La recharge par induction rend la recharge d'un véhicule électrique plus pratique

Le véhicule de recharge expérimental ELF (ELF est un surnom dérivé du terme allemand Experimental-Lade-Fahrzeug qui se traduit par véhicule de charge expérimental) de Mercedes
-Benz teste la recharge sans câble par induction
.
Il s'agit de transférer de l'énergie électrique au véhicule sans connexion physique
via un système de charge intégré au sol. Cette technologie présente un potentiel important à la maison car elle rend la recharge plus pratique et pratiquement invisible.
Le véhicule de recharge expérimental ELF est équipé d'un système de charge inductive basé sur le principe de la résonance magnétique
. La puissance de charge est actuellement de 11 kW en courant alternatif (AC), ce qui correspond à une wallbox typique. Dans le cadre du projet, la technologie est testée pour sa facilité d'utilisation, son efficacité et sa compatibilité avec différentes hauteurs et positions de véhicules pour divers concepts de mobilité tels que les véhicules haut de gamme, les approches de taxi robot et les solutions de flotte. Une attention particulière est accordée à la facilité d'utilisation et à l'évolutivité internationale. Sur des marchés tels que l'Asie et l'Afrique du Sud, le thème de la « recharge a induction » est considérée comme une solution pratique pour les environnements de charge exigus ou dangereux.