La recharge par induction de la batterie haute tension rendrait la recharge des véhicules électriques plus pratique

La recharge sans fil
a simplifié l'utilisation du téléphone portable : il suffit de placer le smartphone sur un socle de recharge pour que l'énergie circule. Porsche
proposera cette technologie simple d'utilisation pour les voitures électriques
: la marque de Zuffenhausen sera le premier constructeur automobile
à commercialiser un système de recharge de 11 kW
, avec une plaque monobloc au sol
, pour les véhicules électriques à batterie. Monobloc signifie qu'à part la plaque de recharge installée sur la place de parking, il ne sera plus nécessaire d'installer une borne murale ou une unité de commande. La nouvelle génération électrique du Cayenne sera le premier modèle Porsche pouvant être commandé avec cet équipement.« La facilité de manipulation, la possibilité d'utilisation quotidienne et l'infrastructure de recharge restent des facteurs décisifs pour la transition vers la mobilité électrique »
, déclare Michael Steiner, membre du Directoire de Porsche pour la Recherche et le Développement. « Nous sommes fiers que la recharge par induction soit bientôt disponible en production de série chez Porsche. Recharger une voiture électrique chez soi n'a jamais été aussi simple et pratique. »
Avec une puissance de recharge maximale de 11 kW, le constructeur de voitures
de sport atteint le niveau de la recharge AC par câble avec son système de recharge sans contact. L'efficacité du transfert d'énergie du réseau électrique vers la batterie atteint 90 %.
Environ 75 % des recharges de Porsche électriques ont lieu à domicile. Cela montre le potentiel élevé de la recharge électrique par induction. La plaque de recharge sans fil Porsche Wireless Charging (longueur : 117 centimètres / largeur : 78 centimètres / hauteur : 6 centimètres) peut être installée dans un garage, un abri de voiture
ou une place de parking en plein air et raccordée au réseau électrique.
Pour pouvoir recharger la batterie haute tension sans contact, un équipement spécifique est nécessaire sur la voiture électrique. Le Porsche Cayenne Electric sera le premier modèle de série à pouvoir être commandé en option avec l'équipement complet ou la pré-installation Porsche Wireless Charging. Protégé des projections de graviers et des intempéries, le récepteur est situé dans le soubassement du véhicule électrique
, entre les roues avant. Pour le processus de recharge, il suffit de garer le Cayenne au-dessus de la plaque au sol. Le transfert d'énergie sans contact entre les deux unités de recharge s'effectue à une distance de quelques centimètres. Le Cayenne s'abaisse automatiquement. La plaque de base est équipée d'un détecteur de mouvement et d'un système de détection des corps étrangers. Le processus de recharge est automatiquement interrompu si un être vivant se trouve entre le véhicule et la plaque au sol ou si un objet métallique repose sur cette dernière et chauffe.
Le Porsche Wireless Charging est intégré à l'application My Porsche, ce qui permet de suivre les processus de recharge et de reconnaître plusieurs véhicules. Une vue dédiée dans l'Assistance active au stationnement facilite le pilotage du Cayenne Electric vers la position de recharge optimale. Dès que la position de stationnement au-dessus de la plaque de sol est atteinte et que le frein de stationnement est activé, le processus de recharge commence automatiquement. Il n'y a rien d'autre à faire. Les fonctions habituelles de la recharge AC, telles que la recharge programmée avec préconditionnement, sont également disponibles pour la recharge sans fil.
La plaque au sol pèse environ 50 kg. Elle est équipée de série des technologies LTE et WLAN, afin de garantir les mises à jour logicielles à distance et l'assistance technique. Le système Porsche Wireless Charging sera dans un premier temps lancé en Europe en 2026. D'autres marchés suivront à travers le monde.Comment fonctionne le chargement par induction ?
La recharge par induction est connue pour les smartphones, mais aussi pour les brosses à dents électriques. L'énergie est transférée dans l'air via un champ magnétique. Pour ce faire, une bobine émettrice en cuivre et ferrite est placée dans la plaque. Un courant alternatif circule dans cette bobine, ce qui génère un champ magnétique.
Le chargeur Porsche Wireless Charging utilise la technologie à bande ultra-large (Ultra Wide Band) pour déterminer la position relative du véhicule au-dessus de la plaque au sol. Lorsque la position de stationnement optimale est atteinte, le conducteur est informé. Dans la bobine secondaire d'allumage du véhicule, qui fait office de récepteur, le champ magnétique génère alors un courant alternatif. Un convertisseur transforme ensuite ce courant en courant continu afin que la batterie haute tension du Cayenne Electric puisse le stocker.Plaque résistante aux intempéries, fiable et testée en profondeur
La plaque Porsche Wireless Charging convient également à une utilisation en extérieur. Tous les composants sous tension sont protégés de la pluie et de la neige. Même le passage d'un véhicule sur la dalle ne cause pas de dommage significatif. Le rayonnement électromagnétique est limité au soubassement du véhicule pendant la recharge. Des tests approfondis, notamment par le TÜV Süd (Association d'inspection technique), ont confirmé la fiabilité du système. De plus, la plaque au sol est certifiée CE et UL, ce qui signifie qu'elle répond aux exigences de l'Union Européenne et des États-Unis en matière de sécurité et de protection de l'environnement
.