La Porsche 911 Cabriolet Carrera S embarque un bloc 3.0 litres turbocompressé de 480 ch

complète la gamme de laavec la. Équipée d'un moteur Boxer à plat turbocompressé de, développant(353 kW), elle se positionne entre la 911 Cabriolet Carrera et la 911 Cabriolet Carrera GTS T-Hybrid.Ses performances et sa dynamique de conduite ont été améliorées par rapport au modèle précédent.La nouvelle 911 Cabriolet Carrera S bénéficie d'un net surcroît de puissance par rapport à la 911 Carrera.Avec son groupe motopropulseur optimisé, le modèle Carrera S offre des performances auparavant réservées à la 911 Cabriolet Carrera GTS de la génération précédente.La 911 Cabriolet Carrera S est équipée d'un moteur Boxer biturbo six cylindres de 3.0 litres amélioré. L'optimisation du moteur biturbo six cylindres se traduit notamment par une augmentation de la puissance et une réduction des émissions.Développant 480 ch (353 kW) pour un, le bloc affiche un gain de puissance de 30 ch (22 kW) par rapport au modèle précédent.Pour pouvoir offrir des performances accrues et une meilleure efficience, le moteur a été doté de nouveaux turbocompresseurs et d'un système de refroidissement de l'air de suralimentation optimisé.La sportive cabriolet Carrera S reprend la conception des modèles 911 Turbo Cabriolet de la génération précédente.La 911 Cabriolet Carrera S franchit le 0 à 100 km/h en près de 3,3 secondes et atteint une vitesse de pointe sur circuit d'environ 308 km/h. La voiture est équipée d'une boîte Porsche à double embrayage (PDK) 8 rapports.La dotation de série de la Carrera S a été enrichie. Elle comprend la monte de pneumatiques mixtes sur des jantes Carrera S de 20 et 21 pouces, le système de contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV plus) et un échappement Sport aux sorties de couleur argent.Le système de freinage apporte une amélioration significative en matière de dynamique de conduite. Le système, qui équipe la 911 Cabriolet Carrera GTS, est doté de série d'étriers rouges et de disques de 408 mm à l'avant et de 380 mm à l'arrière.D'autres options visant à l'amélioration des performances sont disponibles sur demande. Porsche propose le système Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) et le système de suspension Sport PASM, avec châssis surbaissé de 10 mm, combiné aux roues arrière directrices. Le système hydraulique des amortisseurs a été optimisé par rapport au modèle précédent, ce qui permet d'améliorer la maniabilité, la précision directionnelle et la réactivité lors des changements de trajectoire. La direction est plus directe, les roues arrière directrices contribuant à accroître la manœuvrabilité de la voiture de sport Porsche. La cinématique du train avant a été ajustée. Alliant agilité et comportement plus direct en courbe, la voiture gagne en maniabilité et en stabilité directionnelle à grande vitesse.La voiture est équipée de série d'un habillage en cuir Noir. Les sièges, les appuie-têtes, la planche de bord, les panneaux de porte et les sièges arrière sont habillés de cuir lisse.Une configuration avec habillage en cuir étendu dans l'habitacle est disponible en option. Dans cette configuration, certaines garnitures intérieures, notamment le couvercle de la boîte à gants, l'habillage des panneaux latéraux et l'assise des sièges, sont en cuir.Sur demande, Porsche agrémente les pièces de cuir de surpiqûres de couleur contrastée (Craie).La 911 Cabriolet Carrera S bénéficie de la dotation de série enrichie disponible sur l'ensemble de la gamme. Cette dotation de série comprend notamment les phares matriciels à LED (Matrix LED) et une fonction de recharge pour smartphone sans fil.Les options comprennent un système de levage de l'essieu avant, les phares innovants HD Matrix LED et le pack Sport Chrono, avec l'application Porsche Track Precision, pour les amateurs de circuit.La 911 Cabriolet Carrera S à transmission arrière est proposée en France à partir de 171 500 euros.