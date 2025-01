L'Audi Q6 Sportback e-tron électrique se singularise par un arrière dynamique

L'Audi Q6 Sportback e-tron électrique combine l'espace d'un SUV avec le dynamisme d'un coupé

Lade l'est basée sur la Plateforme Premium Electric (PPE), développée en collaboration avec Porsche et qui représente un bond technologique en matière de mobilité électrique.Par l'architecture électronique E3 et ses caractéristiques , le SUV électrique Audi Q6 Sportback e-tron électrique incarne la transformation de l'entreprise d'Ingolstadt vers une mobilité électrique haut de gamme.La version Sportback de l'Audi Q6 e-tron se caractérise par des performances de conduite et de charge élevées, mais aussi par une efficacité accrue et une plus grande autonomie.L'Audi Q6 Sportback e-tron incarne le style extérieur typique des SUV Audi avec un langage de design e-tron et l'essence caractéristique d'une version Sportback.L'Audi Q6 Sportback e-tron combine l' espace d'un SUV avec le dynamisme d'un coupé Les proportions de l'Audi Q6 Sportback e-tron repose sur un empattement long et des porte-à-faux très courts.L'Audi Q6 Sportback e-tron incarne le langage de conception spécifique à la gamme e-tron avec une allure dynamique.Sur la carrosserie de la voiture , des formes douces sont en interaction avec des lignes anguleuses.L'avant droit se caractérise par une calandre Singleframe de forme tridimensionnelle entièrement fermée.Un masque en Argent Sélénite ou en Noir Brillant entoure les prises d'air latérales. Grâce à leur position haute, les feux diurnes numériques confèrent à l'Audi Q6 Sportback e-tron un aspect distinctif.Les feux diurnes numériques positionnés en hauteur confèrent à l'Audi Q6 Sportback e-tron une apparence distinctive.L'Audi Q6 Sportback e-tron se singularise par un arrière dynamique.Faisant écho à l' Audi TT Coupé, la ligne de toit inclinée de la version Sportback du Q6 rehausse son esthétique sportive. Le résultat est une silhouette progressive et sportive.La silhouette du véhicule s'écoule gracieusement, comme une goutte d'eau profilée. L'équipe de conception Audi a réimaginé l'ensemble de l'arche de toit, en commençant par le montant A, ce qui a permis d'abaisser de 37 millimètres la version Sportback.La ligne de toit s'étend plus bas et est plus serrée sur la carrosserie du véhicule. Ses formes douces contrastent avec les plis et les bords du reste du véhicule,. La lunette arrière plate se termine par un hayon qui intègre le troisième feu stop. Un bandeau lumineux balaie l'arrière du véhicule, en passant pardessus les phares et s'étendant jusqu'aux portes, accentuant les blisters quattro et les larges épaules au-dessus des passages de roue. Le design de la lunette arrière, accentué par les garnitures en aluminium qui l'entourent, a une courbure dynamique vers le haut.L'arrière, qui se rétrécit de manière dynamique, allie élégance sportive et puissance.Avec sa bande lumineuse continue, l'architecture arrière donne à la version Sportback la clarté et l'équilibre d'une Audi.Le design tridimensionnel et contrasté de l'intérieur place des éléments au premier plan ou à l'arrière-plan.L'écran panoramique Audi MMI et l'écran passager MMI forment une scène numérique visuellement claire.L'intérieur met l'accent sur une ambiance conviviale.Le "soft wrap" (enveloppement doux) s'étend des portes à la console centrale en passant par l'ensemble du cockpit.Les mêmes couleurs et les mêmes matériaux, dont certains sont recyclés, se retrouvent dans les sièges.Les matériaux utilisés assurent une différenciation claire entre les différentes zones de l'habitacle. Les zones axées sur le confort sont conçues avec des matériaux souples. En revanche, les zones de commande conçues en noir brillant soulignent la clarté de l'interaction avec le véhicule.L'Audi Q6 Sportback e-tron se positionne dans le segment des véhicules de taille intermédiaire avec