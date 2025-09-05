Le concept AMG GT XX a chargé en moyenne à environ 850 kW dans des conditions de conduite extrêmes

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Outre des vitesses élevées sur piste, les vitesses de charge élevées ont été un facteur clé lors du test d'endurance du concept AMG GT XX à Nardò. Le concept électrique AMG a chargé en moyenne à environ 850 kW, grâce à une nouvelle station de recharge Alpitronic et à un hub de recharge haute puissance.

Pour obtenir des performances de charge élevées et des temps de charge courts, l'unité de charge Mercedes Benz a installé son propre hub de charge haute puissance sur le site de test, y compris des lignes électriques moyenne tension, des transformateurs et des stations de charge. La construction de la centrale de recharge temporaire haute puissance à Nardò a été achevée en moins de trois mois (de la demande de permis de construire à la mise en service). La connexion au réseau offrait des performances exceptionnellement élevées : le hub a été conçu pour trois chargeurs d'une puissance totale de plus de 2,5 mégawatts.

L'unité de charge Mercedes Benz a travaillé en collaboration avec le spécialiste européen du marché de la recharge haute puissance Alpitronic. Alpitronic a développé un prototype de station de charge pour le projet. La station de charge peut transmettre des courants allant jusqu'à 1 000 ampères via un câble CCS standard, soit deux fois plus qu'auparavant. Cela a été rendu possible par l'utilisation d'un chargeur MCS conçu à l'origine pour les camions. Dans ce cas, le câble MCS a été remplacé par un câble CCS conventionnel utilisant des capacités de refroidissement améliorées. Le système de charge a été développé en collaboration avec le véhicule lui-même. Sur un banc d'essai à Untertürkheim , près de Stuttgart, l'équipe de développement a simulé des scénarios de charge réels dans lesquels les composants du véhicule électrique et la station de recharge ont été testés et validés ensemble.

Eric Houguet, écrit le 05/09/2025

