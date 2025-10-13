La recharge bidirectionnelle permet d'injecter l'électricité dans les maisons

Le véhicule de recharge expérimental ELF
(ELF est un surnom dérivé du terme allemand Experimental-Lade-Fahrzeug qui se traduit par véhicule de charge expérimental) de Mercedes
-Benz explore le potentiel de la recharge bidirectionnelle
. Il est capable de charger bidirectionnellement à la fois en courant alternatif et en courant continu
: le véhicule électrique
devient un dispositif de stockage d'énergie
pour les bâtiments, les consommateurs d'électricité et le réseau électrique.
La recharge bidirectionnelle permet d'absorber l'électricité
, mais aussi de l'injecter dans les maisons
(Vehicle-to-Home ; V2H), dans le réseau électrique
(Vehicle-to-Grid ; V2G) ou directement d'alimenter des appareils électriques
(Vehicle-to-Load ; V2L).
Cela permet au véhicule électrique d'être partie intégrante d'un système énergétique
.
Le véhicule de recharge expérimental ELF est capable de charger bidirectionnellement à la fois en courant alternatif et en courant continu :
- Le courant alternatif
(AC) permet l'alimentation électrique des appareils électriques (V2L) et le retour d'énergie via une wallbox AC bidirectionnelle directement dans le réseau domestique, pour des applications telles que Vehicle-to-Home (V2H) ou Vehicle-to-Building (V2B) ou dans le réseau électrique public (V2G). L'un des avantages du courant alternatif (AC) est que l'infrastructure est plus rentable. L'inconvénient est que la normalisation devient plus complexe car le véhicule électrique doit répondre aux exigences de différents réseaux électriques.
- Le courant continu
(CC
) permet une récupération directe de l'énergie avec une wallbox DC bidirectionnelle dans le réseau électrique public (V2G) et directement dans le réseau de la maison ou du bâtiment (V2H), en fonction de l'infrastructure utilisée. Un des avantages est le rendement élevé, en particulier lors de l'utilisation d'un onduleur hybride
pour la charge bidirectionnelle. Avec le photovoltaïque et le stockage à domicile, il est plus facile de répondre aux exigences du réseau. Un inconvénient pourrait être les coûts d
'investissement plus élevés pour l'infrastructure de recharge.
Le Mercedes-Benz CLA
entièrement électrique avec technologie EQ et le Mercedes-Benz GLC
avec technologie EQ sont techniquement équipés pour la recharge bidirectionnelle avec une wallbox DC compatible.
Mercedes-Benz prévoit de lancer ses premiers services de recharge bidirectionnelle en Allemagne, en France et au Royaume-Uni dans le courant de l'année 2026. D'autres marchés suivront.
Grâce à une commande et à une application, les véhicules électriques Mercedes
-Benz pourront se recharger de manière optimisée en termes de coûts, mais aussi réinjecter de l'énergie dans le réseau domestique ou le réseau électrique. Cela transforme les voitures électriques
en dispositifs actifs de stockage d'énergie dans le cadre de la transition énergétique.Avantages de la charge bidirectionnelle pour les propriétaires de véhicules électriques
La recharge bidirectionnelle offre aux propriétaires de véhicules électriques un nouveau niveau d'indépendance, de rentabilité et de durabilité :
- Autosuffisance et alimentation électrique de secours
: une batterie haute tension Mercedes-Benz typique d'une capacité de 70 à 100 kWh peut alimenter entièrement un ménage unifamilial moyen en électricité pendant deux à quatre jours (V2H) en cas de panne de courant ou en complément d'une installation photovoltaïque. Le véhicule électrique peut également servir de source d'énergie mobile pour les appareils électriques via V2L (Vehicle-to-Load) et alimenter en énergie de manière flexible des outils ou des appareils ménagers.
- Réduire l'empreinte carbone
: l'énergie solaire est utilisée de manière ciblée. L'énergie excédentaire peut être temporairement stockée dans la batterie haute tension pour une utilisation ultérieure à la maison (V2H).
- Économies d'énergie
: En combinaison avec une gestion intelligente de l'énergie, les coûts d'électricité peuvent être considérablement réduits. Selon le scénario d'utilisation, des économies d'environ 500
euros par an sont possibles, ce qui correspond à environ 10 000 kilomètres gratuits.
Les véhicules électriques clé de la transition énergétique avec la recharge bidirectionnelle
Les véhicules électriques jouent un rôle central dans la transition énergétique, en tant que moyen de transport local sans émissions locales de CO2
et en tant que stockage mobile des énergies renouvelables. Grâce à la recharge bidirectionnelle (vehicle-to-grid ; V2G), ils peuvent absorber l'énergie excédentaire des centrales éoliennes et solaires et la réinjecter dans le réseau en cas de besoin.