une longueur de 4 771 millimètres, une largeur (sans les rétroviseurs) de 1 965 millimètres et une hauteur de 1 665 millimètres.L'empattement de 2 899 millimètres offre de l'espace pour les jambes à l'arrière.Le confort accru du siège central à l'arrière est typique d'une voiture électrique sans tunnel central.Avec ces dimensions, l'Audi Q6 Sportback e-tron offre suffisamment d'espace pour cinq passagers et leurs bagages.L'Audi Q6 Sportback e-tron dispose de 25 litres d'espace de rangement utile.Le coffre offre un espace de rangement de 511 litres. Si la banquette arrière est rabattue, l'espace de rangement passe à 1 373 litres.Les sièges arrière peuvent être rabattus séparément (40:20:40).Un espace de rangement supplémentaire optionnel de 64 litres est disponible dans le coffre avant, sous le capot, pour ranger les câbles de recharge.L'Audi Q6 Sportback e-tron offre une capacité de remorquage de 2 000 kg (2 400 kg pour la version quattro).L'Audi Q6 Sportback e-tron dispose d'une signature lumineuse numérique active.Un module logiciel dans l'un des cinq ordinateurs du domaine de l'Audi Q6 Sportback e-tron rend possible la forme active de signature lumineuse. Dans le cas des feux arrière OLED numériques, les six panneaux OLED avec un total de 360 segments génèrent une nouvelle image toutes les dix millisecondes à l'aide d'un algorithme spécialement développé. Grâce à la symbiose entre le design de l'éclairage et la technologie, la lumière semble plus vivante et plus intelligente que jamais.À l'avant, la signature lumineuse numérique active est créée par l'interaction de l'algorithme avec douze segments qui s'allument et s'éteignent.À l'arrière, tous les segments OLED numériques sont utilisés. Les segments lumineux individuels interagissent de manière à ce que l'intensité lumineuse totale de la signature lumineuse ne varie pas.Les feux arrière OLED numériques peuvent communiquer avec l' environnement immédiat de manière ciblée (Car-to-X) en prévenant les autres usagers de la route en cas d'accident ou de panne.L'Audi Q6 Sportback e-tron repose sur une nouvelle architecture électronique E3. Le nom E3 signifie "End-to-End Electronic Architecture" (architecture électronique de bout en bout).L'architecture électronique est basée sur une structure informatique de domaine comprenant cinq ordinateurs à haute performance (High-Performance Computing Platform, HCP), qui contrôlent toutes les fonctions du véhicule - des fonctions d'infodivertissement et de conduite jusqu'à la future conduite semi-automatisée L'Audi Q6 Sportback e-tron dispose d'un intérieur entièrement connecté et numérique basé sur une nouvelle architecture électronique. Composé de l'écran panoramique Audi MMI et de l'écran passager MMI, le "Digital Stage" (scène numérique) est un élément clé de l'intérieur. Les écrans sont clairement regroupés intégrés au concept de design pour donner à l'intérieur une impression d'espace généreux et aéré.L'écran panoramique Audi MMI est doté d'un design incurvé et de la technologie OLED. Il se compose de l'Audi virtual cockpit de 11,9 pouces et de l'écran tactile MMI de 14,5 pouces. La zone du conducteur est conçue comme une courbe et l'écran, avec sa forme concave, est orienté vers le conducteur.L'Audi Q6 Sportback e-tron complète la scène numérique avec l'écran MMI de 10,9 pouces pour le passager avant avec Active Privacy Mode, qui l'empêche de distraire le conducteur lorsqu'il est en mouvement. Cela permet au passager avant de regarder des films/vidéos, d'aider à la navigation ou de trouver une station de recharge.L'affichage tête haute à réalité augmentée (optionnel) reflète un grand plan image incliné à travers le pare-brise en direction du conducteur et affiche des informations telles que la vitesse, les panneaux de signalisation, les symboles d'assistance et de navigation. Le plan image est incliné vers l'avant pour renforcer l'impression de réalité augmentée. La distance virtuelle de l'image donne