La Fiat Grande Panda affiche une forte personnalité

Le premier-né de la nouvelle famille Fiat est inspiré de la Panda des années 1980.Laest le premier modèle de la nouvelle gamme mondiale Fiat basée sur la plateforme mondiale multi-énergies STLA Smart Conçue au Centro Stile de Turin, Fiat Grande Panda se distingue des autres véhicules du segment B par ses proportions compactes , ses lignes épurées et un intérieur optimisé.La Grande Panda marque le retour de la marque dans le segment B, où Fiat est un leader depuis des décennies, avec plus de 23 millions de véhicules vendus à travers l'Europe.La version Hybride sera disponible à partir du mois de juin 2025.Mesurant 3,99 mètres de long (1,57 mètre de hauteur et 1,76 mètre de largeur), en dessous de la moyenne du segment B, la Grande Panda présente des lignes épurées et une habitabilité optimisée grâce à son volume compact.Le modèle du segment B de Fiat peut transporter cinq personnes.Le volume apparaît robuste et structuré.Le design italien s'exprime à travers des lignes douces, des passages de roue robustes et des plaques de protection avant et arrière argentées. Le design, à la fois simple, fonctionnel et surprenant, revendique l'«italianité » dont la marque est fière grâce à l'iconicité du véhicule.L'esthétique extérieure est enrichie des éléments de design qui rappellent les origines de Fiat, parmi eux, les lettrages sur la voiture réaffirment les racines de la marque avec des détails inattendus tels que les lettres « PANDA » en relief 3D sur les portes et « FIAT » à l'arrière.Le design est dynamique et offre une forte personnalité grâce ses lignes au profil prononcées.La Grande Panda a été conçue pour projeter la marque italienne dans le futur avec une utilisation intelligente de l' espace et une personnalité dynamique.L'avant présente un volume compact avec une personnalité distinctive. Des lignes horizontales précises le caractère de la calandre avant qui intègre une signature LED. La présence d'une plaque de protection sur la partie basse de la calandre contribue à souligner un look assumé. En complément de la signature lumineuse, les feux de jour se transforment en clignotant et illuminent certains pixels de manière à former une forme horizontale.Les PixLED sont une caractéristique distinctive du design de la Grande Panda : une série d'éléments pixelisés s'étendant du centre de la calandre supérieure aux phares, évoquant les jeux vidéo emblématiques des années 1980 et rappelant les fenêtres en forme de cube du bâtiment Lingotto.Sur les côtés, la silhouette de la Fiat Grande Panda rappelle celle de la Panda des années 80.Les lignes de la carrosserie sont bien définies et mises en valeur par les barres de toit longitudinales.A l'arrière le caractère de la Grande Panda est assuré par des passages de roue proéminents, une lunette arrière intégrant un spoiler et des projecteurs arrière 3D.Les feux arrière composés de cubes rappellent les fenêtres de la façade de l'usine Lingotto.Le logo Panda est directement intégré en tridimensionnel dans la carrosserie au niveau du hayon.Le modèle Fiat se décline en sept teintes: jaune Limone, bronze Luna, vert Azure, bleu Lago, rouge Passione, noir Cinema et blanc Gelato.La console centrale, le tableau de bord, les bouches d'aération et les coutures des sièges sont embellies de détails jaunes, apportant de la gaieté.L'influence italienne et celle de Fiat se reflètent dans Grande Panda dans des éléments singuliers : letableau de bord numérique de 10 pouces et la radio numérique 10,25 pouces affichent un style évoquant la forme de la piste du Lingotto.La Grande Panda intègre des matériaux recyclés provenant de 140 briques de boissons. Des composants en aluminium et plastique provenant de cartons de boissons sont recyclés et intégrés dans les plastiques bleus de l'intérieur de la Grande Panda. Chacune de ces 140 briques utilisés par véhicule est composé à 80 % de carton et de 20 % de plastique et d'aluminium non recyclables, généralement éliminés au cours du recyclage.Le tableau de bord de la Grande Panda La Prima est recouvert d'un textile contenant de véritables fibres de bambou (33% du tissu est constitué de fibres de bambou naturelles).La Grande Panda cache des espaces de rangement dans des endroits inattendues, comme le tableau de bord de 13 litres, dont 3 litres sont intégrés dans un seul compartiment de rangement.La Grande Panda propose un coffre d'une capacité maximale de 412 litres.Construite sur une plateforme multi-énergies globale, la Grande Panda est disponible en version électrique avec une batterie de 44 kWh, une autonomie combinée WLTP de 320 km et un moteur électrique de 83 kW (113 ch), ainsi qu'en version hybride léger équipée d'un moteur turbo de 1.2 litre, 3 cylindres, 100 ch, d'une batterie Li-ion de 48 volts et d'une transmission automatique intégrant le moteur électrique de 48 volts (eDCT).La version hybride est équipée d'un moteur turbo de 1.2 litre à 3 cylindres, développant 100 ch, d'une batterie Li-ion de 48 volts et d'une transmission automatique à double embrayage électrique à 6 vitesses (eDCT) comprenant un moteur électrique de 21 kW, un onduleur et une unité centrale de transmission. Ces