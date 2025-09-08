Le concept AMG GT XX franchit la limite des 1 000 kW de puissance de charge

Avec 25 records battus, le concept électrique AMG GT XX a établi de nouvelles normes sur la piste à grande vitesse de Nardò, en Italie. Le programme technologique a démontré les performances
de ses moteurs à flux axial et de sa batterie à refroidissement direct.
Le concept AMG GT XX
s'est aussi illustré à la station de recharge.
Le concept-car
AMG a atteint le chiffre de recharge ultra-rapide de 1 mégawatt
avec un seul câble de charge sur un prototype de station de recharge.
Le chiffre de 1 mégawatt a été franchi après 0,5 seconde et a tenu pendant environ deux minutes et demie.
Dans la semaine qui a suivi le test du concept AMG GT XX à Nardò, la voiture
a atteint une puissance de charge maximale de 1 041 kW en charge mégawatt
. Il s'agit d'un record historique. Une puissance de charge élevée était disponible immédiatement, la marque du mégawatt ayant été atteinte seulement 0,5 seconde après le début de la charge. Le concept AMG GT XX a été capable de maintenir la puissance de charge de 1 000 kW pendant environ deux minutes et demie
sur le prototype de station de charge MCS. Jusqu'à 1 176 ampères de courant circulent via le câble de charge CCS spécialement développé. Le système a transmis 17,3 kWh en seulement une minute, ce qui équivaut à 125 kilomètres d'autonomie WLTP
.