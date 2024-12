Le roadster sportif électrique Cyberster perpétue la lignée des voitures de sport MG

Leperpétue la lignée des voitures de sport de la marque MG.Le design du Cyberster réinterprète la tradition des roadsters de la marque MG en l'associant au nouveau style MG avec un porte-à-faux court, un capot avant allongé, un nez plongeant et des lignes fluides.Le dessin de la face avant a été dicté par l'aérodynamisme en cherchant à trouver le bon compromis entre appui au sol et réduction de la consommation . Le Cyberster affiche un coefficient de trainé de 0,269.La calandre à volets actifs (AGS) peut s'ouvrir ou se fermer en fonction des différentes conditions pour optimiser l'aérodynamisme tout en assurant la dissipation de la chaleur.Les entrées d'air réduisent la résistance au roulement tout en améliorant la maniabilité avec un flux d'air contrôlé.Les feux avant « Storm Eye », intégrés à la calandre et à la ceinture latérale de la carrosserie, adoptent un design à une seule.Les portes à ouverture électrique en élytre donnent dans le spectaculaire. Elles sont dotées d'un moteur électrique entièrement automatisé, de deux radars de chaque côté pour définir si suffisamment d' espace est disponible pour ouvrir la porte et de puissants vérins. La hauteur d'ouverture est paramétrable et une ouverture manuelle est possible en cas de problème lié à l'ouverture électrique.Inventé par l'aérodynamicien allemand Kamm dans les années 1940, l'arrière présente un design avec une seule coupure verticale afin de réduire les turbulences causées par les surfaces inutiles et de créer des turbulences sur la surface verticale à l'arrière ce qui accélère le flux d'air sur le toit de la voiture et réduit la traînée de l'air.L'arrière présente un design futuriste immédiatement reconnaissable par ses feux. Les feux arrière, composés de 498 LEDs, s'étendent sur toute la largeur de la voiture avec une forme de flèche aux extrémités rappelant le dessin du drapeau anglais : l'Union Jack.Fourni par Magna, le toit souple s'opère électriquement en 10 secondes jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Grace à sa structure à 3 couches (couche extérieure : fibre de carbone; couche intermédiaire : caoutchouc; doublure intérieure : polyéthylène haute résistance), le toit du Cyberster isole le conducteur et le passager du bruit, de la chaleur et de la pluie. Le toit souple adopte trois couches de toile spéciale, toutes traitées au fluorocarbone. La couche intermédiaire d'isolation offre d'excellentes performances d'isolation et d'absorption, y compris de la chaleur. Adapté aux portes à ouverture en élytre, le dispositif de guidage de l'eau utilise des bandes d'étanchéité pour équilibrer de les arrivées d'eau au niveau des montants A et B. Des garnitures latérales empêchent l'accumulation d'eau et les débordements.Le MG Cyberster est équipé d'un saute-vent qui réduit le reflux généré par le pare-brise avant. En relevant les vitres des deux côtés, le système réduit efficacement les turbulences à l'intérieur de la voiture en position décapotée.Les dimensions du Cyberster (longueur: 4 535 mm, largeur: 1 913 mm et hauteur: 1 329 mm) sont à quelques centimètres près celles d'une Porsche 911 (longueur: 4 542 mm, largeur: 1 852 mm et hauteur: 1 303 mm).L'habitacle est centré autour du conducteur avec tout à portée de main.Le conducteur fait face à un triple écran incurvé pour rester concentrer sur la route.Le Cyberster est doté d'un volant sportif à trois branches avec un méplat inférieur offrant plus d'espace pour les jambes et permettant une entrée et une sortie plus aisée.Les sièges adoptent une forme en Y, conçue dans un souci d'ergonomie et de soutien dynamique pendant la conduite, et une couche composite d'une épaisseur maximale de 10 mm.Les sièges, les panneaux de porte et le volant sont en Dinamica et en similicuir (version AWD).Un espace est disponible derrière les sièges pour mettre des bagages.Le Cyberster offre un petit coffre de 249 litres de forme carrée.Le Cyberster intègre les dernières technologies électriques MG.Le Cyberster 4WD (1 985 kg) est entraîné par un moteur avant délivrant 204 ch et 250 Nm de couple et un moteur arrière de 340 ch et 475 Nm de couple.Le système électrique à deux moteurs de la version AWD débite une puissance cumulée de 510 ch.Une fonction Launch Control permet de profiter de toute la puissance et d'une adhérence maximale.Les accélérations sont électrisantes avec un 0 à 50 km/h réalisé en 1,5 seconde et un 0 à 100 km/h atteint en 3,2 secondes.La MG Cyberster propose trois modes de conduite pour répondre aux envies du conducteur: Confort, Sport et Super Sport.Les modes "Confort" et "Sport" permettent une conduite souple.Le mode « Super Sport » libère toute la puissance de façon directe.Le Cyberster propose un