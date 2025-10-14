La Peugeot E-308 électrique restylée affiche une face avant illuminée

La berline compacte Peugeot E-308 électrique s'offre un restylage.



La berline électrique du segment C Peugeot E-308 affiche des proportions équilibrées et un design sportif.



Les première livraisons de la Peugeot E-308 restylée interviendront fin 2025.



DESIGN EXTERIEUR



La E-308 électrique bénéficie d'une face avant renouvelée illuminée. Le blason Peugeot lumineux est au cœur de la face avant renouvelée. Au-dessus du blason, un ensemble de brins lumineux surligne la calandre et prolonge l'illumination vers les projecteurs. Le radar de proximité, dissimulé derrière le blason, reste invisible.



La posture de la E-308 électrique est accentuée par l'épaulement renforcé du début des ailes à l'extrémité de la face avant, dans le prolongement des projecteurs.



La découpe en forme de trapèze de la partie basse du bouclier contribue à assoir sur la route la berline électrique 308, tout comme les prises d'air situées aux deux extrémités. Les prises d'air guident le flux vers l'intérieur des passages de roues. Cette optimisation aérodynamique contribue à optimiser la consommation de carburant.



La calandre adopte un traitement ton caisse, intégré à la carrosserie. Les pampilles s'espacent en partie centrale pour optimiser le flux d'air, et se densifient sur les côtés, renforçant sa présence visuelle.



Les finitions GT et GT exclusive bénéficient d'une face avant éclairée.



Les fonctions éclairantes (feux de croisement et feux de route), structurées en deux parties horizontales superposées (au-dessus, les feux de croisement ; au-dessous, les feux de route) s'intègrent discrètement dans le bouclier.



La Peugeot E-308 électrique arbore une signature lumineuse inédite, avec trois fines griffes en LED, positionnées dans la zone du regard. La signature fait office de feux de jour et de clignotants (à défilement sur les finitions GT et GT Exclusive).



Les projecteurs bénéficient de la technologie Peugeot Full LED sur les finitions Style, Business et Allure et de la technologie Peugeot Matrix LED sur les finitions GT et GT Exclusive.



La Peugeot E-308 électrique offre une signature lumineuse arrière avec trois griffes en LED inclinées positionnées de chaque côté du bandeau noir laqué qui surplombe le blason Peugeot.



DESIGN INTERIEUR



A l'intérieur, les lignes sont nettes, pures, et intègrent de façon fluide le combiné d'instruments, l'écran central tactile 10 pouces et les principales commandes.



L'architecture de la planche de bord est conçue pour libérer de l'espace au bénéfice des passagers avant. On retrouve le combiné d'instruments, un écran central tactile 10 pouces et les principales commandes. Les matériaux, tels l'aluminium véritable et l'Alcantara, renforcent la sensation de confort.



Intégrées dans un bandeau noir sous l'écran central tactile, les cinq i-toggles permettent de configurer des raccourcis vers les réglages préférés pour certaines fonctions : climatisation, contact téléphonique, station radio, navigation vers le domicile, etc.



L'éclairage d'ambiance personnalisable (8 couleurs au choix) s'étend de la planche de bord jusqu'aux panneaux de porte.



CONFORT INTERIEUR



La Peugeot E-308 propose des sièges avant enveloppants, d'inspiration sportive.



Des sièges certifiés AGR (une association indépendante de médecins et de spécialistes de la santé) pour leur ergonomie et la richesse de leurs réglages sont disponibles en option sur les finitions Allure et GT.



Les fonctions de massage et de chauffage pour les sièges avant sont proposées en option sur les finitions Allure et GT, et sont incluses de série sur la finition GT Exclusive.



En option sur la finition GT et en série sur GT Exclusive, le système AQS (Air Quality System) contrôle en permanence la qualité de l'air entrant dans l'habitacle et, si besoin, active automatiquement le recyclage de l'air. Le dispositif est complété par le Clean Cabin, qui traite l'air en filtrant les gaz polluants et les particules.



La Peugeot E-308 offre en série une connectivité complète avec une fonction mirroring sans fil pour smartphone Apple CarPlay et Android Auto et quatre ports USB-C (deux aux places avant, deux aux places arrière).



