Le SUV du segment D Leapmotor C10 Range Extender affiche des émissions de CO2 de 10 g/km

Le SUV C10 est le premier modèle mondial du constructeur chinois Leapmotor conforme aux normes internationales de sécurité et de design.Leest undu segment D doté d'une autonomie de plus de 950 km et des normes de sécurité de premier ordre.Le SUV électrique à prolongateur d'autonomie du segment D C10 est basé sur l'architecture LEAP 3.0 développée par Leapmotor.Le C10 REEV (Range Extender Electric Vehicle / prolongateur d'autonomie) de Leapmotor utilise des technologies électriques intelligentes : une configuration électronique prolongateur d'autonomie intégrée de manière centrale, le système Cell-to-Chassis (CTC) et un cockpit intelligent.Le SUV Leapmotor C10 REEV combine les avantages des véhicules électriques et des voitures à essence, offrant une grande autonomie et un meilleur rendement énergétique.La consommation de carburant optimisée se traduit par des émissions de CO2 de 10 g/km, selon le cycle mixte WLTP.La voiture électrique prolongateur d'autonomie chinoise bénéficie d'une garantie 4 ans limitée à 100 000 km.La batterie fait l'objet d'une garantie 4 ans limitée à 100 000 km.Les livraisons du C10 REEV débuteront en avril 2025.La marque chinoise Leapmotor est distribuée en France dans 110 points de vente (projection Leapmotor à la fin du premier trimestre 2025.Le prix de départ en France est de 37 400 euros.Leapmotor est une marque automobile chinoise détenue à près de 21% par Stellantis, dont Stellantis assure la commercialisation hors de Chine avec Leapmotor.Le SUV électrique à prolongateur d'autonomie C10 REEV se distingue par ses dimensions du segment D. Avec une longueur de 4 739 mm, une largeur de 1 900 mm, une hauteur de 1680 mm et un empattement de 2 825 mm, le C10 offre un espace intérieur généreux.La garde au sol contribue à garantir la stabilité et la sécurité sur tous types de terrainsLe C10 REEV est un grand SUV offrant un design extérieur solide et robuste.La face avant du C10 REEV présente un design équilibré, avec des phares LED automatiques et des barres de toit qui renforcent l'esprit aventureux du véhicule.Les trois lignes parallèles sur les côtés, associées aux poignées de porte affleurantes noires et à l'antenne "aileron de requin", apportent une touche de design moderne et aérodynamique.L'essuie-glace arrière dissimulé sous le spoiler et les feux arrières-LED ajoutent un look technologique et moderne au véhicule.Le capot se distingue par sa ligne proéminente et surélevée, qui ajoute de la puissance visuelle et joue un rôle clé dans la protection des piétons.La calandre en forme d'haltère et le pare-chocs avant saillant contribuent à donner une impression de robustesse. Les côtés présentent trois lignes parallèles créant une forte impression de force et de stabilité. Les épaules arborent des formes arrondies et pleines évoquant la musculature, avec des transitions nettes qui ajoutent à l'impression de puissance.L'ensemble du design est rehaussé par les passages de roue légèrement carrés.Le design intérieur du C10 REEV a été conçu pour offrir un espace élégant et fonctionnel.Les boutons de défilement à cinq voies sur le volant permettent de contrôler rapidement et intuitivement les fonctions les plus couramment utilisées en conduite.Le tableau de bord de 10,25 pouces, associé à l'écran central haute définition de 14,6 pouces, contribue à la sensation de conduire une voiture technologique.L'intérieur propose des solutions pratiques, telles que la boîte à accoudoir avant creuse pour ranger de petits objets ou charger des appareils électroniques portables, et un double porte-gobelet central.Le sélecteur de conduite PRND est monté sur la colonne de direction.L'un des éléments les plus raffinés du design intérieur est une bouche d'aération électrique dissimulée.Le C10 REEV est équipé d'un éclairage d'ambiance multimodes qui améliore l'atmosphère intérieure en offrant une expérience sensorielle personnalisable.Un pare-soleil électrique garde l'intérieur frais pendant les mois d'été. Lorsqu'il est ouvert, le toit panoramique de 2,1 m² inonde l'intérieur de lumière naturelle.Le C10 REEV utilise des matériaux durables comme la cellulose pour réduire les émissions de carbone de 30 % lors de la production.Avec une capacité de coffre de 435 litres en conditions normales, le véhicule électrique à prolongateur d'autonomie du segment D peut accueillir jusqu'à sept valises de 20 pouces. Lorsque les sièges arrière sont rabattus, la capacité du coffre augmente