son artificiel qui varie en fonction des conditions de conduite (accélérateur, vitesse, etc.). Le son peut être désactivé ou défini selon trois niveaux sonores: faible, moyen ou fort.La batterie de chimie NMC de 77 kWh (capacité brute) permet une autonomie WLTP allant jusqu'à 507 km en version 2WD (443 km en version4WD). La recharge rapide jusqu'à 144 kW permet de recharger la batterie de 10 à 80% en 28 minutes,La batterie « One-Pack » de 77 kWh revendique une dégradation inférieure à 20% après 8 ans et 300 000 km.La récupération d'énergie au freinage peuvent être modifiée via la palette de gauche ou l'écran.Cinq niveaux de freinage régénératif sont proposés:- Mode bas: récupération d'énergie minimale (0,07 g)- Mode standard: récupération d'énergie moyenne (0,10 g)- Mode haut: récupération d'énergie maximale (0,15 g)- Mode automatique: ajuste automatiquement la régénération en fonction des conditions de route et de la distance avec le véhicule- Mode One-Pedal central: permet d'aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule (activation via l'écran central).Dans certaines situations de conduite, la régénération de l'énergie n'est pas possible : lorsque le véhicule est au point mort, lorsque la batterie haute tension est chargée à plus de 95%, ou encore lorsque la température de la batterie haute tension est trop élevée ou trop basse.La répartition des masses de 50/50 entre les essieux avant et arrière sur la version 4 roues motrices (49/51 sur la version à propulsion 2WD) permet d'améliorer les passages en virage et la stabilité de conduite. Associé à un centre de gravité bas de 440 mm, cela réduit le roulis de la carrosserie ainsi que les mouvements de caisse à l'accélération et au freinage.La suspension avant à double triangulation offre une conduite confortable à grande vitesse.La suspension indépendante multi-bras (5 bras) à l'arrière assure l'équilibre entre la stabilité nécessaire à une conduite dynamique et le confort d'une utilisation quotidienne.Le système de direction à double pignon, fourni par Bosch, permet un contrôle précis. La force de la direction s'ajuste en fonction de la vitesse du véhicule (léger à basse vitesse, plus ferme à haute vitesse).L'accélération et la décélération sont obtenues par l'intermédiaire d'une seule pédale qui accélère lorsque la pédale est enfoncée et décélère jusqu'à l'arrêt lorsque la pédale est relâchée améliorant la récupération de l'énergie.De nombreuses propositions de coupés sportifs et de cabriolets à motorisations thermiques existent, mais le Cyberster n'a pas de concurrent direct en électrique à ce jour.La GT découvrable MG permet de découvrir le plaisir de rouler cheveux au vent dans un silence jusqu'alors inconnu.Le roadster de sport haute performance électrique « Cyberster » est commercialisé au prix de 67 990 euros (version AWD).Une version deux roues motrices (version 2WD) est annoncée ultérieurement.(version AWD)SécuritéMaintien automatique à l'arrêt (Autohold)Frein de parking électronique (EPB)Alarme et système antidémarrageSystème E-CallCapteur de pression des pneus TPMS directAirbagsAirbag intégré pour la tête et la poitrineCommutateur de l'airbag latéral du passagerFeuxFeux de jour à LEDPhares à LEDFeux arrière à LEDCapteur de luminositéAssistance au stationnementCapteurs de stationnement avant et arrièreCaméra 360°Systèmes d'assistance MG PilotRégulateur de vitesse adaptatif (ACC)Assistant de conduite intelligent (ICA)Freinage automatique d'urgence (AEB)Gestion intelligente des feux de route (IHC)Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)Avertisseur de somnolence (UDW)Avertissement de changement de voie (LDW)Aide au maintien dans la voie (LKA)Maintien d'urgence sur la voie (ELK)Surveillance des angles morts (BSD)Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)Avertissement de collision arrière (RCW)Fonction "One-Pedal"Launch Control4 roues motricesCeintures de sécuritéAvant : 3 points avec prétensionneur et limiteur de chargeRappel de ceintures de sécurité avant et arrièreExtérieurPortes à ouverture en élytreEssuie-glace sans cadreVitres teintéesCapote soupleRétroviseurs extérieursChauffantsRabattement automatiqueIntérieur & confortSystème V2L (Vehicle to Load)Câble de recharge Type 2 Mode 3Pare-soleils avec miroir de courtoisieRétroviseur intérieur photochromatique manuelPédalier métalSélection du mode de conduiteSystème de récupération d'énergie cinétique avec mode automatique (KERS)ClimatisationClimatisation automatique bi-zoneLève-vitresVitres électriques à impulsionAccès et démarrageAccès sans clé avec démarrage automatique (le véhicule démarre lorsque la pédale de frein est enfoncée)VolantVolant gainé de cuirVolant chauffantVolant réglable en hauteur et profondeurJantes et pneusJantes alliage 20 pouces (avant : 245/40 R20, arrière : 275/35 R20)Kit anti-crevaisonEtriers de freins Brembo fixes 4 pistons à l'avant