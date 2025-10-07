La petite citadine électrique Dacia Spring reçoit une plateforme mise à jour

Après plusieurs évolutions visuelles (identité Dacia
en 2022 et design renouvelé en 2024) et digitale (expérience digitale en 2024), la Dacia Spring électrique
bénéficie d'une plateforme
mise à jour pour offrir un agrément de conduite supérieur.
La Spring
bénéficie de modifications structurelles
qui contribuent à offrir une expérience de conduite améliorée.
La partie centrale de la plateforme de Spring a été renforcée pour accueillir une nouvelle batterie
. Ces modifications ont permis d'accroître la rigidité de la structure et d'optimiser la répartition des masses entre l'avant et l'arrière pour améliorer l'équilibre général du petite véhicule électrique
.
Le freinage bénéficie d'une assistance plus puissante. Les jantes de 15 pouces contribuent à l'amélioration du comportement routier de la Spring.
Une barre anti-roulis équipe en série l'ensemble des versions. La stabilité de la voiture
dans les courbes est ainsi améliorée, et renforcée par l'adoption de réglages optimisés pour les amortisseurs et les ressorts des suspensions.
La Spring reçoit également des améliorations de l'aérodynamisme :
- un ensemble de soubassements carénés à l'avant, sur ses flancs et à l'arrière, destiné à réduire les turbulences aérodynamiques sous la voiture.
- un becquet permettant de limiter les turbulences autour de la partie supérieure du hayon arrière.
Ces mesures bénéficient à l'autonomie électrique de la Spring, se traduisant par un SCx de 0,660 contre 0,745 avec des jantes de 14 pouces, et de 0,665 contre 0,743 avec des jantes de 15 pouces.
Deux nouvelles motorisations électriques 70 ch/52 kW et 100 ch/75 kW remplacent les petits blocs 45 ch/33 kW et 65 ch/48 kW, avec des reprises de 80 à 120 km/h en net progrès.
Les motorisations sont associées à une batterie de 24,3 kWh
utilisant la technologie Lithium-Fer-Phosphate
(LFP) pour offrir une sécurité thermique, une longévité et un coût
optimisés.
Malgré les optimisations apportées, la Spring reste la voiture électrique
4 places la plus légère du marché, avec un poids d'environ une tonne.
L'autonomie limitée de 225 km
(cycle mixte WLTP sur les versions avec roues 15 pouces) permet d'utiliser le véhicule toute la semaine de travail avec une seule charge.
En série, toutes les Spring sont équipées d'un chargeur en courant alternatif 7 kW qui, associé à la batterie, permet une recharge de 20 % à 100 % en 3 heures 20 sur une wall box 7 kW et en 10 heures 11 sur une prise domestique.
Un chargeur embarqué en courant continu de 40 kW
est disponible en option sur les finitions Expression et Extrême. Il permet de recharger la batterie de 20 % à 80 % en 29 minutes.
La motorisation 70 ch est disponible sur les finitions Essential et Expression, tandis que la motorisation 100 ch est disponible sur la Spring Extrême.
La voiture électrique Dacia
affiche un premier prix
à 16 900 euros
et l'ensemble des versions sont inférieures à 20 000 euros.
La Spring est équipée de série sur toutes les versions d'un combiné d'instruments numérique personnalisable de 7 pouces.
Les finitions Essential et Expression sont dotées en série d'un système multimédia (Media Control) pilotable depuis les commandes au volant, avec affichage des informations média et des appels téléphoniques sur le combiné d'instruments numérique. Lorsqu'il est connecté à l'application Dacia Media Control, le conducteur peut piloter les fonctions radios/media et accéder à d'autres fonctionnalités depuis l'écran de son smartphone.
Le système Media Display qui apporte un écran central tactile 10,1 pouces et une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto
, est monté en série sur la finition Extrême et disponible en option sur la finition Expression.
La Spring Extrême peut recevoir en option le système Media Nav Live qui ajoute une navigation connectée pendant 8 ans, avec les conditions de circulation en temps réel et une cartographie Europe toujours à jour.Les principaux équipements de série :
Spring Essential
(Moteur 70 ch) : combiné d'instruments numérique de 7 pouces, volant à 3 branches réglable en hauteur, direction assistée, système Media Control avec une prise USB, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, commande de radio au volant, fermeture centralisée des portes avec commande à distance, vitres avant électriques, radars
de stationnement arrière, prise 12V…
Spring Expression
(Moteur 70 ch) : climatisation manuelle, roues de 15 pouces, combiné d'instruments numérique de 7 pouces, volant à 3 branches réglable en hauteur, direction assistée, système Media Control avec une prise USB, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, commande de radio au volant, fermeture centralisée des portes avec commande à distance, vitres avant électriques, radars de stationnement arrière, prise 12V…
Spring Extrême
(Moteur 100 ch) : éléments de finition intérieurs/extérieurs de couleur cuivre, rétroviseurs et vitres arrière électriques, système multimédia Media Display avec écran central de 10 pouces, 2 prises USB, connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, climatisation manuelle, roues de 15 pouces, combiné d'instruments numérique de 7 pouces, volant à 3 branches réglable en hauteur, direction assistée, système Media Control avec une prise USB, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, commande de radio au volant, fermeture centralisée des portes avec commande à distance, vitres avant électriques, radars de stationnement arrière, prise 12V….Les tarifs :
70 24,3 kWh Essential: 16 900 €
70 24,3 kWh Expression: 18 900 €
100 24,3 kWh Extrême: 19 700 €Photos
01 02 03 Copyright Publicis Conseil-Raw Concept Fin de droits 2026-10-06
Photos 04 05 06 Copyright Renault
Marketing 3D-Commerce