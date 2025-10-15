Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
La charge conductive via le plancher du véhicule électrique permet un transfert d'énergie efficace

La charge conductive via le plancher du véhicule électrique permet un transfert d'énergie efficace

La charge conductive via le plancher du véhicule électrique permet un transfert d'énergie efficace

La charge conductive via le plancher du véhicule électrique permet un transfert d'énergie efficace

Le véhicule de recharge expérimental ELF (ELF est un surnom dérivé du terme allemand Experimental-Lade-Fahrzeug qui se traduit par véhicule de charge expérimental) de Mercedes-Benz teste la charge conductive.

La charge conductive via le plancher du véhicule électrique est une méthode efficace. pour recharger les véhicules électriques de manière pratique. La charge conductive utilise des plaques de charge dans le sol qui communiquent avec le véhicule électrique. Les plaques aident le conducteur ou l'assistant de stationnement automatique à garer correctement le véhicule électrique et à lancer le processus de recharge. L'énergie est transférée via une connexion physique directe à l'aide d'un connecteur situé dans le plancher du véhicule. La puissance de charge est actuellement de 11 kW AC.

Dans le véhicule de recharge expérimental ELF, une attention particulière a été accordée à l'installation du connecteur dans le plancher du véhicule électrique et aux exigences de positionnement. Le véhicule électrique doit être positionné dans une zone spécifique au-dessus de la plaque de charge afin de démarrer le processus de charge, ce qui nécessite un stationnement ciblé.

La charge par conduction via le plancher offre plusieurs avantages : les conducteurs n'ont pas besoin de connecter ou de déconnecter les câbles, ce qui augmente le confort et la facilité d'utilisation. De plus, le risque d'usure des câbles et d'éventuels dangers électriques est minimisé. La charge conductive est particulièrement adaptée aux applications sans obstacles ou aux espaces de stationnement restreints. Un autre avantage est l'intégration esthétique de l'infrastructure de charge dans le sol, ce qui donne un aspect soigné et nécessite moins d'espace que les stations de recharge traditionnelles. Le rayon effectif est le même que celui des systèmes câblés et légèrement meilleur que celui des solutions inductives.

Eric Houguet, écrit le 15/10/2025

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : recharge - Retrouvez les nouveautés du Mondial Automobile 2012