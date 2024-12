Le SUV Cupra Terramar combine des proportions athlétiques à un design percutant

Leaffiche le design affirmé de la marque de Martorell.Le SUV espagnol reprend la signature lumineuse à trois triangles avec les feux Cupra Matrix LED Ultra en haute définition.Le Cupra Terramar est un SUV à la fois émotionnel et dynamique avec son style distinctif.À l'avant, le design est accentué par une calandre qui surmonte une bouche inférieure fonctionnelle qui évoque les voitures de sport.De face, le visage du Cupra Terramar se caractérise par son nez de requin.Le logo Cupra est encadré par deux lignes, qui ajoutent de la sculpture et du dynamisme aux surfaces du long capot.Le Cupra Terramar affiche la signature lumineuse à trois triangles de la marque avec les feux Cupra Matrix LED Ultra en Haute Définition.Les proportions athlétiques s'étendent de l'avant jusqu'aux flancs du SUV, avec des lignes élancées.Les proportions du Cupra Terramar sont renforcées par les jantes, qui sont proposées avec des options de 18, 19 et 20 pouces.À l'arrière, le logo Cupra éclairé est positionné entre les deux feux au centre du hayon.Le diffuseur arrière contraste avec les autres éléments du design et contribue à alléger les proportions imposantes.Le Cupra Terramar se décline dans neuf couleurs extérieures, dont deux options mates, le Century Bronze Mat et le Gris Encelade Mat. La palette est complétée par le Violet Intersidéral, le Bleu Fjord, le Blanc Glacial, le Bleu Cosmos, le Gris Timanfaya, le Noir Minuit et le Gris Graphene.Le Cupra Terramar affiche des dimensions de 1 584 mm de haut, 1 863 mm de large, 4 519 mm de long et un empattement de 2 681 m.L'intérieur est orienté vers le conducteur. En tant que premier élément de contact, le volant Cupra avec ses palettes et ses boutons satellites maximise le contrôle, tandis que les sièges baquets offrent un maintien optimal.La colonne vertébrale sculpturale de la console centrale épouse les éléments fonctionnels. L'épine dorsale intègre un motif paramétrique en 3D que l'on retrouve également sur les parties structurelles du tableau de bord.Le Cupra Terramar est équipé d'écrans haute résolution pour afficher toutes les informations dont le conducteur et les autres occupants ont besoin.L'affichage tête haute est intégré dans le pare-brise afin de fournir des informations directement dans le champ de vision du conducteur.Trois styles d'intérieur (Deep Ocean, Moon Light et High Canyon) rehaussent l'ambiance de l'habitacle.Les lumières dynamiques du tableau de bord ainsi que les contreportes rétroéclairées à l'avant et à l'arrière, s'associent pour créer une ambiance sans pareil.Le numérique est intégré dans le Digital cockpit implanté derrière le volant.Le coffre offre un volume de chargement compris entre 400 et 490 litres selon la position de la banquette coulissante.Le système d'infodivertissement de 12,9 pouces intègre une barre de commande tactile rétro éclairée.Le système d'infodivertissement est doté d'une barre d'applications, de widgets et d'une barre Climatisation, qui se combinent. Les commandes de la climatisation sont intégrées dans un bouton sur l'écran d'infodivertissement, faisant ainsi le lien entre les interactions numériques et physiques.Le système Wireless Full Link donne la possibilité aux occupants d'intégrer leur vie numérique dans l'habitacle, qu'il s'agisse de la cartographie, de la musique ou d'autres fonctionnalités grâce à Apple CarPlay et à Android Auto Le Cupra Terramar est équipé d'un chargeur rapide sans fil doté d'une technologie de refroidissement pour recharger un smartphone à une puissance jusqu'à 15W.Grâce à l'application My Cupra, le conducteur a