l'impression que les éléments affichés flottent jusqu'à 200 mètres de distance. Le champ de vision de la fonction de réalité augmentée correspond à une diagonale d'environ 88 pouces depuis la position du conducteur.L'assistant vocal auto -apprenant d'Audi, l'Audi Assistant, peut être utilisé pour contrôler plusieurs fonctions du véhicule. L'assistant numérique avec le soutien de l'IA (intelligence artificielle) est entièrement intégré au véhicule. Il s'affiche sous la forme d'un avatar sur l'écran tactile central du MMI et sur l'affichage tête haute en réalité augmentée.L'assistant vocal comprend plus de 800 commandes vocales. Il peut également être activé via différents points de contact et via l'application myAudi.L'assistant vocal fournit une assistance dans trois catégories : suggestions proactives (les informations contextuelles sont utilisées pour suggérer de manière proactive des fonctions à activer selon ces données), routines intelligentes (reconnaît automatiquement les séquences de fonctionnement récurrentes, telles que l'utilisation de la climatisation du siège à partir de certaines températures extérieures) et listes intelligentes (telles que les listes d'appels). Les commandes vocales sont affichées à l'écran (principe "voir ce que l'on dit").L'assistant apprend constamment du comportement du conducteur.Le système d'infodivertissement utilise Android Automotive OS comme système d'exploitation.Le contenu est toujours à jour grâce aux mises à jour en direct.L'Audi Q6 Sportback e-tron embarque des moteurs électriques de 185 kW, 225 kW, 285 kW et 380 kW.L'Audi Q6 Sportback e-tron de 185 kW (252 ch) accélère de 0 à 100 km/h en 7,0 secondes en mode Launch Control.L'Audi Q6 Sportback e-tron performance à propulsion de 225 kW (306 ch) passe de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes en mode Launch Control.Avec une puissance système de 285 kW (387 ch), l'Audi Q6 Sportback e-tron mets 5,9 secondes pour faire le sprint de 0 à 100 km/h.La version SQ6 Sportback e-tron dispose d'une puissance système de 360 kW (489 ch) avec ses deux moteurs électriques sur l'essieu avant et arrière. Elle atteint 100 km/h en 4,3 secondes en mode Launch Control.La plupart des systèmes et des composants du châssis sont des développements récents.L'accélération et la décélération supérieures et facilement contrôlables dans toutes les situations de conduite sont typiques d'Audi.Les systèmes de contrôle de la suspension sont coordonnés avec précision.La dynamique de conduite de l'Audi Q6 Sportback e-tron est influencée par l'essieu avant. Les bras de commande sont placés devant les bras de suspension. Il en résulte des avantages pour le positionnement de la batterie haute tension.La direction et sa commande, combinées à l'essieu avant, donnent en permanence beaucoup d'information sur la situation de conduite et les conditions de route.La répartition du couple vers l'arrière, dans le cadre d'un système de transmission intégrale hautement variable, améliore les caractéristiques de conduite dynamique de l'Audi Q6 Sportback e-tron.Les dimensions différentes des moteurs électriques sur les essieux arrière et avant permettent une répartition du couple vers l'arrière, même à pleine charge.Le système d'amortissement passif FSD (Frequency Selective Damping) permet à l'Audi Q6 Sportback e-tron d'épouser la route. Lors de la conduite sur des pavés ou lors de manœuvres de conduite dynamiques, le système s'adapte en conséquence pour contrôler le mouvement de la carrosserie du véhicule.La suspension pneumatique adaptative avec amortissement contrôlé en option compense la charge via la commande de niveau afin de maintenir une hauteur de caisse uniforme même dans différentes conditions de charge.Les pneus arrière de l'Audi Q6 Sportback e-tron sont plus larges que les pneus avant pour tenir compte de la répartition du poids à l'arrière.L'Audi Q6 Sportback e-tron propose une large gamme de systèmes d' aide à la conduite