, Google Assistant, Google Play Store et un volume de données illimité pour les 4 premières années, kit mains libres Bluetooth et Streaming Audio, mode d'emploi numérique du véhicule, réception de la radio numérique (DAB)• Apple CarPlay• Chargeur de téléphone par induction• Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA).• 4 prises USB type-C• Application Volvo Cars sur smartphone iOS ou Android• Système audio Volvo High Performance : 10 haut-parleurs, 220 watts• Système radio DAB plus• Connexion Bluetooth(nécessite un téléphone compatible)• Commandes audio au volant• Commande vocale avancée (climatisation, médias, téléphone, eManuel utilisateur et navigation)LA FINITION ULTRA COMPREND TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE LA FINITION START, AUXQUELS S'AJOUTENT :• Toit ouvrant panoramique en deux parties avec pare-soleil électrique• Caméra avec vision panoramique à 360° incluant caméra avant et caméra de recul• Système audio Volvo Harman Kardon Premium Sound• Rideaux pare-soleil pour les vitres latérales arrière (deuxième rangée)• Volant chauffant (3 niveaux d'intensité)• Siège passager avec fonction mémoire• Assise des sièges avant extensible électriquement• Réglage électrique des supports lombaires (4 positions)• Sièges arrière chauffants (trois niveaux d'intensité)• Levier de vitesses en Cristal d'Orrefors• Affichage tête haute couleur• Lave-phares à haute pression escamotable• Purificateur d'air CleanZone avancé : système de filtration de l'air avancé avec indication de la qualité de l'air• Jantes alliage 21 pouces 5 branches multiples Noir / Diamant• Rails de toit chromés• Calandre style chrome avec inserts chromés• Contour des vitres latérales chromé• Pare-chocs et partie inférieure des portes avec inserts chromés• Coques de rétroviseurs couleur carrosserie• Rails de toit noir laqué• Calandre style Dark avec inserts noir laqué• Contour des vitres latérales noir laqué• Pare-chocs avec inserts noir laqué• Partie inférieure des portes couleur carrosserie• Coques de rétroviseurs noir laqué