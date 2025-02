Le SUV urbain électrique Opel Mokka Electric mis à jour peut parcourir jusqu'à 402 kilomètres WLTP

Le SUV du segment B(disponible en thermique et en électrique) est devenu un best-seller de la marque allemande de Rüsselsheim. Opel retravaille à la marge l'extérieur contemporain et l'intérieur épuré du Mokka Electric. De nouveaux éléments graphiques soulignent le caractère du Mokka Electric et le SUV du segment B bénéficie d'une nouvelle génération d'infotainmenent.Le Mokka a été le premier modèle Opel à introduire le bandeau Vizor caractéristique de la marque allemande. Opel n'a pas complètement revu l'apparence du Mokka Electric, mais a subtilement mis en valeur ses atouts visuels.Le Blitz au centre de la face avant de la marque Opel Vizor contribue à accentuer le caractère du Mokka Electric. Le Vizor noir intègre visuellement le Blitz et les phares en un seul élément. La signature des feux à LED à l'avant et à l'arrière brille avec trois "blocs d'éclairage".Une ligne de design noire allant du capot à l'arrière au-dessus des vitres latérales attire l'attention.Sur le Mokka Electric GS, les revêtements noirs à l'avant, à l'arrière et sur les passages de roue confèrent une touche sportive. Une baguette noire brillante qui traverse sur les surfaces inférieures des portes jusqu'à l'arrière reflète la ligne de conception de la fenêtre dans la moulure.Le pare-chocs avant redessiné améliore l'aérodynamisme.Des jantes aérodynamiques spéciales sont disponibles.En outre, le Mokka Electric renonce aux applications chromées à l'extérieur.Le cockpit épuré reprend le graphisme Opel Vizor de l'avant du véhicule.Dans l'habitacle, le Mokka Electric est dans une démarche d'économie de ressources. Tous les tissus sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.Sur le plan visuel, l'approche "détox", qui consiste à se concentrer sur l'essentiel, occupe le devant de la scène. Le volant, aplati en haut et en bas, fait entrer l'Opel Vizor dans l'habitacle avec le Blitz au centre et reflète la boussole Opel du design extérieur avec des lignes horizontales.La console centrale située entre les sièges avant, dans un ton argenté mat, est plus claire qu'auparavant.Certains des paramètres qui étaient auparavant commandés par des boutons sont désormais intégrés à l'écran tactile central en couleur.Le design du cockpit apparaît plus récent. Le design des commandes pour le frein de stationnement électrique et les modes de conduite provient de l'Opel Grandland.Le Mokka Electric reçoit un nouveau système d'infotainment multimédia et de navigation. Il est équipé de série d'un écran numérique d'information du conducteur de 10 pouces et d'un écran tactile couleur de la même taille. Ce dernier peut être utilisé via des widgets, comme sur un smartphone.En combinaison avec le système de navigation (en option), la formulation " Hey, Opel " permet d'activer la reconnaissance vocale naturelle. Le système peut apprendre et suggérer de manière autonome des destinations et des itinéraires en fonction des habitudes du profil du conducteur.Les deux écrans peuvent être personnalisés.Le système reconnaît le profil personnel du conducteur sur le smartphone connecté.Lorsque le véhicule est équipé du système de navigation intégré, les mises à jour cartographiques sont disponibles en temps réel.Le système se perfectionne en permanence grâce à ChatGPT (disponible en combinaison avec la navigation connectée).L'application myOpel peut être utilisée pour envoyer la destination et l'itinéraire correspondant au véhicule.Le système d'infodivertissement du Mokka Electric propose un itinéraire pour les véhicules électriques avec affichage des bornes de recharge.Les smartphones peuvent être rechargés sans fil. Les appareils portables tels que les smartphones et les tablettes peuvent être connectés via la prise USB-C située sur la console centrale.Le Mokka Electric embarque un moteur électrique de 115 kW (156 ch).L'emplacement de la batterie de taille compacte sous le plancher permet d'abaisser le centre de gravité.Avec un couple de 260 Newton-mètres disponible immédiatement, le Mokka Electric offre une accélération rapide dès le départ.Le Mokka est également disponible avec un moteur à essence et en version hybride avec technologie 48 volts.Le Mokka Electric de 1 615 kg affiche une vitesse maximale sur circuit de 150 km/h.L'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en 9 secondes.Le Mokka Electric embarque une batterie