L'aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne, l'aide à l'efficience, l'assistance active à l'avant et un système d'alerte de distraction et de somnolence font partie de l'équipement de série lors du lancement.L'assistant de conduite adaptatif plus (en option) aide à l'accélération, au maintien de la vitesse, au respect des distances et au guidage sur la voie, et il utilise les données cartographiques et les données provenant d'autres véhicules agrégées dans le réseau pour améliorer l'expérience de conduite.La version Sportback du Q6 e-tron utilise les capteurs radar, la caméra avant et les capteurs à ultrasons pour se guider.Le véhicule utilise les informations collectées pour créer un itinéraire virtuel et le suit sur toute la plage de vitesse et dans les embouteillages.L'Audi Q6 e-tron a reçu la note de cinq étoiles, aux crash-test s de l'organisation européenne de protection des consommateurs Euro NCAP (European New Car Assessment Program).La voiture a reçu un score de 91 % pour la protection des occupants adultes.L'Audi Q6 e-tron a reçu d'excellentes notes pour ses caractéristiques de sécurité post-collision.L'Audi Q6 e-tron a réalisé un score de 92 % pour la protection des enfants.L'Audi Q6 e-tron offre trois sièges i-Size (i-Size est une norme de sécurité européenne introduite en 2013 qui garantit une compatibilité totale entre le siège auto et la voiture): deux à l'arrière et un sur le siège passager avant.Toutes les variantes de l'Audi Q6 Sportback sont bridées électroniquement à 210 km/h.L'Audi SQ6 Sportback e-tron culmine à 230 km/h.L'Audi Q6 Sportback e-tron embarque une batterie lithium-ion de 83 kWh (net : 75,8 kWh) et une batterie lithium-ion composée de douze modules et de 180 cellules prismatiques d'une capacité brute totale de 100 kWh (94,9 kWh nette).Avec une batterie de 83 kWh, l'Audi Q6 Sportback e-tron à propulsion a une autonomie allant jusqu'à 545 kilomètres.Grâce à sa batterie de 100 kWh, l'Audi Q6 Sportback e-tron à propulsion offre des performances d'autonomie dépassant les 650 kilomètres.Le modèle à transmission intégrale quattro parcourt jusqu'à 636 kilomètres, tandis que l'Audi SQ6 Sportback e-tron à transmission intégrale quattro a une autonomie de 607 kilomètres.La gestion thermique sophistiquée de la batterie Haute Tension et le système électrique de 800 volts offrent des performances de charge élevées.Les variantes à propulsion prennent en charge un débit allant jusqu'à 260 kW (avec la batterie de 100 kWh) ou 225 kW (avec la batterie de 83 kWh).Le modèle S se recharge sur des capacités de recharge allant jusqu'à 270 kW. Grâce à la technologie 800 volts et à une capacité de charge maximale de 270 kW, des arrêts de charge courts sont possibles avec l'Audi Q6 Sportback e-tron.L'Audi Q6 Sportback e-tron performance a besoin de dix minutes à une station de recharge rapide appropriée (High Power Charging, HPC) pour récupérer jusqu'à 265 kilomètres avec une puissance de charge maximale de 270 kW dans des conditions idéales.L'état de charge (SoC) passe de 10 à 80 % en 22 minutes environ.Équipé de la fonction Plug & Charge, le véhicule se connecte lui-même aux stations de recharge compatibles dès que le câble de recharge est branché et commence le processus de recharge. La recharge est entièrement automatique. Si une station de recharge fonctionne avec la technologie 400 volts, l'Audi Q6 Sportback e-tron peut, pour la première fois, autoriser la recharge. La batterie de 800 volts est automatiquement divisée en deux batteries de même tension, qui peuvent alors être chargées en parallèle avec une puissance maximale de 150 kW. En fonction de l'état de charge, les deux moitiés de la batterie sont d'abord égalisées, puis chargées simultanément.Outre les matériaux fabriqués à partir de polyester recyclé, les composants en plastique typiques des modèles électriques, tels que le coffre avant et les capots latéraux dans la partie avant de l'Audi Q6 Sportback