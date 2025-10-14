Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
La recharge par induction rend la recharge d'un véhicule électrique plus pratique

La recharge par induction rend la recharge d'un véhicule électrique plus pratique

La recharge par induction rend la recharge d'un véhicule électrique plus pratique

La recharge par induction rend la recharge d'un véhicule électrique plus pratique

Le véhicule de recharge expérimental ELF (ELF est un surnom dérivé du terme allemand Experimental-Lade-Fahrzeug qui se traduit par véhicule de charge expérimental) de Mercedes-Benz teste la recharge sans câble par induction.

Il s'agit de transférer de l'énergie électrique au véhicule sans connexion physique via un système de charge intégré au sol. Cette technologie présente un potentiel important à la maison car elle rend la recharge plus pratique et pratiquement invisible.

Le véhicule de recharge expérimental ELF est équipé d'un système de charge inductive basé sur le principe de la résonance magnétique. La puissance de charge est actuellement de 11 kW en courant alternatif (AC), ce qui correspond à une wallbox typique. Dans le cadre du projet, la technologie est testée pour sa facilité d'utilisation, son efficacité et sa compatibilité avec différentes hauteurs et positions de véhicules pour divers concepts de mobilité tels que les véhicules haut de gamme, les approches de taxi robot et les solutions de flotte. Une attention particulière est accordée à la facilité d'utilisation et à l'évolutivité internationale. Sur des marchés tels que l'Asie et l'Afrique du Sud, le thème de la « recharge a induction » est considérée comme une solution pratique pour les environnements de charge exigus ou dangereux.

Eric Houguet, écrit le 14/10/2025

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : recharge - Retrouvez les nouveautés du salon automobile de Francfort 2019