un contrôle total sur le véhicule, (avec des fonctionnalités supplémentaires sur les versions eHybrid). Il peut entre autres fonctionnalités contrôler la climatisation, gérer la charge de la batterie ou verrouiller et déverrouiller le véhicule à distance.La carte SIM intégrée donne accès au service eCall. En cas d'accident, celui-ci permet au véhicule de directement contacter les secours, manuellement ou automatiquement. Si le pire devait arriver, la voiture est aussi capable de transmettre des données importantes telles que sa position, le type de moteur et le nombre de passagers, ce qui facilite l'intervention des secours.Le Cupra Terramar offre des sièges arrière coulissants qui permettent d'augmenter la capacité du coffre.Le Cupra Terramar allie l'électrification au moteur thermique.Le Cupra Terramar propose cinq motorisations qui couvrent trois technologies : TSI (essence), eTSI (hybridation légère) et hybride rechargeable (e-Hybrid), avec des puissances allant de 150 à 272 chevaux.Le Cupra Terramar est équipé d'une boîte de vitesses DSG à double embrayage quelle que soit la motorisation choisie.eTSI Hybrid (hybridation légère)Le Cupra Terramar à hybridation légère (eTSI Hybrid) allie l'efficience de la technologie mild-hybrid 48V au moteur essence 1.5 litre de 150 ch (110 kW). L'ensemble est associé à la boîte de vitesses DSG à 7 rapports pour garantir une moindre consommation de carburant et limiter les émissions.Le système est basé sur un alterno-démarreur de 48 V et sur une batterie lithium-ion de 48 V. Le Cupra Terramar est en mesure de rouler en roue libre et moteur éteint dans certaines situations de conduite, de récupérer de l'énergie au freinage et d'assister le moteur thermique avec la puissance de l'électrique.e-Hybrid (hybride rechargeable)La motorisation hybride rechargeable stimule les performances et offre une autonomie conséquente en mode tout électrique.Le Cupra Terramar se décline en deux versions eHybrid: tout d'abord la finition V d'entrée de gamme avec le eHybrid 204 ch (150 kW) et le 1.5 eTSI Hybrid 150 ch, puis la version VZ de 272 ch (200 kW).Le bloc 1.5 TSI est associé à un moteur électrique et à une batterie d'une capacité nette de 19,7 kWh. Le Cupra Terramar peut parcourir plus de 100 km sur une seule charge (L'autonomie électrique mixte WLTP atteint 118 km avec le eHybrid 204 ch et 110-118 km avec le eHybrid 272 ch). La batterie est compatible avec la charge en courant continu jusqu'à 50 kW sur les bornes de recharge rapide, et avec les wallbox en courant alternatif, qui sont capables de délivrer une puissance jusqu'à 11kW.Le Cupra Terramar 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG (Micro-hybridation 48V) délivre un couple de 250 Nm entre 1 500 et 3 500 tr/min. Le eTSI injection directe électronique turbocompressé entraîne le Terramar de 1 699 kg à une vitesse de pointe de 205 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h en 9,3 secondes. La reprise de 80 à 120 km/h prend 12,5 secondes. Le 1 000 mètres départ arrêté s'effectue en 31,3 secondes.Le Cupra Terramar eHybrid 204 ch (hybride rechargeable) délivre un couple combiné de 350 Nm. Le bloc eHybrid 204 ch entraîne le Terramar de 1 943 kg à une vitesse de pointe de 205 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h en 8,3 secondes. La reprise de 80 à 120 km/h prend 8,5 secondes. Le 1 000 mètres départ arrêté s'effectue en 29,5 secondes.Le Cupra Terramar eHybrid 272 ch (hybride rechargeable) délivre un couple combiné de 400 Nm. Le bloc eHybrid 272 ch entraîne le Terramar de 1 944 kg à une vitesse de pointe de 215 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h en 7,3 secondes. La reprise de 80 à 120 km/h prend 7,2 secondes. Le 1 000 mètres départ arrêté s'effectue en 28,6 secondes.Le