SENSATIONS DE CONDUITE



Au volant, les sensations sont optimisées par la position de conduite basse et la qualité de la filtration des vibrations apportée par les suspensions.



MOTORISATIONS



La E-308 électrique est proposée avec une motorisations électrique 156 ch (115 kW).



Le moteur électrique de 115 kW (156 ch) de la E-308 électrique offre un couple de 270 Nm disponible de 500 à 4 060 Nm. Il est associé à une batterie de 58,4 kWh (55,4 kWh utiles) qui fonctionne sous 400 Volts.



La berline 308 électrique de 1 684 kg atteint une vitesse maximale de 170 km/h sur circuit (vitesse limitée électroniquement), avec une réactivité immédiate au démarrage, et accélère de zéro à 100 km/h en 9,3 secondes.



FREINAGE REGENERATIF



A l'aide des palettes situées derrière le volant, le conducteur peut activer le freinage régénératif selon trois niveaux, la palette de gauche augmente la régénération et celle de droite la diminue.



Les trois niveaux de régénération sont :



- régénération Basse (moins 0,8 m/s²) pour des sensations proches d'un véhicule thermique,

- régénération Modérée (moins 1,3 m/s²) pour une décélération accentuée au lâcher de la pédale d'accélérateur,

- régénération Augmentée (moins 1,8 m/s²) pour une décélération maximale au lâcher de la pédale d'accélérateur et donc une régénération maximale.



Les deux derniers niveaux allument automatiquement les feux Stop arrière.



CONSOMMATION



La E-308 électrique affiche une consommation électrique de 14,9 - 15,1 kWh/100 km selon la norme WLTP.



AUTONOMIE



La Peugeot E-308 offre une autonomie étendue jusqu'à 443 - 450 km (cycle mixte WLTP). L'autonomie réelle peut varier dans les conditions de la vie quotidienne et dépend de différents facteurs, notamment du style de conduite, des caractéristiques du parcours, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique de l'habitacle.



RECHARGE



Un chargeur embarqué de type triphasé de 11 kW est disponible de série.



La prise de recharge accepte tous les modes de charge. Depuis une borne publique de 100 kW, il est possible de passer de 20 % à 80 % de charge en 32 mn.



Les capacités de charge:



AC: 11 kW

DC: 100 kW



Les temps de charge (de 20 à 80 %):



- sur une prise domestique AC 10A de 2,3 kW: 17 heures 55.

- sur une prise domestique renforcée AC 14A de 3,2 kW: 10 heures 25.

- sur une borne de recharge AC de 7,4 kW: 5 heures 05.

- sur une borne de recharge AC de 11 kW: 3 heures 35.

- sur une borne publique DC à courant continu de 100 kW: 32 minutes.



Le pass de recharge Free2Move donne accès à près d'un million de points de recharge à travers l'Europe.



TRIP PLANNER



Intégré au système de navigation connectée et aux services Peugeot Connect Plus, le système planifie les trajets afin de maximiser l'autonomie de la voiture et faciliter la recharge. Pour calculer l'itinéraire idéal, le système prend en compte la distance à parcourir, le niveau de charge de la batterie au départ, le niveau de charge de la batterie souhaité à l'arrivée ainsi que les bornes de recharge disponibles vers la destination, en intégrant la consommation d'énergie prévisible (selon plusieurs critères comme la vitesse, le trafic, le type de route, le dénivelé).



FONCTIONNALITE « PLUG & CHARGE »



La charge sur les bornes publiques est facilitée par la fonctionnalité « Plug & Charge » : la borne reconnait automatiquement la voiture dès la connexion du câble de recharge. Le montant correspondant à l'électricité consommée est directement prélevé sur le compte du propriétaire du véhicule. La fonctionnalité « Plug & Charge » est accessible sur plus de 10 000 bornes de recharge en Europe.



FONCTION V2L



La fonction V2L offre la possibilité d'alimenter un appareil électrique via la batterie haute tension de la voiture, pour charger un vélo électrique ou faire fonctionner un éclairage mobile. Le système peut fournir jusqu'à 3,5 kW et 16 A. La fonction nécessité un adaptateur permettant d'alimenter les équipements externes.



PRODUCTION



La Peugeot E-308 est conçue en France et produite dans l'usine de Mulhouse.



GARANTIE



La voiture électrique Peugeot est couverte par une garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité.