jusqu'à 1 410 litres, ce qui permet de transporter 15 valises de 20 pouces. Le coffre peut atteindre une profondeur maximale de 1 820 mm et une largeur de 1 110 mm.L'espace intérieur est très flexible, permettant de nombreuses configurations des sièges afin de proposer différents agencements selon les besoins. Grâce au bouton de commande central, il est possible d'ajuster la position des sièges pour trouver une position de repos . Il est également possible de rabattre deux ou tous les sièges arrière pour disposer de plus d'espace de chargement. Avec les sièges avant et arrière complètement rabattus, le C10 REEV peut se transformer en un lit double de 1,8 mètre de long et 1,2 mètre de large. Le véhicule comprend également 26 espaces de rangement : 10 dans la première rangée, 10 dans la deuxième rangée et 6 dans le coffre.L'intérieur est réalisé avec des matériaux de qualité.Les sièges, revêtus de silicone certifié par Oeko-Tex Standard 100, sont adaptés aux familles avec enfants grâce à l'utilisation de matériaux éco-compatibles et à un système de gestion de la qualité de l'air à l'intérieur de la voiture.Le SUV C10 REEV est équipé de sièges ergonomiques 3D, fabriqués avec les produits biosourcés. Les sièges ergonomiques utilisent une combinaison de 7 couches de différentes duretés et une mousse à faible déformation pour répartir de manière optimale la pression du corps.L'attention aux détails s'étend également à l'insonorisation du véhicule. Grâce à une optimisation acoustique précise, qui réduit le bruit de roulement et aérodynamique, le C10 REEV offre une bonne expérience sonore.Les caractéristiques aérodynamiques (le bouclier inférieur, la batterie plate et les spoilers des roues avant et arrière) contribuent à réduire la résistance à l'air et les bruits extérieurs.Le pare-brise a été conçu pour atténuer les bruits.Le moteur électrique du C10 REEV maintient le niveau de bruit global à moins de 76 dB(A).Le C10 REEV est doté de deux systèmes de verrouillage et de déverrouillage. Il est possible de déverrouiller automatiquement la voiture en s'approchant ou en s'éloignant avec un téléphone portable compatible grâce à la technologie Bluetooth. Alternativement, le modèle propose une clé numérique NFC qui déverrouille la voiture lorsqu'elle est maintenue près du lecteur situé près du rétroviseur.Le SUV C10 REEV a été développé en utilisant la technologie "Cell-to-Chassis", qui intègre les cellules de batterie dans la structure du véhicule. Cette approche améliore la disposition de la batterie, permet de gagner de l'espace et augmente la rigidité en torsion du châssis à 42 500 Nm/degré.Le C10 REEV est conçu pour respecter et surpasser les normes les plus élevées en matière d'efficacité et de performance.Équipé d'un moteur de 158 kW (215 ch) délivrant un couple de 320 Nm, le C10 REEV assure une accélération en douceur et une stabilité à grande vitesse.L'un des éléments clés de la chaîne de traction du C10 REEV est le système de récupération d'énergie, qui comprend le freinage régénératif et la fonction de "roue libre".Les performances globales du C10 REEV sont soutenues par l'unité de propulsion électrique haute performance qui améliore l'efficacité et l'autonomie. La durée de vie de l'unité de propulsion électrique est estimée à plus de 600 000 kilomètres. Le système thermique de la batterie utilise une technologie avancée de refroidissement thermique et de batterie lors des phases de charge et de décharge. L'algorithme de contrôle permet de gérer indépendamment la température à l'intérieur de l'habitacle. Le système offre un diagnostic basé sur l'intelligence artificielle, surveillant en temps réel l'état de santé du système électrique et fournissant des avertissements précoces en cas de dysfonctionnement. Grâce à l'intelligence artificielle, le C10 REEV peut apprendre les habitudes de conduite du conducteur et s'adapter au fil du temps pour optimiser les performances du véhicule.La technologie Range Extender élimine l'anxiété liée à l'autonomie en combinant l'énergie électrique avec un prolongateur d'autonomie, ce qui permet d'atteindre une autonomie totale de plus de 950 km.La technologie REEV (Range Extender Electric Vehicle / prolongateur d'autonomie) permet de choisir entre trois modes de charge : CC , CA et générateur de carburant embarqué. Cette flexibilité permet d'utiliser l'énergie électrique du réseau ou l'énergie électrique générée à bord grâce au moteur à combustion d'essence de 1.5 litre. Le C10 REEV offre une charge rapide en courant continu