Cupra Terramar est basé sur l'architecture MQB Evo.Les suspensions à jambes de force MacPherson à l'avant et multi bras à l'arrière, ainsi que la suspension sport (rabaissée de 10 mm par rapport à la plate-forme) ont permis à l'équipe d'ingénieurs d'effectuer des réglages précis au niveaux des ressorts et des amortisseurs, et de perfectionner la répartition des masses.La direction progressive garantit le retour d'information et le niveau d'assistance en fonction de la vitesse.Le Cupra Terramar est équipé d'un système d'assistance électrique au freinage.Le Cupra Terramar est équipé du système de réglage adaptatif du châssis DCC, dont les amortisseurs à deux soupapes améliorent la dynamique de conduite.Le Cupra Terramar inaugure un train avant avec un carrossage plus élevé afin d'offrir plus d'adhérence latérale et de vitesse dans les virages.La voiture intègre également un bras de commande au niveau de l'essieu avant. Celui-ci assure une réponse plus directe de la direction et une plus grande maniabilité grâce à une élasto-cinématique optimisée (l'altération des positions de la roue qui est causée par les mouvements longitudinaux).Le caractère du Cupra Terramar peut être ajusté grâce aux différents modes de conduite : Confort, Performance, Cupra (versions VZ) et les profils individuels.Toutes les motorisations sont associées à un ESC qui peut être réglé en mode Sport. L'ESC peut être déconnecté (ESC Off) sur la version eHybrid de 272 ch.Le Cupra Terramar VZ eHybrid 272 ch peut être équipé de freins performance Akebono. Les étriers à six pistons sont associés à des disques perforés plus grands par rapport aux versions standards (375 x 36 mm contre 340 x 36 mm), de sorte à améliorer les performances de freinage.Le Cupra Terramar propose une large panoplie d' aides à la conduite et de sécurité.Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC), Travel Assist, Side & Exit Assist, Emergency Assist ainsi que le système d'aide à l'attention et à la somnolence, font partie des différentes aides à la conduite et de sécurité du Cupra Terramar.Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC) peut connaître la position du véhicule en fonction de l'itinéraire et des données GPS qui sont fournies par le système de navigation. Il peut corriger la vitesse en fonction du tracé de la route : virages, ronds-points, carrefours, limitations de vitesse et agglomérations. Grâce aux informations qui sont fournies par la caméra montée à l'avant et à la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'ACC peut ajuster l'allure du véhicule lorsque les limitations de vitesse varient.Le Travel Assist associe un système actif de maintien au centre de la voie et l'ACC tout en adaptant la vitesse au flux de la circulation.La technologie Side and Exit Assist détecte ce qui est invisible à l'œil nu grâce à la surveillance des angles morts.Lorsque le conducteur est garé et qu'il souhaite quitter son véhicule, l'Exit Warning l'alerte avec des signaux sonores et visuels si quelqu'un ou quelque chose s'approche.L'Emergency Assist s'active en l'absence de réaction de la part du conducteur. Le système peut émettre des signaux sonores et donner des coups de frein pour alerter le conducteur. Si ce dernier ne réagit toujours pas, l'Emergency Assist peut complètement arrêter le Cupra Terramar.Le système d'aide à l'attention et à la somnolence alerte le conducteur avec des signaux sonores et visuels en cas de distraction ou de signes de fatigue, afin qu'il reste concentré sur la conduite.Les différents systèmes d'aide à la conduite sont épaulés par l'intégration de sept airbags, dont un airbag central avant.La technologie d'éclairage Cupra Matrix LED Ultra en Haute Définition fait partie des fonctions de sécurité et des