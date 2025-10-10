Un trajet de 5 500 km en voiture électrique à travers l'Europe entre Lisbonne et Munich avec 32 recharges

Le réseau de recharge de voitures électriques
sur les grands axes de circulation européens devient progressivement une réalité.
Le parcours de 5 500 km au volant d'une voiture électrique
a été réalisé en huit jours entre Lisbonne et Munich. L'itinéraire a été pensé pour se rendre au salon IAA Mobility 2025 de Munich en Allemagne au départ de Lisbonne. Le trajet aller a compris les étapes suivantes : Lisbonne, Palencia, Périgueux, Besançon et Munich. Le trajet retour a suivi le parcours Munich, Valence, Saragosse et Lisbonne.
Le parcours a été réalisé par Ricardo Oliveira, fondateur de la communauté automobile Viver Elétrico au Portugal, avec l'organisation World Shopper. Le 4 septembre, Ricardo Oliveira a pris la route au volant d'une Opel
Grandland GS Electric de 213 ch, équipée d'une batterie de 73 kWh, pour une traversée de l'Europe qui s'est achevée le 12 septembre au retour à Lisbonne.
En huit jours entre Lisbonne et Munich, l'Opel Grandland GS Electric de 213 ch, équipée d'une batterie de 73 kWh
a traversé quatre pays et effectué 32 recharges
via l'application de recharge miio, sans aucun temps d'attente et avec une seule recharge nécessitant de trouver une borne alternative.
Le road trip de 5 500 km à travers l'Europe en voiture électrique
montre que les longs trajets en véhicule électrique
sont une réalité.
Le véhicule a affiché une consommation moyenne de 18,8 kWh/100 km
avec le régulateur de vitesse réglé à 120 km/h
et une vitesse moyenne de 86 km/h
, incluant les passages aux péages et la circulation.
Les 32 pauses recharge
(soit une pause recharge tous les 172 km
), intégrées à des arrêts conseillés (rallongés) toutes les deux heures et à des pauses déjeuner, ont suffi à recharger la batterie à 80 %. Il n'a pas été nécessaire de faire des arrêts "supplémentaires" pour recharger le véhicule.
Le coût
total de recharge électrique (704,54 euros de recharge au total) est inférieur au coût estimé d'un véhicule essence équivalent consommant en moyenne 6 litres aux 100 km (741,80 euros estimé sur l'itinéraire avec ViaMichelin).
En huit jours de route entre Lisbonne et Munich, en passant par l'Espagne et la France, 5 500 km ont été parcourus et 32 recharges effectuées via l'application de recharge miio, qui donne accès à plus de 500 000 bornes de recharge en Europe. Pendant le voyage, aucun temps d'attente n'a été enregistré et une seule borne alternative a dû être recherchée
. A noter que le même trajet en véhicule essence aurait nécessité moins de 10 arrêts pour faire le plein d'essence en une dizaine de minutes à chaque fois et autant d'arrêts conseillés d'une dizaine de minutes pour se détendre à l'occasion
de longs trajets.
Le parcours a mis en lumière la diversité de l'infrastructure de recharge en Europe
: couverture dense et bornes ultra-rapides en France, réseau perfectible en Espagne, besoin d'accélérer le déploiement sur autoroute au Portugal, et potentiel d'équipement sur les aires de repos en Allemagne.« L'électrique est parfois encore associé à une autonomie limitée, pourtant les longs trajets sont déjà une réalité. »
, déclare Daniela Simões, CEO et cofondatrice de miio. « Ce road trip n'était pas seulement une démonstration technique, c'était aussi un moyen de confirmer notre mission sur le terrain : rendre l'expérience de la recharge électrique simple et homogène dans toute l'Europe. »Source
: miio