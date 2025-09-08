Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Le concept AMG GT XX franchit la limite des 1 000 kW de puissance de charge Le concept AMG GT XX franchit la limite des 1 000 kW de puissance de charge Le concept AMG GT XX franchit la limite des 1 000 kW de puissance de charge Le concept AMG GT XX franchit la limite des 1 000 kW de puissance de charge

Le concept AMG GT XX franchit la limite des 1 000 kW de puissance de charge

4 photos
Le concept AMG GT XX franchit la limite des 1 000 kW de puissance de charge

Le concept AMG GT XX franchit la limite des 1 000 kW de puissance de charge

Avec 25 records battus, le concept électrique AMG GT XX a établi de nouvelles normes sur la piste à grande vitesse de Nardò, en Italie. Le programme technologique a démontré les performances de ses moteurs à flux axial et de sa batterie à refroidissement direct.

Le concept AMG GT XX s'est aussi illustré à la station de recharge.

Le concept-car AMG a atteint le chiffre de recharge ultra-rapide de 1 mégawatt avec un seul câble de charge sur un prototype de station de recharge.

Le chiffre de 1 mégawatt a été franchi après 0,5 seconde et a tenu pendant environ deux minutes et demie.

Dans la semaine qui a suivi le test du concept AMG GT XX à Nardò, la voiture a atteint une puissance de charge maximale de 1 041 kW en charge mégawatt. Il s'agit d'un record historique. Une puissance de charge élevée était disponible immédiatement, la marque du mégawatt ayant été atteinte seulement 0,5 seconde après le début de la charge. Le concept AMG GT XX a été capable de maintenir la puissance de charge de 1 000 kW pendant environ deux minutes et demie sur le prototype de station de charge MCS. Jusqu'à 1 176 ampères de courant circulent via le câble de charge CCS spécialement développé. Le système a transmis 17,3 kWh en seulement une minute, ce qui équivaut à 125 kilomètres d'autonomie WLTP.

Eric Houguet, écrit le 08/09/2025

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : recharge - Retrouvez toute l'actu Aston Martin