La charge conductive via le plancher du véhicule électrique permet un transfert d'énergie efficace

Le véhicule de recharge expérimental ELF
(ELF est un surnom dérivé du terme allemand Experimental-Lade-Fahrzeug qui se traduit par véhicule de charge expérimental) de Mercedes
-Benz teste la charge conductive
.
La charge conductive via le plancher du véhicule électrique
est une méthode efficace. pour recharger les véhicules électriques
de manière pratique. La charge conductive utilise des plaques de charge dans le sol qui communiquent avec le véhicule électrique. Les plaques aident le conducteur ou l'assistant de stationnement automatique à garer correctement le véhicule électrique et à lancer le processus de recharge. L'énergie est transférée via une connexion physique directe à l'aide d'un connecteur situé dans le plancher du véhicule. La puissance de charge est actuellement de 11 kW AC.
Dans le véhicule de recharge expérimental ELF, une attention particulière a été accordée à l'installation du connecteur dans le plancher du véhicule électrique et aux exigences de positionnement. Le véhicule électrique doit être positionné dans une zone spécifique au-dessus de la plaque de charge afin de démarrer le processus de charge, ce qui nécessite un stationnement ciblé.
La charge par conduction via le plancher offre plusieurs avantages : les conducteurs
n'ont pas besoin de connecter ou de déconnecter les câbles, ce qui augmente le confort et la facilité d'utilisation. De plus, le risque d'usure des câbles et d'éventuels dangers électriques est minimisé. La charge conductive est particulièrement adaptée aux applications sans obstacles ou aux espaces de stationnement restreints. Un autre avantage est l'intégration esthétique de l'infrastructure de charge dans le sol, ce qui donne un aspect soigné et nécessite moins d'espace
que les stations de recharge traditionnelles. Le rayon effectif est le même que celui des systèmes câblés et légèrement meilleur que celui des solutions inductives.