de 65 kW, ce qui permet des recharges rapides pour des déplacements sans encombre.Le Range Extender fonctionne principalement comme un véhicule électrique, le moteur électrique entraînant les roues. Lorsque la charge de la batterie est faible, le moteur à combustion interne s'allume pour produire de l'électricité, recharger la batterie et prolonger l'autonomie.Le système permet au C10 REEV d'offrir l'expérience de conduite souple, silencieuse et réactive d'un véhicule électrique, tout en offrant la flexibilité d'un moteur à essence pour les longs trajets.Le conducteur peut sélectionner le « mode énergie » à l'aide des commandes de l'écran principal. Les modes disponibles comprennent des options permettant de donner la priorité à la conduite électrique ou d'augmenter la puissance de sortie en fonction des besoins.La gestion thermique de la batterie gère la température du pack batterie, maintenant l'efficacité tant dans les phases de charge et de décharge.Le C10 REEV affiche une consommation selon le cycle WLTP de 0,4 litre aux 100 km en mode combiné et des émissions de CO2 de 10 g/km.La batterie de 28,4 kWh offre une autonomie électrique de 145 km selon le cycle WLTP.Le D-SUV C10 REEV offre une autonomie totale de plus de 950 kmLe C10 REEV prend en charge la charge rapide en courant alternatif et en courant continu.Le C10 REEV offre une charge rapide en courant continu de 65 kW, ce qui permet des recharges rapides pour des déplacements sans encombre.Avec la charge rapide en courant continu, le C10 REEV peut récupérer la moitié de son autonomie électrique en 18 minutes.L'application Free2move Charge donne accès à un réseau de recharge présent dans 29 pays européens comprenant plus de 800 000 points de recharge, à la fois en courant alternatif (jusqu'à 22 kW) et en courant continu (de 50 kW à 350 kW). Dans l'application, le conducteur du C10 REEV peut trouver des stations de recharge publiques, filtrer par type de prise, puissance du chargeur, type d'opérateur de recharge (CPO), ou vérifier la disponibilité des points de recharge. Grâce au Pass de Recharge, une carte RFID avec technologie sans contact, le conducteur peut recharger en appuyant simplement sur le point de recharge sélectionné.Le C10 REEV intègre des commandes multifonctions au volant, un tableau de bord de 10,25 pouces avec une résolution de 1920x720 et un écran central haute définition de 14,6 pouces avec une résolution de 2560x1440. Les écrans tactiles sont laminés pour réduire les reflets en plein jour et améliorer la qualité visuelle.Le système de commande du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC) peut être contrôlé à distance via un smartphone. Le système permet d'ajuster facilement la direction du flux d'air et l'intensité grâce.Le C10 REEV est doté d'un système audio, comprenant un amplificateur développé en interne et 12 haut-parleurs conçus pour prendre en charge le son surround 7.1. Avec une puissance de sortie de 840 W, le système audio propose un réglage personnalisé avancé grâce à un égaliseur qui permet à l'utilisateur de créer ses propres effets sonores via quatre modes audios : Enjoy, Surround, Theater, et Dynamic.Le système d'éclairage d'ambiance se synchronise avec la musique, créant une expérience visuelle et acoustique immersive.Le SUV C10 REEV propose jusqu'à cinq points de charge des appareils mobiles à travers le véhicule : deux dans la première rangée (USB Type-A et Type-C) et deux dans l'arrière (USB Type-A et Type-C), en plus d'un chargeur sans fil de 15 W.Le C10 REEV dispose d'une interaction vocale capable de détecter la source de la voix pour répondre exclusivement au conducteur ou aux passagers. Le système offre une interaction naturelle, répondant à plusieurs commandes vocales, pour la navigation, le climat, la musique et les communications.Le C10 REEV est équipé d'une application mobile qui permet de contrôler à distance quelques fonctions du véhicule. Cela inclut le préchauffage de la batterie pour optimiser la recharge dans les climats froids, le contrôle de la climatisation à distance pour chauffer ou refroidir la voiture avant de monter à bord, la surveillance de l'état du véhicule (niveau d'énergie, autonomie, kilométrage et position du véhicule), et la possibilité de verrouiller ou déverrouiller le véhicule via Bluetooth.Les mises à jour OTA (Over-The-Air) permettant l'installation de mises à jour logicielles au fil du temps, garantissant ainsi que le véhicule reste toujours à jour. Les mises à jour peuvent concerner les fonctionnalités