La Peugeot E-308 bénéficie du programme Peugeot Care : une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur l'ensemble du véhicule sous réserve de réaliser le programme d'entretien constructeur dans le réseau Peugeot.



La couverture Peugeot Allure Care complète la garantie Peugeot qui s'applique à la batterie haute tension pour une durée de 8 ans ou 160 000 km.



RECYCLABILITE



La Peugeot 308 intègre plus de 30% de matériaux verts (recyclés et renouvelables) dans la fabrication. On recense plus de 30 pièces en polymère, comme la planche de bord en fibre de chanvre et les plastiques recyclés dans les pare-chocs et les bacs de rangement.



La Peugeot 308 utilise 31% de matériaux recyclés (405 kg), avec 34% des aciers et 58% des aluminium recyclés, ainsi que 40 kg de polymères recyclés et de biomatériaux.



MISES A JOUR A DISTANCE



La Peugeot 308 bénéficie de mises à jour logicielles à distance qui permettent de bénéficier en permanence des derniers développements sans avoir à se rendre chez un concessionnaire.



PRIX



Les prix de la Peugeot E-308:



115 kW 55 kWh Style: 42 600 €

115 kW 55 kWh Allure: 44 000 €

115 kW 55 kWh GT: 46 350 €

115 kW 55 kWh GT Exclusive: 47 950 €



EQUIPEMENTS DE SERIE



Les équipements de série de la Peugeot E-308:



FINITION STYLE



SÉCURITÉ



Projecteurs Peugeot full LED Technology, avec feux diurnes 3 griffes à LED au-dessus des projecteurs

Allumage et commutation automatique des feux

Éclairage d'accueil et d'accompagnement

Feux arrière 3 griffes à LED

Allumage dynamique griffe à griffe

Frein de stationnement électrique

Fixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrière

ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirecte

6 airbags

Airbags frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé)

Airbags latéraux conducteur et passager avant

Airbags rideaux aux places avant et arrière



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE



Pack Safety Plus

Régulateur / Limiteur de vitesse

Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision, piloté par caméra et radar

Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse

Alerte attention conducteur

Pack Drive Assist

Régulateur de vitesse adaptatif, fonction Stop & Go

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Éléments de design extérieur

Calandre couleur caisse

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Lécheurs de vitres Noir mat

Bandeau Noir Brillant entre les feux arrière

Jupe arrière Noir mat

Antenne requin

Monogrammes avant : blason Peugeot et 308

Monogrammes arrière : blason Peugeot et 308 et Hybrid



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Éléments de design intérieur

Planche de bord avec décor grain, jonc gris transversal

Panneaux de portes avec décor grain, poignée de portes Noir mat

Accoudoirs de portes en tissu noir

Ciel de pavillon clair

Volant compact en croûte de cuir avec commandes multimédia intégrées

Console centrale avec jonc gris, accoudoir type papillon TEP Isabella Mistral et surpiqûres gris Tramontane



CONFORT



Démarrage mains libres

2 Télécommandes 3 boutons

Climatisation automatique bi-zone

Essuie-vitres avant à déclenchement automatique

Éclairage intérieur

Plafonnier avant et liseuses arrière à LED

Boîte à gants et rangement de console éclairés à LED

Éclairage de coffre à lampe

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement

Pare-brise teinté feuilleté acoustique

4 poignées de maintien

Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement



GARNISSAGES & SIÈGES



Banquette arrière avec dossier rabattable 2/3-1/3

Sièges conducteur et passager avant avec réglage manuel de la hauteur d'assise

Sellerie tissu gris Renzo, tri-matières

Accompagnement Baladin gris chiné, et surpiqûres orange Sunset



JANTES & ROUES



Jantes alliage 16 pouces Auckland Noir brillant



MULTIMEDIA & NAVIGATION



Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10 pouces personnalisable

Peugeot i-Connect

Radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10 pouces HD, Bluetooth, Mirror Screen sans fil

2 prises USB-C sur console avant (1 prise Data & Charge, 1 prise Charge)

Pack Connect One (Abonnement inclus 10 ans)

Système audio avec 6 haut-parleurs

2 tweeters et 2 woofers à l'avant, 2 haut-parleurs large bande à l'arrière

Prise 12V à l'avant



SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE



Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW

Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel

Avec prédisposition V2L (Vehicle to Load)