éléments fonctionnent en synergie. La puissance électrique supplémentaire augmente la flexibilité à bas régime et lors des accélérations, offrant un démarrage fluide et silencieux ainsi que des transitions réactives. Cette technologie permet également de récupérer de l'énergie lors des décélérations. Grâce au cycle Miller, le véhicule atteint une émission de CO2 estimée à 123 g (données sous réserve d'homologation définitive). La motorisation hybride offre de plusieurs avantages, comme la fonction e-launch permettant de démarrer en mode électrique pour un démarrage fluide et silencieux sans consommation d'essence . Le moteur électrique améliore l'efficacité et la dynamique du véhicule, permettant au moteur thermique de s'éteindre dans certaines conditions. Cela se produit lors de déplacements en ville ou sur des routes rurales avec une conduite fluide, offrant jusqu'à 1 km d'autonomie électrique à des vitesses inférieures à 30 km/h. Le mode électrique s'active également dans des conditions stables, sur une route plate ou une autoroute en descente, lorsque le conducteur relâche l'accélérateur. Cela permet une gestion efficiente de la demande de puissance et de la batterie. La fonction e-creeping repose exclusivement sur l'énergie électrique et est principalement utilisée pour de courts mouvements vers l'avant sans appuyer sur l'accélérateur, comme dans les embouteillages (e-queueing). Elle est également utilisée pour se garer en mode électrique, que ce soit en première vitesse ou en marche arrière (e-parking). Les bénéfices de la technologie sont immédiats : réduction de la consommation , respect accru de l' environnement , diminution des nuisances sonores, amélioration du confort et expérience de conduite plus agréable. Ces avantages sont rendus possibles grâce à la transmission à double embrayage et à la réactivité du groupe motopropulseur.La Grande Panda se décline en trois finitions : Pop, Icône et La Prima.La finition Pop est équipée d'un système d'infodivertissement avec écran de 10,25 pouces avec connectivité smartphone sans fil, de radars de stationnement arrière, d'une climatisation manuelle et des projecteurs PixLED.La finition Icône offre un contenu technologique enrichie de la climatisation automatique, d'un chargeur smartphone à induction, de la navigation embarquée, d'essuie-glace automatique, d'un rétroviseur intérieur photochromatique anti-éblouissement, d'une caméra de recul et de radars de stationnement avant (en complément des radars arrière).La Grande Panda La Prima se distingue par des jantes en alliage de 17 pouces et des tissus spécifiques.La Fiat Grande Panda électrique démarre à partir de(1.2 Hybrid 100 eDCT6 Pop).1.2 Hybrid 100 eDCT6 Pop: 18 900 €1.2 Hybrid 100 eDCT6 Icône: 20 900 €1.2 Hybrid 100 eDCT6 La Prima: 22 400 €Les équipements de série de la Fiat Grande Panda:STYLE & CONFORT3 appui têtes arrièreAccoudoir aux portières avant en plastiqueArches de roues avec renfort plastiqueCasquette arrière aérodynamiqueClé avec télécommandeClimatisation manuelleCoques de rétroviseurs extérieurs noiresFeux arrière à LEDFeux de jour à LEDJantes acier 16 pouces avec enjoliveursLogo ''Hybrid'' sur hayon de coffrePilier central noir grainéPlage arrièrePoignées de portes extérieures noiresProjecteurs avant PixLEDRétroviseur intérieur manuel jour/nuitRétroviseurs extérieurs à réglage électriqueSellerie en tissuSélecteur du rapport engagé eToggleSiège conducteur réglable en hauteurVitres avant et arrière électriquesVolant multifonctionsVolant réglable en hauteur et en profondeurTECHNOLOGIE2 prises USB-CCombiné d'instrumentation numérique 10 poucesConnectivité Smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans filSystème audio à 2 haut-parleurs arrièreSystème Uconnect 10,25 pouces tactileSECURITE6 airbagsAlerte d'attention du conducteurAlerte de franchissement de ligneBouton d'appel d'urgenceFrein de stationnement électriqueFreinage autonome d'urgence avec détection piétons et cyclistesRadars de stationnement arrièreReconnaissance des panneauxRégulateur et limiteur de vitesseSystème Isofix siège avant passager et places latérales banquette arrière(en complément des équipements de POP)STYLE & CONFORTClimatisation automatiqueTECHNOLOGIEChargeur smartphone à inductionSystème Uconnect 10,25 pouces Nav1 prise USB-C supplémentaire à l'arrièreSECURITEEssuie-glace avant automatique avec détecteur de pluieRétroviseur intérieur photochromatiqueCaméra de reculRadars de stationnement avant(en complément des équipements d'ICÔNE)STYLE & CONFORTBarres de toit longitudinales argentéesSabots argentés avant et arrièreVitres arrière surteintéesPilier central noir brillantJantes alliage 17 poucesSellerie en tissu La PrimaBoîte à gants supérieure avec revêtement "Bambox" (véritable fibre de bambou)Boîte à gants ferméeVolant soft touchAccoudoirs aux portières avant avec revêtement en tissuAccoudoir central avantSiège passager avant réglable en hauteurBanquette arrière rabattable 60/40Poches aumônières au dos des sièges avantSystème Isofix avec Top Tether aux places latérales banquette arrièreRétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattablesEclairage à l'intérieur du coffreLiseuses LED