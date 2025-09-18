177 180 points de recharge électrique ouverts au public en France (08/2025)

Au 30 août 2025, la France comptabilisait 177 180 points de recharge ouverts au public
.
Les 177 180 points de recharge sont répartis dans 52 920 stations de recharge.
Les points de recharge ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (44 % des points de recharge - 78 297 bornes).
49 444 bornes sont implantées sur les parkings payants (28 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.
Près de 28 428 bornes (16 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.
6 771 bornes sont déployées dans des entreprises (4 % des points de recharge).
La France compte 263 points de recharge pour 100 000 habitants.
En août 2025, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 30,9 sessions de recharge sur le mois.
79 % des points de recharge ouverts au public en France (140 883) délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 3 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW (5 664), et enfin 18 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW (31 942).
La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 142 423 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 36 036 points de recharge délivrant du courant continu (DC).
Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 32 % du réseau de recharge en France (57 692 points de recharge).
La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (20 360 points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs
effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes.
Les bornes rapides (DC) de 150 kW et plus sont nécessaires aux recharges d'appoint sur voies rapides et sur autoroutes. Elles ne représentent que 11% du total des bornes disponibles sur le territoire.Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:AC (courant alternatif)
inférieur à 7,4 kW: 32 % (57 692 points de recharge)
de 7,4 kW à 22 kW: 43 % (83 191 points de recharge)
plus de 22 kW: 1 % (1 540 points de recharge)DC (courant continu)
inférieur à 50 kW: 2 % (4 124 points de recharge)
de 50 kW à 150 kW: 6 % (11 582 points de recharge)
de 150 kW à 350 kW: 9 % (16 382 points de recharge)
plus de 350 kW: 2 % (3 978 points de recharge)Taux de disponibilité moyen (en pourcentage) des points de recharge selon leur catégorie de puissance:
AC: 92,6 pourcent du temps
DC < 150 kW: 91,6 pourcent du temps
DC >= 150 kW: 95,1 pourcent du temps
La part du temps durant laquelle un point de charge n'est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance est de 95%.
Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 30 août 2025.
L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 31 764 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 20 326 points de recharge, la Nouvelle-Aquitaine (17 210 points de recharge) et le Grand Est (17 174 points de recharge).
Arrivent ensuite les Hauts de France (16 663 points de recharge), l'Occitanie (16 339 points de recharge) et la région Provence Alpes Côte d'Azur (15 562 points de recharge).
Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.
L'une des conditions à l'essor de la mobilité électrique est la facilité d'utilisation par tous d'infrastructures de recharge.
Selon le gouvernement, plus de 1 700 000 bornes sont installées en France en septembre 2024, que ce soit à domicile, en entreprise ou dans l'espace
public (Info.gouv.fr).Source
: données au 30 août 2025 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault
).