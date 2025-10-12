La recharge rapide est la clé de l'utilisation quotidienne de la voiture électrique

Le véhicule de recharge expérimental ELF
(ELF est un surnom dérivé du terme allemand Experimental-Lade-Fahrzeug qui se traduit par véhicule de charge expérimental) de Mercedes-Benz
explore les limites de ce qui est techniquement faisable en matière de recharge rapide
, tant dans le véhicule électrique
qu'à la station de recharge.
À cette fin, le véhicule expérimental ELF de Mercedes-Benz est équipé de deux systèmes de charge rapide
qui couvrent différents domaines d'application :Connecteur MCS
(Megawatt Charging System)
Le système a été développé à l'origine pour le transport lourd et permet des capacités de charge de l'ordre du mégawatt. Dans le véhicule expérimental ELF, le connecteur MCS (Megawatt Charging System) sert d'outil de recherche pour tester la résistance thermique et les limites de performance des batteries haute tension, de l'électronique de puissance, des câbles de charge et d'autres composants dans des conditions extrêmes. Les résultats sont intégrés dans le développement de véhicules longue distance avec des temps d'arrêt courts.
Connecteur CCS (Combined Charging System)
Le système Combined Charging System (CCS) est utilisé comme norme pour les voitures
particulières afin de tester des composants proches de la série tels que les câbles, les connecteurs, le refroidissement et le contrôle de la charge dans des conditions quotidiennes. Mercedes-Benz teste les limites techniques du système CCS afin de créer les conditions pour des capacités de charge plus élevées. Le véhicule de recharge expérimental ELF peut atteindre une capacité de charge allant jusqu'à 900 kW. Cela signifie que 100 kWh peuvent être rechargés en 10 minutes. Le véhicule électrique simule des scénarios de charge typiques qui se produisent dans l'utilisation quotidienne, par exemple sur les stations de recharge rapide le long des autoroutes ou dans les zones urbaines. Les composants utilisés, tels que la batterie et le matériel CCS, sont proches de la production en série et seront intégrés dans les futurs modèles Mercedes-Benz.
Avec la combinaison du connecteur MCS (Megawatt Charging System) et du connecteur CCS (Combined Charging System), Mercedes-Benz poursuit une double approche de recherche : d'une part, de nouveaux horizons technologiques sont explorés et les technologie du futur sont développées. D'autre part, la préparation à la production en série des systèmes existants.
Le concept AMG GT XX est un exemple de la manière dont les connaissances acquises sont intégrées dans le développement des futurs modèles de série. Le concept-car
AMG établit de nouvelles normes dans le domaine de la recharge haute performance. Il peut recharger suffisamment d'énergie pour une autonomie WLTP d'environ 400 kilomètres en cinq minutes. Le concept AMG GT XX atteint une puissance de charge moyenne de 850 kW à 1 000 ampères sur une large plage de la courbe de charge. Lors de l'établissement d'un record à Nardò, le concept AMG GT XX a atteint une puissance de charge maximale de 1 041 kW lors de la charge du mégawatt.
Mercedes-Benz s'est associé au spécialiste européen de la recharge haute puissance Alpitronic pour développer un prototype de station de recharge haute performance pour le record du concept AMG GT XX. Il peut transmettre des courants allant jusqu'à 1 000 ampères via un câble CCS, soit deux fois plus qu'auparavant. Cela a été rendu possible grâce à l'utilisation d'une station de charge MCS conçue à l'origine pour les camions, dans laquelle le câble du camion a été remplacé par un câble CCS. La capacité de refroidissement de la prise et du câble a été conservée, ce qui a permis d'augmenter les puissances de sortie. Le système de charge a développé en même temps que le véhicule électrique.
Sur un banc d'essai à Stuttgart-Untertürkheim, l'équipe de développement a simulé des scénarios de charge réels dans lesquels les composants du véhicule et la station de recharge ont été testés et validés ensemble.
Les résultats du prototype de station de recharge sont intégrés dans le développement de chargeurs rapides haute performance.
Les futurs propriétaires de véhicules électriques
bénéficieront de processus de charge extrêmement rapides, avec des temps de charge qui ne diffèrent que très peu des processus de ravitaillement conventionnels. Des temps de charge plus courts signifient une plus grande flexibilité lors des déplacements.