aspects pratiques du nouveau Cupra Terramar. Elle éclaire la route et projette des informations importantes sur la route, qu'il s'agisse d'avertissements sur la distance de sécurité avec le véhicule précédent ou d'alertes météo. Le système fonctionne de concert avec d'autres capteurs embarqués pour éclairer la route et avertir le conducteur en cas de changement de voie inopiné, indiquer les travaux, la présence de neige et de glace, la distance par rapport au véhicule précédent, surveiller les angles morts et les clignotants.Le Cupra Terramar peut être équipé en option du système avancé "Pre-Crash" avec protection des occupants. Le système repose sur la dynamique du véhicule et des informations fournies par les radars avant et arrière. Il est capable de réagir en préparant la voiture à une collision potentielle.Le SUV de taille intermédiaire Cupra démarre à partir de 47 500 euros (1.5 eTSI Hybrid 150 DSG6 V).1.5 eTSI Hybrid 150 DSG6 V: 47 500 €1.5 eHybrid 204 DSG6 V: 55 600 €1.5 eHybrid 272 DSG6 VZ: 59 800 €Le Cupra Terramar est proposé en deux finitions: V et VZ.Conçu et développé à Barcelone, le Cupra Terramar est produit dans l'usine d' Audi à Györ en Hongrie.DESIGN EXTÉRIEURVitres arrière surteintéesRails de toit noirsProjecteurs Full LED avec signature lumineuse Tri-LEDBandeau arrière "Infinite Light" intégrant le logo Cupra lumineux, avec signature lumineuse Tri-LED et cérémonie de bienvenueÉclairage de bienvenue avec projection du logo Cupra au solProjecteurs antibrouillard triangulaires avec éclairage d'intersection et éclairage d'accompagnementDESIGN INTÉRIEURSeuils de porte Cupra rétro-éclairésVolant Supersports Cupra en cuir avec boutons satellites, chauffant, et palettes de changement de rapport Smart Ambient Light - éclairage d'ambiance intérieur intelligentCiel de pavillon noirRétroviseur intérieur électrochromeAccoudoir central avantPare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairésLampes de lecture LED à l'avant et à l'arrièreDossiers arrière rabattables 2/3 - 1/3 Banquette arrière coulissante 2/3 - 1/3INSTRUMENTATION & INFO-DIVERTISSEMENTDigital Cockpit 10,25 pouces simple avec 2 affichages personnalisablesSystème d'info-divertissement avec écran tactile HD 12,9 pouces et touches de commandes tactiles rétro-éclairéesSystème audio à 9 haut-parleurs avec contrôle vocalConnectivity Box avec chargeur à inductionFull Link sans fil (Apple CarPlay et Android Auto)Connectivité 4x USB-C et BluetoothCupra ConnecteCall (appel d'urgence)Radio numérique DABAIDE À LA CONDUITERégulateur de vitesse adaptatif ACCDétection de fatigue et somnolenceAide au maintien dans la voie (Lane Assist)Reconnaissance des panneaux de signalisation (Sign Assist)Front Assist avec détection de piétons et cyclistesAide au stationnement avant et arrièreCaméra de reculCapteur de pluie et de luminositéCONFORT & SÉCURITÉHayon électrique mains-libres « Virtual Pedal »Climatisation automatique tri-zone « Climatronic »Accès et démarrage mains-libresAlarme antivol avec fonction SafeAirbags latéraux, rideaux et centralFixations Isofix avec Top-Tether à l'arrièrePERFORMANCEPare-choc ton caisse avec extracteur de couleur contrastanteDirection dynamiqueEXTRASCupra BoxTapis de sol en matière recycléeKit de sécurité CupraCâble de recharge sur prise domestique (motorisations eHybrid uniquement)GARANTIEBatterie garantie 8 ans ou 160 000 km (eHybrid uniquement).Garantie constructeur 2 ans, kilométrage illimitéExtension de garantie 3 ans ou 100 000 km(en plus de V)DESIGN EXTÉRIEURProjecteurs Matrix LED Ultra avec signature lumineuse Tri-LED et cérémonie de bienvenueDESIGN INTÉRIEURINSTRUMENTATION & INFO-DIVERTISSEMENTAIDE À LA CONDUITECONFORT & SÉCURITÉPERFORMANCERégulation adaptative du châssis DCCEXTRASGARANTIELiens vidéos