e-tron, sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Il en va de même pour les caches situés sous le pare-brise et au-dessus de la prise d'air du système CVC.L'Audi Q6 Sportback e-tron est produite à l'usine d'Ingolstadt.Les carrosseries des modèles Plateforme Premium Electric (PPE) sont produites à l'usine d'Ingolstadt dans un bâtiment d'environ 148 000 mètres carrés. Les éléments de carrosserie de l'Audi Q6 Sportback e-tron sont fabriqués par 328 employés par roulement et 1 150 robots, avec un degré d'automatisation de 87 %.L'Audi Q6 Sportback e-tron démarre à partir de 74 570 euros (Q6 Sportback e-tron 251 ch 83 kWh Design).Q6 Sportback e-tron 251 ch 83 kWh Design : 74 570 €Q6 Sportback e-tron 251 ch 83 kWh S line : 78 670 €Q6 Sportback e-tron performance 306 ch 100 kWh Design: 79 800 €Q6 Sportback e-tron performance 306 ch 100 kWh S line: 83 900 €Q6 Sportback e-tron quattro 387 ch 100 kWh quattro Design: 85 850 €Q6 Sportback e-tron quattro 387 ch 100 kWh quattro S line: 89 950 €SQ6 Sportback e-tron 489 ch 100 kWh quattro SQ6: 102 270 €L'Audi Q6 Sportbacke-tron est disponible en finitions Design et S line.Design ExtérieurPack Extérieur AdvancedRampes de pavillon noireJantes, style "Flag" à 5 bras doublesConfort et vie à bordPack intérieurSièges StandardRétroviseur intérieur sans encadrement jour nuit automatiqueRétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquementVolant chauffantPréconditionnment thermiqueSièges chauffants avant/arrièreClé ConfortHayon de coffre motoriséAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementAudi Sound systemAudi Phone BoxAudi Smartphone interface avec accès au store d'applicationsÉclairage et visibilitéPhare avant LEDLave projecteursAssistant feux de routeSécurité active et passive du véhiculeCaméras périmétriquePark assist plusRégulateur de vitesse adaptatifAudi side assistAssistant de changement de voie et avertissement d'ouverture de porte, assistant de circulation transversale, arrière et assistant de braquage arrièreAirbags latéraux à l'avant et systèmes d'airbags de têteContrôle de la pression des pneuÉquipements techniquesPréparation au crochet d'attelageÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'Design'Motorisation, transmission et châssisChâssis SportSonorité sportive e-tronDesign extérieurExtérieur S line- Peinture de contraste- Éléments S line- Pare-choc S lineJantes 19 pouces, style dynamique à 5 branches doubles, Gris Graphite, tournées brillantesVitrage privacy (lunette arrière, vitres de portières arrière et vitres latérales arrière surteintées)Design intérieurPack intérieur S lineSièges avant SportConfort et vie à bordPack confort plus- Sièges avant à réglage électrique- Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieursAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementÉcran MMI pour passager avantSécurité active du véhicule : système d' assistance à la conduite Pack d'assistance à la sécurité- Assistant d'intersection- Assistant d'évitement et assistant de braquage- Alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d'urgence médicale- Système de protection proactive des occupants à l'avant, sur les côtés et à l'arrièreÉclairage et visibilitéSignature lumineusePhares Matrix LEDÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'S line'Motorisation, transmission et châssisAdaptive Air SuspensionDesign extérieurPack Extérieur SJantes, style structure à 5 bras, Gris Graphite, tournées brillantesRampes de pavillon style aluminiumDesign intérieurPack intérieur #5Sièges avant Sport "S"Confort et vie à bordVitrage acoustique pour les glaces de porte avantRéglage électrique du volantCommande d'ouverture de porte de garage (HomeLink)Eclairage et visibilitéBlocs de feux arrière numériques OLEDSécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduiteAssistant de conduite adaptatif Plus. L'assistant de conduite adaptatif Plus aide à accélérer, à freiner, à maintenir la vitesse et la distance ainsi que rester dans la voie.Liens vidéos