Freinage régénératif 3 niveaux

Monogramme E308 sur volet de coffre

Jantes alliage 18 pouces diamantées Seattle bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat



FINITION ALLURE



Equipements en plus de Style



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE



VisioPark 1

Caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Jupe arrière Noir brillant



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Éléments de design intérieur

Planche de bord moussée avec décor tissu gris chiné

Panneaux de portes avec décor tissu gris chiné

Accoudoirs de portes en similicuir avec surpiqûres gris Tramontane

Éclairage des caves à pieds avant à LED



CONFORT



Diffuseurs d'air aux places arrière

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante surteintées



GARNISSAGES & SIÈGES



Sellerie tissu gris Tremezzo embossé, tri-matières

Accompagnement TEP Isabella Mistral, et surpiqûres Quartz



JANTES & ROUES



Jantes alliage 17 pouces diamantées Bangkok bi-tons Noir Orbital, vernis brillant



MULTIMEDIA & NAVIGATION



2 Prises USB-C (Charge) à l'arrière



FINITION GT



Equipements en plus d'Allure



SÉCURITÉ



Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

Éclairage adaptatif en fonction des conditions extérieures et de la circulation

Peugeot Connect SOS & Assistance

SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance Peugeot (24h/24 7j/7)



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE



Aide au stationnement avant, graphique et sonore



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Éléments de design extérieur

Calandre avant avec grille supérieure et blason Peugeot illuminés

Élargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse

Monogrammes blason Peugeot sur ailes avant

Lécheurs de vitre Noir brillant



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Éléments de design intérieur

Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres vert Adamite (décor en aluminium avec sellerie Alcantara)

Panneaux de portes avec décor Alcantara, poignée de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane (décor en aluminium avec sellerie Alcantara)

Planche de bord et panneaux de portes avant avec éclairage d'ambiance (8 couleurs)

Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris tramontane

Ciel de pavillon Noir

Pédalier sport et repose-pied en aluminium

Seuils de porte avant en aluminium avec lettrage Peugeot

Surtapis GT avant et arrière avec surpiqûres vert Adamite



CONFORT



Accès et démarrage mains libres Proximity

Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche

Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres vert Adamite

Vitrage portes avant feuilleté

Plancher de coffre modulable 2 positions (sur SW Hybrid 145 ch)

Driver Sport Pack



GARNISSAGES & SIÈGES



Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières

Accompagnement TEP Isabella Mistral, doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane et blason Peugeot sur appuie-têtes avant

Siège conducteur avec réglage lombaire



JANTES & ROUES



Jantes alliage 18 pouces diamantées Helsinki bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat



MULTIMEDIA & NAVIGATION



Peugeot i-Connect Advanced

Navigation 3D connectée, et i-Toogles virtuels personnalisables

Pack Connect Plus (Abonnement inclus 6 mois)



SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE



Trip planner

Planification des trajets et de la recharge, intégré au système de navigation

Monogramme GT sur volet de coffre



FINITION GT EXCLUSIVE



Equipements en plus de GT



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE



Pack Vision 360° & Drive Assist Plus

Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné numérique 10 pouces personnalisable

VisioPark 360° :

4 caméras (avant, arrière et latérales)

Aide au stationnement avant, arrière et latérales (graphique et sonore)

Rétroviseurs extérieurs avec indexation de marche arrière

Drive Assist Plus (conduite semi-autonome de niveau 2)

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

Aide au maintien de la position dans la voie

Détection de trafic arrière :

Alerte de trafic arrière transversal (RCTA)

Surveillance d'angles morts et aide au changement de voie longue portée

Alarme périmétrique, volumique et anti-soulèvement

Fonction Clean Cabin avec capteurs de particules dans l'habitacle



GARNISSAGES & SIÈGES



Intérieur Alcantara Executive

Sellerie Alcantara Noir, tri-matières avec accompagnement TEP et surpiqûres vert Adamite

Siège conducteur AGR à réglages électriques, massant, chauffant

Siège passager avant à réglages manuels, avec réglage en hauteur de l'assise et lombaire pneumatique, massant, chauffant

Volant chauffant



JANTES & ROUES



Kit de dépannage pneumatique

Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage



SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE



Pompe à chaleur