ADAS (systèmes avancés d' aide à la conduite ), le système d'info-divertissement, la navigation ou les mesures de cybersécurité. l'unité de contrôle électronique peut également être optimisée pour améliorer les performances de gestion du moteur, de la transmission et de la batterie.Le C10 REEV intègre un ensemble complet de fonctions avancées de sécurité.Le véhicule a été conçu pour satisfaire aux normes les plus élevées en matière de sécurité, alliant des technologies de pointe à une conception structurelle robuste.Le C10 REEV a été conçu pour obtenir les meilleurs résultats lors des tests d'impact des programmes d'évaluation des véhicules grâce à l'intégration de systèmes avancés de sécurité active et passive. Ce résultat attendu est le fruit d'une ingénierie soignée et de tests de sécurité rigoureux, qui garantissent que le véhicule répond et dépasse les normes européennes les plus strictes.L'une des principales caractéristiques du C10 REEV est son système avancé d'aide à la conduite (ADAS), qui comprend 17 fonctions d'assistance au conducteur, telles que le freinage d'urgence avancé, le maintien dans la voie, la détection des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif.Le véhicule est également équipé d'une structure à haute résistance conçue pour absorber et dissiper efficacement l'énergie en cas de collision. Les matériaux utilisés dans la construction du châssis et de la carrosserie ont été choisis pour offrir une protection maximale sans compromettre la performance ou l'efficacité du véhicule.En ce qui concerne la sécurité passive, le C10 REEV est équipé d'un système complet d'airbags, incluant des airbags frontaux et latéraux, un rideau de sécurité et un airbag latéral central.Le programme de stabilité électronique (ESP) est une autre caractéristique clé, car il aide à maintenir le contrôle du véhicule dans des conditions de conduite défavorables (sur des surfaces glissantes ou lors de manœuvres d'urgence). Ce système fonctionne en synergie avec l'ABS et le contrôle de traction pour garantir une conduite sûre.Pour améliorer la sécurité, le C10 REEV est doté de phares LED haute luminosité, assurant une visibilité optimale dans toutes les conditions d'éclairage.Les capteurs de stationnement avant et arrière, ainsi que la caméra à 360 degrés, facilitent les manœuvres dans les espaces restreints.Le C10 REEV est lancé en deux versions avec un niveau d'équipement complet: Style et Design.Le modèle est disponible en cinq couleurs extérieur: Canopy Grey, Pearly White, Tundra Grey, Glazed Green et Metallic Black.À l'intérieur, deux couleurs de garniture sont disponibles: Criollo Brown et Midnight Aurora.La finition Style offre une gamme complète d' équipements standard, y compris des sièges avant réglables électriquement (4 positions pour le passager et 6 pour le conducteur), un système de climatisation automatique bi-zone, et des phares et feux arrières-LED automatiques. Le véhicule est également doté de rétroviseurs extérieurs chauffants, et le volant est revêtu de cuir synthétique. L'un des éléments distinctifs de la finition Style est le toit ouvrant panoramique, avec pare-soleil électrique, permettant aux passagers de profiter d'un éclairage naturel à l'intérieur du véhicule. Le véhicule est équipé de capteurs de stationnement arrière et d'une caméra panoramique à 360 degrés, facilitant le stationnement dans les espaces restreints. Un écran d'instrumentation de 10,25 pouces est de série, tout comme un écran central HD de 14,6 pouces avec système de navigation intégré. Le système d'aide à la conduite ADAS de niveau 2, avec ses 12 capteurs de haute précision, propose 17 fonctions avancées pour garantir une sécurité maximale lors de la conduite. Le véhicule est compatible avec la recharge sans fil pour smartphones et dispose d'un système audio de haute qualité avec 12 haut-parleurs. Le système peut recevoir des mises à jour OTA (Over-The-Air), permettant au logiciel du véhicule de rester toujours à jour.La finition Design ajoute des caractéristiques de confort et de luxe, incluant un hayon électrique, des vitres arrière teintées et un volant chauffant. Les sièges recouverts de cuir silicone sont dotés de sièges avant ventilés et chauffants. Le C10 Design propose un système d'éclairage d'ambiance pour personnaliser l'atmosphère à l'intérieur du véhicule.Le prix de départ en France du C10 REEV est de 37 400 euros.La marque chinoise Leapmotor est distribuée en France dans 110 points de vente (projection Leapmotor à la fin du premier trimestre 2025.