de 54 kWh.Les valeurs combinées selon la norme WLTP de l'Opel Mokka Electric sont une consommation d'énergie 15,4- 15,5 kWh aux 100 km et des émissions locales de CO2 de 0 g/km.Les valeurs de plage sont déterminées selon la méthodologie de la procédure d'essai WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L'autonomie réelle peut varier dans les conditions de la vie quotidienne et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, des caractéristiques de l'itinéraire, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation et du préconditionnement.Le SUV urbain électrique Opel Mokka affiche une autonomie WLTP jusqu'à 402 kilomètres sans émissions locales.L'Opel Mokka électrique démarre à partir de(Electrique 156 Automatique Edition).Electrique 156 Automatique Edition: 36 900 €Electrique 156 Automatique GS: 38 900 €Les prix affichés de l'Opel Mokka électrique incluent le prix de la batterie à 12 000 euros.SÉCURITÉ5 appuie-tête réglables en hauteurAirbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant, rideauxAlerte de sous-gonflage des pneumatiquesCeintures de sécurité à préhension pyrotechniqueContrôle électronique de stabilité ESPDétection de non-bouclage des ceintures de sécurité aux places avantFixations Isofix aux places latérales arrièreCommutation automatique des feux de route/croisementPhares avant Eco-LEDFeux diurnes Eco-LEDRéglage manuel des feuxSystème de freinage antiblocage ABSVerrouillage centralisé avec télécommande et en roulantPoignées de maintien côté conducteur et passager avantSÉCURITÉ AVANCÉEAide au freinage d'urgence avec détection des piétonsReconnaissance avancée des panneaux de signalisationAlerte anti-somnolenceLimiteur de vitesseRégulateur de vitesseAide active au maintien dans la voieAide au démarrage en côteCONFORT1 clé à télécommande et seconde clé rigideBanquette rabattable 1/3 2/3Direction assistée électriquePare-soleils avec miroir de courtoisie côté passagerPoignées de portes intérieures chroméesRétroviseurs extérieurs réglables électriquement avec fonction dégivranteVerrouillage automatique de la trappe à essence lors de la fermeture du véhiculeVitres avant et arrière électriques avec système anti-pincementVolant réglable en hauteur et en profondeurMULTIMÉDIA6 haut-parleursFonction Bluetooth (appels et streaming audio)Radio FM / AM / DAB plusModule Opel ConnectDESIGNBecquet de toit arrière – NoirCalandre Opel VizorCoquilles de rétroviseurs extérieurs peints en noirGrille inférieure - Noir grainéSignature lumineuse en forme d'aile à LEDAntenne RequinSOLUTION DE RECHARGEChargeur embarqué monophasé 7,4 kWCâble de recharge Mode 3 22 kWPrincipaux équipements de série :CONFORTClimatisation automatique mono-zoneRétroviseurs extérieurs réglables électriquement avec fonction dégivrantePorte-gobelet avantPalettes au volant (sur Hybrid & BVA)Sellerie mixte tissu Modene / TEP GrisSiège conducteur réglable dans 6 directionsSiège passager réglable dans 4 directionsVolant en TEPDESIGNJantes Acier 16 poucesCalandre Opel Vizor avec contour NoirSabots de protection couleur carrosserieProtections latérales grainéesInserts et grille face avant grainésCiel de pavillon NoirDécors planche de bord X-Grid et argentéLogo avant - peint ArgentLogo arrière et lettrage NoirLigne de vitrage NoirToit de couleur carrosserieMULTIMEDIACombiné d'instrumentation numérique 10 poucesÉcran tactile 10 pouces couleurApple CarPlay et Android Auto sans fil1 port USB-C à l'avantModule Opel ConnectSECURITEAide au stationnement arrièreÉquipements de sécurité et de sécurité avancéeCommutation automatique des feux de croisementCapteur de pluieFrein de parking électriquePhares avant Eco Full LEDPhares arrière LEDEquipements de série en plus par rapport à Mokka :CONFORTClimatisation automatique mono-zonePalettes au volant (sur Hybrid & BVA)Seconde clé à télécommandeConsole avec accoudoir central avantSellerie mixte tissu Focus TEP Vegan NoirSièges conducteur et passager réglables dans 6 directionsPoches aumônièresVitres arrière surteintéesSpécifique ElectriqueDémarrage sans clé avec bouton "Start"DESIGNJantes alliage 17 pouces DiamantésProtections latérales peintes noirInserts et grille face avant peints noirPédalier chromé (sur BVA)Protections latérales peintes en noirSpécifique ElectriqueJantes en alliage 18 pouces NoirPédalier aluMULTIMEDIACombiné d'instrumentation numérique 10 poucesÉcran tactile 10 pouces couleurApple CarPlay et Android Auto sans fil1 port USB-C à l'avant2 ports USB-A à l'arrière (recharge seulement)SECURITECaméra de recul panoramique HD 180°