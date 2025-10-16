Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

La recharge automatisée permet de connecter le véhicule sans aucune intervention manuelle

Le véhicule de recharge expérimental ELF (ELF est un surnom dérivé du terme allemand Experimental-Lade-Fahrzeug qui se traduit par véhicule de charge expérimental) de Mercedes-Benz teste la recharge automatisée.

Outre l'augmentation de la puissance de charge, l'automatisation du processus de charge à l'aide de la robotique devient de plus en plus importante. La charge assistée par robot offre une solution pertinente dans le domaine de la charge rapide, où des courants élevés et de grandes sections de câble sont utilisés.

Mercedes-Benz étudie des systèmes de recharge automatisés qui permettent de connecter le véhicule électrique à l'infrastructure de recharge de manière précise, sûre et sans aucune intervention manuelle.

Ce développement nécessiterait néanmoins de repenser l'infrastructure de recharge grâce à la robotique.

Eric Houguet, écrit le 16/10/2025

