179 876 points de recharge électrique ouverts au public en France (09/2025)

Au 30 septembre 2025, la France comptabilisait 179 876 points de recharge ouverts au public
.
Les 179 876 points de recharge sont répartis dans 53 445 stations de recharge.
Les points de recharge ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (45 % des points de recharge - 80 238 bornes).
50 784 bornes sont implantées sur les parkings payants (28 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.
Près de 29 612 bornes (16 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.
6 957 bornes sont déployées dans des entreprises (4 % des points de recharge).
La France compte 267 points de recharge pour 100 000 habitants.
En septembre 2025, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 25,2 sessions de recharge sur le mois.
79 % des points de recharge ouverts au public en France (142 829) délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 3 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW (5 709), et enfin 18 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW (32 616).
La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 144 348 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 36 801 points de recharge délivrant du courant continu (DC).
Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 32 % du réseau de recharge en France (58 463 points de recharge).
La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (20 908 points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs
effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes.
Les bornes rapides (DC) de 150 kW et plus sont nécessaires aux recharges d'appoint sur voies rapides et sur autoroutes. Elles ne représentent que 11% du total des bornes disponibles sur le territoire.Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:AC (courant alternatif)
inférieur à 7,4 kW: 32 % (58 463 points de recharge)
de 7,4 kW à 22 kW: 47 % (84 366 points de recharge)
plus de 22 kW: 1 % (1 519 points de recharge)DC (courant continu)
inférieur à 50 kW: 2 % (4 185 points de recharge)
de 50 kW à 150 kW: 6 % (11 703 points de recharge)
de 150 kW à 350 kW: 9 % (16 780 points de recharge)
plus de 350 kW: 2 % (4 128 points de recharge)Taux de disponibilité moyen (en pourcentage) des points de recharge selon leur catégorie de puissance:
AC: 92 pourcent du temps
DC < 150 kW: 92,2 pourcent du temps
DC >= 150 kW: 95,7 pourcent du temps
La part du temps durant laquelle un point de charge n'est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance est de 95%.
Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 30 septembre 2025.
L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 31 849 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 20 591 points de recharge, la Nouvelle-Aquitaine (17 453 points de recharge) et le Grand Est (17 338 points de recharge).
Arrivent ensuite l'Occitanie (16 978 points de recharge), les Hauts de France (16 905 points de recharge) et la région Provence Alpes Côte d'Azur (15 733 points de recharge).
Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.
L'une des conditions à l'essor de la mobilité électrique est la facilité d'utilisation par tous d'infrastructures de recharge.
Selon le gouvernement, plus de 1 700 000 bornes sont installées en France en septembre 2024, que ce soit à domicile, en entreprise ou dans l'espace
public (Info.gouv.fr).Source
: données au 30 septembre 2025 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault
).