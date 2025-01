La Mini Cooper Cabrio de nouvelle génération complète la famille Mini

La nouvelle génération de lacomplète la famille Mini , fraichement renouvelée.Le modèleincarne l'ouverture d'esprit de la marque britannique depuis maintenant deux décennies.Que ce soit en ville, sur les routes de campagne ou sur l'autoroute, la Mini Cooper Cabrio offre un plaisir de conduire décapoté incomparable., ce qui permet de profiter rapidement d'un bol d'air frais ou d'une journée ensoleillée.La voiture quatre places décapotable Mini allie des proportions de citadine au plaisir de conduire cheveux au vent.La capote entièrement automatique peut être ouverte de deux manières : soit, ou bien êtreL'ouverture et la fermeture de la capote se commandent grâce à un bouton. Celle-ci peut être complètement rétractée en roulant, jusqu'à 30 km/h. Lorsqu'elle est fermée, la fonction toit ouvrant peut être utilisée à tout moment avec une ouverture jusqu'à 40 centimètres. Un filet anti-remous amovible, qui se positionne entre le poste de pilotage et l'arrière, optimise la circulation de l'air pour un meilleur ressenti à bord (Pack M).Une fois ouverte, la capote se pose en grande partie derrière les sièges arrière pour conserver de la place dans le coffre de 210 litres.Les amateurs d'air frais peuvent visualiser le temps de trajet parcouru capote ouverte à la minute près sur l'écran central OLED.Le volant chauffant permet au conducteur de profiter des rayons du soleil même lorsque le mercure descend.Deux motorisations essence, à quatre cylindres, composent la gamme de motorisations et promettent des sensations de conduite « Go-Kart feeling » typées Mini .Comme la Mini Cooper, le cabriolet est disponible avec les motorisations C et S et dans une déclinaison sportive plus axée sur la performance.Laest entrainée par un moteur de 163 ch (120 kW) délivrant un couple de 250 Nm. Le zéro 0 à 100 km/h est réalisé en 8,2 secondes alors que la vitesse maximale sur autoroute atteint 220 km/h.Laest entrainée par un moteur de 204 ch (150 kW) délivrant un couple de 300 Nm. Le zéro 0 à 100 km/h est réalisé en 6,9 secondes alors que la vitesse maximale sur autoroute atteint 237 km/h.Laest entrainée par un moteur de 231 ch délivrant un couple de 380 Nm. Le zéro 0 à 100 km/h est réalisé en 6,1 secondes alors que la vitesse maximale sur autoroute atteint 250 km/h.Le design souligne le caractère affirmé de la Mini Cooper Cabrio avec des surfaces lisses rehaussées de détails spécifiques. C'est le cas du diffuseur arrière qui est peint dans la couleur de la carrosserie. La calandre et les projecteurs ronds renforcent l'apparence du modèle avec des traits de design revisités et modernisés.Trois finitions offrent des options pour personnaliser la Mini Cooper Cabrio.Des systèmes d' aide à la conduite rendent la conduite de la Mini Cooper Cabrio plus sûre et plus confortable.Le constructeur britannique produit la nouvelle génération de la Mini Cooper Cabrio dans son berceau historique d'Oxford, en Angleterre.Les premières livraisons débuteront au premier trimestre 2025.La Mini Cooper Cabrio C démarre à partir de 33 450 euros (163 ch Classic).163 DKG7 C Classic : 33 450 euros163 DKG7 C Classic Pack S: 36 150 euros163 DKG7 C Classic Pack M: 36 420 euros163 DKG7 C Classic Pack L: 37 100 euros163 DKG7 C Favoured Pack S: 37 370 euros163 DKG7 C Favoured Pack M: 37 640 euros163 DKG7 C Favoured Pack L: 38 320 euros163 DKG7 C JCW Finition Pack M: 39 250 euros163 DKG7 C JCW Finition Pack XL: 41 320 euros204 DKG7 S Classic: 36 800 euros204 DKG7 S Classic Pack S: 39 500 euros204 DKG7 S Classic Pack M: 39 770 euros204 DKG7 S Classic Pack L: 40 450 euros204 DKG7 S Favoured Pack S: 40 720 euros204 DKG7 S Favoured Pack M: 40 990 euros204 DKG7 S Favoured Pack L: 43 060 euros204 DKG7 S JCW Finition Pack M: 42 600 euros204 DKG7 S JCW Finition Pack XL: 44 670 euros231 DKG7 JCW Finition JCW : 44 850 euros